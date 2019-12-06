Обзор OLED-телевизора LG OLED65B9PLA





Семейство сверхтонких OLED-телевизоров премиум-класса от LG получило в этом году очередное обновление. Год назад у нас на обзоре был флагман LG OLED TV W8 (Wallpaper TV), в этот же раз мы решили поближе познакомиться с самой доступной моделью в нынешней линейке, B9.

Дизайн LG OLED65B9PLA

Как и предыдущие модели, LG OLED65B9PLA прежде всего поражает своей толщиной – по всей площади экрана она составляет ~4 мм, так что в профиль с некоторого расстояния разглядеть этот телевизор отказывается непросто. Блок с электроникой добавляет нижней части еще 4 см в толщину, на нем же находится VESA-совместимое крепление (200х300) для монтажа телевизора на стену.

Вокруг защитного стекла, прикрывающего экран, есть очень тонкая, всего пару миллиметров толщиной, металлическая рамка. После включения становится заметно, что вокруг экрана под стеклом имеется еще небольшой отступ – в итоге изображение оказывается в скромной рамке толщиной около 9 мм; на диагонали в 65 дюймов это практически не ощущается.

Стоит телевизор не на ножках, как это довольно часто бывает в последнее время, а на тонкой базе (корпус из пластика с текстурой под шлифованный металл). Занимаемое ей пространство довольно небольшое, как для такой диагонали экрана – примерно 50х25 см, так что при желании этот телевизор можно поставить даже на небольшую тумбочку. Для более аккуратной прокладки кабелей можно использовать скобу, которая крепится на декоративную крышку, прикрывающую точки крепления подставки к экрану.

Все разъемы сосредоточены в двух блоках, один ориентирован вбок, другой – назад. Для подключения внешних источников сигнала здесь имеется 4 входа HDMI 2.0. К домашней сети телевизор можно подключить либо по кабелю (разъем Ethernet), либо через Wi-Fi (поддерживается стандарт 802.11.ac). 3 порта USB 2.0 предназначены для подключения внешних накопителей и других периферийных устройств. Также здесь есть слот для подключения модуля условного доступа, раскодирующего платные каналы, и два аудиовыхода (цифровой и на наушники).

Пульт ДУ

В комплекте с телевизором идет пульт ДУ LG Magic Remote. Он сравнительно небольшой, эргономической формы, хорошо ложится в руку. Как и у предыдущих моделей, в центре четырехпозиционного джойстика располагается не кнопка, а колесико прокрутки (которое также работает на нажатие) – с его помощью удобно работать с фирменной операционной системой webOS. Пульт гироскопический, так что перемещаться по меню можно как с помощью стрелок вокруг колесика, так и просто жестами в воздухе. Кроме того, LG Magic Remote поддерживает голосовой ввод.

Платформа, операционная система

В зависимости от региона, модель LG OLED TV B9 может быть доступна в разных диагоналях, в Украину официально поставляется две – 55 и 65 дюймов, у нас на обзоре побывала старшая версия. B9 — это самая доступная модель в современной линейке OLED-телевизоров этой компании, и ради привлекательной стоимости производителю пришлось пойти на определенный компромисс – так, в отличие от более дорогих моделей 2019 года, получивших процессор Alpha 9 второго поколения, в B9 используется Alpha 7 второго поколения (α7 Gen 2) – от «девятки» он отличается, в частности, поддержкой только SDR-видео в режиме 4K@120 Гц.

Традиционно для телевизоров LG, в качестве Smart TV используется фирменная оболочка webOS. Она отличается очень простым и удобным интерфейсом с быстрым доступом ко всему необходимому. Главный экран вызывается нажатием кнопки Home на пульте ДУ, после чего поверх текущего изображения выводится основное меню – с лентой из самых востребованных функций (вызов телеканалов, установленные приложения, переключение на последний источник видео, руководство пользователя и т.д.). WebOS – многозадачная ОС, так что запущенные приложения продолжают работать в режиме ожидания при переключении на другую задачу. Как и в линейке прошлого года, в новых телевизорах используется фирменная система искусственного интеллекта ThinQ с поддержкой Google Assistant и Alexa, которая применяется для более качественного распознавания голосовых команд (запуск приложений, переключение между каналами, изменение громкости и т.д.), а также для поисковых запросов в Интернете и Youtube.

Телевизор можно использовать для управления «умным домом» с помощью приложения Dashboard («Панель управления домом»). В нем можно быстро переключиться на любой доступный источник контента, а также управлять другими устройствами – а если на смартфон установить приложение LG ThinQ, то его можно будет использовать как пульт ДУ всего «умного дома», и этого телевизора в частности.

Интерфейс webOS немного изменился по сравнению с тем, что мы видели в прошлогодней модели: так, левая панель исчезла, осталась только нижняя лента, в которую также «переехали» иконки поиска, панель управления умным домом и запуск фирменного приложения «LG каналы». Оно создано в партнерстве с MEGOGO – это своеобразное «ТВ онлайн», в котором предлагается подборка из более чем двух сотен телеканалов, а также фильмы и сериалы. Базовый пакет бесплатен, для полного доступа требуется подписка (в рамках промо доступна подписка на 6 месяцев и на «LG каналы» и на MEGOGO).

