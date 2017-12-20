Выбор редакции 2017: Смартфоны
В конце года принято подводить итоги, вспоминать все лучшее, а плохое оставлять позади. Традиционно, мы делаем это в формате «выбора редакции» — отмечаем протестированные за год устройства, которые запомнились и понравились нам больше всего. Также это возможность отметить основные тенденции и подумать о том, чего ждать дальше. Как и в прошлом году, материал поделен на три категории: флагманы, оптимальный выбор и народный выбор. Это позволяет включить в список модели разных производителей и ценовых категорий, ведь хороший аппарат вовсе не обязан быть очень дорогим.
Apple iPhone X
Влияние Apple на индустрию сложно недооценить — компания сделала стандартом не одну разработку, а воплощая в своих продуктах наработки конкурентов она только делает их популярнее. И если последние пару лет многие жаловались на некий застой и отсутствие инноваций, то 2017 год стал для фанатов по-настоящему важным. Юбилейный iPhone X получился тем самым «глотком свежего воздуха», которого нам так не хватало.
Смартфон в новом для компании безрамочном дизайне, с переработанной системой управления, «нейронным» процессором, беспроводной зарядкой и системой Face ID. Получилось хорошее юбилейное обновление, а заодно iPhone X стал самым дорогим флагманом года.
Пользователи, не желающие переплачивать, могут обратить внимание на iPhone 8 и 8 Plus — эти смартфоны имеют много общего с iPhone X в плане функциональности, но отличаются дизайном, который практически не менялся с анонса iPhone 6.
Samsung Galaxy S8, S8 Plus и Note8
Среди сотен Android-смартфонов мы не первый год называем одними из лучших флагманы Samsung — корейцам удается опережать большинство производителей и задавать вектор развития рынка. Год начался с анонса Galaxy S8 с Infinity Display, а некоторые конкуренты показали аналогичные решения только осенью или в конце года.
В конце 2017 смартфоны компании выглядят такими же привлекательными, но стоят уже немного меньше. С точки зрения современных трендов, первым флагманам Samsung не хватает только двойной основной камеры, которую добавили в Note8 (обзор, видеообзор) — но и с одним сенсором они обеспечивают отличное качество снимков, которые, как показали все наши «слепые» сравнения, нравятся пользователям.
Пожалуй, в случае Samsung показательным является и тот факт, что даже флагманы 2016 года продолжают продаваться и пользуются спросом. В этом компания напоминает Apple.
Huawei Mate 10 и Mate 10 Pro
Одной из самых быстро развивающихся компаний можно назвать Huawei — производитель №3, который догоняет (а по некоторым данным и обогнал) ближайших конкурентов. Год начался для Huawei неплохо, но вскоре возникло ощущение, что на фоне альтернатив ее P10 и P10 Plus нехватает немного современных фишек.
К концу 2017 производитель исправился — новые Mate стали одними из первых смартфонов с платформой со встроенным нейронным сопроцессором, который позволяет распознавать сцену и обеспечивает отличное качество снимков в любых условиях съемки. Еще подтянули техпроцесс топовых Kirin, оптимизировали энергопотребление платформы, добавили дисплеи с соотношением сторон 2 к 1. Линейка Mate 10 получила все необходимые для флагманов функции и достойна места в нашем «топе». Надеемся, что Huawei не станет сбавлять темп развития.
LG V30+
Обзор | Видеообзор
LG — один из заслуженных брендов, хотя последние год-два дела у телефонного подразделения шли не всегда хорошо. Кажется, что в 2017 начался постепенный выход из кризиса, что хорошо видно по LG V30+.
Смартфон поступит в продажу в Украине только в 2018 году, но можно с уверенностью сказать, что модель не потеряется на фоне конкурентов. V30+ получился отличным флагманом с множеством уникальных фишек, которых нет у конкурентов. У него есть отдельный ЦАП, позволяющий наслаждаться музыкой, соответствие военному стандарту MIL-STD-810G, P-OLED дисплей на пластиковой подложке, которая должна обеспечить устойчивость к падениям, оригинальная комбинация камер с обычной и широкоугольной оптикой. Если планируете обновляться после Нового года — LG V30+ стоит включить в список претендентов на покупку.
Moto Z2 Force
Moto Z2 Force — аппарат представленный летом начнет продаваться в Украине в начале следующего года. Хотя он и уступает по ряду особенностей конкурентам, его тоже стоит включить в нашу подборку.
