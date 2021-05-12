Обзор монитора MSI PRO MP271QP





До сих пор к нам на обзор попадали преимущественно игровые мониторы MSI, но у компании есть модели не только для геймеров: так, нынешний «гость», MSI PRO MP271QP, относится скорее к мониторам для работы.

Дизайн

Внешний вид у MSI PRO MP271QP строгий и лаконичный, без кричащих ярких элементов оформления. Монитор будет одинаково органично смотреться и на рабочем месте, и в домашних условиях.

Корпус из черного матового пластика, в основном довольно тонкий, за исключением центральной части, к которой крепится ножка. Экран выполнен в безрамочном дизайне, когда в выключенном состоянии кажется, что он обрамлен лишь тонкой линией боковой грани корпуса. После включения вокруг изображения проявляется небольшая рамка, скрытая за защитным стеклом. Снизу экран визуально поддерживается тонкой полоской корпуса с логотипом компании по центру.

Основание прямоугольное, сравнительно небольшое по площади. Поверхность почти ровная, с едва заметным сглаживанием ближе к краям — при желании на нем можно держать какую-нибудь «мелочевку», чтобы не захламлять рабочее пространство вокруг монитора.

Ножка довольно тонкая и элегантная, позволяет регулировать положение экрана по высоте (ход — 120 мм), поворачивать влево-вправо (-30°..30°), наклонять вперед-назад (-8°..20°) и переводить в портретный режим. Присоединяется ножка к VESA-совместимому креплению (100х100), так что вместо нее можно использовать настенный монтаж. Вертикальную щель в ножке можно использовать для прокладки кабелей.

Все разъемы находятся на центральной части тыльной стороны корпуса и ориентированы вниз. Здесь можно найти два порта HDMI 1.4, один DisplayPort 1.2 и мини-джек для подключения наушников. Также в мониторе есть встроенные стереодинамики мощностью 2х2 Вт.

Меню

Для навигации по меню используются четыре аппаратные кнопки, расположенные на тыльной стороне корпуса в правом нижнем углу, сразу над кнопкой включения.

Основное меню довольно скромное и не предлагает расширенных настроек. Первым пунктом идет «яркость», здесь находятся основные параметры вроде яркости/контраста, меню видеорежимов и динамической контрастности. Далее — «Настройка изображения», в которой всего два пункта, соотношение сторон и овердрайв. В следующем пункте настраивается цветовая температура, за ней — параметры экранного меню, и в последнем содержится информация о текущем видеорежиме плюс дополнительные настройки вроде сброса всех установок на заводские значения.

Функциональность

В MSI PRO MP271QP используется 27-дюймовая IPS-панель с краевой WLED-подсветкой и разрешением 2560х1440 точек. Плотность пикселей составляет ~109 PPI, так что с обычного расстояния до экрана изображение выглядит плотным и цельным, не распадаясь на отдельные точки, и разглядеть их сможет только человек с острым зрением. Также в линейке есть более доступные мониторы PRO MP271 и PRO MP271P с разрешением Full HD и более простой ножкой у младшей модели.

Частота обновления стандартная, 60 Гц (у младших моделей поддерживается 75 Гц при подключении по HDMI). Яркость регулируется с помощью изменения силы тока, ШИМ не применяется на всем диапазоне яркости, так что мерцания подсветки у MSI PRO MP271QP нет.

Качество изображения MSI PRO MP271QP

Управление овердрайвом матрицы осуществляется в меню «настройка изображения», этот параметр может принимать три значения: «обычное» (овердрайв выключен), «короткое» и «минимальное». Повышение разгона матрицы заметно повышает четкость в динамике и уменьшает смазы, при этом даже на максимальном уровне артефакты разгона в виде шлейфов за движущимися объектами проявляются слабо.

Овердрайв выкл/мин/макс:

В мониторе используется матовое покрытие экрана, которое практически полностью устраняет паразитные блики и отражения, кристаллический эффект при этом проявляется слабо (небольшая зернистость на однотонных участках изображения).

Равномерность черного весьма неплохая: на однородной черной заливке при максимальной яркости в темной комнате можно разглядеть более светлый фон в правом нижнем углу и слабую утечку подсветки у верхней границы экрана ближе к правому углу, но в обычном режиме использования это никак не проявляется.

Glow-эффект типичен как для IPS-панели: при взгляде сверху под разными углами на темном фоне проявляется свечение более теплого или наоборот, холодного оттенка, в зависимости от направления взгляда.

В плане углов обзора MSI PRO MP271QP также выглядит весьма традиционно как для панели, изготовленной по этой технологии: при сильном отклонении в сторону ощутимо снижается яркость и чуть меньше — контрастность, плюс у изображения появляется легкий холодноватый оттенок; других искажений цветопередачи не наблюдается.

Минимальная яркость составляет 38 кд/м², это хороший результат как для десктопного монитора: при такой яркости за ним можно комфортно работать даже при очень слабом внешнем освещении. Максимальное значение статической контрастности – 900:1, максимальная яркость практически соответствует заявленной — 295 кд/м², этого вполне достаточно для рабочего монитора без поддержки HDR.

Предлагаемые в меню «Эко» видеорежимы отличаются установленной яркостью, при этом только в режиме «Стандарт» доступны ручные регулировки яркости и контраста, в остальных случаях они заданы производителем.

Цветовой охват у MSI PRO MP271QP расширенный, покрывает 126% пространства sRGB (90% DCI-P3, 82% Adobe RGB). Для настроек цветовой температуры доступны три заранее заданные установки — обычная, теплая, холодная, и ручная регулировка по трем основным цветам, плюс в этом же меню находится режим sRGB (в нем заблокированы все настройки, включая яркость на уровне 207 кд/м², цветовой охват при этом остается расширенным). Переключение между установками цветовой температуры также влияют на яркость изображения и, в меньшей степени, на контрастность: наибольшие максимальные значения — в режиме «теплая», и именно его мы бы рекомендовали в качестве основного, здесь реальная температура составляет 6200K, что чуть ниже стандартного значения 6500K, у изображения при этом получается комфортный для глаз чуть тепловатый оттенок. Настроек гаммы в меню нет, ее значение во всех режимах одинаковое и чуть завышено, до 2,3 (стандартное значение — 2,2).

Равномерность подсветки вполне приличная как для монитора, не предназначенного для серьезной работы с графикой и не оснащенного функцией компенсации неравномерности: на максимальной яркости разница между наиболее яркой областью (верх экрана) и наименее яркой (низ) составляет порядка 10-12%. Равномерность цветовой температуры также несколько лучше, чем в среднем у аналогичных моделей: этот параметр «гуляет» в пределах 5%, с наиболее точным соответствием 6500K по центру экрана. Точность цветопередачи «из коробки», без дополнительной калибровки, оказывается более чем достаточной для типичных рабочих задач: среднее значение deltaE на уровне 1,5, максимальное — чуть больше трех.