Кроме LG ThinQ, управлять LG OLED65B9PLA с помощью смартфона позволяет и другое мобильное приложение – LG TV Plus. Оно не только выступает в роли виртуального пульта ДУ, но и предлагает дополнительную функциональность, в том числе отправку на экран телевизора контента со смартфона.

К слову, после установки LG TV Plus пользователь получает доступ к содержимому смартфона и с самого телевизора – в «Панели управлении домом» появляется его иконка. Для устройств от Apple все еще проще – телевизор поддерживает AirPlay 2 и Home Kit, так что ничего дополнительно устанавливать в этом случае не понадобится.

Звучание LG OLED65B9PLA

Как и в старшей модели C9, в LG OLED TV B9 используется акустическая система 2.2 суммарной мощностью 40 Вт (по 20 Вт на сателлиты и низкочастотные динамики) – это вдвое мощнее, чем у прошлогодней B8. Акустика поддерживает технологию виртуального окружающего звучания Dolby Atmos, позволяющую имитировать объемный звук на встроенных динамиках. Благодаря этому звучит акустика LG OLED65B9PLA хорошо, звук получается насыщенный и достаточно «басовитый», с хорошей детализацией, и гораздо более качественный и объемный по сравнению со звучанием телевизоров с традиционными динамиками.

Качество изображения

Сразу отметим, что качество изображения на фотографиях с экраном телевизора, в том числе зависит от настроек вашего экрана, поэтому не стоит делать какие-либо выводы исключительно по снимкам.

В LG OLED65B9PLA используется 10-битная OLED-панель собственного производства с частотой обновления 120 Гц, разрешением 3840×2160 точек и диагональю 65″. Она поддерживает все основные стандарты HDR — HDR10, Dolby Vision и Hybrid Log-Gamma (HLG).

Картинка на OLED-экране неизменно производит сильное впечатление – такого глубокого черного цвета не добиться на обычных LCD-экранах, независимо от типа матрицы, ведь в OLED нет дополнительной подсветки, пиксели светятся сами по себе, и «черный» здесь на самом деле значит «черный», без малейшего намека на серость. Из-за этого OLED-телевизор идеально подходит для просмотра фильмов в темной комнате, где сцены, например, с абсолютной чернотой бесконечного космоса выглядят максимально эффектно.

Еще одно отличие от традиционных LCD, которое сразу бросается в глаза – максимальные углы обзора. Даже при взгляде сбоку, когда весь экран съеживается до узкой полоски, яркость и насыщенность цветов остаются практически такими же, как и когда находишься прямо перед экраном.

В этой панели используется вариант матрицы WRGB, с дополнительным белым пикселем – это позволяет добиться более точной цветопередачи светлых тонов и ощутимо увеличить максимальную яркость. Как известно, у OLED-панелей этот параметр зависит от общей яркости изображения – чем больше белого в кадре, тем ниже яркость всего экрана. Таким образом, при 100%-ной заливке белым цветом максимальная яркость в SDR-режиме составляет около 180 кд/м², при 50%-ной – 300, при 10% — 400. Для некоторых видеорежимов, к слову, в настройках доступен параметр «Пиковая яркость», который позволяет регулировать степень изменения яркости за счет ее снижения в темных сценах.

Кроме традиционных видеорежимов вроде «Яркий», «Стандартный» или «Спорт», здесь также имеется три «экспертных» режима: один, разработанный совместно с Technicolor, и еще два, сертифицированных ISF (Imaging Science Foundation) – для темного помещения и комнаты с ярким фоновым освещением. Они предлагают хорошо сбалансированные для просмотра кинофильмов параметры, так что любой из этих трех режимов вполне можно использовать с настройками по умолчанию, без долгих и утомительных твиков. В режиме «Игра» значительно снижается задержка ввода, что позволяет использовать этот телевизор в том числе и как игровой монитор.

Во всех кино-режимах, кроме «ISF Эксперт – яркое освещение», цветовой охват ограничен до пространства sRGB, что дает спокойные, естественные цвета; в обычном режиме «Кино» кривая гаммы почти идеально соответствует стандартному значению 2,2, а цветовая температура – 6500K.

В режиме Technicolor гамма завышена до ~2,3, температура также находится чуть выше стандарта, на уровне 7000K – это дает чуть более насыщенную и холодную картинку по сравнению с предыдущим режимом. Режимы «ISF Эксперт» отличаются друг от друга яркостью и цветовым охватом – для темной комнаты предлагается стандартный, ограниченный до sRGB, в то время как для яркого фонового освещения – полный охват, который почти полностью покрывает пространство DCI-P3; в этом случае телевизор демонстрирует очень сочные, насыщенные цвета – OLED-панель показывает все, на что она способна.

Для имитации эффекта HDR на обычном SDR-контенте здесь есть режим HDR Effect – он делает картинку ярче и насыщеннее, при этом обращается с изображением более бережно, чем режим «Яркий», так что если для блеклого контента выбирать между этими двумя, мы бы советовали использовать первый.

В настоящем HDR пиковая яркость составляет 600 кд/м², и в этом режиме у телевизора свои собственные шаблоны изображения. Сильнее всего HDR-эффект проявляется в «Ярком» и «Стандартном» режимах, однако в них он чересчур утрирован. Мы бы рекомендовали использовать один из трех других – «Домашний кинотеатр», «Кино» или «Technicolor Эксперт», в которых картинка чуть менее яркая и насыщенная, зато с более точной цветопередачей и более «мягкая».