Технология дисплея (матрица) Z2 Force напоминает LG V30, но его прикрывает не стекло, а слой пластика, что позволило компании создать смартфон, который невозможно разбить при нормальном использовании. Еще аппараты линейки Moto Z обладают другой уникальной особенностью — поддержкой модулей. Компания развивает их уже второй год и хотя некоторым это кажется нишевой «фишкой», у решения есть свои поклонники. За пару лет модулей стало заметно больше, так что у покупателя есть возможность собрать набор, который идеально подойдет под большинство сценариев использования.
В категории «Оптимальный выбор» мы отмечаем знаковые аппараты среднего сегмента или флагманы, которые не могут сравниться с решениями Samsung, Apple и прочих «A-брендов» качеству камер или другим параметрам. При этом зачастую они оказывают заметно дешевле, потому на них также стоит обращать внимание при выборе.
OnePlus 5/5T
Обзор | Видеообзор
Компания OnePlus прочно закрепилась в роли одного из лучших производителей «китайских» смартфонов с отличным соотношением цена/качество — в наших магазинах из-за отсутствия официальных поставок ее устройства стоят немного дороже, но большинство из них получаются сбалансированными и пользуются популярностью.
Как и в прошлом году, в 2017 мы увидели сразу два флагмана — OnePlus 5 получил небольшое количество нововведений и в целом вызвал эмоции, сравнимые с теми же Huawei P10/P10 Plus. Все хорошо в нем хорошо, но остается какое-то ощущение недосказанности, не хватает яркой особенности, способной выделить аппарат. Тем не менее, у обычного пользователя использование OnePlus 5, наверняка, вызовет только приятные эмоции.
OnePlus 5T включаем в наш рейтинг авансом — нам еще предстоит его протестировать, но мы уверены, что он оправдает возложенные надежды. Смартфон сделали в духе современных тенденций, 5T не выглядит минорным обновлением. Компания даже успела реализовать разблокировку по лицу с помощью одной фронтальной камеры и обновила устройства до Android Oreo — чем не идеальный аппарат для гика?
Xiaomi Mi 6 и Mi Note 3
Флагманы Xiaomi оказались весьма интересными, пускай и не идеальными. Мы отмечаем сразу два аппарата с небольшими отличиями в характеристиках, которые не отразятся на пользовательском опыте — смотреть стоит только на стоимость и диагональ экрана.
В случае Xiaomi все очень просто — компания продолжает брать свое ценой, только теперь нет необходимости ждать аппарат из Китая или проверять сервис мелких локальных магазинов. Практически любой смартфон можно купить полностью готовым к использованию — с правильной прошивкой и зарядкой, а также гарантией.
С такими вводными можно смело закрыть глаза на пару нюансов MIUI. И не стоит забывать про преимущества — компания долго поддерживает свои аппараты, быстро исправляет программные глюки, а к любому смартфону легко подобрать набор оригинальных аксессуаров, с таким же отличным соотношением цена/качество.
LG G6
Кажется, что в R&D отделе LG началось оздоровление — именно поэтому G6 получил в начале года заслуженный «выбор редакции». А тот факт, что даже официальные цены на флагманы LG снижаются быстрее, чем у других компаний, обеспечивает ему место в категории «Оптимальный выбор».
На момент написания «итогов» многие магазины продают аппарат дешевле 14 тысяч гривен — можно закрыть глаза на камеру, немного уступающую конкурентам и прошлогодний процессор, и обратить внимание на преимущества, многие из которых аналогичны более дорогому V30+.
Смартфоны на Qualcomm Snapdragon 62x
В прошлом году мы уже отмечали устройства на Snapdragon 625, но картина в среднем сегменте меняется не настолько быстро, как в высоком. Поэтому в 2017 появилось еще больше решений на знакомой платформе, а телефоны на Snapdragon 626 и 630 получили минимальные отличия в плане производительности и пользовательского опыта. Да, в портфолио чипмейкера есть и более интересные чипы 600-й серии, но они встречаются в минимальном числе аппаратов. Фактически большинство из имеющихся решений достаточно хороши, но мы отметим несколько.
Xiaomi Mi A1
Xiaomi Mi A1 стал одним из самых неожиданных и приятных анонсов 2017 года — все из-за проекта Android One и «чистой» системы без MIUI. Оригинальная оболочка останавливала некоторых потребителей, но из Mi A1 убрали этот субъективный недостаток и у компании получился сбалансированный смартфон для всех.
