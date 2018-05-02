Обзор периферии Apple: Magic Keyboard with Numeric Keypad, Magic Mouse 2 и Magic Trackpad 2

На протяжении длительного времени, серебристый и белые цвета были основными для периферийных устройств Apple. Так продолжалось до анонса моноблока iMac Pro в цвете Space Gray, под стать которому были обновлены комплектные клавиатура, мышь и тачпад. Через некоторое время эти девайсы поступили в продажу как отдельные продукты. Пришла пора познакомится с этой троицей и поделиться своим впечатлением.

Комплектация

Этот раздел будет общим для всех трех девайсов, так как комплект поставки у них полностью идентичен. Каждое из устройств поставляется в традиционно качественной и минималистичной упаковке. Внутри коробочек, кроме инструкции, находится кабели для зарядки с разъемом Lightning для подключения к периферии с одной стороны и USB Type-A с другой. В случае со стационарными компьютерами Mac это не проблема, но если вы захотите использовать какое-то из устройств с последним поколением MacBook, то придется обзавестись кабелем Type-C-Lightning.

Кстати, отличительной чертой клавиатуры, тачпада и мыши в цвете Space Gray является кабель для зарядки черного цвета — Apple не продает такие отдельно.

Apple Magic Keyboard with Numeric Keypad

Беспроводная версия Magic Keyboard с цифровым блоком пришла на смену проводной модели Wired Keyboard, которая присутствовал на рынке почти 10 лет. По сути, это та же Magic Keyboard, но с цифровым блоком и встроенным аккумулятором: тот же корпус, та же общая функциональность. Даже корпус с таким же профилем, как и в компактной версии. На задней панели расположено окно антенны Bluetooth, переключатель питания и разъем Lightning. Для подключения может использоваться не только беспроводной интерфейс, но и кабель, который заряжает встроенный аккумулятор. Заявленное время автономной работы составляет 1 месяц.

Клавиатура очень легкая и тонкая, корпус монолитный и выполнен из алюминия. Из-за относительно небольшой толщины, клавиатура легко скручивается, но не сдается — деформировать ее очень трудно. Несмотря на наличие цифрового блока, Magic Keyboard занимает на столе очень мало места, хотя блоки клавиш отдалены друг от друга на достаточном расстояния, как и сами клавиши. Интересный момент: оттенок цвета Space Gray, в котором выполнены все три устройства немного отличается от такового в MacBook Pro последнего поколения, к примеру.

В этой модели под клавишами используется ножничный механизм, аналогичный таковому в компактной версии Magic Keyboard, но это не «бабочка», которая используется в MacBook последних поколений. Клавиши обладают ходом примерно в пару миллиметров. Сам ход четкий, а клавиши не ощущаются разболтанными, как это было у Wired Keyboard. Если вы до этого пользовались обычной мембранной клавиатурой, то здесь к ходу придется привыкать, но потом вы сможете печатать достаточно быстро.

Оценка ITC.ua: 4,5

Плюсы: дизайн, клавиши

Минусы: цена

Apple Magic Mouse 2

«Магическую» мышь от Apple можно охарактеризовать как символ торжества дизайна над функциональностью и практичностью. С момента выхода первого поколения Magic Mouse, только ленивый не прошелся по эргономике мыши. Во второй версии ничего не поменялось. Мышь, как и прежде, выполнена в симметричном корпусе с низким профилем. Верхняя часть — акриловое стекло, прикрывающее сенсорную панель и одну клавишу. Да, мышь выглядит однозначно здорово, но на этом плюсы заканчиваются.

Главным отличием второго поколения от первого является встроенный аккумулятор, пришедший на замену сменным батареям. Благодаря этому корпус стал монолитным. На днище, на месте защелки крышки аккумуляторного отсека теперь разъем Lightning для зарядки. Трудно придумать для него более неудачное место — во время зарядки пользоваться мышью невозможно.

С другой стороны, вам не придется делать это часто, так как заявленное время работы составляет примерно месяц. К тому же, поддерживается функция быстрой зарядки, благодаря которой за 2 минуты можно получить достаточный уровень заряда для 9 часов работы.

