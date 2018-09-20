Обзор роутера Huawei B315 с 4G от «Киевстар»

Доступ в интернет в некоторых странах уже считается базовой потребностью человека, ведь в современном мире без подключения к Сети очень сложно оставаться на связи. Не говоря о банальных вещах в стиле чтения новостей, использования социальных сети, развлечений, поиска информации и прочем. Поэтому наличие Wi-Fi дома и на работе уже подразумевается по умолчанию. Но иногда подводит проводной провайдер, а иногда его просто нет. В такие моменты хочется иметь под рукой роутер с 4G, ну или хотя бы с 3G. Сегодня я поделюсь впечатлениями от использования роутера Huawei B315 с 4G от «Киевстар», который компания предлагает совсем недавно.

Комплектация и первые впечатления

В коробке с роутером обычно нет большого количества сопроводительных вещей. Тут же есть само устройство, Ethernet-кабель, блок питания и книжечка с напутствием. Глобально, все тоже самое, что можно найти в комплекте любого недорогого роутера, за исключением пары внешних антенн.

Для начала работы практически ничего не потребуется и с этим справится неподготовленный пользователь, если заглянет в инструкцию. А всего-то нужно вставить Sim-карту в соответствующий слот (прикрыт заглушкой) и подключить роутер к розетке. Пароль для доступа к сети написан на роутере и при первом же успешном подключении устройство само предложит его поменять. Все просто и для тех, кто не боится читать и заходить в настройки, процедура запуска не составит труда.

Дизайн и удобство использования

В нашем случае роутер Huawei B315 заключен в белый пластиковый корпус. Его поверхность полностью матовая. На нем нет никаких дополнительных креплений для установки на стену, как и нет «ножек» или резиновых фиксаторов. Получается, производитель не предусмотрел других вариантов, кроме простой установки на стол или комод. Но и при таком размещении он не занимает много места, размеры всего устройства составляют 139×186×46 мм.

На лицевой стороне есть несколько индикаторов состояния (включая уровень сигнала 4G). Они хорошо подсвечены и интуитивно понятны. Сзади есть телефонный разъем RJ-11, USB 2.0, четыре гигабитные Lan-порта (последний используется и как WLAN), гнездо питания и утопленная кнопка Reset. Немного выше под крышкой есть два крепления для внешних антенн (но в комплекте их нет). Сверху на корпусе расположили пару кнопок: включение и активация WPS.

Как видно, это вполне обычный роутер, предусмотренный на домашнее применение. У него нет каких-либо дизайнерских излишеств, а лаконичность оформления поможет ему вписаться практически в любой современный интерьер. А даже если и нет, это в любом случае не то устройство, которое обычно размещают на видном месте. Ощущение дешевизны появляется только тогда, когда роутер оказывается в руках, а со стороны это вполне обычный неприметный гаджет.

Функциональность

В базе Huawei B315 заложен недорогой Wi-Fi-роутер, цена которого сильно возросла из-за встроенного 4G-модема. Возможностями и стандартом IEEE 802.11 n вряд ли можно удивить в 2018 году. Роутер может обеспечивать скорость до 150 Мбит/с при беспроводном соединении (только 2,4 ГГц), но есть гигабитные разъемы Ethernet. Если предположить, что такое решение предназначено для использования там, где нет проводного соединения в принципе (наверное, самый распространенный вариант — за городом), то на самом деле это вполне доступное решение. Главное — убедиться, что в нужном месте есть покрытие оператора до покупки отдельного устройства.

Как уже упоминалось, настройка 4G-сети не потребует совершенно никаких усилий. Для тех, кто уже видел веб-интерфейс управления роутером, тут не так и много вещей покажутся новыми (разве что такие пункты, как SMS). При наличии проводного подключения к Сети, процесс настройки ни чем не отличается от такого с другими роутерами, а 4G в таком случае переходит в режим ожидания.

