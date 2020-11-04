Обзор монитора Philips 346B1C





Большая диагональ, изогнутый экран, пропорции 21:9 – такие характеристики обычно означают, что перед нами игровая модель. Но не в данном случае – Philips утверждает, что такой форм-фактор хорошо подходит и монитору для работы.

Дизайн

При диагонали 34 дюйма размеры корпуса ожидаемо немаленькие – в ширину монитор оказывается около 80 см. Экран выполнен в безрамочном дизайне, при котором в выключенном состоянии защитное стекло обрамляет лишь тонкая линия боковой грани корпуса; после включения проявляется небольшая дополнительная рамка вокруг изображения, примерно 8,5 мм по бокам и сверху. Корпус – черный матовый пластик, тыльная сторона и нижняя полоса под экраном имеют рельефную текстуру «под шлифованный металл». Кстати, на ней, рядом с логотипом Philips, можно увидеть датчик PowerSensor, который может приглушать яркость экрана, если пользователь отойдет от компьютера.

Стоит монитор на весьма внушительной ноге, при этом площадь основания сравнительно небольшая, так что оно не будет мешать находящимся рядом клавиатуре и мыши. Подставка позволяет регулировать высоту экрана над уровнем стола (ход 180 мм), поворачивать его вправо-влево и изменять угол наклона. В нижней части «ноги», примерно напротив блока основных разъемов на корпусе монитора, находится отверстие для прокладки кабелей. Монитор оказывается весьма увесистым даже для своих габаритов – вместе с подставкой он весит примерно 11,5 кг, так что случайно сдвинуть его с места вряд ли получится.

На тыльной стороне слева, если смотреть со стороны пользователя, размещен USB-концентратор на 4 порта USB 3.2 (один из них с функцией быстрой зарядки), в основном блоке можно найти видеовходы HDMI 2.0, DisplayPort 1.2 и USB Type-C 3.2 Gen 1, аудиовыход на наушники в виде мини-джека и, весьма неожиданно – гигабитный сетевой порт.

По бокам от центрального блока расположены динамики встроенной акустики (2х5 Вт), ориентированные вниз.

Меню

Управление монитором выполнено в классическом стиле – с помощью четырех аппаратных кнопок, расположенных на нижней боковой грани справа, рядом с кнопкой включения. Условные обозначения нанесены на нижней рамке напротив кнопок, они хорошо читаются в типичных офисных условиях, однако из-за отсутствия подсветки их оказывается непросто разобрать при слабом освещении.

В главном меню первыми пунктами идут включение датчика освещенности и наличия пользователя за компьютером, далее следует активация режима с пониженной долей синего в подсветке и ручное переключение между тремя видеовходами. В пункте Picture можно настроить основные параметры вроде яркости/контраста/гаммы и формата изображения, включить адаптивную частоту обновления, автоконтраст и т.д. В меню PIP/PBP можно задействовать режим «кадр-в-кадре» и настроить параметры его работы (выбрать источник второго сигнала, размер его кадра и положение на экране). Пункт Audio позволяет выбрать источник звука и изменить его громкость, в Color находятся дополнительные настройки изображения – выбор цветовой температуры и переключение в режим sRGB. Language и OSD Settings настраивают поведение экранного меню и язык интерфейса, USB Settings настраивает работу USB-концентратора, а в Setup находится несколько системных настроек (включение уведомления о смене разрешения, отображение информации о текущем видеорежиме и сброс на заводские установки).

Кроме того, настраивать основные параметры работы монитора можно с помощью фирменной утилиты Philips SmartControl.

Функциональность

В Philips 346B1C используется 8-битная SVA-панель (TPM340YP05) производства TP Vision. Ее диагональ составляет 34 дюйма, соотношение сторон 21:9, разрешение – 3440х1440 точек (плотность пикселей 109 PPI, размер точки примерно такой же, как у 27-дюймовой модели с разрешением 2560х1440). Максимальная частота обновления составляет 100 Гц; немного неожиданно, как для неигрового монитора, есть поддержка адаптивной регулировки частоты обновления (действует в диапазоне 48-100 Гц) – впрочем, учитывая характеристики, на нем вполне можно и поиграть в свободное время.

Экран у этой модели изогнутый, радиус кривизны довольно небольшой, 1500 мм. С обычного расстояния до монитора искривленность заметна, но работать не мешает совершенно – наоборот, если бы экран такой диагонали был полностью плоский, с расстояния меньше метра он субъективно воспринимался бы как «выпуклый», поскольку его центр был бы ощутимо ближе к глазам пользователя, чем края, плюс смотреть на изображение на периферии надо было бы под довольно большим углом.

