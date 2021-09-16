Обзор портативного накопителя ASUS ROG Strix Arion S500 500 ГБ





Скоростные SSD уже изменили наше представление о возможностях накопителей в ноутбуках и настольных ПК. Они значительно улучшили отзывчивость систем, существенно уменьшая время загрузки. О том, что неплохо было бы ускорить и внешние накопители, вспоминаешь, когда нужно срочно сохранить/перенести несколько сотен гигабайтов данных. Это посильная задача для популярных ныне портативных жестких дисков, но сам процесс может показаться вечностью. Улучшить ситуацию здесь могут производительные внешние SSD с подключением по USB 3.2 Gen2 и скоростью передачи данных до 1000 МБ/c. Как себя на практике показывают такие устройства, проверим на примере новинки тайваньского производителя – ASUS ROG Strix Arion S500 объемом 500 ГБ.

ASUS ROG Strix Arion S500

Еще в 2019 году компания представила контейнеры для скоростных M.2-накопителей – ASUS ROG Strix Arion, теперь же производитель предлагает уже законченное решение с установленным внутри SSD. В этом случае уже не нужно самостоятельно выбирать и отдельно покупать подходящую модель твердотельного накопителя. Эту подготовительную часть взяли на себя разработчики.

На старте ASUS ROG Strix Arion S500 предлагаются в одном объеме – 500 ГБ. Производитель обещает скорости передачи данных до 1050 МБ/c при использовании интерфейса USB 3.2 Gen2. При этом сохранена обратная совместимость с USB 3.2 Gen1 и USB 2.0. Установленный SSD имеет DRAM-буфер, поддерживает SLC-кеширование и технологию аппаратного шифрования AES 256-бит.

Заявлена работа ASUS ROG Strix Arion S500 на платформах с ОС Windows 7/8.1/10, Mac OS Catalina и более поздних, а также Android-устройствах функцией OTG и систем на базе Chrome OS. Кроме того накопитель можно использовать с игровыми консолями Playstation и Xbox последних поколений. Для накопителя предусмотрена RGB-подсветка, при этом возможность управлять и синхронизировать с помощью AURA Sync обещана только для платформ на Windows 10.

В перечне технических характеристик указаны требования к источнику питания – 5 В, 1,6 А, что несколько диссонирует с заявленной совместимостью с портами USB 2.0, которые зачастую не могут обеспечить такие рабочие токи.

Накопитель предлагается с 3-летней гарантией производителя. В условиях обслуживания упоминается привязка к общему объему записанных данных (TBW), однако в спецификациях явным образом не указана гарантированная емкость. Впрочем, для внешних накопителей это не столь критично. При типичном использовании даже внутренние SSD начального уровня зачастую не исчерпывают свой ресурс по этому показателю.

Комплект поставки

ASUS ROG Strix Arion S500 поставляется в картонной коробке средних размеров. Внутри накопитель дополнительно фиксируется в специальном пенале.

В комплект также включены краткая документация и гарантийная инструкция. На отдельном бумажном талоне предлагается код активации приложения для резервного копирования – NTI Backup Now EZ 7. Для подключения ASUS ROG Strix Arion S500 в штатной комплектации предусмотрен кабель USB Type-C – USB Type-C.

Дизайн и компоновка

Корпус накопителя сделан из алюминиевого сплава и оформлен в стиле игровых устройств ROG. Фактурная формовка с киберпанковскими мотивами добавляет эстетической привлекательности. Ассиметричная форма также производит приятное первое впечатление – дизайн ASUS ROG Strix Arion S500 нескучный. В терминологии производителя цветовой окрас обозначен как black, но на практике корпус скорее темно-графитовый.

На верхней части передней панели расположен заметный логотип игровой серии ROG. Уже зная о поддержке RGB-подсветки, несложно предположить, что именно этот элемент наверняка будет иллюминировать во время работы накопителя. У верхней кромки также предусмотрено отверстие с выступающим световодом – еще один потенциальный светоизлучающий элемент.

С обратного края корпуса расположено технологическое трапециевидное отверстие для возможного крепление ремешка.

Крышка на обратной стороне также имеет рельефную фактуру с выраженными диагональными бороздками. Корпус в целом имеет полуматовое практичное покрытие на котором фактически не заметны следы от рук.

Общие габариты ASUS ROG Strix Arion S500 – 124,6×47,8×10,9 мм. При таких размерах накопитель весит 107 г, а потому кажется достаточно увесистым. Но это как раз тот случай, когда дополнительная масса металлического устройства наоборот придает некой солидности.

