Обзор монитора Philips 326M6VJRMB





В прошлом году компания MMD представила линейку игровых мониторов, выпускаемую под брендом Philips, – Momentum. На презентации они выглядели очень интересно, и теперь наконец нам удалось вживую познакомиться с одним из таких мониторов.

Дизайн

Если первые модели Philips Momentum, показанные во время прошлогодней презентации, были ориентированы на консольный рынок и внешне выглядели как обычные телевизоры с соответствующими диагоналями за 40 дюймов, то Philips 326M6VJRMB выполнен в формате более привычного компьютерного монитора.

Впрочем, у этой модели диагональ тоже немаленькая — 32″, так что на столе он занимает довольно много места. Мода на «безрамочность» обошла этот монитор стороной – рамки у него есть, причем довольно широкие (~14 мм по бокам и сверху, и ~23 мм – снизу). Впрочем, при такой диагонали они субъективно кажутся более узкими, чем есть на самом деле. Экран плоский, корпус довольно тонкий – чуть больше полутора сантиметров в верхней части.

У V-образной подставки довольно широкое основание, «ноги» выдаются на несколько сантиметров вперед экрана – при другой диагонали это могло бы создавать проблемы с размещением клавиатуры, однако 32-дюймовый экран пользователь вряд ли будет ставить настолько близко к глазам. Из регулировок доступны лишь наклон экрана (-5..+20 градусов) и изменение высоты (на минимальном значении нижний край изображения находится на высоте 9 см над уровнем стола, на максимальном ~19,7 см) – ни поворотов вправо-влево, ни портретного режима здесь нет. Если снять подставку (делается буквально в одно движение), под ней можно найти VESA-совместимое крепление (100х100) для монтажа монитора на стену.

Разъемы ориентированы вниз, никаких дизайнерских решений для маскирования или хотя бы упорядочивания подключенных кабелей тут нет. Из видеоразъемов здесь можно найти три порта HDMI 2.0 и один DisplayPort 1.4, также имеются USB-концентратор на 4 порта USB 3.0 (два из которых поддерживают быструю зарядку) и два мини-джека – для наушников и микрофона.

Как и у телевизоров Philips, у этого монитора есть фоновая подсветка AmbiGlow – правда, здесь светодиоды расположены не по периметру экрана, а только на нижней грани, и «смотрят» они не назад, а вниз. Это обусловлено особенностями использования компьютерных мониторов – в отличие от телевизоров, они редко ставятся вплотную к стене, поэтому светить назад, в пустое пространство за монитором, смысла нет, логичнее подсвечивать именно столешницу под экраном. В настройках монитора можно выбрать цвет свечения (какой-то определенный в статическом режиме или динамическое переключение между всеми доступными вариантами), а также его интенсивность (или полностью отключить всю подсветку).

Меню

Для управления монитором используется четырехпозиционный джойстик, расположенный на задней панели справа. Отклонение влево вызывает быстрое меню фирменных видеорежимов SmartImage, вверх – переключение между видеовходами, вниз – регулировку громкости встроенных динамиков, вправо – вызов основного меню.

Здесь первым пунктом идет настройка фоновой подсветки AmbiGlow, далее – активация режима снижения доли синего цвета в подсветке LowBlue и переключение между четырьмя видеовходами. В пункте «Изображение» можно переключаться между «обычным» HDR и предустановленным шаблоном VESA HDR 600 (а также насильно его отключить), регулировать яркость, контрастность и гамму. Пункт PIP/PBP позволяет вывести на экран картинку из двух источников одновременно и настроить параметры их отображения. SmartSize – меню выбора размера изображения, здесь можно сымитировать любую диагональ и соотношение сторон экрана, от 17 дюймов (5:4) и до полного размера матрицы (31,5 дюйм, 16:9). «Аудио» содержит настройки встроенного звука (уровень громкости, источник, активация технологии улучшения звучания). Настройки цветовой температуры находятся не в «Изображении», как можно было бы предположить, а в отдельном пункте – «Цвет»; тут можно выбрать температуру в Кельвинах, включить эмуляцию sRGB или настроить каждый из трех основных цветов в отдельности (будет полезным при калибровке монитора). Язык меню также удостоился отдельного пункта – сразу перед «Настройка меню», где находятся прочие параметры вроде прозрачности, таймаута и положения на экране. И последний пункт, просто «Настройка», содержит активацию FreeSync, низкой задержки ввода, уведомления о рекомендуемом разрешении, сброс на заводские установки и информацию о текущем видеорежиме.

В работе

В Philips Momentum 326M6VJRMB используется VA-панель производства TPV CELL (TPV-M315DJJ-K31) диагональю 31,5 дюйма и разрешением 3840 x 2140 точек (4K). Плотность пикселей при этом составляет ~140 PPI, размер точки — 0.1816 мм. С обычного расстояния картинка выглядит плотной и без зернистости – чтобы разглядеть «лесенку» на наклонных линиях, нужно рассматривать изображение с расстояния в 20-30 см. Максимальная частота обновления – 60 Гц, что маловато как для современного игрового монитора, однако модели с 4K-разрешением и поддержкой 144 Гц до сих пор можно пересчитать по пальцам одной руки.

Покрытие экрана полуматовое, так что паразитных бликов и отражений в нем не наблюдается; кристаллический эффект минимальный, при работе за монитором на него не обращаешь внимания, проявляется он, по сути, только на макроснимке. На нем же видна характерная для VA структура пикселей.