ASUS Zenfone 4
Обзор | Видеообзор
В 2017 году ASUS решили не соревноваться с Samsung, а создать флагман, который будет «играть» на стыке среднего и высокого ценовых сегментов. Аппарат получился не идеальным, но заметно лучшим, чем год назад и Zenfone 4 даже победил в «слепом» сравнении относительно доступных смартфонов с двумя камерами.
Samsung Galaxy A5 и A7 (2017)
Линейка Galaxy A остается достаточно популярной, и хотя им появилось много альтернатив, практически весь год эти аппараты были едва ли не единственными решениями в среднем сегменте с защитой от пыли и влаги по стандарту IP68. За защиту, а также отличные AMOLED экраны и качественные камеры потребителю приходится доплачивать, но за дополнительные опции всегда просят больше денег.
«Оптимальным выбором» можно назвать многие смартфоны — и достаточно неплохой Moto G5 Plus, и сильные аппараты от Huawei. Последние заслуживают упоминания как одни из первых смартфонов среднего сегмента с двойными камерами (Nova 2) и первые недорогие смартфоны с экранами с соотношением сторон 2 к 1 (Mate 10 Lite и Honor 7x). Проще говоря — есть из чего выбрать.
В последнюю категорию мы стараемся включать максимально доступные интересные смартфоны, а при ее формировании ориентируемся в том числе и на количество прочтений обзоров таких аппаратов. С учетом агрессивной ценовой политики «народный выбор» можно почти полностью отдать смартфонам Xiaomi.
Xiaomi Redmi Note 4x
В серии Redmi за 16 и 17 год было несколько смартфонов на Snapdragon 625 — Xiaomi активно использовала лучшее из доступных решений. В конце года именно Redmi Note 4x является одним из самых актуальных решений на этом процессоре.
Пускай он не может похвастаться самыми качественными камерами, зато предлагает емкий аккумулятор, металлический корпус, хороший экран, отличную производительность, несколько конфигураций с разным объемом встроенной и оперативной памяти. Модель является хорошим выбором для тех, кто хочет быть уверенным в том, что через полгода-год его аппарат не превратится «в тыкву», а будет все еще достаточно производительным для комфортного использования и игр.
Xiaomi Redmi 4x
Младший из актуальных аппаратов Redmi имеет общие черты с серией Redmi Note, но отличается меньшей диагональю экрана и менее производительной SoC, но тоже попадает в нашу подборку благодаря удачной платформе. Новые восьмиядерные процессоры Qualcomm 400 серии оказались достаточно хороши и многие из протестированных смартфонов нас порадовали. Просто стандартному козырю Xiaomi в виде цены сложно что-то противопоставить.
Тем не менее, не все выбирают Xiaomi, поэтому отметим достаточно интересные Samsung J5 (2017) и Huawei P8 Lite.
Список можно было бы дополнить смартфонами Meizu, но по итогам года понимаешь, что компания делала ставку на менее удачные чипы MediaTek, да и с точки зрения поддержки и оригинальности, отличий старых и новых устройств производителю еще есть над чем работать — надеемся увидеть стоящие решения в следующем году.
Что дальше?
2017 год можно по праву назвать годом флагманов. Раньше периодически возникало ощущение, что все новое уже придумано, но производители показали — мы ошибаемся. В этом году мы увидели больше двойных камер с интересными функциями, получили новый стандарт соотношения сторон экранов, платформы с более тонким техпроцессом сделали смартфоны немного автономнее. Появились первые процессоры с модулями, работающими по принципам нейронных сетей и камеры стали снимать еще лучше.
Средний сегмент порадовал стабильно хорошими моделями — многие из них кажутся похожими, и пока рано утверждать, что любое предложение стоит своих денег, но уже сегодня имея в кармане чуть больше $100 можно купить хороший смартфон, которым будет приятно пользоваться.
За год компании заложили хорошую «базу» и дальше мы будем наблюдать за развитием этих идей. Появится больше «нейронных процессоров», а используемый софт станет играть еще большую роль, особенно в тандеме с платформами собственной разработки — сейчас топ-3 производителя (Samsung, Apple и Huawei) только увеличивают количество моделей на своих Exynos и Kirin.
Устройства среднего сегмента будут массово оснащать «высокими» экранами и наверняка мы увидим еще больше моделей с двойными камерами, поддержкой быстрой зарядки и NFC. Мы не сомневаемся в том, что будет интересно.