На нижней скошенной кромке размещен единственный порт USB Type-C, который используется как для передачи данных, так и для питания накопителя. Рядом с интерфейсным разъемом предусмотрено функциональное отверстие для снятия крышки. ASUS ROG Strix Arion S500 поставляется как законченное решение, потому в комплекте с накопителем нет штатного ключа-скрепки. Чтобы удовлетворить свое любопытство, воспользуемся подручными средствами и все же заглянем под «капот» накопителя.

Как видим, в кармане предусмотрена посадочная площадка для M.2-накопителей. В данном случае место в соответствующем слоте занимает SSD на базе платформы с контроллером Phison PS5012-E12S. Для накопителя используются 96-слойные микросхемы флеш-памяти Toshiba TA7AG65AWV (BiCS4) с архитектурой ячеек 3D TLC. Кроме того он также оборудован дополнительным DRAM-буфером для быстрого доступа к таблице размещения. На общей печатной плате переходника также можно рассмотреть контроллер AURA для управления RGB-подсветкой.

Как и было обещано производителем, корпус кармана используется для дополнительного охлаждения SSD. На крышке предусмотрена теплопроводящая лента которая передает тепло от элементов накопителя. Скоростные контроллеры с интерфейсом PCI Express зачастую заметно нагреваются во время работы, но в данном случае мы имеем дело с накопителем начального уровня в своем классе, а пропускная способность USB 3.2 ограничивает максимальную производительность, потому с перегревом Phison PS5012-E12S и микросхем флеш-памяти скорее всего не возникло бы вопросов и без дополнительного охлаждения. Но, если материалы и конструкция корпуса позволяют, то лишним такой теплоотвод точно не будет.

Закрываем крышку накопителя и продолжаем беглый внешний осмотр. ASUS ROG Strix Arion S500 вызывает любопытные тактильные ощущения. Металлический брусок неправильной формы приятно холодит руку. Корпус имеет закругленные углы, а на стыках поверхностей предусмотрены фаски, потому накопитель отлично лежит в ладони, не упираясь острыми гранями.

Дополнительный чехол в комплекте не предусмотрен, но в нем и нет большой необходимости. Любой дополнительный кейс нарушил бы эстетику накопителя. Особая защита SSD от механических повреждений также не требуется. В отличие от жестких дисков, здесь нет движущихся элементов, которые плохо переносят дополнительные нагрузки.

В работе

Для подключения накопителя используем комплектный кабель Type-C – Type-C. Проводник имеет длину 40 см, потому позволяет достаточно удобно расположить накопитель возле рабочей системы.

Хотя здесь уже многое будет зависеть от расположения порта USB Type-C панели корпуса ноутбука или стационарного ПК.

После подключения накопителя, на передней панели загорается логотип игровой серии, а также эффектно подсвечивается прозрачный световод с фрагментарной лазерной гравировкой. Любое устройство с RGB-подсветкой можно считать игровым, потому одно лишь наличие такой иллюминации оправдывает принадлежность SSD к серии игровых устройств ROG.

Подсветка поддерживает фирменную технологию AURA Sync, позволяя в соответствующем приложении синхронизировать свечение с таковым для других компонентов системы. Однако иллюминация в данном случае исключительно декоративная, не предполагающая возможности индикации обращения к накопителю.

ASUS ROG Strix Arion S500 изначально отформатирован под файловую систему NTFS. Владельцу изначально доступен раздел объемом 465 ГБ, на который уже записаны два приложения.

Одно из них – утилита для мониторинга состояния накопителя ROG SSD Dashboard. Здесь доступны ключевые параметры, а также есть опция полной очистки Secure Erase. Также на SSD предварительно загружен инсталлятор NTI Backup Now EZ 7.

Приложение для создания резервных копий позволяет тонко настроить источник/приемник, а также определить периодичность и расписание создания бекапов. При необходимости можно активировать шифрование и даже дополнительную компрессию резервируемых данных.

Производительность

Чтобы оценить производительность накопителя, мы подключили ASUS ROG Strix Arion S500 к порту USB 3.2 Gen2 c пиковой пропускной способностью 10 Гб/c.