Монитор плоский, при такой диагонали с расстояния в полметра изображение субъективно воспринимается немного «выпуклым» — центр экрана заметно ближе к глазам пользователя, чем периферия. Также заметно меняется угол зрения при переводе взгляда от центра к краям, что может сказываться на восприятии насыщенности цветов и глубине черного в зависимости от того, на какую часть изображения будет направлен взгляд – традиционно для VA-панелей, углы обзора здесь похуже, чем у мониторов с матрицами, выполненными по технологии IPS.

Заявленное время отклика – 4 мс (GtG), что очень хорошо для VA-панели. В настройках монитора имеется параметр Low Input Lag, однако его включение, по субъективным впечатлениям, какого-то заметного уменьшения задержки ввода не дало. Отметим тут же, что монитор в любом случае демонстрирует очень хорошую отзывчивость, которой будет более чем достаточно для любых игроков, кроме разве что киберспортсменов.

В настройках имеется возможность разгона матрицы – за это отвечает параметр SmartResponse в «Изображении». Всего у него 4 степени овердрайва плюс возможность полного его отключения. С каждой следующей степенью смазы в динамике уменьшаются незначительно, однако уже даже на первой, Fast, появляются едва заметные артефакты овердрайва в виде темных шлейфов за движущимися объектами, которые ощутимо усиливаются с увеличением разгона – так что мы бы рекомендовали или вообще его не использовать, или включать на минимум.

Тест на время отклика (SmartResposne: Off, Fast, Faster, Fastest):

Равномерность подсветки очень хорошая, каких-то заметных пятен обнаружить не удалось даже в полной темноте на полностью черном фоне – однако сама подсветка оказалась довольно сильной, «свечение» черного в таких условиях было непривычно высоким как для VA-панели.

Glow-эффект здесь также более сильный, чем у других мониторов, основанных на матрицах такого типа: темный фон при взгляде под углом «светится» скорее на уровне IPS-мониторов (правда, в отличие от них, свечение здесь равномерное серебристое независимо от того, с какой стороны смотришь на экран).

Порой это становится заметно и при обычной работе (или игре), а не только в тестовых условиях.

Углы обзора достаточно хорошие, хоть и не настолько, как у IPS-мониторов. При большом отклонении заметно снижаются яркость и контрастность, черный цвет ощутимо «сереет», а цвета становятся менее насыщенными.

Регулировка яркости аналоговая, путем подстройки тока светодиода – ШИМ не используется на всем диапазоне яркости, так что мерцания подсветки здесь нет даже на минимальном ее значении.

Минимальная яркость составляет 65 кд/м², это довольно много: при такой яркости и такой площади экрана в полной темноте за этим монитором работать будет не очень комфортно. Philips 326M6VJRMB поддерживает режим HDR – монитор прошел сертификацию VESA DisplayHDR 600, что означает, в частности, пиковую максимальную яркость на уровне 600 кд/м², цветовой охват не меньше 90% DCI-P3 и локальное затемнение (экран у этой модели делится на 16 зон с независимой регулировкой яркости, но только для HDR – в обычном SDR-режиме local dimming недоступен). «Обычная» максимальная яркость (среднее значение по измерениям в 35 точках экрана) находилась на уровне 450 кд/м², что даже несколько выше заявленной (400). В настройках монитора есть переключение между двумя режимами работы HDR: Normal и VESA HDR 600, мы бы рекомендовали использовать второй – в нем выше пиковая яркость и в целом создается больший «вау-эффект», в то время как Normal на его фоне воспринимается более спокойным и порой даже блеклым.

Цветовой охват у этого монитора оказывается даже больше заявленного и почти полностью покрывает DCI-P3, при необходимости можно задействовать эмуляцию sRGB (находится в настройках цвета) – при этом блокируются все настройки изображения (включая яркость, которая при этом устанавливается на уровне 370 кд/м²), а охват сужается до пространства sRGB. К сожалению, значение гаммы также блокируется на установке «2,2», при которой реальное ее значение оказывается порядка двух; в любом другом видеорежиме, где доступны ручные регулировки, мы бы рекомендовали этот параметр устанавливать в «2,4» — так он становится гораздо ближе к реальным 2,2.

Цветовой охват, кривая гаммы по шкале яркости (для настройки «гамма — 2,4») и график цветовой температуры (для настройки «температура — 6500K»):

Режим эмуляции sRGB, при тех же настройках:

В обычном режиме неравномерность подсветки довольно велика – на максимуме разница между наиболее яркой зоной (центр экрана) и наименее яркой (нижняя граница по центру) составила почти 120 кд/м² (впрочем, в относительных величинах это примерно соответствует неравномерности у обычных мониторов с максимальной яркостью порядка 250-300 кд/м²). Для исправления этой особенности в настройках предусмотрена компенсация неравномерности подсветки (пункт SmartUniformity, скрывающийся в игровом меню видеорежимов SmartImage). При его включении максимальная яркость снижается до ~350 кд/м², а разница между наиболее и наименее яркими зонами уменьшается до 35 кд/м². Правда, при этом дополнительно занижается значение гаммы – так что мы бы рекомендовали одновременно с задействованием SmartUniformity поднимать гамму до «2,6» (реальное ее значение при этом будет порядка 2,1).