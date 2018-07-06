Обзор OnePlus 6

Подход компании OnePlus к выпуску смартфонов заметно отличается от других производителей: она не распыляется на различные ценовые диапазоны и не предлагает массу моделей для разных категорий пользователей; вместо этого она уже который год делает, по сути, один и тот же аппарат, выпуская его обновления 1-2 раза в год: в двух словах, это «флагман по цене ниже, чем у конкурентов». И хоть с каждой новой моделью стоимость понемногу поднимается, она все равно остается конкурентоспособной. Посмотрим же, каким получился очередной «убийца флагманов», как в свое время называл производитель свое детище.

Комплектация

Смартфон поставляется в довольно крупной коробке в фирменных красно-белых цветах; внутри также можно найти зарядное устройство, USB-кабель, скрепку для извлечения лотка SIM-карты, краткое руководство пользователя и силиконовый прозрачный чехол – похвальная практика, которую производитель начал еще с прошлой моделью, OnePlus 5T. На экран из коробки наклеена защитная пленка.

Дизайн и эргономика

С каждой новой моделью дизайн OnePlus становится все более округлым и «прилизанным», хотя определенная преемственность и узнаваемость дизайна все-таки сохраняется. В «шестерке» производитель отказался от цельнометаллического корпуса – у смартфона алюминиевые боковые грани, но задняя панель теперь выполнена из стекла. Аппарат предлагается в трех цветовых вариантах – белый с золотом (Silk White) и две версии черного (Mirror Black с глянцевой задней панелью и Midnight Black – с матовой). В редакции побывал второй вариант. Глянцевое стекло вполне ожидаемо оказывается весьма скользким, так что наличие комплектного чехла можно только приветствовать.

Если же пользователя категорически не устраивает ни бликующий глянец, ни защитный чехол поверх смартфона, приемлемым вариантом для него, возможно, станет Midnight Black – его матовая поверхность на вид оказывается весьма близка к алюминиевой крышке у OnePlus 5T, однако на ощупь она по-прежнему остается довольно скользкой. К сожалению, использование стеклянной задней панели не добавило смартфону беспроводную зарядку (как и влагозащищенность – несмотря на заявление на сайте OnePlus «Water Resistant. Guard against rain», официального IP-рейтинга у этой модели нет, и в следующем же предложении производитель не советует использовать его во время плавания).

В OnePlus 5T производитель перешел на модный тогда «вытянутый» формат экрана, с пропорциями 18:9 – однако прошло всего полгода, и теперь в моде «монобровь», так что у OnePlus 6 экран с соотношением сторон 19:9 и практически обязательным уже вырезом в верхней части. Кроме того, у экрана теперь закругленные края и он занимает заметно большую часть фронтальной панели по сравнению с предшественником (~83,8% против 80% у 5T). В «моноброви» традиционно расположены разговорный динамик, фронтальная камера, датчик приближения/освещенности и индикатор уведомлений.

Как и у многих других смартфонов с таким типом экрана, в настройках OnePlus 6 можно включить отображение черных полос по бокам «моноброви», которые полностью спрячут ее наличие (благо у AMOLED-экрана черный цвет – действительно черный, и рассмотреть границы выреза в таком случае становится практически невозможно).

Как и у предыдущей модели, сканер отпечатков пальцев находится сзади, под вспышкой и блоком с объективами (которые теперь расположены по центру, а не в левом верхнем углу).

Расположение кнопок тоже немного поменялось: кнопка включения по-прежнему располагается справа, однако над ней теперь не лоток SIM-карты, а фирменный переключатель режимов уведомлений. SIM-карты теперь устанавливаются на левой боковой грани (поддерживаются две nanoSIM, установить карту памяти вместо одной из них нельзя), над качелькой громкости. На нижней грани можно найти мультимедийный динамик, микрофон, порт USB Type-C и мини-джек для подключения гарнитуры.

