Обзор накопителя Crucial P2 250 ГБ

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Производители твердотельных накопителей в последнее время активно смещают акценты в сторону устройств формата M.2 с передачей данных по шине PCI Express. Универсальность, миниатюрные габариты и возможность не ограничивать производительность SSD рамками интерфейса SATA. Для пользователей это хорошая возможность за схожую цену получить более быстрый накопитель, а потому популярность подобных устройств лишь увеличивается. Сегодня у нас на обзоре модель из новой линейки Crucial P2 объемом 250 ГБ.

Линейка Crucial P2

Расширяя свой ассортимент доступных скоростных SSD, компания Micron весной представила новую линейку M.2-накопителей – Crucial P2. На старте серия включает всего две модели наиболее ходовых объемов – 250 ГБ и 500 ГБ. Ожидалось, что ряд также пополнит устройство емкостью 1 ТБ, но такая модель возможно появится со временем.

Для накопителей используется платформа с 4-канальным контроллером Phison E13T и 96-слойной флеш-памятью 3D TLC от Micron. Дополнительный буфер для таблицы трансляции не предусмотрен. Любопытно, что Crucial P2 номинально не стали наследниками Crucial P1, которые были одними из первых SSD на базе флеш-микросхем QLC. Для новых устройств все же используются чипы с 3-битовой структурой ячеек. Однако производитель не акцентирует внимание на этой особенности накопителей, оставляя возможность в дальнейшем перейти на QLC. В любом случае комбинация аппаратной части говорит о том, что мы имеем дело с NVMe-устройствами начального уровня.

250 ГБ 500 ГБ Модель CT250P2SSD8 CT500P2SSD8 Контроллер Phison PS5013-E13 Флеш-память 96-слойная 3D TLC Micron Форм-фактор, интерфейс M.2 2280, PCI Express 3.0 x4, NVMe 1.3 Последовательное чтение 2100 МБ/c 2300 МБ/c Последовательная запись 1150 МБ/c 940 МБ/c Случайное чтение блоков 4К 170 000 IOPS 95 000 IOPS Случайная запись блоков 4К 260 000 IOPS 215 000 IOPS Гарантированный объем записи (TBW) 150 ТБ 300 ТБ Срок гарантии производителя 5 лет

Для своего класса Crucial P2 имеют неплохие характеристики. Скорость чтения может достигать 2300 МБ/c, записи – 1150 МБ/c. Что любопытно, у модели объемом 250 ГБ на 200 МБ/c ниже трансферы на чтение, но примерно настолько же выше скорость записи. Заявленная производительность работы с блоками 4К также заметно выше у младшего представителя линейки – 170 000/260 000 IOPS против 95 000/215 000 IOPS у модели на 500 ГБ.

Для повышения скорости записи на 3-битовые ячейки предусмотрен механизм динамического кеширования в режиме SLC – Dynamic Write Acceleration. Объем буфера варьируется и будет зависеть от наличия свободного места на накопителе.

Накопители Crucial P2 используют форм-фактор M.2 2280, подключаются по интерфейсу PCI Express 3.0 x4 и поддерживают протокол NVMe 1.3. Также предусмотрена работа Active Garbage Collection, поддерживаются S.M.A.R.T., TRIM и функцию управления питанием Autonomous Power State Transition (APST).

SSD получили приличные объемы гарантированной записи данных. Для модели на 250 ГБ – 150 ТБ и 300 ТБ для старшей версии. Кроме того производитель предлагает 5-летнюю гарантию.

Crucial P2 250 ГБ (CT250P2SSD8)

Возможности накопителей новой серии мы рассматривали на примере младшей модели объемом 250 ГБ – Crucial P2 250 ГБ (CT250P2SSD8).

Накопитель предлагается в компактной картонной коробке с внутренним пластиковым демпфером. В комплекте предлагается только краткое бумажное руководство.

Для Crucial P2 используется одностороннее размещение элементов. Компоненты на лицевой панели прикрывает крупная наклейка со служебной информацией об устройстве.

Под защитным стикером, снятие которого лишает гарантии, можно рассмотреть микросхему контроллера Phison PS5013-E13, а также два чипа от Micron с обозначением NX959. Как видим, на PCB предусмотрено еще две площадки для пары микросхем флеш-памяти, которые заполнены в случае с моделью на 500 ГБ. Чипа DRAM на плате ожидаемо не оказалось.

С обратной стороны только вспомогательная наклейка. Отметим черную маску печатной платы, задающую общий внешний фон накопителя. Односторонняя компоновка расширяет область использования накопителя. Подобные SSD пригодны для самых тонких ноутбуков с портом M.2 PCI-E.

Для обслуживания накопителя производитель предлагает достаточно функциональное фирменное приложение Storage Executive. Кроме информации о состоянии устройства и параметров S.M.A.R.T., здесь можно обновить прошивку, провести диагностику и очистку накопителя, выделить резервную область или активировать технологию кеширования Momentum Cache для создания дополнительного буфера в ОЗУ.

