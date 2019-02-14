Обзор портативного Hi-Res плеера FiiO M3k

Если рассматривать компанию FiiO как производителя только портативных Hi-Res плееров, то она очень преуспела в этом и на данный момент может предложить сразу 8 современных моделей. При этом их условно можно поделить на бюджетные решения и на полноценные Hi-Fi устройства с возможностью моддинга. Сегодня в обзоре мы рассмотрим модель FiiO M3k, которая в линейке производителя относится как раз к бюджетному сегменту. Этот плеер пришёл на смену морально устаревшему M3, и отличается от него как дизайном, так и начинкой.

Комплектация

Поставляется FiiO M3k, как и большинство других устройств FiiO, в белой коробке со всей важной по мнению производителя информацией, среди которой он особо выделяет обозначение Hi Res. Но это действительно не просто маркетинговая уловка, в FiiO и вправду оснастили плеер всем необходимым, чтобы пройти сертификацию Japan Audio Society.

И хотя плеер относится к начальному уровню, но в комплекте с ним также поставляется силиконовый чехол и кабель microUSB.

Внешний вид

FiiO решила пересмотреть концепцию всех своих плееров и плавно отказывается от кругов в дизайне. При этом FiiO M3k имеет сравнительно компактные размеры, которые составляют 90,8х44,2х12 мм.

Удивило, что конструкция плеера имеет минимум пластика, он есть только на нижнем и верхнем торце. Спинка устройства сделана из текстурированного алюминия, а лицевая сторона из стекла, которое покрывает и TFT LCD дисплей размером 2 дюйма.

Как я сказал выше, компания решила отказаться от кругов в дизайне и организовала управление при помощи сенсорной панели, которая оснащена подсветкой. Для управления используется вертикальная полоса с несколькими режимами работы:

Движение вниз/вверх — перемещение по меню и каталогам;

Нажатие — выбор.

Также, есть 4 сенсорные кнопки, которые разместили внизу экрана:

Вернуться;

Плейлист;

Следующий трек;

Предыдущий трек.

Субъективно, но сенсорные кнопки вперед и назад – это довольно неудобное решение, так как они не работают при выключенном дисплее.

Оснащение

FiiO M3k получил в том числе обновленную платформу. Для увеличения производительности и уменьшения энергопотребления производитель использовал процессор Ingenic X1000E и AKM AK4376A для обработки аудио сигнала. И хотя это чип начального уровня, но он способен обрабатывать сигнал с частотой до 384 кГц / 32 бит с низким уровнем шума.

Плеер тестировался с двумя парами наушников от Knowledge Zenith, а именно гибридными ZS10 и арматурными AS10. Они отлично «спелись» с плеером и выдавали чистый сбалансированный звук, но по-разному. Арматурные были более детальными на средних и высоких частотах, а вот гибридные во всём диапазоне. Если говорить только о звуке плеера, то он нейтрален во всём диапазоне и не приукрашивает композиции.

Не понравилось, что у плеера нет встроенной памяти, но есть разъем под карты microSD, максимальный объем которой может быть до 2 ТБ.

А вот самым удивительным, что может быть в бюджетном Hi-Res плеере, оказалась возможность работать как USB-ЦАП. То есть вы можете транслировать свою медиатеку с ПК через FiiO M3k и выводить звук на наушники. Это позволяет заметно улучшить качество звучания, особенно на компьютерах, где только встроенная звуковая карта. При этом стоит отметить, что что с операционной системой macOS плееру не нужно устанавливать драйвера для работы в режиме ЦАП, для Windows драйверы понадобятся, но их легко найти на официальном сайте производителя.

Ещё одна особенность FiiO M3k, наличие встроенного диктофона, впрочем, качество записи звука здесь находится на среднем уровне.

Автономность

Я слушал плеер по 3-4 часа в день, и этого хватило на больше недели работы без подзарядки, что подтверждает указанные производителем 24 часа беспрерывного воспроизведения и до 38 дней в режиме ожидания.

Плюсы: Хорошая сборка, новый дизайн, отличное звучание, автономность, возможность работы как USB-ЦАП, цена Минусы: Слишком глянцевая передняя панель, сенсорные клавиши воспроизведения Вывод: Не всегда ждешь, что бюджетная модель будет хороша почти во всём, но у FiiO M3k получилось развеять сомнения. Плеер обладает необходимыми качествами, чтобы окунуться в мир Hi-Res аудио, но при этом не потратить на покупку все деньги Технические характеристики FiiO M3k Silver

2 299 − 2 299 грн

Сравнить цены Тип Портативный Hi-Res проигрыватель Объем встроенной памяти, ГБ - Слот для карт памяти microSD (поддерживаются карты до 2ТБ) Lossless DSD:DSD64(“.iso”“.dsf”,“.dff”), APE(Fast): 192 kHz/24 bit, APE(Normal): 96 kHz/24 bit, APE (High): 96 kHz/24 bit, FLAC: 192 kHz/24 bit, WAV: 384 kHz/32 bit, Aiff:192 kHz/24 bit, Aif:192 kHz/24 bit, WMA Lossless: 48 kHz/24 bit, Apple Lossless: 192 kHz/24 bit Lossy MP3,AAC, OGG,WMA Другие - Операционная система Linux ЦАП AK4376A Усилитель нет данных Возможность работы в режиме ЦАП для ПК - Дисплей сенсорный, IPS TFT , диагональ 2", разрешение 240х320 точек Радио - Эквалайзер 5-и полосный Wi-Fi - Bluetooth - Камера - Дополнительно - Выход для наушников mini-jack 3,5 mm Линейный выход - Цифровой выход - Micro USB micro-USB 2.0 Apple Lightning - Для спорта - Водонепроницаемый корпус - Емкость аккумулятора / время работы 1100 мАч/24 ч Материалы корпуса металл Комплектация проигрыватель, USB-кабель, чехол Цвет серебристый Размеры, мм 90,8х44,2х12 Вес, г 77,5