Размеры корпуса почти не поменялись («шестерка» стала даже чуть уже – меньше чем на полмиллиметра; настолько же выше и на полмиллиметра толще), зато в весе прибавила заметно – целых 15 г. В итоге в плане эргономики OnePlus 6 почти не отличается от 5T – он неплохо лежит в руке, сглаженные боковые грани не впиваются в ладонь, ширина не ощущается чрезмерной, однако дотянуться до верхней части экрана одной рукой, понятно, не получится. А вот претензии, высказанные нами в обзоре 5T в отношении положения разговорного динамика, справедливы и для OnePlus 6: его бы лучше поменять местами с мини-джеком, поскольку во время игр или просмотра видео (другими словами, в горизонтальной ориентации аппарата) отверстия динамика легко перекрываются рукой.

Сканер отпечатков пальцев срабатывает ожидаемо очень быстро, однако его расположение сзади плюс совсем неглубокая выемка затрудняют попадание по нему «вслепую» и увеличивают количество промахов и несрабатываний разблокировки с первого раза. Впрочем, как и предыдущая модель, OnePlus 6 поддерживает разблокировку по лицу с помощью фронтальной камеры, и работает эта функция гораздо более уверенно, так что использовать сканер владелец этого аппарата будет, скорее всего, нечасто.

Дисплей

В OnePlus 6 производитель установил AMOLED-экран диагональю 6,28″, прикрытый защитным стеклом Gorilla Glass 5. Как говорилось выше, соотношение сторон у него 19:9, разрешение 2280×1080 пикселей, плотность пикселей осталась такой же, как у 5T – 402 PPI (можно сказать, что перед нами аналогичный дисплей, только с увеличенной на 0,28″ диагональю, что привело к повышению вертикального разрешения на 120 пикселей).

Яркость колеблется в пределах от 2 до 430 кд/м² — максимальное значение здесь чуть выше, чем было у 5T. В настройках телефона (Display – Screen Calibration) можно переключаться между различными видеорежимами; «стандартный» предлагает максимальный цветовой охват, однако с точностью цветопередачи у него дела обстоят не лучшим образом, к тому же по умолчанию экран имеет холодноватый оттенок. Исправить это можно с помощью «ночного режима», в котором ползунок интенсивности позволяет сделать изображение более теплым на свой вкус.

Режим Default:

Кроме того, здесь же есть режимы sRGB и DCI-P3, эмулирующие соответствующие цветовые пространства, и в них настройка цветовой температуры и точность цветопередачи оказываются гораздо лучше. Хотя насыщенность цветов в них, понятно, заметно ниже – кому-то это не понравится, потому что «слишком блекло», кому-то, наоборот, картинка покажется более спокойной, без чересчур «кричащих» цветов и более похожей на ту, что можно увидеть на IPS-дисплее.

Режим sRGB:

Аппаратная платформа, производительность

Одна из основных «фишек» продукции OnePlus – топовая начинка. Не стал исключением и OnePlus 6, в котором используется SoC Snapdragon 845 (восьмиядерный CPU, 4 ядра которого работают на частоте 2,8 ГГц, и еще четыре – на 1,7 ГГц, плюс GPU Adreno 630). В младшей модели установлено 6 ГБ оперативной памяти и хранилище на 64 ГБ, в старшей – 8 ГБ ОЗУ и 128 или 256 ГБ внутреннего накопителя. В смартфоне есть NFC, Bluetooth 5.0 с поддержкой кодека aptX HD, dual band Wi-Fi и другие стандартные датчики. Как и у предыдущих моделей, USB Type-C здесь работает по стандарту USB 2.0.

При такой «начинке» высокие показатели в синтетических бенчмарках совсем не удивляют; при длительной искусственной нагрузке смартфон заметно нагревается, однако в обычном режиме использования, в том числе и в игровых сеансах, это практически не ощущается.

Программная платформа

В OnePlus 6 используется фирменная оболочка OxygenOS (на момент написания обзора последняя стабильная версия была 5.1.8, основанная на Android 8.1; уже доступны ознакомительные версии на базе текущей беты Android P, однако пока что они очень сырые и для повседневного использования не подходят).