Производительность

Оценку производительности накопителей мы начинаем с изучения линейных трансферов устройства.

В тесте с последовательным чтением блоков объемом 8 МБ утилита AIDA64 регистрирует аномальные результаты. Кривая графика на уровне 2900 МБ/с – не совсем тот результат, который мы ожидали увидеть, учитывая заявленные параметры. Однако никаких дополнительных системных буферов не было активировано, потому принимаем этот результат как есть.

Что касается последовательной записи данных, то здесь примерно 10% от общего свободного объема данные сохранялись со скоростью 1100 МБ/c. После того, как динамически выделенная емкость SLC-буфера была исчерпана, скорость записи снизилась до 230–250 МБ/c и удерживалась на таком уровне. Это фактические возможности прямой записи на флеш-память в предложенной конфигурации. Здесь стоит отметить немалый объем SLC-кеша, который, впрочем, будет изменяться по мере заполнения SSD. На этом участке производительность соответствует заявленной. Что же касается прямой записи на 3D TLC, то темп здесь заметно выше, чем обычно могут предложить накопители на основе 4-битовых ячеек 3D QLC (50–80 МБ/с).

Во время копирования несжимаемых данных с системного накопителя на тестовый скорость записи в пределах первых ~25 ГБ удерживалась на уровне 750–800 МБ/c, затем снижалась до 225–230 МБ/c. То есть во время практической работы показатели минимально отличались от полученных в “синтетике”.

Результаты тестов Crucial P2 250 ГБ в утилите CrystalDiskMark примерно соответствуют заявленным характеристикам. Полученная скорость чтения 2264 МБ/c куда ближе к обнародованной в спецификации. Запись на уровне 1150 МБ/c и вовсе соответствует обозначенной. Приложение фиксирует пристойную скорость работы с блоками 4К (Q1T1). В многопоточном режиме с большой очередью запросов как и было заявлено производительность записи несколько выше, чем на операциях чтения.

Показатели в AS SSD несколько скромнее, хотя приложение регистрирует еще более высокие значения на операциях с мелкими блоками.

Итоговые 10 600 баллов в Anvil’s Storage Utilities еще раз говорят о том, что мы имеем дело с PCI-E-накопителем начального уровня.

Для оценки возможностей Crucial P2 мы также использовали комплексный тест PCMark 8, генерирующий нагрузки на SSD, характерные для использования популярных прикладных задач. На данном этапе итоговая пропускная способность в 420 МБ/c говорит о том, что мы явно вышли за пределы классических SATA-накопителей, но чтобы нагляднее оценить разницу, мы добавили результаты еще нескольких накопителей.

На диаграммах представлены показатели Kingston A2000 500 ГБ – также M.2-накопителя начального уровня, но вдвое большего объема. Кроме того добавлены показатели одного из лучших в классе SATA-устройств Samsung 860 EVO 1 ТБ на базе чипов 3D TLC и 2,5-дюймового устройства начального уровня – ADATA Ultimate SU630 480 ГБ на микросхемах 3D QLC.

Как видим, Crucial P2 в целом несколько уступает более емкой NVMe-модели. Однако показатели новинки зачастую заметно лучше таковых для классических SATA-накопителей. Более того, в ряде задач модель приятно удивила. Речь прежде всего о нагрузках, создаваемых Adobe Photoshop, где Crucial P2 250 ГБ удалось вырваться на первое место, и Adobe InDesign с достойными результатами.

В некоторых случаях Crucial P2 показывает результаты как у топовой SATA-модели, при этом он имеет как минимум двукратное преимущество над устройством с памятью QLC.

Результаты комплексных разноплановых тестов накопителя из PCMark 10 еще раз демонстрируют принадлежность рассматриваемого SSD к устройствам начального уровня в своем классе. Вместе с тем он обеспечивает большую производительность, чем могут предложить топовые SATA-устройства при схожей цене.

Нагрев

Во время нагрузочных тестов мы также проверили температурный режим работы накопителя.

В покое температура накопителя едва превышала текущую в помещении. В нашем случае на открытом стенде это порядка 25С.

После интенсивных задач с затяжными сессиями записи данных удалось зарегистрировать пиковый нагрев контроллера до 55С. Это значение совпадало с замерами температуры бесконтактным пирометром.

Очень умеренный нагрев контроллера позволяет накопителю обходиться без дополнительного охлаждения. Это также важная особенность при желании оснастить скоростным SSD свой ноутбук.

Цена

Накопители Crucial P2 уже появились в продаже в Украине. Младшая модель на 250 ГБ стоит порядка 1700 грн (~$60), версия объемом 500 ГБ – около 2200 грн. (~$78). Стоимость хранения данных в пересчете на гигабайт, конечно, лучше у старшей модели. В целом стартовые розничные ценники достаточно высоки, но здесь есть резервы для снижения. Для американского рынка заявлены более привлекательные значения – $50/65, и такая стоимость улучшила бы позиции Crucial P2 в очень конкурентном сегменте.