Обзор портативного накопителя Kingston XS2000 500 ГБ: даешь 2 ГБ/c!

Внешние скоростные накопители очень удобны для быстрого создания резервных копий, работы с большими файлами или даже установки игр при ограниченной емкости основного SSD. Именно для подобных задач компания Kingston недавно представила линейку портативных накопителей Kingston XS2000, которые подключаются к порту USB Type-C и, при наличии поддержки USB 3.2 Gen 2×2, могут передавать данные на скорости до 2 ГБ/c. Кроме внушительных скоростных показателей, XS2000 привлекают внимание компактными габаритами, малым весом и дополнительной защитой IP55. Сегодня у нас на обзоре младшая модель серии объемом 500 ГБ – Kingston XS2000 (SXS2000/500G).

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Линейка накопителей Kingston XS2000

Первые упоминания о серии компактных внешних накопителей Kingston XS2000 появились еще на январской выставке CES 2021. Уже тогда производитель фактически раскрыл основные технические характеристики устройств, в частности – использование интерфейса USB 3.2 Gen 2×2 и скорости передачи данных до 2 ГБ/c. Однако с момента анонса до начала продаж прошло девять месяцев. Впрочем, это как раз тот случай, когда некоторая задержка не повлияет на востребованность накопителей, потому как даже сейчас они в чем-то опережают свое время.

Kingston XS2000 одновременно сочетают сразу несколько нерядовых опций. Прежде всего, это очень компактные габариты по меркам данного класса. Размеры накопителя – 69,54×32,58×13,5 мм, при этом он весит всего 28,9 граммов.

Серия включает три модели объемом 500 ГБ, 1000 ГБ и 2000 ГБ. Для устройств всех емкостей заявлена скорость передачи данных до 2000 МБ/c. Причем это касается как чтения, так и записи. Чтобы получить подобные значения, Kingston XS2000 необходимо подключать к порту USB 3.2 Gen 2×2 (USB Type-C) с пропускной способностью до 20 Гб/с. Конечно в данном случае сохранена обратная совместимость с менее скоростными интерфейсами, но в подобных случаях производительность накопителя будет ограничена возможностями канала подключения.

Комбинацию компактных размеров и повышенной пропускной способности удалось реализовать благодаря новой аппаратной платформе Silicon Motion SM2320G. Компактный чип сочетает в себе 4-канальный контроллер SSD и USB-мост для подключения к последовательной шине. Такая интеграция экономит место на печатной плате, позволяя сделать более компактный накопитель. Решение было официально представлено лишь в сентябре, а Kingston в свою очередь первой представила готовое устройство для потребительского рынка.

Silicon Motion предложила не только микросхему-контроллер, а фактически готовую платформу для скоростных внешних накопителей. SMI SM2320G может работать c флеш-памятью QLC и TLC, а общий объем накопителя может достигать 4 ТБ. При этом платформа не предусматривает использования DRAM-кеша для хранения таблиц размещения.

Возвращаясь к Kingston XS2000, отметим, что накопитель оснащен дополнительным резиновым чехлом, при использовании которого устройство получает дополнительную защиту от пыли, воды и механических повреждений. По крайней мере об этом заявляет производитель, устанавливая соответствие классу защиты IP55.

Для Kingston XS2000 предлагается 5-летняя гарантия производителя. Общий гарантированный объем записанных данных (TBW) не указан производителем, однако степень износа накопителя все же будет учитываться. Мониторить данный показатель можно в фирменном приложении Kingston SSD Manager.

Kingston XS2000 500 ГБ (SXS2000/500G)

К нам на тестирование попала младшая модель линейки Kingston XS2000 объемом 500 ГБ. Даже судя по предложенной емкости внешних SSD очевидно, что устройства серии предназначены для хранения и работы с данными больших объемов.

Kingston XS2000 поставляется в картонной коробке средних габаритов, внутри накопитель дополнительно защищен прозрачным пластиковым демпфером. В комплекте с комплекте с портативным SSD также поставляется резиновых чехол и кабель подключения Type-C – Type-C длиной 30 см.

Ожидания от заявленных в спецификациях габаритах полностью оправдываются, когда берешь в руки Kingston XS2000. Накопитель гораздо компактнее других портативных устройств данного класса. Он чуть больше спичечной коробки и сопоставим по размерам с пультом от автомобильной сигнализации.

Для корпуса используется комбинация с пластиковой основой и алюминиевыми панелями. Элементы хорошо подогнаны, нет никаких люфтов. Металлические пластины не продавливаются даже при значительном усилии. В то же время Kingston XS2000 очень легкий. Фактические 29 граммов даже создают некоторую иллюзию пустотелости.

