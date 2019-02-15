Обзор рюкзака Флетайрон от украинской компании Keep

Когда речь идет о вместительных рюкзаках, где не нужно идти на компромиссы, на ум приходит хорошо зарекомендовавший себя форм-фактор роллтопов, в которых верх можно сворачивать. Одним из таких является рюкзак Флетайрон, созданный украинской компанией Keep Packs и сегодня мы с познакомимся с ним.

Дизайн

Keep Флетайрон по своей конструкции представляет собой роллтоп, то есть рюкзак верхняя часть которого, закрывает доступ в основное отделение. По сути — это весьма крупный мешок с отделениями и карманами внутри и снаружи. Рюкзак продается в двух цветах: черном и белом. Причем белый, на мой взгляд, получился просто шикарным. Но что будет с белоснежной тканью в городских условиях предсказать трудно.

В черной расцветке ничего особо не цепляет глаз, хотя, сказать что-то плохое о его дизайне тоже не получится.. Для тех, кому внешний вид черной модели покажется излишне мрачным, производитель предусмотрел возможность кастомизации передней стенки за счет липучки, на которую можно цеплять свои патчи.

Экстерьер оказался достаточно практичным, с него легко удаляется пыль и грязь, а вот о внутренностях такого не скажешь. Подкладка выполнена из ярко-зеленого материала, который довольно легко испачкать, поэтому стоит дополнительно следить за тем, насколько чистыми являются те вещи, которые вы кладете вовнутрь. Но яркий цвет внутренности тоже является элементом дизайна и как-никак разбавляет темный внешний вид

Материалы, качество пошива

Keep Флетайрон почти полностью изготовлен из плотного нейлона. Днище изолировано от влаги и грязи резиновым покрытием. Качество материалов и строчки высокое, выбивающихся ниток нет нигде. К фурнитуре претензий также нет. Честно говоря, тут и придраться особо не к чему, рюкзак ощущается надежным, но крепления лямок хотелось бы видеть более мощным. С другой стороны, этот рюкзак не претендует на тактические свойства и свои 5-7 кг он удерживает безо всяких проблем и с такой нагрузкой он не производит ощущения ненадежного. За счет того, что роллтоп закрывается верхней частью, то получается весьма надежная конструкция, защищающая внутренности от попадания влаги. За время использования я несколько раз попадал под мокрый снег и я не заметил чтобы рюкзак промокал. Верх закрывается парой фастексов.

Вместительность Keep Флетайрон

Как правило, роллтопы получаются вместительными и в них легко укладывать и доставать вещи. Keep Флетайрон оказался именно таким. В основное отделение этого безо всяких проблем поместить пара обуви, даже зимней, кофта, несколько пар штанов… Перечислять можно долго, заявленный объем составляет 28 литров, хотя, по ощущениям, в нем заметно больше.

Всего в рюкзаке 9 отделений и карманов. Внутри большого отделения есть два кармана: один сетчатый, второй клеенчатый, в последний можно положить что-то влажное, или наоборот защитить от промокания. С внешней стороны есть по карману сбоку, одно большое отделение на передней стенке с возможностью доступа справа и слева. На спинке расположено два кармана, один из них, верхний предусмотрен для ноутбука. В него может спокойно поместиться 15-дюймовый игровой лэптоп с толщиной в 3 см. Расположение отделения для ноутбука снаружи — это плюс, так как так для доступа к нему не нужно разворачивать верхнюю часть. Карман дополнительно защищен снаружи мягким материалом.

Под отделением для ноутбука есть еще один карман на молнии, он более компактный, в него можно поместить какие-нибудь аксессуары или бумаги. Также, на спинке со стороны левой шлейки есть небольшой скрытый карман с удобным доступом для правой руки, если рюкзак висит слева. Его габаритов достаточно для документов и ключей. В целом, набор отделений и карманов неплохой, но внутри их хотелось бы видеть больше, все же объем позволяет.

Удобство использования

С учетом размеров, вряд ли этот рюкзак можно назвать лучшим решением на каждый день, но тем не менее, даже в такой роли он показал себя вполне. Лямки получились вполне удобными, хотя для такого рюкзака с потенциально большой грузоподъемностью их можно было бы сделать чуть шире и чуть толще. Но если наполнить рюкзак вещами весом до 5-7 кг, то переносить это можно с комфортом. Не хватает только грудных стяжек. Лямки внутри обшиты цепкой тканью, а спинка — мягкой сеткой. Правда, летом она вполне может стать весьма паркой, так как спинка сплошная, разделения зон контакта у нее нет и она будет полностью прилегать к вашей спине, поэтому этот момент стоит учитывать.

4 Оценка ITC.UA Плюсы: внешний вид, объем, качество исполнения Минусы: цена, мало отделений внутри Вывод: Keep Флетайрон — это качественно пошитый, вместительный рюкзак, который хорошо подойдет для поездок и не очень хорошо подойдет для ежедневного использования. Хотя, все зависит от того, что именно вам надо носить каждый день. В любом случае он удобен, в нем есть минимальный набор отделений и карманов. Конечно, последних хотелось бы видеть больше ввиду размеров, а цену немного ниже. Технические характеристики KEEP Flatiron / black

2 400 − 2 400 грн

Сравнить цены Тип Рюкзак городской Объем (с карманами), л 23-28 Вес, г 900 Размер, см 48x30x16 Материал нейлон Система подвески регулируемые плечевые лямки Система вентиляции спины нет данных Фурнитура (производитель) нет данных Питьевая система - Карман для ноутбука да (15,6) Особенности унисекс Цвет black Дополнительные характеристики В наличии большой карман для мелочей. Есть велкро панель для кастомилизации патчами. Дно из крепкого водонепроницаемого винила. Секретный карман на спинке. Опция увеличения объема. Внутренний органайзер из сетки. "Грязный отсек" из винила внутри.

Редакция выражает благодарность компании Keep за предоставление рюкзака на обзор