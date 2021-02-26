Обзор монитора ASUS VY249HE





ASUS VY249HE относится к категории недорогих «домашне-офисных» мониторов, но в отличие от большинства таких моделей, обладает достаточно необычной особенностью: производитель в нем сделал особый упор на защите глаз пользователя.

Дизайн

Перед нами достаточно типичный бюджетный монитор: минималистичный дизайн, корпус из практичного черного матового пластика, фронтальная панель выполнена в привычном уже безрамочном дизайне. Дисплей прикрыт защитным стеклом, который обрамлен лишь тонкой линией боковой грани корпуса. После включения становится заметна дополнительная рамка вокруг изображения по бокам и сверху, впрочем, достаточно тонкая. Снизу экран визуально поддерживается темно-серой панелью с узором «под шлифованный металл», на которой нанесено лого производителя по центру и точки напротив кнопок навигации по меню в правой части.

Подставка V-образная, позволяет регулировать только угол наклона экрана (+23°..-5°), нижняя граница изображения находится на высоте 9 см над уровнем стола. При желании ножку можно снять и закрепить монитор на стене: на тыльной стороне есть VESA-совместимое крепление (100х100).

Все разъемы находятся в верхней части выемки в тыльной панели и ориентированы вниз. Портов откровенно немного: два видеовхода (HDMI и VGA) и два мини-джека (линейный аудиовход и выход на наушники).

Меню

Для управления монитором используются шесть физических кнопок, размещенных на нижней грани корпуса, рядом с кнопкой включения. Чтобы их было легче нащупать «вслепую», на передней панели напротив них нанесены точки, плюс во время навигации по меню на экране выводятся условные обозначения, показывающие, какие функции в данный момент выполняют эти кнопки.

Первым пунктом в главном меню идет фирменный раздел Splendid, содержащий набор предустановленных видеорежимов. Далее следует подменю, полностью посвященное заботе о глазах – Eye Care, за ним – пункт «Цвет» с традиционными графическими настройками (яркость/контрастность/цветовая температура и т.д.). Дополнительные настройки изображения собраны в следующем пункте, здесь можно найти регулировку овердрайва, активацию AMD FreeSync, режим повышения яркости в тенях и т.д. Пункт «Сигнал» позволяет вручную переключаться между видеовходами, в «Параметрах» собраны системные настройки вроде параметров OSD, включения эко-режима, выбора поведения индикатора питания, отображения информации о текущем видеорежиме и сброса всех настроек на заводские установки. И последний пункт, «Ярлык», позволяет присвоить пользовательские значения двум «горячим» кнопкам.

Функциональность

В ASUS VY249HE используется IPS-панель с диагональю 23,8 дюйма и разрешением Full HD. Плотность пикселей 92,56 PPI, размер точки – 0,2744 мм. Изображение получается достаточно плотным, чтобы отдельные пиксели не особо бросались в глаза.

Максимальная частота обновления составляет 75 Гц – похоже, такая повышенная частота по сравнению со стандартными «офисными» 60 Гц уже начинает становиться новым стандартом для неигровых мониторов, что не может не радовать. Также есть поддержка технологии адаптивной частоты AMD FreeSync (работает в диапазоне 48-75 Гц), так что этот монитор при желании можно использовать и для игр.

Яркость в этом мониторе регулируется с помощью изменения силы тока, ШИМ не применяется на всем диапазоне яркости, так что мерцания подсветки у ASUS VY249HE нет.

Меню Eye Care содержит ряд настроек, призванных помочь пользователю в защите глаз от переутомления за монитором. Функция «Фильтр синего цвета» снижает долю синего в подсветке, что делает изображение более теплым и комфортным для глаз. «Отдых глазам» позволяет задать временной интервал, после которого монитор выдаст напоминание о необходимости отдыха, а EyeCheck содержит ряд тестов, с помощью которых пользователь может выполнить базовую самодиагностику (сюда входят таблица Снеллена для проверки остроты зрения, сетка Амслера для определения дефектов центра поля зрения и радиальные лучи для теста на астигматизм).

