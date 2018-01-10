Обзор OnePlus 5T: знакомый смартфон в правильной подаче

За несколько лет смартфоны OnePlus получили хорошую репутацию. Пожалуй, среди популярной тройки Xiaomi, Meizu и OnePlus именно последние можно назвать лучшими — цена актуальных моделей уже приближается к A-брендам, но зато компания не распыляется на выпуск недорогих аппаратов и обеспечивает отличную поддержку, так что пользователи не чувствуют себя покинутыми и своевременно получают нужные обновления. К этому стоит добавить функциональную OxygenOS с дизайном в стиле чистого Android и постоянные заигрывания с аудиторией, к мнению которой компания прислушивается. Сегодня расскажем про их новый смартфон OnePlus 5T, который мы авансом включили в список лучших продуктов 2017 года.

Комплектация

OnePlus 5T поставляется в традиционной бело-красной коробке. Внутри есть кабель, зарядное, документация, «скрепка», наклейки и чехол. Последний добавили в коробку впервые, раньше фирменные аксессуары можно было купить только отдельно или их добавляли в качестве подарка в рамках акций.

Чехол сравним с комплектными аксессуарами других компаний — он проще, чем хороший аналог от профильного производителя. «Бампер» сделан из жесткого силикона, из-за чего пользоваться физическими клавишами становится менее удобно.

В остальном он неплох, хотя и выглядит просто — все отверстия прорезаны ровно, есть дополнительный бортик вокруг камеры, а также специальные выступы по углам дисплея — можно без опаски класть смартфон экраном вниз и они могут помочь при случайных падениях. На экран из коробки наклеена защитная пленка.

Дизайн

По сравнению с OnePlus 5, дизайн 5T изменился не сильно — смартфон сохранил практически тот же тонкий металлический корпус черного цвета с эргономичным изгибом «спинки» и выступающим двойным модулем камеры.

Но модель получила экран с соотношением сторон 18 к 9, из-за чего заметно уменьшились отступы над и под дисплеем, а сканер отпечатков пальцев перенесли назад, так что в целом OnePlus 5T воспринимается как новое, современное устройство с актуальным дизайном.

Расположение функциональных элементов осталось прежним — клавиша включения справа, слот для двух NanoSIM над ней. Слева — кнопки регулировки громкости (на уровне кл. включения), а также фирменный переключатель режимов уведомлений. На нижней грани — динамик, разъем Type-C и mini-jack, на сохранении которого во время анонса обратили отдельное внимание.

Размеры и вес корпуса изменились минимально — из-за более высокого экрана стало чуточку сложнее дотягиваться до его верхнего края, но эта особенность характерна всем аппаратам с такими дисплеями. Благо, на рабочем столе работают жесты, а с помощью сканера можно открыть шторку находясь в любом приложении.

Рычажок для переключения режимов остался тугим, приходится прикладывать усилие чтобы воспользоваться им. Также было бы неплохо, если бы компания поменяла местами mini-jack и мультимедийный динамик — последний легко перекрывается рукой во время игр и просмотра видео в горизонтальной ориентации.

То, что сканер теперь находится сзади кому-то нравится, а кому-то нет. У OnePlus 5T (позже появится и на OnePlus 5) есть функция разблокировки по лицу с помощью фронтальной камеры — работает даже в темное время суток на улице, если есть хоть какое-то уличное освещение, в хороших случаях срабатывает почти мгновенно. Соответственно, сенсором приходится пользоваться только в темноте или для логина в банковские приложения — это неудобно делать когда аппарат лежит на столе.

Также отметим, что OnePlus 5T уже успел получить несколько лимитированных версий — Star Wars edition для рынка Индии, версию в красном корпусе для Китая, и скоро должны начаться продажи белого смартфона в фирменной шероховатой покраске (Sandstone).

Дисплей

Как мы уже отметили выше, OnePlus 5T получил ожидаемое обновление — 6 дюймовый экран с соотношением сторон 18 к 9, на базе матрицы Optic AMOLED разрешением Full HD+ (2160 на 1080 точек, 401 ppi).