Порт USB Type-C 3.2 Gen 1 может использоваться не только для получения видеосигнала, но и для передачи данных, зарядки ноутбука (по нему может подаваться питание до 90 Вт) и даже для управления с помощью клавиатуры/мыши, подключенных к USB-концентратору монитора – по сути, это полноценная док-станция.

Еще одной необычной, но очень полезной опцией как для рабочего монитора является наличие KVM-переключателя – к Philips 346B1C можно подключить два компьютера, один комплект из клавиатуры/мыши и быстро переключаться между системами. Сверхширокий формат экрана при этом делает процедуру еще более удобной – вместо необходимости переключать монитор с одного рабочего стола на другой и обратно их можно вывести на экран одновременно, бок-о-бок.

Качество изображения Philips 346B1C

Заявленное время отклика монитора – 4 мс (GtG), в настройках есть возможность разгона панели (пункт SmartResponse в меню Picture). Доступно три степени разгона плюс полное его отключение. При частоте обновления 100 Гц смазы в движении умеренные, все три режима овердрайва незначительно отличаются друг от друга, артефактов в виде шлейфов, тянущихся за движущимися объектами, нет даже при максимальном разгоне.

Тест на время отклика (SmartResponse: Off, Fastest):

В мониторе используется полуматовое покрытие экрана, которое почти полностью устраняет паразитные блики и отражения, при этом минимально страдает от кристаллического эффекта (легкая зернистость на однотонных участках изображения, заметная на обычных матовых дисплеях).

Равномерность подсветки средняя, на тестовом фото (равномерный черный фон при максимальной яркости) можно рассмотреть несколько светлых пятен вдоль нижней и верхней границ экрана.

Glow-эффект у Philips 346B1C достаточно типичный как для SVA-панели: серебристо-голубое свечение при взгляде сверху под различными углами весьма умеренное и гораздо слабее, чем у IPS-моделей.

В плане углов обзора картина также традиционна для панели, выполненной по этой технологии: при отклонении в сторону изображение чуть теплеет, заметно снижаются яркость и контрастность, а черный цвет становится темно-серым, что визуально «высветляет» глубокие тени на изображении.

Минимальная яркость составляет 43 кд/м² — это достаточно низкий уровень как для десктопного монитора, при такой яркости экрана можно комфортно работать даже при очень слабом внешнем освещении. Максимальная яркость находится на уровне 290 кд/м² — можно сказать, стандартный показатель и более чем достаточный для офисных задач. Статическая контрастность составляет 2200:1 – это не самое большое значение для VA-панели, однако заметно более высокое, чем у типичных IPS-мониторов, так что можно отметить, что с контрастностью изображения у Philips 346B1C все в порядке. Для регулировки яркости в этом мониторе не используется ШИМ, так что изображение у него не мерцает на всем диапазоне яркости, включая минимальное значение.

Полный цветовой охват Philips 346B1C полностью покрывает пространство sRGB (90% DCI-P3 и порядка 86% Adobe RGB), есть режим эмуляции sRGB, доступный в меню настройки цветовой температуры. Его активация блокирует регулировку яркости, а охват уменьшается до ~90% пространства sRGB. Монитор проходит заводскую калибровку этого режима, а также SmartUniformity (находится в меню видеорежимов SmartImage, которое вызывается отдельной кнопкой). В итоге среднее значение deltaE оказывается меньше двух – такой точности цветопередачи чего более чем достаточно для любых вариантов использования офисного монитора, за исключением разве что профессиональной работы с цветом, а равномерность подсветки колеблется в диапазоне от 93% до 105%. При активации SmartUniformity максимальная яркость устанавливается на уровне 180 кд/м², при желании ее можно понизить вручную; отметим, что этот режим на самом деле незначительно снижает неравномерность подсветки, которая, впрочем, и без него оказывается на достаточно неплохом уровне, как для экрана такой диагонали и формата.

Другие режимы в меню SmartImage (EasyRead, Office, Photo, Movie, Economy и т.д.) отличаются по большей части предустановленными настройками вроде яркости/контраста/гаммы/резкости. У режима Low Blue Mode, доступного в основных настройках, есть 4 разных уровня снижения доли синего в подсветке, что дает разную степерь «теплоты» изображения (цветовая температура в них находится на уровне примерно 6000K, 5700K, 5550K и 5400K, при стандартном значении 6500K).