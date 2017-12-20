Выбор редакции 2017: Смартфоны

Выбор редакции 2017: Смартфоны

В конце года принято подводить итоги, вспоминать все лучшее, а плохое оставлять позади. Традиционно, мы делаем это в формате «выбора редакции» — отмечаем протестированные за год устройства, которые запомнились и понравились нам больше всего. Также это возможность отметить основные тенденции и подумать о том, чего ждать дальше. Как и в прошлом году, материал поделен на три категории: флагманы, оптимальный выбор и народный выбор. Это позволяет включить в список модели разных производителей и ценовых категорий, ведь хороший аппарат вовсе не обязан быть очень дорогим.

Apple iPhone X Обзор | Видеообзор Влияние Apple на индустрию сложно недооценить — компания сделала стандартом не одну разработку, а воплощая в своих продуктах наработки конкурентов она только делает их популярнее. И если последние пару лет многие жаловались на некий застой и отсутствие инноваций, то 2017 год стал для фанатов по-настоящему важным. Юбилейный iPhone X получился тем самым «глотком свежего воздуха», которого нам так не хватало.

Смартфон в новом для компании безрамочном дизайне, с переработанной системой управления, «нейронным» процессором, беспроводной зарядкой и системой Face ID. Получилось хорошее юбилейное обновление, а заодно iPhone X стал самым дорогим флагманом года. Линейка Apple iPhone X Смартфоны и мобильные телефоны на Моделей в линейке: 4 33 470 − 45 999 грн Диапазон цен: Пользователи, не желающие переплачивать, могут обратить внимание на iPhone 8 и 8 Plus — эти смартфоны имеют много общего с iPhone X в плане функциональности, но отличаются дизайном, который практически не менялся с анонса iPhone 6. Samsung Galaxy S8, S8 Plus и Note8 Обзор | Видеообзор Среди сотен Android-смартфонов мы не первый год называем одними из лучших флагманы Samsung — корейцам удается опережать большинство производителей и задавать вектор развития рынка. Год начался с анонса Galaxy S8 с Infinity Display, а некоторые конкуренты показали аналогичные решения только осенью или в конце года.

Смартфон поступит в продажу в Украине только в 2018 году, но можно с уверенностью сказать, что модель не потеряется на фоне конкурентов. V30+ получился отличным флагманом с множеством уникальных фишек, которых нет у конкурентов. У него есть отдельный ЦАП, позволяющий наслаждаться музыкой, соответствие военному стандарту MIL-STD-810G, P-OLED дисплей на пластиковой подложке, которая должна обеспечить устойчивость к падениям, оригинальная комбинация камер с обычной и широкоугольной оптикой. Если планируете обновляться после Нового года — LG V30+ стоит включить в список претендентов на покупку. Линейка LG V30 Смартфоны и мобильные телефоны на Моделей в линейке: 4 24 239 − 25 945 грн Диапазон цен: Moto Z2 Force Moto Z2 Force — аппарат представленный летом начнет продаваться в Украине в начале следующего года. Хотя он и уступает по ряду особенностей конкурентам, его тоже стоит включить в нашу подборку. Технология дисплея (матрица) Z2 Force напоминает LG V30, но его прикрывает не стекло, а слой пластика, что позволило компании создать смартфон, который невозможно разбить при нормальном использовании. Еще аппараты линейки Moto Z обладают другой уникальной особенностью — поддержкой модулей. Компания развивает их уже второй год и хотя некоторым это кажется нишевой «фишкой», у решения есть свои поклонники. За пару лет модулей стало заметно больше, так что у покупателя есть возможность собрать набор, который идеально подойдет под большинство сценариев использования.