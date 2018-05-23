Обзор недорогого AC1200 роутера Mercusys AC12

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Практика показывает, что самыми продаваемыми устройствами часто оказываются именно недорогие модели. Например, одним из самых популярных роутеров в каталоге hotline.ua уже не первый год остается TP-Link TL-WR841N, да и в других категориях ситуация схожа. Рост популярности устройств с поддержкой Wi-Fi 5 ГГц есть, но судя по количеству соседних сетей Wi-Fi его бывает сложно заметить — потребитель не готов переплачивать. Возможно, его стоит заинтересовать ценой? Сегодня посмотрим, что предложит Mercusys AC12 — роутер нового бренда выглядит одним из самых доступных AC-устройств, но как он покажет себя в работе?

Комплектация

Роутер поставляется в простой картонной коробке, как и устройства других производителей. Внутри нас ждет сам Mercusys AC12, небольшой блок питания (9В/0,85А), кабель Ethernet и документация.

Дизайн

Mercusys AC12 выглядит как обычный роутер, а практичные материалы могут намекнуть на его скромную стоимость. Весь корпус сделан из матового пластика. Черную верхнюю часть украшает «крест» (или «икс) и логотип производителя, а основа и антенны сделаны из серого пластика.

Компоновка элементов классическая: спереди статусные индикаторы, сзади минимально необходимое количество разъемов, снизу служебная информация, отверстия для крепления на стене и перфорация для вентиляции. Так как устройство недорогое, то даже резиновые ножки делать не стали. Впрочем, и без них нормально — легкий корпус может обойтись без дополнительной фиксации.

Функциональность

Mercusys AC12 — это маршрутизатор класса AC1200, он создает две сети частотой 2,4 и 5 ГГц со скоростями подключения до 300 и 867 Мбит/с соответственно. Коэффициент усиления антенн — 5 дБи. Разъемы WAN (1) и LAN (4) обеспечивают скорость подключения в 100 Мбит/с — стандартная практика для всех бюджетных роутеров. USB для подключения принтера или накопителя тут нет, но идя по пути удешевления создатели пошли еще дальше и отказались от клавиш включения и WPS, сохранив лишь кнопку сброса параметров.

Разобрав корпус мы узнали, что Mercusys AC12 построен на чипе MediaTek MT7628AN с тактовой частотой 580 МГц, оснащается 64 МБ оперативной и 8 МБ flash-памяти. Роутер поддерживает привычный перечень стандартов Wi-Fi, протоколов безопасности и типов подключения к сети.

Для настройки маршрутизатора предусмотрен привычный веб-интерфейс, переведенный только на русский язык и оформленный в ярких цветах. При первом запуске устройство в обязательном порядке требует установить пароль администратора и предлагает пройти через процедуру быстрой настройки сети.

В дальнейшем пользователь может переключаться между простым и расширенным списком параметров. Они включают настройки IPTV, одной гостевой сети на частоте 2,4 ГГц, функции родительского контроля и контроля доступа. В целом интерфейс выглядит просто и понятно — настройки стандартные, уникальных параметров нет.

Тестирование

В для проверки скоростных показателей роутера мы использовали сетевой бенчмарк из PerformanceTest9.0. Скорость маршрутизации WAN-LAN и LAN-LAN оказалась на уровне 95 Мбит/с — это вполне соответствует заявленным характеристикам и классу устройства.

При маршрутизации WAN-WLAN и LAN-WLAN ситуация сохранилась — сетевые порты в 100 Мбит/с выступают своеобразным ограничителем, поэтому результаты в 90-95 Мбит/с для обоих частотных диапазонов являются ожидаемыми.

Скорость передачи данных между Wi-Fi клиентами изменялась от 130-140 Мбит/с для сети 2,4 ГГц (скорость подключения — 300 Мбит/с) до 180 Мбит/с для случаев, когда один клиент был подключен к сети 2,4 ГГц, а второй — 5 ГГц.

Два клиента в сети 5 ГГц обычно показывают максимальную скорость передачи данных, но в случае Mercusys AC12 для подключения в 867 Мбит/с мы получили цифры от 120 до 160 Мбит/с — этот результат оказался меньше ожидаемого и возможно, он улучшится с выходом новых прошивок.

С другой стороны, можно предположить, что сегодня необходимость передавать большие объемы данных с одного ПК на другой в рамках домашней локальной сети возникает редко, так что подобное ограничение не доставит неудобств при обычном использовании.

В работе

Кроме тестирования скоростных показателей Mercusys AC12 неделю работал в качестве основного домашнего роутера в условиях многоквартирного дома — в нему были подключены пара ноутбуков (Wi-Fi) и ПК (Ethernet), а также несколько смартфонов. Wi-Fi клиенты подключались к сетям обоих частотных диапазонов.

В непосредственной близости к устройству можно было рассчитывать на максимальную скорость доступа для любого клиента. Качество покрытия также порадовало, потому что даже в самой дальней комнате скорость интернета оставалась приемлемой, а сеть 5 ГГц хотя и демонстрировала большее снижение уровня сигнала, но позволяла добиться заметно большей скорости передачи данных.

Проблем со стабильность работы не было — роутер нормально справлялся с типичной нагрузкой, когда на одном ПК могут загружаться торренты, а на других воспроизводится онлайн Full HD или HD видео.