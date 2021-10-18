Обзор рюкзака Blackpack IGF (It’s a Good Bag)

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С начала пандемии нового коронавируса возможность авиаперелетов сократилась, но государства постепенно открывают свои границы, что позволяет планировать путешествия. И если билеты на самолет уже куплены, то самое время подумать про багаж, особенно если речь идет о lowcost авиалиниях, у которых часто есть ограничения по размеру и весу ручной клади. Украинский производитель Blackpack обещает решить эту проблему со своей моделью IGF (It’s a Good Bag), утверждая, что ее параметры подходят практически под все авиакомпании. Давайте посмотрим, что на практике может предложить этот рюкзак.

Дизайн и материал

Дизайн рюкзака достаточно минималистичный, модель выпускается в черном цвете. На внешней стороне нет никаких карманов, кроме боковых.

Переднюю часть IGF украшают два логотипа – бренда и модели. Сам рюкзак выпуклый, но при этом прекрасно держит форму. В специальное внутреннее отделение можно положить ноутбук с диагональю 13 дюймов.

Габариты модели действительно компактные – 40 х 20 х 25 см, при весе 800 граммов, и объеме 20 литров. Несмотря на это, рюкзак достаточно вместительный.

IGF изготовлен из износостойкого материала Cordura 500D. Хотя материал влагоотталкивающий, он может намокнуть при большом скоплении воды на поверхности. Спинка выполнена из дышащего материала. Вся фурнитура рюкзака – YKK. Производитель дает 12 месяцев гарантии, включая фурнитуру, ручки и материал, в случае фабричного брака.

Шлейки IGF не очень широкие, но достаточно удобные. Их преимущество в том, что, сложив вместе, рюкзак можно нести как сумку (горизонтально) за лямки. На молниях очень удобные круглые петли, которые укреплены пластиком. Ручка широкая и уплотненная.

Отделения и внутренняя организация

Внутренняя организация IGF достаточно хорошо продумана, его можно использовать как рюкзак для поездок, так и для города. Для путешествий в него поместится пара обуви, сменная одежда, небольшая косметичка, зонт. Как модель для города он вмещает ноутбук, блокноты, бутылку воды и прочие полезные мелочи.

В рюкзаке есть большое отделение, которое закрывается на молнию. Оно отрывается полностью, как в чемодане, очень вместительное благодаря высоким бортам. На клапане изнутри есть два небольших кармана, один из которых сетчатый, оба закрываются на молнию. Внутри есть две боковых сеточки для маленьких вещей.

Снаружи два боковых кармана закрываются на молнию. Один из них еще и затягивается внутри на шнур – вполне подойдет для мокрых вещей, зонта, или бутылки с водой.

Отдельно стоит сказать о спинке рюкзака, там тоже два отделения: одно вверху, как отделение для ноутбука, читалки и прочих гаджетов, второе потайное с боковым доступом – для документов.

В отделении для ноутбука размещены один карман на молнии, и два небольших кармана для павербанка и кабелей.

4.5 Оценка ITC.UA Плюсы: продуманный дизайн; небольшой размер; много кармашков; качество пошива и молнии Минусы: может намокнуть при большом скоплении воды Вывод: Blackpack IGF - это хороший рюкзак как для города, так и путешествий. Компактный размер, отличное качество пошива и фурнитуры. Достаточно вместительный и не выглядит при этом громоздким. Продуманный дизайн, внутри можно все разложить по отделениям и карманам.

Редакция выражает благодарность Blackpack за предоставление рюкзака IGF (It’s a Good Bag) для обзора