В версии Space Gray мышь стала еще и более маркой, чем в белом цвете — отпечатки на ней хорошо заметны. Ей не помешало бы олеофобное покрытие, с учетом функции управления жестами. К тому же, палец скользит по поверхности не так хорошо, как того хотелось бы. Из жестов, поддерживаемых OS X, мышь распознает нажатия и свайпы одним или двумя пальцами. А вот разную силу нажатия мышь различать не умеет, в отличии от Magic Trackpad.

Следующий недостаток — форма. Из-за низкопрофильной формы Magic Mouse 2 приходится держать пальцами, а не ладонью. При этом кисть во время работы будет постоянно находится в не очень естественном, параллельном столу, положении, поэтому через некоторое время в запястье начинает ощущаться дискомфорт.

Также не понравились ножки и работа сенсора. Ножки шумные и не очень скользкие, при использовании мыши без коврика постоянно слышны царапающие звуки. Почти по любой поверхности мышь скользит с большим трудом. Лазерный сенсор особой точностью не отличается, его разрешение неизвестно, в настройках можно только отрегулировать ускорение.

Оценка ITC.ua: 2

Плюсы: дизайн, поддержка жестов

Минусы: эргономика, маркий корпус, расположение порта для зарядки, цена

Apple Magic Trackpad 2

И, наконец, расскажем о третьем волшебном гаджете — тачпаде. Во втором поколении, тачпад обзавелся поддержкой функции Force Touch и оснащен Taptic Engine, что делает его аналогичным таковым в MacBook.

Дизайн трудно охарактеризовать как-то, кроме как «простой», но в этом и заключается его достоинство. Ничего лишнего, традиционный минимализм, только крупная панель с размерами 16х12 см. По толщине и высоте тачпад такой же, как и Magic Keyboard и благодаря этому они здорово дополняют друг друга, как по габаритам, так и по цвету.

Тачпад заметно больше чем сенсорная панель MacBook Pro 13 и почти такой же, как в 15-дюймовом MacBook Pro, а это, поверьте, немало. Покрытие тачпада стеклянное, очень гладкое и палец скользит по поверхности идеально. Ощущения от работы с девайсом такие же, как и от тачпада MacBook.

Главной особенностью второго поколения является поддержка Force Touch, благодаря которому тачпад чувствителен к силе нажатия. Эта возможность используется для обеспечения дополнительной функциональности в операционной системе. Сам тачпад не оснащен кнопкой внутри, ее заменяет Taptic Engine, имитирующий тактильный отклик при нажатии. Верхняя стеклянная панель обладает совсем небольшим ходом, но при включении и сильных нажатиях можно почувствовать натуральный по звуку и ощущениях клик. Причем настолько реалистичный, что если не знаешь о данной особенности, то можно подумать, что в тачпаде действительно есть кнопка.

Как и другие тачпады от Apple, Magic Trackpad 2 поддерживает Multitouch. Благодаря этому вам доступен весь спектр жестов, которые поддерживает ОС от Apple. В настройках тачпада в системе можно выбрать какие движения будут работать.

Оценка ITC.ua: 4,5

Плюсы: размер, покрытие, функциональность

Минусы: цена

А как вместе с Windows?

Для работы с ОС от Microsoft относительно нормально подходит только клавиатура, но, надо учитывать, что клавиши Option и Command, в Windows будут отвечать за Alt и Win — именно в такой последовательности, и к этом надо будет привыкнуть. Специальные функции OS X в Windows работать, разумеется, не будут. Тачпад и мышь формально опознаются, но по умолчанию у вас фактически будет только контроллер с одной кнопкой. Для имитации нормальной работы потребуются сторонние решения, без гарантии полноценной работы, да и то, после этого вам все равно не будет доступна вся функциональность манипуляторов.

Итоги

В первую очередь нам понравились клавиатура и тачпад. Как по отдельности, так и в тандеме — это очень приятные и качественные в работе устройства. Чего не скажешь о мыши, которую по совокупности недостатков я не могу рекомендовать к покупке. Что касается нового цвета для периферии Apple — Space Gray, то это хороший апгрейд с точки зрения дизайна и благодаря этому новые девайсы станут отличным дополнением к вашему MacBook, iMac или Mac Pro. Цена традиционно высока, но в случае тачпада и клавиатуры ее можно частично оправдать (но не в Украине).