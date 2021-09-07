



Американська компанія Kingston Digital оголосила про старт продажу нового SSD-накопичувача XS2000, спеціально розробленого для професіоналів й ентузіастів, котрі створюють фото, відео та інші види контенту за межами студій, і насамперед потребують особливої портативності, швидкості та надійсності пристроїв зберігання інформації.

Зокрема, застосування в XS2000 найновішого інтерфейсу USB 3.2 Gen 2×2 забезпечує високу швидкість обміну даними (до 2000 МБ/с у режимі запису та зчитування інформації), що дозволяє значно прискорити перенесення даних, миттєво завантажуючи, вивантажуючи та редагуючи фото з високою роздільною здатністю, 8К-відео та інший об’ємний контент.

Маючи розмір майже удвічі менший, аніж у звичайних зовнішніх SSD, корпус, виготовлений із металу та пластику, вагою менше 29 г, захищає від пилу та вологи по класу IP55 (у разі зберігання або транспортування), а також забезпечений гумовим чохлом, який на 100% захищає від механічних пошкоджень у разі падіння або удару.

«XS2000 – це інноваційний SSD, який забезпечує новий, недосяжний раніше серед компактних зовнішніх накопичувачів, рівень продуктивності. Додамо сюди портативний форм-фактор, захист від впливу довкілля та максимальну ємність, аж до 2 ТБ2, – і отримаємо не лише ідеального компаньйона для фотосесій і зйомки відео під час подорожей та відпочинку на природі, а й надійне місце постійного зберігання цифрового архіву, який завжди можна взяти із собою будь-де й будь-коли» — відзначив презентуючи новинку бізнес-менеджер Kingston із твердотілих накопичувачів Кейт Шімменті.

Окрім того, завдяки можливості прямого підключення до порту USB Type-C, накопичувач забезпечує швидкий доступ до файлів, які зберігаються у комп’ютерах та смартфонах, без необхідності використання додаткових адаптерів та інших засобів. Він гарантує довготривалу актуальність під час роботи не лише з мобільними пристроями і сучасними моделями ноутбуків та ПК, але й із системами майбутніх поколінь, вимогливішими до сховищ даних.

Лінійка твердотілих накопичувачів Kingston XS2000 пропонує моделі ємністю 500 ГБ, 1ТБ и 2 ТБ. Усі пристрої забезпечені обмеженою 5-річною гарантією та безкоштовною технічною підтримкою. Орієнтовна дата старту продажу в Україні – 20 вересня 2021 року.

Особливості портативного SSD XS2000:

Інтерфейс USB 3.2 Gen 2×2: найвища швидкість запису та зчитування – до 2000 МБ/с

Максимум ємності: до 2 ТБ для зберігання фото з високою роздільною здатністю, 8К-відео та об’ємних документів

Надійність: протестований на водо-, пиленепроникність та ударостійкість (у поєднанні з гумовим чохлом, що входить до комплекту)

Портативність: компактний та легкий корпус для зручного зберігання в дорозі

Специфікації портативного SSD XS2000:

Інтерфейс: USB 3.2 Gen 2×2

Швидкість обміну даними: до 200 МБ/с у процесі запису та зчитування

Ємність: 500 ГБ, 1 ТБ і 2 ТБ

Розмір: 69.5 x 32.6 x 13.5 мм

Маса: 28.7 г

Матеріал корпусу: метал та пластик

Робоча температура: 0 — +40 °С

Температура під час зберігання: –20 — +85 °С

Гарантія: обмежена 5-річна гарантія та безкоштовна техпідтримка

Сумісність: Windows 10, 8.1, Mac OS (v.10.14.x+), Linux (v.2.6.x+), Chrome OS

Джерело: Kingston