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Обзор недорогого AC1200 роутера Mercusys AC12
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Обзор недорогого AC1200 роутера Mercusys AC12

Обзор недорогого AC1200 роутера Mercusys AC12

Практика показывает, что самыми продаваемыми устройствами часто оказываются именно недорогие модели. Например, одним из самых популярных роутеров в каталоге hotline.ua уже не первый год остается TP-Link TL-WR841N, да и в других категориях ситуация схожа. Рост популярности устройств с поддержкой Wi-Fi 5 ГГц есть, но судя по количеству соседних сетей Wi-Fi его бывает сложно заметить — потребитель не готов переплачивать. Возможно, его стоит заинтересовать ценой? Сегодня посмотрим, что предложит Mercusys AC12 — роутер нового бренда выглядит одним из самых доступных AC-устройств, но как он покажет себя в работе?

Mercusys AC12
Wi-Fi маршрутизаторы и точки доступа на
от 675 грн
Предложений: 34
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Комплектация

Роутер поставляется в простой картонной коробке, как и устройства других производителей. Внутри нас ждет сам Mercusys AC12, небольшой блок питания (9В/0,85А), кабель Ethernet и документация.

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Дизайн

Mercusys AC12 выглядит как обычный роутер, а практичные материалы могут намекнуть на его скромную стоимость. Весь корпус сделан из матового пластика. Черную верхнюю часть украшает «крест» (или «икс) и логотип производителя, а основа и антенны сделаны из серого пластика.

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Компоновка элементов классическая: спереди статусные индикаторы, сзади минимально необходимое количество разъемов, снизу служебная информация, отверстия для крепления на стене и перфорация для вентиляции. Так как устройство недорогое, то даже резиновые ножки делать не стали. Впрочем, и без них нормально — легкий корпус может обойтись без дополнительной фиксации.

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Функциональность

Mercusys AC12 — это маршрутизатор класса AC1200, он создает две сети частотой 2,4 и 5 ГГц со скоростями подключения до 300 и 867 Мбит/с соответственно. Коэффициент усиления антенн — 5 дБи. Разъемы WAN (1) и LAN (4) обеспечивают скорость подключения в 100 Мбит/с — стандартная практика для всех бюджетных роутеров. USB для подключения принтера или накопителя тут нет, но идя по пути удешевления создатели пошли еще дальше и отказались от клавиш включения и WPS, сохранив лишь кнопку сброса параметров.

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Разобрав корпус мы узнали, что Mercusys AC12 построен на чипе MediaTek MT7628AN с тактовой частотой 580 МГц, оснащается 64 МБ оперативной и 8 МБ flash-памяти. Роутер поддерживает привычный перечень стандартов Wi-Fi, протоколов безопасности и типов подключения к сети.

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Для настройки маршрутизатора предусмотрен привычный веб-интерфейс, переведенный только на русский язык и оформленный в ярких цветах. При первом запуске устройство в обязательном порядке требует установить пароль администратора и предлагает пройти через процедуру быстрой настройки сети.

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В дальнейшем пользователь может переключаться между простым и расширенным списком параметров. Они включают настройки IPTV, одной гостевой сети на частоте 2,4 ГГц, функции родительского контроля и контроля доступа. В целом интерфейс выглядит просто и понятно — настройки стандартные, уникальных параметров нет.

Тестирование

В для проверки скоростных показателей роутера мы использовали сетевой бенчмарк из PerformanceTest9.0. Скорость маршрутизации WAN-LAN и LAN-LAN оказалась на уровне 95 Мбит/с — это вполне соответствует заявленным характеристикам и классу устройства.

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При маршрутизации WAN-WLAN и LAN-WLAN ситуация сохранилась — сетевые порты в 100 Мбит/с выступают своеобразным ограничителем, поэтому результаты в 90-95 Мбит/с для обоих частотных диапазонов являются ожидаемыми.

Скорость передачи данных между Wi-Fi клиентами изменялась от 130-140 Мбит/с для сети 2,4 ГГц (скорость подключения — 300 Мбит/с) до 180 Мбит/с для случаев, когда один клиент был подключен к сети 2,4 ГГц, а второй — 5 ГГц.

Два клиента в сети 5 ГГц обычно показывают максимальную скорость передачи данных, но в случае Mercusys AC12 для подключения в 867 Мбит/с мы получили цифры от 120 до 160 Мбит/с — этот результат оказался меньше ожидаемого и возможно, он улучшится с выходом новых прошивок.

С другой стороны, можно предположить, что сегодня необходимость передавать большие объемы данных с одного ПК на другой в рамках домашней локальной сети возникает редко, так что подобное ограничение не доставит неудобств при обычном использовании.

В работе

Кроме тестирования скоростных показателей Mercusys AC12 неделю работал в качестве основного домашнего роутера в условиях многоквартирного дома — в нему были подключены пара ноутбуков (Wi-Fi) и ПК (Ethernet), а также несколько смартфонов. Wi-Fi клиенты подключались к сетям обоих частотных диапазонов.

В непосредственной близости к устройству можно было рассчитывать на максимальную скорость доступа для любого клиента. Качество покрытия также порадовало, потому что даже в самой дальней комнате скорость интернета оставалась приемлемой, а сеть 5 ГГц хотя и демонстрировала большее снижение уровня сигнала, но позволяла добиться заметно большей скорости передачи данных.

Проблем со стабильность работы не было — роутер нормально справлялся с типичной нагрузкой, когда на одном ПК могут загружаться торренты, а на других воспроизводится онлайн Full HD или HD видео.

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Оценка ITC.UA
Плюсы: практичный дизайн, стабильная работа, качество покрытия, соответствие заявленным характеристикам (в целом)
Минусы: агрессивное удешевление конструкции вплоть до отказа от клавиш включения и WPS
Вывод: Mercusys AC12 оказался неплохим бюджетным AC-роутером. Устройство не поражает производительностью, но его возможностей хватит чтобы раскрыть потенциал самых популярных 100-мегабитных подключений к интернету. Для пользователей, которые хотят перевести домашнюю сеть на «чистый» диапазон 5 ГГц с минимальными потерями для семейного бюджета, не планируют подключать к нему десятки устройств и не нуждаются в какой-либо дополнительной функциональности, подобный маршрутизатор может оказаться самым подходящим решением.

Технические характеристики

Обзор недорогого AC1200 роутера Mercusys AC12 Mercusys AC12
675 − 757 грн
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Тип Беспроводной маршрутизатор (роутер)
Стандарт Wi-Fi 802.11 а/b/g/n/ас
Работа в двух диапазонах (dual band) +
Максимальная скорость соединения, Мбит/с 1200
Поддержка Multiple SSID +
Интерфейс подключения (LAN-порт) 4x 10/100 Ethernet
Вход (WAN-порт) 1x 10/100 Ethernet
USB -
Подключение по USB (внешний накопитель/принтер/3G-модем) -
Межсетевой экран (Firewall) +
NAT +
Поддержка VPN (виртуальных сетей) -
DHCP-сервер +
Демилитаризованная зона (DMZ) +
Тип антенны (внутр/внешн) внешняя
Количество антенн 4
Поддержка MU-MIMO/MIMO -/+
Веб-интерфейс +
Telnet -
Поддержка SNMP -
Размеры, мм 222x140x32
Масса, г 270
Расширенные режимы шифрования -
Питание(PoE/адаптер) -/+
Встроенный ftp-server -
Возможность установки вне помещения -
Режим моста +
Прочее -
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