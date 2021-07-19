Обзор робота-пылесоса Rowenta X-plorer Serie 95





Мы продолжаем знакомиться с семейством роботов-пылесосов от компании Rowenta. И сегодня речь пойдет об одной из топовых моделей с поддержкой влажной уборки, хорошим набором аксессуаров и функциональным приложением для смартфона, которая заметно облегчит ваш быт.

Комплектация

В комплекте с роботом-пылесосом, компания Rowenta предусмотрела все, что нужно для того, чтобы сделать ваш дом как можно более чистым. Кроме пылесоса и док-станции, в коробке вы найдете две дополнительные турбощетки для тщательной уборки длинных волос, пушистую щеточку для уборки мельчайших частичек пыли.

Так как мы имеем дело с пылесосом, который поддерживает влажную уборку, то в комплекте идет специальная насадка с набором салфеток из микрофибры с разными свойствами. Также в комплекте есть салфетка для сухой уборки с противоаллергическими свойствами.

Дизайн, компоновка Rowenta X-plorer Serie 95

Довольно трудно описывать дизайн роботов-пылесосов, так как все они выполнены в одинаковой компоновке — плоский диск с датчиками спереди и сверху, колесиками и щеткой снизу и отсеком для сбора пыли сбоку или сверху.

Все это характерно и для нового пылесоса от Rowenta. С той лишь разницей, что благодаря удачному сочетанию белого и черного цветов пылесос выглядит современно, стильно и подходит под любой интерьер. При этом он не теряется в нем, а дополняет его, почти как PlayStation 5.

Пылесос полностью изготовлен из пластика, к счастью, не глянцевого, поэтому с практичностью тут полный порядок. То же можно сказать и о док-станции. Она компактная, минималистичная и практичная.

Настройка, работа с приложением

На самом роботе кнопок немного — старт/стоп уборки и возвращение к базе. Обе кнопки также являются индикаторами статуса работы. Под крышкой сверху вы также можете получить доступ к индикатору беспроводного подключения к сети Wi-Fi и контейнеру для сбора пыли, а также фильтру.

Но в полной мере Rowenta X-plorer Serie 95 раскрывается тогда, когда вы установите на свой смартфон фирменное приложение специально для серий пылесосов X-plorer S75-S95.

В нем вы сможете регулировать мощность уборки, создавать расписание, включать влажную уборку и создавать виртуальные границы для пылесоса в своем помещении. Или, наоборот, указать конкретные комнаты для уборки. Все это будет доступно только после того, как пылесос обследует ваше помещение.

Что касается мощности уборки, то ее вы можете регулировать в рамках в 4 градациях с разными уровнем шума. Для особо загрязненных мест предусмотрена функция Auto Boost, благодаря которой пылесос кратковременно увеличивает мощность, а потом снижает ее для комфортного уровня шума.

Если же вы живете в доме, в котором есть несколько этажей, то пылесос будет полезен и в данном случае, так как приложение может хранить информацию о двух этажах.

В приложении есть также набор полезных функций. Например, вы можете использовать свой смартфон как пульт дистанционного управления, благодаря которому вы можете указывать конкретное направления движения для пылесоса. Или вы можете наблюдать за изношенностью расходников, таких как щетки и фильтры.

Как и подобает любому современному умному продукту, в Rowenta X-plorer Serie 95 есть возможность управления при помощи голосовых помощников Google Assistant и Amazon Alexa.

Процесс уборки

Должен сразу отметить, что даже на максимальном уровне мощности, пылесос оставался в приемлемых шумовых рамках, редко выходя за уровень 65 Дб. При этом к качеству уборки у меня не возникло никаких претензий.

Пылесос следует по помещению зигзагами и движется со скоростью чуть выше средней, по сравнению с конкурентами. К примеру, для уборки 20 кв. м помещения ему потребовалось около 20 минут, и примерно 20% емкости аккумулятора на максимальной мощности уборки. Повторюсь, к качеству нет ни малейших претензий. Единственное, чего я не смог проверить — как он убирает шерсть животных, ввиду того что таковых у меня дома нет.

Что касается влажной уборки, то стоит понимать, что данная функция скорее похоже на уборку влажной салфеткой поверхностей, чем на серьезный инструмент. Но как дополнительный фактор для чистоты — вполне подойдет. Особенно для тех, кто страдает от аллергии.

В данной модели применено интересное решение: контейнер с пылью совмещен с емкостью для воды. А само количество воды регулируется электронным путем. Это можно настраивать в приложении для каждого помещения отдельно.

Как я уже говорил, пылесос движется по помещению довольно энергично, а вот чего не хватает — так это плавности. Например, если по какой-то причине стать перед пылесосом, то быстро остановиться он не сможет. Нельзя сказать что вы получите болезненный удар, но большую мощность электродвигателя вы ощутите. Это касается и наезда на неживые препятствия. К тому же, при использовании этой модели, точно стоит убирать кабели и провода с дороги пылесоса, а также обувь. Или прокладывать виртуальные границы.

Дело в том, что пылесос не такой чувствительный к легким препятствиям и намотав на одну из боковых щеток шнур от ноутбука запросто может его сбросить на пол, еще до того как система безопасности остановит движение.

Не могу сказать, что это портит общее впечатление, но у некоторых конкурентов, к примеру, iRobot, манера движения более плавная, а сами сенсоры более чувствительные. В данном случае готовить поверхности для уборки придется тщательней.