Обзор процессорного кулера ARCTIC Freezer 33 eSports Edition

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Вопрос охлаждения процессоров всегда волновал владельцев мощных десктопных чипов, а с наступлением лета он становится еще более актуален. Базовые кулеры Intel и AMD зачастую пригодны для сносной работы CPU лишь в штатном режиме. Охладители несколько эффективнее, но когда температура за окном превышает 30С, владельцы коробочных охладителей обоих производителей с опаской посматривают на возрастающий «рабочий градус» своих процессоров. Дополнительное шумовое сопровождение – еще один аргумент подумать о более эффективном охладителе. Сегодня у нас на экспресс-обзоре оригинальный воздушный кулер ARCTIC Freezer 33 eSports Edition. Доработанная версия популярной модели ARCTIC Freezer 33 со специальным покрытием радиаторного блока и парой новых вентиляторов. Посмотрим, поможет ли это кулеру проявить заявленный спортивных характер.

Комплект поставки

Кулер поставляется в картонной коробке средних размеров.

В комплекте с ARCTIC Freezer 33 eSports Edition поставляется сам охладитель с двумя 120-миллиметровыми вентиляторами, пластиковый кронштейн для крепления кулера на платформе LGA115x, две металлические монтажные планки, набор необходимых винтов и небольшой тюбик с термопастой Arctic MX-4 (0,8 г).

Отметим, что бумажного руководства по установке в комплекте нет. Производитель предлагает сканировать прилагаемый QR-код и получить инструкцию в электронном виде.

ARCTIC Freezer 33 eSports Edition

ARCTIC Freezer 33 eSports Edition – воздушный кулер башенного типа с парой 120-миллиметровых вентиляторов. Общие габариты – 150×123×103 мм, итоговая масса – 805 г.

Окрашенный в черный радиаторный блок представляет собой массив из 49 тонких алюминиевых пластин толщиной 0,5 мм и расстоянием между ними в 1,8 мм. Общая площадь рассеивания радиатора – порядка 5500 мм2.

Для ускорения передачи тепла в конструкции используются четыре медных тепловых трубки диаметром 6 мм. Имея U-образную формовку, каждая из них дважды пронизывает блок пластин. В целом это классическая конструкция охладителей такого плана.

Из особенностей можно отметить расположение тепловых трубок не в одной плоскости. При такой компоновке они лучше обдуваются вентиляторами.

Чтобы улучшить передачу тепла от источника, тепловые трубки напрямую контактируют с крышкой процессора. Такой прием имеет свои достоинства и недостатки. Отсутствие дополнительной объединяющей пластины действительно отчасти ускоряет передачу тепла, однако имеющиеся пазы между трубками – потенциальные области повышенного нагрева.

Тепловые трубки достаточно плотно запрессованы, хотя небольшие пазы между ними все же есть. Как видно на фото, обработка поверхности не идеальна, но микронеровности после шлифовки заполнит теплопроводная паста.

Для ARCTIC Freezer 33 eSports Edition используется пара 120-миллиметровых вентилятора BioniX F120 с гидродинамическими подшипниками и новыми трехфазными двигателями. Заявленный диапазон регулировки частоты вращения – 200–1800 об/мин. Каждый из вентиляторов на максимальных 1800 об/мин способен генерировать воздушный поток 69 CFM, то есть порядка 2 м3/мин.

Скорость вращения регулируется методом широтно-импульсной модуляции, при этом BioniX F120 поддерживают опцию PWM Sharing Technology (PST), позволяя подключить оба вентилятора к одному 4-контактному коннектору на плате.

Чтобы снизить вибрацию, на вентиляторах наклеены демпфирующие резиновые стойки и шайбы.

Производитель предлагает несколько цветовых вариантов. Вентиляторы могут быть окрашены в белый, зелёный, желтый или красный цвета. Их технические параметры идентичны, это исключительно возможность подобрать устройство, подходящее под общее цветовое оформление системы. У нас на тесте был кулер с красным вентиляторным декором.

ARCTIC Freezer 33 eSports Edition совместим со всем семейством платформ Intel LGA115х, а также LGA2066 и LGA2011(-v3). Что касается решений AMD, то рассматриваемую модификацию кулера можно использовать только для охлаждения чипов под Socket AM4. Производитель заявляет о том, что кулер справится с отводом 320 Вт, рекомендуя использовать охладитель с процессорами, имеющими TDP до 210 Вт.

Установка

Установка ARCTIC Freezer 33 eSports Edition вряд ли вызовет какие-то затруднения. Весь процесс детально отображен в руководстве. Для крепления кулера предварительно понадобится снять установленные вентиляторы, которые фиксируются с помощью стальных скоб.

После этого необходимо винтами закрепить на теплосъемнике комплектные монтажные пластины. Перед установкой кулера на процессор нужно обязательно снять защитную пленку и нанести на теплосъемник термопасту. Комплектный термоинтерфейс – очень даже хороший вариант. Во время экспериментов с процессорами на тестовом стенде мы зачастую используем пасту Arctic MX-4.

