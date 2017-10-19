Обзор мыши со встроенным пульсометром Mionix Naos QG

Сегодня мы расскажем о первой мыши от шведской компании Mionix, побывавшей в редакции ITC.ua. И так сложилось, что этой моделью стала и одна из самых необычных мышей на данный момент, ведь Naos QG оснащена оптическим пульсометром и датчиком кожно-гальванической реакции. Какую роль в мыши выполняют эти сенсоры и что еще может предложить модель QG — читайте далее.

Упаковка

Приятное впечатление от мыши начинается с упаковки, изготовленной из качественного картона и выполненной в виде футляра, который не хочется выбрасывать. В этом у компании Mionix стоит поучиться многим A-брендам, максимально упростившим свои упаковки в последнее время.

Дизайн и эргономика

QG наследует внешний вид модели Naos 7000, за исключением цвета. Мышь целиком выполнена из пластика с софт-тач покрытием. Поверхность корпуса приятна на ощупь, но при этом достаточно скользкая. Форма мыши обтекаема и лишена прямых линий, поэтому назвать ее ухватистой не получается — это может быть минусом для тех, кто привык поднимать мышь при передвижении. Корпус Naos QG достаточно крупный и хорошо подходит под хват ладонью. Мышь обладает удобной формой для средней или большой кисти.

Как и Naos 7000, QG оснащена 7 кнопками, их набор и расположение типичны для многих игровых мышей. Пара основных клавиш, колесико прокрутки, клавиши регулировки разрешения сенсора и две клавиши навигации в браузере. Все необходимое есть, но с учетом цены хотелось бы большего. К клавишам претензий нет, каждая из них имеет отчетливый клик и в меру длинный ход. Колесико прокручивается тихо, его положения хорошо фиксируются.

Пульсометр, Mionix Hub и Overwolf

Теперь о главных фишках мыши — пульсометре и датчике кожно-гальванической реакции. Сенсоры расположены по обе стороны от логотипа на подладонной поверхности. Пульсометр оснащен яркой подсветкой зеленого цвета, которая активируется при движении мыши и выключается, как только вы убираете руку. Датчик гальванической реакции необходим для отслеживания эмоционального состояния геймера при помощи измерения электрической активности кожи. Подобная технология используется в детекторе лжи.

По задумке производителя, вы можете делиться этой информацией с другими игроками в стримах, а также вести статистику в фирменной утилите Mionix Hub. Она поддерживает синхронизацию с сервисом Overwolf, позволяющим вывести информацию о пульсе в оверлей с помощью расширения. Разработчики открыли доступ к API, поэтому в будущем, вероятно, появится больше приложений, использующих функциональность пульсометра.

Mionix Hub заслуживает отдельного внимания. Функциональность программы весьма неплохая, в ней есть все необходимое: регулировка работы сенсора, переназначение действий клавиш, отслеживание статистики по пульсу и просмотр показателей в реальном времени. Единственный недостаток в том, что статистика по сессиям не всегда отображалась корректно с первого раза.

Точность измерения пульса примерно сравнима с нагрудным спортивным пульсометром, но без нюансов не обошлось. Для корректного считывания ЧСС руку необходимо держать прижатой к мыши. Но, с учетом размеров мыши, это получится не у каждой кисти. К примеру, при моем комфортном хвате пульсометр оказывался чуть выше ладони, над большим пальцем правой руки.

Что касается сенсора, то здесь используется оптический датчик PMM3360 с максимальным разрешением 12000 dpi. Сенсор работает стабильно, к его работе претензий нет.

Mionix Alioth

Вместе с мышью у нас была возможность познакомиться с ковриком от Mionix. Модель Aliot продается в 4 размерах, в нашем случае это была версия Large с размерами 46х40 см. Коврик выполнен из ткани, в качестве основы — цепкая резина.

Общее качество материала очень хорошее, края обшиты строчкой. По своим свойствам коврик подойдет больше для скоростных перемещений, нежели для медленных и четких. В паре с Naos QG за время использования с точностью позиционирования проблем не возникло. Еще один плюс коврика в том, что его поверхность обладает водоотталкивающими свойствами: если вы разлили жидкость на коврик, то достаточно будет протереть его сухой салфеткой.