Фактически перед нами та же матрица, что и в прошлых смартфонах компании, просто изменились пропорции экрана. По нашим замерам, яркость белого поля изменяется от 2 до 409 кд/м², автоматическая регулировка яркости работает хорошо. На экран сразу наклеена защитная пленка, но если вы не переживаете из-за возможных мелких царапин, то ее лучше снять — на стекле должно скапливаться меньше отпечатков, изображение будет выглядеть еще лучше.

Калибровка: режимы «По умолчанию», DCI-P3, sRGB

Мне экран смартфона понравился — возможно, он немного не дотягивает до матриц, которые использует Samsung, но в остальном его можно сравнить с OLED от LG и с IPS в аппаратах Huawei. Проще говоря — перед нами отличный дисплей. Самое главное, что производитель не забыл добавить режимы цветопередачи: sRGB, DCI-P3, адаптивный и пользовательский (ручная настройка цветовой температуры).

Также есть ночной режим (уменьшении интенсивности синей цветовой компоненты) и режим чтения, который можно применять для отдельных приложений, когда вы берете смартфон в руки или приходят уведомления включается аналог Active Display. Вместе они позволяют гибко подстроить изображение под себя и получить или насыщенную цветопередачу, характерную для AMOLED или достаточно спокойную, как в хорошем IPS, но с отличным черным и максимальной контрастностью.

Аппаратная платформа

В случае «железа» изменений еще меньше, чем с экраном — характеристики полностью соответствуют OnePlus 5. Речь идет о связке Snapdragon 835, 6/64 или 8/128 ГБ памяти, NFC, Bluetooth 5.0 (с поддержкой Apt-X) и стандартном наборе сенсоров. Type-C работает на скоростях USB 2.0.

Какого-то падения производительности из-за немного возросшего разрешения экрана не наблюдается, как и другие OnePlus, модель 5T работает быстро и приятна в использовании — «запаса прочности» точно хватит на пару лет. При использовании, даже под нагрузкой, смартфон почти не греется, все сравнимо с другими флагманами. Единственные традиционные нарекания к оснащению — отсутствие поддержки карт памяти и влагозащиты, нет радио, а металлический корпус исключает возможность реализации беспроводной зарядки.

Программная платформа

В качестве операционной системы выступает OxygenOS на базе Android 7.1, но для смартфона уже выпущена Open Beta на базе Android Oreo. Для установки нужно просто скачать архив с официального сайта, прошить его через стоковый recovery и почистить кэши — ничего сложного. Мы тестировали OnePlus 5T именно на Oreo и за неделю использования не выявили критических недостатков.

Дизайн OxygenOS сравним со стоковым Android, но производитель добавил множество мелочей. Это дополнительный экран слева, куда попадают часто используемые контакты и приложения, сюда же можно добавлять виджеты. Есть темная и светлая темы интерфейса, поддержка жестов для заблокированного экрана, несколько представлений для индикатора заряда аккумулятора и так далее.

Звук

Впрочем, некоторые вещи в OnePlus 5T сделаны на просто нормальном или среднем уровне. Одна из них — внешний динамик. Он вполне громкий и звучит чисто даже на максимальной громкости, но легко заглушается в горизонтальном положении во время игр и просмотра видео из-за чего приходится перехватывать смартфон. В звучании нет намека на басы и высокие, а «середина» сильно зажата. Сначала на это обращаешь внимание и понимаешь, что аппарат звучит проще многих конкурентов, но за пару дней привыкаешь.

Звук в наушниках привычный, на уровне других аппаратов без отдельных ЦАП-ов, замечаний к качеству разговорного спикера и вибро тоже нет.

Камеры

В OnePlus 5 производитель впервые попробовал использовать основную камеру на базе двух сенсоров. В OnePlus 5T задняя камера тоже представлена двумя модулями, которые нужны для реализации портретного режима съемки и двойного зума, но логика их работы отличается от прошлого решения.

Основной сенсор на 16 Мп (Sony IMX 398) в паре с широкоугольной оптикой (27 мм, f/1.7), работает в одновременно с модулем на 20 Мп (IMX 376K) с такой же оптикой. Оптической стабилизации нет, только электронная.

Производитель заявляет, что второй модуль используется для улучшения фотографий, сделанных при недостаточной освещенности — эта логика понятна не до конца, но давайте лучше посмотрим как аппарат снимает на практике.

