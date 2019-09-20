Обзор напольной мультимедийной акустики F&D T-88x





Совсем недавно компания F&D (Fenda) выпустила новую модель напольной мультимедийной акустики для домашнего кинотеатра под индексом T-88x, которая, по заявлениям производителя, способна добавить драйва и новых звуковых красок при просмотре любимых фильмов. Давайте посмотрим, так ли это на самом деле.

Комплект поставки

F&D T-88x имеет в своем комплекте все необходимое для использования колонок прямо из коробки: кабель питания, межблочный кабель, кабель 2xRCA-mini-jack 3,5 mm, кабель 2xRCA-2xRCA, пульт ДУ, радиомикрофон, документация и набор батареек для пульта и микрофона.

Дизайн

Акустика от Fenda приятно удивила не только своим внешним видом, но и качеством всей конструкции. Корпуса выполнены в классическом для напольных колонок дизайне с прямоугольным сечением. Высота колонок — 95 см, а вес акустической пары в сумме 32 кг, поэтому придётся сразу планировать место где будут стоять колонки, ведь от правильного расположения акустики в итоге зависит и звучание. Используемый материал — МДФ толщиной 10 мм, он оклеен черным шпоном, выглядит красиво и дорого.

Для декора фронтальной части колонок используются пластиковые глянцевые панели с золотой полосой внизу, над которой красуется эмблема F&D. В самом низу расположены фазоинверторы.

Стоит отметить наличие резиновых ножек у F&D T-88x, они полностью выполняют свою функцию. Колонки стоят как вкопанные и не скользят по любому напольному покрытию, и самое главное — не передают вибрацию.

Управление

Акустической системой F&D T-88x можно управлять двумя способами. Первый – через встроенную в колонку панель. С её помощью можно выбрать источник воспроизведения, ставить воспроизведение на паузу, подключать Bluetooth-устройство и регулировать громкость. Второй способ – через комплектный пульт, который уже имеет больше возможностей. Кроме перечисленных в предыдущем способе, добавились настройка баса и высоких частот, настройка микрофона и цифровой блок для переключения по номеру трека. Управление двумя способами не вызывает проблем и к ним быстро привыкаешь.

Интерфейсы подключения и функциональность

Акустика имеет все современные интерфейсы и функции, которые могут требоваться от домашнего мультимедийного центра. Да, именно так, F&D T-88x — не просто домашний кинотеатр, а независимая акустическая система со своим встроенным усилителем. Но давайте по порядку.

На тыльную сторону левой колонки вынесены все входные разъемы для подключения, а именно: USB, HDMI, Coaxial, RCA (он же работает и как AUX), оптический выход и два разъема jack 6.5 для подключения микрофонов. В самом низу каждой из колонок размещены позолоченные акустические терминалы с двумя видами соединения – banana plug и посредством винтового зажима.

Кроме выходов, на задней стенке расположилась FM антенна в виде полуметрового провода, который нельзя отсоединить. Как по мне, то производителю стоило бы придумать другой вид антенны, а не просто использовать провод. При этом встроенный FM-приемник может найти до 100 радиостанций, думаю, такого количества хватит с запасом.

Кроме вывода звука через проводные соединения, акустика умеет играть через USB-разъем музыку в форматах WMA и MP3. Для любителей беспроводного аудио, есть модуль Bluetooth 4.2 с NFC меткой, для быстрого подключения. Порадовало, что по воздуху соединение было стабильным и без помех, задержек при переключениях почти не было.

Также F&D T-88x можно использовать в качестве караоке-системы, с которой могут одновременно петь три человека, но для это нужно будет приобрести дополнительно два микрофона. Понравилось, что через пульт есть возможность настроить громкость микрофона и его эхо.

Также F&D T-88x можно использовать для караоке или как систему для проведения мероприятий и конференций, так как в комплекте уже идёт один беспроводной микрофон с LED-дисплеем. Последний хорошо справляется с своей задачей, передаёт голос достоверно и без искажений, при этом дальность его действия около 15 метров. Если одного микрофона будет мало, можно подключить ещё два через разъем jack 6.5, но их нужно будет приобрести дополнительно. Понравилось, что через пульт есть возможность настроить громкость микрофона и его эхо.

Звучание

F&D T-88x — двухкомпонентная стериостистема. Максимальная выходная мощность 300 Вт и сразу отмечу, что заявленная мощность – это вполне реальная цифра. Долго слушать музыку на максимальной громкости нет смысла, ведь в среднестатистической квартире появятся паразитные искажения. Для такой мощности нужно больше пространства.

В каждую колонку установлено по 2 среднечастотных излучателя, твиттер и сабвуфер диаметром 10 дюймов. Использование в конструкции двух низкочастотных динамиков позволило добиться обьемного звучания, но при верном расположении колонок, например по углам комнаты.

В первую очередь данную акустику я тестировал как домашний кинотеатр, и в таком сценарии она показала хороший результат. Во время просмотра фильма взрывы были мощные и реально пугающие, а звук пролетающего самолета был настолько достоверным, что казалось, он вот-вот вылетит из экрана телевизора. Диалоги тоже передавались качественно.

При прослушивании музыки F&D T-88x играет приятно, с хорошей детализацией и обьемной сценой. Звук нейтральный и поэтому почти все жанры звучат сбалансированно и ровно, но если не хватает баса или высоких, их можно подстроить. При этом, если говорить только о басе, то он не зубодробительный и не заставляет дрожать стены. Я бы назвал его просто собранным, что является следствием нехватки большего объема для низкочастотных динамиков. Средний диапазон не замыленный и не теряется, а высокие не режут слух, что понравится любителям вокальных партий и струнных инструментов.