Металлические боковины имеют естественный серебристый окрас. В центральной части лицевой панели нанесена надпись с наименованием производителя – Kingston.

С обратной стороны размещен стикер с базовыми характеристиками модели и упоминанием о том, что накопитель собрат в Тайване.

На правой кромке SSD предусмотрен симметричный разъем USB Type-C, радом с которым расположен индикатор активности накопителя. Во время обращения к устройству, светодиод приглушенно подсвечивается синим. Это удобно, когда, например, нужно убедиться в завершении записи данных перед отключением накопителя.

Конфигурация тестового стенда

Производительность

Перед оценкой производительности Kingston XS2000 напомним, что раскрыть возможности накопителя можно только при его подключении к порту USB наиболее скоростного стандарта – USB 3.2 Gen 2×2, который обеспечивает пропускную способность до 20 Гб/c. Порты данной генерации пока встречаются не так часто. Это большая редкость в ноутбуках, всего несколько материнских плат для платформы AMD имеют поддержку USB 3.2 Gen 2×2, а в экосистеме Intel разъемы такого стандарта попадаются зачастую лишь на недешевых моделях с топовым чипсетом Intel Z590.

Важно отметить, что в данном случае даже наличие Thunderbolt 4 (40 Гб/c) в ноутбуке или материнской плате вовсе не гарантирует поддержку необходимого стандарта USB. Скорее наоборот. Несмотря на имеющуюся обратную совместимость с универсальной шиной, для Thunderbolt зачастую реализуется USB 3.2 Gen 2 c 10 Гб/c, а не USB 3.2 Gen 2×2, предлагающую вдвое большую пропускную способность. А это значит, что подключенный к такому порту Kingston XS2000 будет работать не на полную мощность. Чтобы накопитель раскрылся, необходима наиболее скоростная версия USB.

Если соответствующего порта в системе нет, то в случае с десктопами теоретически можно использовать отдельную плату расширения PCI-E x4 с соответствующим дополнительным контроллером USB 3.2 Gen 2×2. Но, это уже, пожалуй, крайняя мера.

После нескольких безуспешных попыток использовать для тестов накопителя материнские платы с Thunderbolt 4, мы задействовали для этих целей ASUS PRIME Z590-A, которая изначально оснащена портом USB 3.2 Gen 2×2 (20 Гб/c).

Пройдя небольшой квест с поиском подходящей платформы, после подключения и первичных замеров производительности в CrystalDiskMark мы получили следующие показатели. Действительно, все изыскания были не зря. Kingston XS2000 действительно на пике способен выдавать до 2000 МБ/c при чтении и порядка 1700 МБ/c при записи данных. Последовательная скорость в однопоточном режиме при минимальной очереди запросов демонстрирует чуть более скромные, но весьма неплохие 1780/1580 МБ/c.

На очень высокую производительность в работе с блоками 4К для внешних накопителей в принципе не стоит рассчитывать, но для портативного SSD это не приоритетные задачи.

В AS SSD Benchmark и Anvil’s Storage Utilities накопитель при последовательном чтении/записи демонстрирует трансферы на уровне 1800/1600 МБ/c.

Еще более позитивные результаты в тесте ATTO, где на блоках большого объема скоростью передачи данных регистрируются 1,89/1,67 ГБ/с.

В комбинированном тесте накопителей Data Drive из набора PCMark 10 портативный Kingston XS2000 набирает 1001 балл с трансфером 152 МБ/c.

В случае с внешними накопителями тестовая синтетика позволяет раскрыть потенциал устройство, но больший интерес представляют практические задачи. Например, копирование видеофрагментов объемом 100 ГБ с основного системного SSD на внешний накопитель. В нашем случае Kingston XS2000 500 ГБ на начальном этапе записывал данные со скоростью около 1,4 ГБ/c. В таком темпе было скопировано порядка 45–50 ГБ. Затем производительность заметно снизилась.

Темп записи опускался вплоть до 70–75 МБ/c, при этом отчетливо видны попытки накопителя повысить скорость передачи данных до ~450 МБ/c. Очевидно, Kingston XS2000 использует механизм SLC-кеширования, однако объем буфера не указан в спецификациях. Предположим что его емкость регулируется динамически, в зависимости от текущего объема свободного места на SSD. Если ориентироваться на полученные данные при копировании 100 ГБ на пустой накопитель, то это может быть до 40–50 ГБ. Вряд ли на практике вам часто понадобится одномоментно «сливать» большие объемы данных, но подобную особенность работы Kingston XS2000 все же стоит иметь ввиду.

