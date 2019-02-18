Обзор портативного Hi-Res плеера FiiO M6

Компания FiiO решила закончить 2018 год на хорошей ноте, выпустив без всякой огласки и релизов компактный, но с хорошей начинкой, Hi-Fi плеер M6. На бумаге он выглядит очень заманчиво, но так ли хорош в реалиях – об этом поговорим в нашем обзоре.

Модельный ряд и отличия от собратьев

M-серия на данный момент собрала в себе 4 плеера, три из которых имеют полностью сенсорный дисплей, а вот самая младшая, или так называемая начальная модель M3K, только сенсорные кнопки и «железо» чуть попроще. По «начинке» M6 позаимствовал чип ESS SABRE ES9018Q2C у FiiO М7, в котором уместился ЦАП и усилитель мощности, который разогнали на 50%. От самой старшей модели, FiiO M9, наш герой взял возможность установки приложений (так как устройства работают на урезанном Android под оболочкой FiiO), но только из белого списка. Из коробки «Шестерка» уже имеет в своем арсенале предустановленные приложения: FiiO Music, Netease Music, MOOV, Tidal, KKBOX. На момент написания обзора FiiO выкатила обновление для плееров M6/M9 в которой добавили ещё несколько приложений: Amazon Music, Radio World, SoundCloud, TuneIn Radio. А вот в белом списке числятся: Spotify, Qobuz, Roon, Deezer, QQ Music, Xiami Music, JOOX, ES файловый менеджер, Himalaya, Sony headphones. При этом устанавливать приложения также можно при помощи скачанного на карту памяти apk-файла, и здесь возникает вопрос: зачем FiiO усложнят такой простой процесс? Всё очень просто, FiiO хочет добиться адекватной работы приложения с процессором и остальной «начинкой» плееров, поэтому проверяет программы. Самое главное отличее M6 от остальной линейки заключено не только в малых размерах, которые напоминают времена, когда производители смартфонов гнались за компактностью своих устройств, а своими беспроводными возможностями. На борту FiiO M6 установлен Wi-Fi модуль, для полноценной работы стриминговых сервисов и самое главное, что при помощи Wi-Fi можно обновить прошивку плеера. Также плеер может подключаться к домашней сети по DLNA и стримить музыку на акустику в сети и тд. FiiO не забыла и о фанатах Apple, добавив поддержку AirPlay, что позволяет проигрывать музыку с любого Apple устройства на плеер с хорошим качеством звучания. Любителям послушать музыку без проводов FiiO M6 тоже понравится, так как производитель оснастил плеер модулем Bluetooth 4.2 с поддержкой кодеков: aptX, aptX HD, LDAC, SBC и LHDC. Странным для меня было расположение выбора кодеков, первые 4 находятся в настройках устройства, а вот LHDC находится в настройках FiiO Music.

Комплект поставки и внешний вид

Плеер достанется покупателю в белой картонной коробке, что стандартно для продукции FiiO. Кроме FiiO M6, покупателю положили кабель USB-C, инструкцию, качественный силиконовый чехол и защитную пленку на дисплей.

Дизайн FiiO M6 напоминает прямоугольник со скруглёнными краями, которые удобно ложатся в ладонь. По размерам и весу, плеер не похож на другие Hi-Res плееры, так как 12×53×93 мм и вес 83 грамма смахивают на простенький плеер, а не на серьезного игрока, которым является M6. Хотя вес устройства не большой, но рама корпуса сделан из алюминия, он устойчив к царапинам, а вот задняя спинка из глянцевого пластика, который со временем может собрать много царапин. В целом же корпус собран добротно, нет никаких скрипов, дребезжаний или чего-то похожего.

За управление отвечает сенсорный дисплей диагональю 3,2 дюйма с разрешением 480×800 точек, который занимает примерно 80% лицевой панели. Дисплей для FiiO M6 и M9 производит компания LG, и как для плеера он очень хорош, но вот до дисплея среднего смартфона не дотягивает по цветопередаче. Нормальная отработка касаний, цвета хорошие, даже подсветка неплохая, средней яркости будет более чем достаточно для большинства ситуаций, но при очень солнечной погоде всё-таки нужно будет прикрывать дисплей рукой.