По первым результатам в CrystalDiskMark уже видно, что скорость передачи данных внешнего SSD соответствует заявленной – накопитель действительно обеспечивает трансферы на чтение и запись до 1050 МБ/с. Конечно интерфейс подключения здесь оказывается ограничителем, но для внешнего накопителя с подсоединением по USB, это отличные показатели.

Отображаемая пиковая производительность в работе с блоками 4К выглядит заметно скромнее того, что можно наблюдать при внутреннем подключении того же M.2-накопителя непосредственно через шину PCI Express. Но, у внешнего устройства зачастую принципиально иные задачи, потому ему в принципе не нужны сотни тысяч IOPS.

В тестовом этапе Data Drive из пакета PCMark 10 рассматриваемый накопитель набрал 1374 балла. Опять же, результат несколько скромнее того, что можно получить от M.2-моделей начального уровня. Однако протокол передачи данных последовательной шины USB в принципе не может обеспечить показатели идентичные тем, что можно получить при прямом подключении SSD через PCI Express c NVMe.

В отличие от эфемерных значений в синтетических условиях, куда более показательным будет результат в самой что ни на есть прикладной задаче – копировании данных. Для эксперимента мы использовали набор из шести видеофрагментов общей емкостью 101 ГБ. Файлы такого объема копировались с системного накопителя на ASUS ROG Strix Arion S500 со скоростью порядка 715 МБ/c. При этом такой темп поддерживался на протяжении всего времени записи без каких-либо проседаний. Очевидно, что SLC-кеширование в данном случае отлично работает, а объем буфера больше 100 ГБ, по крайней мере когда речь идет о свободном накопителе.

Копирование всех файлов заняло чуть менее 2,5 минут. Что любопытно, уже через 2–3 секунды после завершения процедуры, накопитель можно было свободно отсоединять, используя «безопасное отключение». То есть все данные за это время реально были скопированы без дополнительных механизмов отложенной записи и прочего.

Конечно подобные скорости записи можно получить лишь при использовании источника соответствующей производительности. А именно – накопителя с интерфейсом PCI-E. Например, если копировать данные даже с SSD, подключенного по SATA, то в лучшем случае можно рассчитывать на темп 500–550 МБ/c. Как в одну, так и в другую сторону. С жесткими дисками записи/копирования на внешний накопитель будет еще ниже – максимум 150–200 МБ/c.

Увы, пока не все платформы оснащены портами USB 3.2 Gen2, потому мы также проверили работу ASUS ROG Strix Arion S500 при подключении к порту предыдущего поколения USB 3.2 Gen1, который ранее обозначался как USB 3.0. Пропускная способность интерфейс этого стандарта 5 Гб/с, потому здесь явно результаты будут скромнее.

Действительно, Crystal Disk Mark регистрирует пиковые скорости передачи данных на уровне 460 МБ/c. Здесь интерфейс еще больше ограничивает возможности устройства. То есть на практике ASUS ROG Strix Arion S500 конечно можно использовать и для систем без наиболее скоростных USB-портов, но в этом случае темп передачи данных будет ощутимо снижен.

В спецификациях к ASUS ROG Strix Arion S500 указано, что накопитель также совместим с USB 2.0, однако порты данного стандарта зачастую могут обеспечить ток лишь до 0,5 А, чего может быть недостаточно для нормальной работы внешнего накопителя. Ну, и даже теоретической пропускной способности в 480 Мб/c явно мало для скоростных устройств такого класса.

Цена

Накопители ASUS ROG Strix Arion S500 уже появляются в розничной продаже в Украине. Стартовая цена новинки – 4500 грн. (~$165).

Учитывая количество конкурентов в классе скоростных внешних накопителей, наверняка здесь понадобится некоторая корректировка стоимости. В этом случае потенциальный круг покупателей не будет ограничивался преданными фанатами и поклонниками устройств игровой серии ROG.

Если начальная цена кажется высокой, есть резон посмотреть в сторону отдельных контейнеров ASUS ROG Strix Arion или ASUS ROG Strix Arion Lite. Такие варианты дают больше гибкости, позволяя не ограничиваться емкостью в 500 ГБ, а использовать накопитель любого требуемого объема (до 2 ТБ). К тому же базовая версия «кармана» комплектуется дополнительным бампером на карабине и парой кабелей для подключения (Type-C – Type-C и Type-C – Type-A). Тогда как модификация Lite поставляется с одним Type-C – Type-C. Отметим, что ASUS ROG Strix Arion совместим с M.2-накопителями, использующими интерфейс PCI-E, тогда как версии с SATA не будут работать.