Качество съемки осталось примерно на уровне OnePlus 5. Днем и в помещении камера отрабатывает хорошо, ночью — в целом неплохо. При прямом сравнении смартфон уступит Galaxy S8/Note8 и Mate 10 Pro, в первую очередь из-за качества ночных фото, но в целом OnePlus 5T можно рассматривать и как фотографическое решение. Главное, что аппарат обеспечивает стабильное качество съемки и пользователь может сразу понять, на что стоит рассчитывать.

Автономность

Позитивные стороны OnePlus 5T не заканчиваются на хороших камерах — стоит похвалить еще и время работы смартфона. От аккумулятора на 3300 мАч он уверенно работает день-полтора при средней нагрузке, показывая 6-7 часов активного экрана. Даже при активном использовании можно рассчитывать, что заряда будет хватать на световой день.

Поддержка быстрой зарядки реализована на базе собственного стандарта Dash Charge и для его работы нужен не только совместимый блок питания, но и кабель. В такой конфигурации OnePlus 5T получает около 90% заряда за час, но и от обычных зарядок он заряжается достаточно быстро.

4.5 Оценка ITC.UA Плюсы: качественный экран 18:9, характеристики и производительность, хорошие камеры, софт (настраиваемость, разблокировка по лицу, поддержка), время работы и быстрая зарядка, комплектация Минусы: цена в Украине, мультимедийный динамик мог бы быть качественнее, стандартные недостатки OnePlus — нет влагозащиты, поддержки карт памяти, свой стандарт быстрой зарядки Вывод: OnePlus 5T в практически полной мере оправдал наши ожидания. Смартфон получил экран с актуальным соотношением сторон, что повлияло на его восприятие — кажется, что перед нами новый аппарат, хотя других изменений по сравнении с тем же OnePlus 5 в нем почти нет. Конечно, программные нововведения в виде разблокировки по лицу мы тоже оценили, но не будем отрицать — главное именно во внешней привлекательности. В остальном перед нами остался тот же смартфон со стандартным для OnePlus списком преимуществ и недостатков. Единственное «но» — возросшая цена. В зависимости от рынка официальные цены на OnePlus 5T изменились минимально или остались на прежнем уровне, но в Украине стоимость минимально отличается от «серых» предложений на устройства A-брендов, а с такой тенденцией можно усомниться в чувствах к любимой компании. Технические характеристики OnePlus 5T 6/64GB Black

16 750 − 18 655 грн

Сравнить цены Тип Смартфон Предустановленная ОС Android 7.1.1 (Nougat) Оперативная память, ГБ 6 Встроенная память, ГБ 64 Слот расширения - Тип SIM-карты Nano-SIM Количество SIM-карт 2 Процессор Qualcomm Snapdragon 835 + GPU Adreno 540 Количество ядер 8 Частота, ГГц 4х2,45 + 4х1,9 Аккумуляторная батарея Li-Pol, 3300 мАч (несъемная) Время работы (данные производителя) нет данных Диагональ, дюймы 6,01 Разрешение 2160х1080 Тип матрицы AMOLED PPI 401 Датчик регулировки яркости + Другое 2.5D, сorning Gorilla Glass 5, supports sRGB, DCI-P3 Основная камера, Мп 16 (f/1.7) + 20 (f/1.7) Видеосъемка 3840x2160 (30 к/с) Вспышка + Фронтальная камера, Мп 16 (f/2.0) Высокоскоростная передача данных GPRS/EDGE/UMTS/HSPA+/LTE Сat12 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual Band Bluetooth 5.0 GPS + (GLONASS, BeiDou, Galileo) IrDA - FM-радио - Аудиоразъем 3,5 мм NFC + Интерфейсный разъем USB 2.0 (Type С) Размеры, мм 156.1х75х7.3 Вес, г 162 Защита от пыли и влаги - Тип корпуса моноблок (неразборный) Материал корпуса алюминий Тип клавиатуры экранный ввод Еще сканер лица, быстрая зарядка, 3 микрофона с подавлением шума, сканер отпечатков пальцев

Редакция благодарит магазин Stylus за предоставленный для тестирования смартфон