Хорошо, что FiiO не пошла на поводу у трендов и не убрала с устройства физические клавиши. На верхней грани разместилась кнопка включения/выключения, которая также гасит дисплей, а вот на левой грани разместилось 3 клавиши: плей/пауза, и управление громкостью. При этом последние кнопки комбинированные и при долгом зажатии позволяют переходить по трекам.

Внизу FiiO M6 разместился разъем USB-C, который не только отвечает за зарядку устройства и его синхронизации, но еще и позволяет M6 работать в режиме USB ЦАПа и выводить сигнал на сторонние ЦАПы. Понравилось возможность подавать сигнал по USB на плеер и транслировать его с плеера по Bluetooth.

Правую грань решили не оставлять пустой и вывели на неё гнездо для карт памяти microSD до 2 ТБ и в устройстве также предусмотрено 2 ГБ своей памяти.

Звучание и время работы

Как и все продукты FiiO, M6 получил сертификат Hi-Res Audio от специалистов Japan Audio Society. И правда, звук у плеера хороший и сбалансированный, но не мониторный. Он более музыкальный и универсальный. Плеер добавляет некую динамику в диапазонах НЧ и ВЧ, но не перегибает планку и звук получается почти как задумывал автор песни.

Плеер играл в паре с беспроводными Audio-Technica ATH-AR5BT, и он смог показать полностью натуральный звук Audio-Technica. В проводном режиме FiiO M6 работал в паре с Audio-Technica ATH-MSR7 и смог полностью раскрыть их потенциал по мощности и звучанию. В некоторых моментах приходилось даже убавлять громкость, чтобы не нагружать наушники лишней мощностью усилителя. Звук в этой связке был чистейшим и драйвовым, хорошо прослушивалась середина, но акцент все равно был на низком и высоком диапазоне.

Автономность плеера тоже на хорошем уровне. Мне его хватало примерно на 11 часов работы, а время полной зарядки аккумулятора составляет 2 часа.

5 Оценка ITC.UA Плюсы: Отличный дизайн; хорошее звучание; беспроводные возможности Минусы: Установка приложений только из белого списка Вывод: FiiO M6 хотя и построен на базе старших моделей, но имеет свои интересные возможности. Порадовало, что производитель активно взялся развивать нишу беспроводного аудио в бюджетном сегменте плееров. Технические характеристики FiiO M6 Black

4 949 − 7 315 грн

Сравнить цены Тип Портативный Hi-Res проигрыватель Объем встроенной памяти, ГБ 2 Слот для карт памяти microSD (поддерживаются карты до 2ТБ) Lossless DSD64 (.dsf, .dff APE Fast, Apple Lossless , FLAC, AIFF, WAV — до 192 кГц / 24 бит WMA Lossless — до 96 кГц / 24 бит; DSD128, LDAC Lossy MP3, AAC, WMA, OGG Другие CUE, M3U/M3U8 Операционная система Android ЦАП ESS SABRE ES9018Q2C Усилитель 2 х OPA1622 Возможность работы в режиме ЦАП для ПК + Дисплей сенсорный, IPS , диагональ 3,2", разрешение 480х800 точек Радио интернет-радио Эквалайзер 10-и полосный Wi-Fi 802.11a/b/g/n Bluetooth Bluetooth 4.2 Камера - Дополнительно - Выход для наушников mini-jack 3,5 mm Линейный выход - Цифровой выход - Micro USB - Apple Lightning - Для спорта - Водонепроницаемый корпус - Емкость аккумулятора / время работы 1200 мАч/13 ч Материалы корпуса металл Комплектация проигрыватель, прозрачный силиконовый чехол и два кабеля — USB-C и переходник с 3,5 мм на коаксиал Цвет черный Размеры, мм 53,5х92,5х11,5 Вес, г 83

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