В целом управление доступное и понятное. Интерфейс переведен в том числе и на русский язык, но украинского меню нет. Изменение большинства необходимых параметров есть, а вот любителям тонких настроек не повезло. Активным пользователям явно не хватит сети 5 ГГц, функций родительского контроля и создания гостевых сетей, но с базовым использованием, когда просто нужен доступ в Сеть для смартфона и ноутбука, роутер справляется. В добавок есть даже USB для внешних накопителей и принтеров. Также поддерживается одновременное подключение до 32 устройств, чего явно хватит в большинстве домашних или «дачных» сценариев использования.

В работе

Хочется еще раз повторить, что настройка и подготовка к работе Huawei B315 вообще не стоили никаких усилий. Это здорово, ведь не всегда у пользователя будет возможность вызвать куда-то загород специалиста, который поможет с установкой. При этом роутер быстро загружается и поднимает сеть. За это хочется лишний раз похвалить гаджет.

Какое-то время я провел работая исключительно через сеть 4G. Наш офис расположен практически в центре города, где неплохой сигнал и довольно высокая скорость соединения. В среднем замеры скорости с помощью сервиса Speedtest показывали результаты в районе 20 Мбит/с на прием, и немного больше на отдачу файлов. Иногда бывали скачки до 30 и даже 40 Мбит/с, но больше в качестве исключения. Также встречались и редкие проседания до 6 Мбит/с, правда, на работе это визуально не сказывалось. При этом сигнал никуда не пропадал и обычные офисные задачи практически ничем не ограничивались. Это еще и с поправкой на то, что в бизнес-центре много шума от других устройств, но и работа была в непосредственной близости к роутеру.

Также я пользовался им дома, где окружение «почище», но нагрузки побольше (увеличивается расстояние до роутера, стены вместо открытого помещения, скачивание больших файлов, передача мультимедиа на Apple TV и прочее). Скорость подключения была в два раза ниже того, что можно было получить в офисе (зависит от удаленности к ближайшей вышке оператора и нагрузке на сеть). Перемещаясь по двухкомнатной квартире сильных трудностей с подключением не было, но замеры скорости показывали легкие проседания при наличии преград между ноутбуком и роутером. Скорость 4G-подключения будет зависеть от расположения роутера в квартире (чем ближе к окну, тем лучше), но в таком случае могут быть ощутимые потери в отдаленных точках квартиры. С этим придется экспериментировать на месте. И тем не менее, даже транслируя картинку с ноутбука на телевизор, можно было комфортно пользоваться интернетом, что, например, на моем старом n-роутере могло вызывать затруднения. А при подключении к «стационарному» провайдеру со 100-мегабитным каналом, работа роутера была типичной для недорогого устройства n-стандарта.

При передаче данных внутри сети цифры не поражают. Проводное соединение показало скорость в среднем около 200 Мбит/c, тогда как беспроводное и того меньше. Но стоит сделать поправку на то, что тестирование происходило в здании бизнес-центра, где очень много сетей и, соответственно, шума.

Компания даже выпустила приложение для смартфона, с помощью которого можно следить за трафиком и минимально вмешаться в работу устройства (блокировать подключенные устройства, например). Возможностей у него мало, для доступа к настройкам все же придется заходить через браузер.

За несколько дней с Huawei B315 сформировался вывод, что для базового подключения его будет достаточно. Если перед устройством стоит цель просто раздавать интернет и, возможно, связывать пару развлекательных устройств между собой, то для небольшой квартиры или маленького дачного дома такое решение можно рассматривать. Для усиления сигнала придется докупить пару антенн, а для большого дома понадобится либо решение помощнее, либо дополнительные точки доступа.

Тариф оператора

В нашем случае использовался тариф «Домашний 4G». Его стоимость составляет 155 гривен в месяц и он не ограничен ни в скорости, ни в количестве потребляемого трафика. (Для сравнения, проводное 100-мегабитное подключение будет в Киеве стоить немного дешевле, но это зависит от провайдера). В случае с 4G, единственное, что придется сделать пользователю, это убедиться в качестве приема сигнала там, где необходимо установить роутер.