После подготовительного этапа дальнейший процесс зависит от используемой платформы. Как мы уже упоминали, в комплекте с кулером поставляется три набора винтов для LGA2066/LGA2011-v3, LGA115x и Socket AM4. В случае с LGA2066/LGA2011-v3 процессорный разъем изначально имеет крепежные стойки, потому, устанавливая ARCTIC Freezer 33 eSports Edition на один из тяжеловесных чипов этих семейств, достаточно будет просто закрутить четыре винта сквозь монтажные планки кулера. Для LGA115x понадобится также использовать комплектную пластиковую крестовину, оснащенную штуцерами с внутренней резьбой.

При установке на платформу Socket AM4 понадобится снять с лицевой панели платы пластиковые кронштейны. Штатную металлическую плиту с обратной стороны PCB удалять не нужно, она используется как элемент крепления.

Во всех случаях кулер через монтажные металлические планки надежно прижимается четырьмя винтами.

Отложив отвертку, можно возвращать на свои места вентиляторы, убедившись в том, что потоки воздуха обоих будут направлены в одну сторону. На этом этапе также лучше перепроверить, чтобы комплектные резиновые шайбы оказались на своих местах. Дополнительные демпферы предварительно посажены на клей, но во время установки вентиляторов шайбы все же могут смещаться.

Производительность

Для оценки эффективности ARCTIC Freezer 33 eSports Edition мы использовали платформу Socket AM4 и процессор AMD Ryzen 7 1700X. Чипы AMD данного семейства имеют припой под крышкой, потому фактическая температура CPU во многом зависит от возможностей системы охлаждения. Да и повторяемость результатов в этом случае заметно лучше.

В штатном варианте AMD Ryzen 7 1700X поставляется вовсе без кулера. Производитель предлагает выбрать для мощного CPU охладитель по своему усмотрению. ARCTIC Freezer 33 eSports Edition наверняка должен справляться с таким чипом, имеющим тепловой пакет в 95 Вт.

Чтобы придать экспресс-тесту какой-то соревновательный момент, мы также попробовали в качестве охладителя AMD Wraith Stealth – базовый воздушный кулер для младших моделей семейства Ryzen. В частности наш экземпляр поставлялся в комплекте с Ryzen 3 1200.

Признаться, мы изначально не рассчитывали на то, что простая алюминиевая болванка, обдуваемая 92-миллиметровым вентилятором, справится с 8-ядерным Ryzen 7 1700X даже в штатном режиме. Предположения подтвердились на практике.

Несмотря на максимальную скорость вращения в 2600 об/мин, под нагрузкой на все вычислительные блоки чипа, процессор быстро нагревался до 75С. После этого CPU начинал сбрасывать тактовую частоту и уменьшать питающее напряжение, чтобы исключить перегрев.

Как же с охлаждением такого чипа справится С ARCTIC Freezer 33 eSports Edition? Прежде всего отметим, что из-за трехфазной конфигурации двигателей вентиляторов BioniX F120, материнская плата некорректно регистрировала скорость их вращения.

Вместо заявленных 200–1800 об/мин после первичной калибровки мы увидели примерно 330–3000 об/мин. То есть отображаемые в утилитах мониторинга значения оказались на 2/3 выше фактических. В целом ничего страшного нет, но все же это не очень удобно при настройке алгоритма работы системы охлаждения.

Чтобы оценить возможности кулера, мы использовали несколько режимов, подобрав фактическую скорость вращения вентиляторов близкую к 600 об/мин, 1200 об/мин и 1800 об/мин.

Даже 600 об/мин оказалось достаточно для того, чтобы температура процессора Ryzen 7 1700X в стресс-тесте AIDA64 удерживалась на уровне 60C. Судя по мониторингу, в этом случае тактовая частота всех блоков составляла стабильные 3500 МГц, а напряжение питания в автоматическом режиме без дополнительных компенсаций оказывалось чуть меньше 1,2 В.

При 1200 об/мин температура процессора не превышала 53С, а при максимальной скорости вращения удерживалась на уровне 50–51 градус. Вентиляторы BioniX F120 нельзя назвать бесшумными, при повышении частоты до 1200–1400 об/мин шелест пары вентиляторов легко отличим на открытом стенде. На максимальных 1800 об/мин шум заметно увеличивается. Это уже скорее экспериментов с разгоном процессора, тогда как для штатного режима можно обойтись куда меньшими значениями, сделав работу СО практически бесшумной.

Цена

Рекомендованная производителем цена ARCTIC Freezer 33 eSports Edition составляет €50. В Украине эта модель стоит порядка 2000 грн (€65, $75), то есть заметно дороже классической версии ARCTIC Freezer 33 (~1250 грн; €40; $47).

Разница в цене объясняется дополнительным покрытием, а также парой вентиляторов BioniX F120, каждый из которых в отдельности стоит €15.

Если формат и эстетика кулера вам пришлись по душе, но есть желание сэкономить, производитель предлагает версию с одним вентилятором – ARCTIC Freezer 33 eSports One. Такие модификации на нашем рынке стоят порядка 1600 грн.