Обзор рюкзака Double X GEEK V.2 Black





За последние несколько лет в Украине появилось достаточно много локальных брендов, которые выпускают повседневные рюкзаки. К нам на тест попала одна из новинок в этой категории, модель GEEK V.2 от украинского производителя Double X, которую он продает за 1400 грн. Как можно понять из названия, это уже вторая версия рюкзака, и как заявлено на сайте компании она имеет обновленный дизайн и яркую оранжевую подкладку. Мы протестировали рюкзак в течение недели в разных погодных условиях и с разными наполнениями и готовы поделится впечатлениями.

Дизайн и материал

В первую очередь – это классический дизайн с одним передним карманом. Рюкзак выполнен из Oxford 1000D с полиуретановой пропиткой, что позволяет ему отталкивать влагу. Данная ткань достаточна плотная, с нее легко можно вытереть грязь. Рюкзак представлен в двух цветах: сером и черном. На тест нам попал черный, и после недели его повседневного использования, грязь действительно легко удалилась салфеткой.

Спинка рюкзака отделана тканью с сетчатой поверхностью, что обеспечивает более комфортное ношение, когда внутри есть ноутбук, и вентиляцию для теплого времени года. Также на спинке расположена резинка для крепления рюкзака к чемодану.

И, по сути, это минус, так как она при большой нагрузке сильно растягивается, что в итоге может привести к падению рюкзака с чемодана. Однако под ней скрывается небольшой карман для важных вещей, например, кошелька, ключей или мобильного телефона.

Линии швов и сам пошив очень аккуратный и плотный. Молния защищена от дождя, на собачках висят шнурки для удобства расстегивания и застегивания.

Лямки широкие, прочные не врезаются в плечи, даже при полном наполнении рюкзака. Регулируются по высоте. Удобная ручка для переноски в руке и подвешивания вшита в верхнюю часть Double X GEEK V.2.

Отделения и карманы

Размер рюкзака средний, идеальный вариант для города, высота – 44, ширина – 30, глубина – 14 см. В GEEK V.2. нет боковых карманов, даже сеточек, и это довольно неудобно. И хотя производитель разместил резинку-фиксатор для бутылки или термокружки внутри рюкзака, но, если что-то из этого прольется, то на ваш ноутбук или другие вещи.

Зато в рюкзаке есть целых два отделения под гаджеты размером до 15,6 дюймов. Одно находится внутри, второе – как отдельный карман. Внутри, помимо отделения для ноутбука (планшета, читалки) есть еще два сетчатых кармана, например, для повербанка или зарядки. Минус внутреннего отделения в том, что гаджет в нем ничто не удержит, нет липучки.

Несмотря на глубину 14 см, рюкзак достаточно вместительный из-за высоты, в него поместятся и книжки, и блокнот и даже сменная футболка или кеды. Второе отделение уплотненное, закрывается на молнию и рассчитано полностью под ноутбук 15,6 дюйма.

Снаружи есть один небольшой карман на молнии, с небольшим органайзером на две секции. Для наушников, например, или санитайзера. Рюкзак можно проносить с собой в качестве ручной клади на борт самолета.