Качество изображения ASUS VY249HE

Управление овердрайвом матрицы традиционно для мониторов ASUS осуществляется с помощью пункта меню TraceFree – он может принимать 5 различных значений, от 20 до 100; установка ползунка в ноль отключает овердрайв. Повышение разгона матрицы с нулевого значения и до 60 понемногу повышает четкость в динамичных сценах и еще не приводит к артефактам; они появляются на значении 80, но остаются вполне умеренными, при максимальном же разгоне шлейфы за движущимися объектами становятся отчетливо видны. В итоге мы бы рекомендовали устанавливать этот параметр в значение 60 или 80, не выше.

TraceFree (0, 60, 100):

В мониторе используется полуматовое покрытие экрана, которое почти полностью устраняет паразитные блики и отражения, при этом кристаллический эффект практически отсутствует (легкая зернистость на однотонных участках изображения, заметная на обычных матовых дисплеях).

Равномерность черного вполне неплохая, как для бюджетной модели, утечки подсветки незначительные: на черном фоне в темной комнате можно рассмотреть более светлые пятна в правом верхнем и левом нижнем углах; в обычном режиме использования монитора это в глаза абсолютно не бросается.

Glow-эффект довольно слабый, как для IPS-панели: при взгляде сверху слева свечение на темном фоне почти незаметно, справа – проявляется ощутимо сильнее, но все равно очень умеренно.

В плане углов обзора ASUS VY249HE показывает очень приличные результаты, в этом плане IPS-матрица явно выигрывает у конкурентов: при отклонении в сторону заметно снижается яркость и изображение становится чуть холоднее, но других изменений в качестве картинки не наблюдается.

Минимальная яркость составляет всего 25 кд/м², это очень низкий показатель как для десктопного монитора, в особенности не использующего ШИМ; при такой яркости за этим экраном можно вполне комфортно работать даже в полной темноте. Максимальная яркость — 250 кд/м², это немного, но вполне достаточно для обычных офисных задач. Максимальное значение статической контрастности составляет 1150:1, это очень неплохо по меркам IPS-мониторов и выше, чем официально заявленная в характеристиках монитора контрастность (1000:1).

Основным видеорежимом, предлагающим наиболее универсальную картинку и доступ к ручным настройкам изображения, можно считать «Стандартный». Цветовой охват в нем почти полностью покрывает пространство sRGB (76% Adobe RGB, 78% DCI-P3). Для настроек цветовой температуры доступны три заранее заданные установки и ручная регулировка по трем основным цветам; наиболее близким к стандартному значению 6500K является вариант «Теплый», остальные предлагают заметно более высокую температуру, дающую холодный оттенок. Настроек гаммы в меню нет, ее значение в этом режиме завышено до 2,4. Равномерность подсветки средняя, на максимальной яркости разница между наиболее яркой областью (верх экрана) и наименее яркой (низ) составляет порядка 20%. С равномерностью цветовой температуры ситуация примерно схожая, этот параметр «гуляет» в пределах 8%, с наиболее близкой к 6500K зоной в левом нижнем углу. Точность цветопередачи вполне типичная для бюджетного монитора, со средним значением deltaE на уровне 1,5.

В видеорежиме sRGB полностью блокируются все настройки изображения (яркость/контраст/цветовая температура), яркость при этом устанавливается на уровне 95 кд/м², контрастность – 930:1. Цветовой охват остается таким же, как в режиме «Стандартный», равно как и значение гаммы. Цветовая температура, судя по всему, устанавливается в значение «Теплый» — во всяком случае, ее значение в режиме sRGB, 6900K, соответствует этому параметру в режиме «Стандартный». Равномерность подсветки и точность цветопередачи также соответствуют таковым в предыдущем случае, а вот равномерность цветовой температуры оказывается гораздо лучше – максимальная разница становится меньше 5%.