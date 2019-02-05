Обзор павербанка ASUS ZenPower Pro PD (ABTU016) для зарядки ноутбуков и не только

Увеличение плотности аккумуляторов позволило производителям наладить выпуск относительно компактных, но ёмких устройств, способных подзаряжать в дороги смартфоны и даже ноутбуки. Сегодня мы рассмотрим именно такой павербанк от компании ASUS — ZenPower Pro PD (ABTU016).

Комплектация

ASUS ZenPower Pro PD поставляется в картонной коробке, внутри которой кроме самого аккумулятора и инструкции есть сразу множество кабелей. Стандартный USB-A — USB-C, USB-C — USB-C и два USB-C — DC под разные разъемы.

Дизайн

Внешне ASUS ZenPower Pro PD (ABTU016) выглядит немного не современно, если Xiaomi уже делает тонкие и можно сказать легкие аккумуляторы, то герой обзора больше похож на первое поколение устройств. Его габариты сложно назвать компактными, а вес легким. При этом устройство выполнено качественно, и за исключением пластиковых торцов полностью металлическое.

На верхнем торце расположился порт USB Type-C и USB Type-A, светодиод фонарика, четыре индикатора уровня заряда аккумулятора и кнопка включения. Порт USB Type-C пришел на замену уже морально устаревшему microUSB.

Если говорить об удобстве использования, то я бы поискал какой-то чехол на данный Power Bank, так как металлические грани на нижней и верхней поверхности достаточно острые и легко могут поцарапать другое устройство в рюкзаке/сумке. При этом сам павербанк легко покрывается царапинами и уже спустя пару недель использования выглядит далеко не так как в момент покупки.

Функциональность

Переход от microUSB к USB Type-C для зарядки самого аккумулятора не только эволюционный шаг в виду повременного применения разъема, даже в ноутбуках, но и банальное удобство. Основной «фишкой» данного павербанка является поддержка Power Delivery с максимальной мощностью 45 Вт. При этом поддерживаются сразу несколько режимов зарядки: 5В 3А, 9-15В 2А и 20В 1,5А. Использование последнего позволит существенно ускорить процесс зарядки.

Примечательно, что по спецификации на отдачу питания ZenPower Pro PD может работать не только от разъема USB Type-A, по которому доступен только один режим 5В 2,4А, но и от разъема USB Type-C, который в свою очередь может питать подключенное устройство в одном из четырех режимов 5В 3А, 9В 3А, 15В 3А и 20В 2,25А. При этом одновременно может заряжать сразу два устройства. Но если подключенный девайс не поддерживает Power Delivery, то аккумулятор будет его заряжать в обычном режиме с напряжением 5 В.

В режиме Power Delivery мы протестировали работу ZenPower Pro PD на примере ноутбука Acer Swift 5 SF515-51T, который оснащен батарей мощностью 54 Вт и емкостью 4670 мАч. В результате полностью заряженный аккумулятор смог зарядить ноутбук с 10% до 70% со скоростью заряда 0,8% в минуту. Ноутбук при этом находился в режиме сна.

Интересной особенностью использования разъема USB Type-C, который работает для зарядки аккумулятора и питания от него, является то, что ZenPower Pro PD нужно предварительно включить. В противном случае подключаемое устройство станет не получателем питания, а наоборот источником питания для аккумулятора.

К сожалению, сертификации поддержки технологии Qualcomm Quick Charge 3.0 или 2.0 нет, поэтому владельцы таких смартфонов будут огорчены, так как скорость зарядки будет медленнее, чем от совместимых павербанков.

Работа с фонариком организована предельно просто. Для того чтобы его активировать нужно зажать клавишу питания на пару секунд и он включится, повторное удержание клавиши питания выключит фонарик.