Напомним, что для скоростной передачи данных на портативный накопитель, необходимо, чтобы в качестве источника использовался SSD, способный обеспечить скорость чтения до 2 ГБ/c. То есть речь точно об устройствах M.2 PCI-E NVMe, и лучше моделей c интерфейсом PCI-E 3.0/4.0 x4. Как это не удивительно, но базовые модели с PCI-E 3.0 x2 могут оказаться ограничителем в такой связке.

Для текущего обслуживания накопителя предлагается уже хорошо известная утилита Kingston SSD Manager. Здесь можно проверить наличие новой прошивки и оценить общее состояние устройства. За время интенсивных тестов с неоднократным перезаписыванием всего объема накопителя параметр износа SSD Wear Indicator снизился до 99%. Данный параметр скорее стоит оценивать в динамике, потому как указанное значение получено при первом запуске приложения после завершения всех тестов.

Как вы помните, в комплекте с Kingston XS2000 поставляется резиновый чехол, который достаточно плотно садится на корпус накопителя, добавляя дополнительную защиту как от механических повреждений, так и от пыли, и даже воды. Пожалуй, наличие сертификата IP55 не стоит воспринимать слишком буквально и оставлять устройство под дождем или ронять его в лужу. Все же разъем USB Type-C в данном случае остается открыт, а какие-то дополнительные внутренние уплотнители для коннектора здесь не предусмотрены.

Чехол несколько увеличивает общие габариты накопителя, а общая масса в таком одеянии возрастает до 42 граммов. Но даже в таком виде он компактнее и легче конкурентов. Дополнительный чехол скорее можно использовать для каких-то выездных мероприятий, для защиты корпуса от царапин или сколов. Твердотельные накопители не имеют движущихся частей, потому не так боятся механических нагрузок, тем более внешняя оболочка весьма прочная. Что же касается защиты от воды, то это скорее ситуативная помощь. В описании Kingston XS2000 указано, что допускается использование только сухого и чистого устройства, потому с протечкой основного коннектора намеренно экспериментировать не стоит.

Из замечаний практического толка также отметим достаточно короткий комплектный кабель. Для ноутбуков проводник длиной 30 см будет в самый раз, а вот для использования накопителя с десктопами хотелось бы иметь кабель большей длины. Особенно с учетом того, что порты USB 3.2 Gen 2×2 зачастую выведены на интерфейсные панели материнских плат. Если системный блок расположен на полу или в нише стола, доступиться к вожделенному скоростному разъему может быть проблематично. На некоторых платах реализован внутренний USB 3.2 Gen 2×2 для вывода соответствующего порта на панель корпуса. Это заметно облегчает задачу. Конечно, если на самом кейсе в принципе предусмотрен коннектор USB Type-C.

Нагрев

Изучая потребительские свойства новинки, мы также оценили нагрев Kingston XS2000.

В покое температура накопителя согласно внутреннему термодатчику удерживалась на уровне 26–30С при 20С в помещении.

Сразу после сессии последовательной записи 100 ГБ данных температура контроллера повышалась до 62С. Значения вполне приемлемые для микросхем такого плана. Чип не контактирует с внешним корпусом, потому внешняя оболочка накопителя остается едва теплой на ощупь.

Внимательные читатели наверняка могли заметить на скриншотах в Crystal Disk Info обозначение интерфейса SATA, но, конечно, об этом речь не идет. Платформа совсем новая, потому разработчики еще не успели обновить утилиту для корректного отображения параметров Kingston XS2000.

Подключение Kingston XS2000 через USB 3.2 Gen2

Как мы уже отмечали, порты USB 3.2 Gen 2×2 пока еще встречаются довольно редко. Что же будет, если подключить Kingston XS2000 с помощью куда более распространенного USB 3.2 Gen 2 (10 Гб/c)?

Несложно догадаться, что в этом случае накопитель будет без проблем работать, но его производительность ограничится пропускной способностью интерфейса. На практике мы получили трансферы порядка 850–1050 МБ/c. Конечно обидно терять часть возможностей накопителя, но с этим можно смириться, особенно если накопитель в целом вас заинтересовал, а текущая платформа не позволяет получить максимум. Будет задел на перспективу, особенно если учесть, что переплачивать за это не придется.

Цена

Уже традиционно новинки Kingston после официального старта продаж очень оперативно появляются в нашей рознице. Накопители Kingston XS2000 доступны в продаже, причем стоимость внешних SSD очень конкурентна.

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Модель на 500 ГБ оценена в 2700 грн. ($102), более емкий накопитель на 1000 ГБ стоит 4500 грн ($170), а топовая версия объемом 2000 ГБ предлагается за 8400 грн ($317).

Скоростных портативных SSD, предлагающих скорости чтения/записи до 2000 МБ/c, на рынке не так много, и все это более габаритные, увесистые и дорогостоящие устройства.