OnePlus остается верен своим традициям – его оболочка внешне выглядит почти как «чистый» Adnroid, однако предлагает дополнительную функциональность, фирменные виджеты и расширенные настройки, при этом работает она очень быстро, плавно и без малейших подлагиваний. Из основных отличий в интерфейсе можно упомянуть специальный экран слева, содержащий блоки вроде недавних приложений и контактов, также сюда можно добавлять обычные виджеты.

Звук

Уровень громкости разговорного динамика достаточный, голос собеседник звучит естественно, без каких-то заметных искажений. Мультимедийный динамик играет громко, пропустить звонок в большинстве ситуаций, кроме особо зашумленных помещений, вряд ли получится. В плане качества звука все стандартно, неплохие высокие частоты, определенное количество средних и даже легкий намек на низкие. Но, как минимум, критичных искажений в воспроизводимом диапазоне не наблюдается, и по сравнению с 5T звук стал немного лучше. Качество звука в наушниках также стандартное для смартфонов этого производителя – это не «хайфай», но и особых претензий к нему у рядового пользователя, слушающего звук в дороге, возникнуть не должно.

Камеры

Как и в предшественнике, в OnePlus 6 используется все та же довольно странная система из двух цветных камер с одинаковым фокусным расстоянием – 16-мегапиксельная основная и 20-мегапиксельная вспомогательная. Диафрагма f/1.7, эквивалентное фокусное расстояние составляет 25 мм. Основной сенсор теперь другой — Sony IMX519, он больше предыдущего (1/2.6″ против 1/2.8″ у 5T), плюс главная камера получила обратно оптическую стабилизацию, которая в линейке OnePlus отсутствовала со времен 3T.

Приложение камеры осталось практически неизменным, у него простой и интуитивный интерфейс, не перегруженный инструментами. Свайпы влево-вправо по видоискателю переключают камеру между видео, фото и портретным режимом, свайп вверх вызывает меню с дополнительными режимами: slo-mo видео (1080P, 240 fps), панорама, time lapse и Pro Mode, в котором становятся доступны ручные настройки параметров съемки (ISO, баланс белого, выдержка, экспокоррекция, глубина резкости).

Снимки при ярком дневном освещении получаются четкие, детальные, с минимальным количеством шумов, с хорошим динамическим диапазоном и яркими, насыщенными цветами – OnePlus 6 здесь выглядит явно получше, чем 5T. При недостаточном освещении количество шумов возрастает, но несильно, даже ночные снимки сохраняют вполне приличную четкость и детализацию.

Режим HDR мы бы советовали использовать с осторожностью и лишь когда он действительно необходим (т.е. когда при обычной съемке снимки получаются совсем уж неудачными). Тогда он поможет дополнительно расширить динамический диапазон и вытянуть информацию в тенях, как на этом примере.

Однако если вы снимаете просто контрастную сцену (или в облачную погоду со «светящимся» небом), скорее всего, вы получите снимок с задранной контрастностью, неестественным небом, ореолами вокруг веток деревьев, заметно более низкой детализацией и т.д.

Фронтальная камера – 16-мегапиксельный сенсор (Sony IMX376K) с диафрагмой f/2.0. Ее качество вполне способно удовлетворить любителей селфи – очень хорошая детализация и неплохая передача цветов.

Подытоживая – OnePlus 6 делает отличное фото днем и очень неплохие – при недостаточном освещении, однако режим HDR лучше не трогать.

Автономность

OnePlus 6 комплектуется несъемным литий-полимерным аккумулятором той же емкости, что и его предшественник – 3300 мАч. Несмотря на это, время жизни у него заметно снизилось, чему виной, судя по всему, увеличившийся экран с бОльшим количеством пикселей. Так, в батарейном тесте PCMark он продержался немногим больше 7 часов, а при активном использовании смартфона мы могли спокойно рассчитывать на световой день, но больше – только при более умеренной эксплуатации.