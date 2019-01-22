Обзор рюкзака Xiaomi Geek Backpack

Рюкзаки Xiaomi давно завоевали популярность благодаря хорошему соотношению цены, качества и возможностей. До недавнего времени модельному ряду не хватало действительно крупного рюкзака, который хорошо подходил бы не только для ношения гаджетов, но и набора вещей для не очень дальних поездок. Ранее эту роль выполнял Mi Classic Business Backpack с объемом 26 литров, а сегодня мы познакомимся с рюкзаком большего размера, который подойдет для этого еще лучше.

Дизайн

В Xioami Geek Backpack, дизайнеры продолжили философию минимализма: минимум украшений и привлечения внимания. Черная ткань, полиуретан, и единственное что разбавляет напоминающий панцирь внешний вид — это асимметричные разрезы, сквозь которые просматривается отражающий материал. Форма выреза отдаленно напоминает логотип марки игровых ноутбуков Dell Alienware. Рюкзак неброский, почти не привлекает внимание, и это скорее плюс.

С точки зрения практичности претензий почти нет. К тканевым частям так точно, но к полиуретановой крышке пыль легко прилипает, правда, также легко она с нее и удаляется, как и другая грязь. Но, стоит учитывать, что на таком материале будут легко оставаться царапины.

Качество материалов и пошива

Оно по-прежнему высокое, как и в других рюкзаках Xiaomi. Я на нашел ни одного места, качество изготовления которого можно было бы поставить под сомнение. Все швы хорошо прострочены, как внутри, так и снаружи. Внутренности также выполнены качественно, за прочность швов карманов и ткань, из которых они изготовлены, переживать не приходится. В Xiaomi Geek Backpack используется два основных материала: плотная ткань и полиуретан. По периметру, внутри, предусмотрен каркас, не очень жесткий, но форму рюкзака он поддерживает и неплохо защищает внутренности от легких сотрясений.

За это также отвечает полиуретановая внешняя часть, но садиться на рюкзак с какой-либо стороны я бы все равно не рекомендовал бы. Днище дополнительно выложено мягким материалом для защиты электроники. Еще один момент — рюкзак не устойчив в горизонтальном положении, вне зависимости от его загрузки. Хотя днище и плоское, но рюкзак практически всегда опрокидывается на спину.

С молниями тоже полный порядок. Качество замков высокое, с внешней стороны молнии защищены от попадания влаги, а внутри, под ними расположены толстые тканевые вставки, препятствующий поступлению воды внутрь. Скажу сразу — в снегопад защита справилась отлично.

Внутренняя организация Xiaomi Geek Backpack

Мне не удалось найти точной информации об объеме рюкзака, но места в нем заметно больше, чем в 26-литровом Mi Travel Backpack, навскидку — около 30 литров, или даже чуть больше. Geek Backpack трудно назвать рюкзаком на каждый день из-за его размеров. Он больше подходит для поездок и путешествий в тех случаях, когда нужен рюкзак с отделениями для электроники.

В общей сложности, в Geek Backpack предусмотрено 14 отделений и карманов, в которые входят три внешних кармана и два основных внутренних отделения. Ближнее к спине используется для ноутбука, в него без проблем помещается 15-дюймовый игровой лэптоп с толщиной корпуса до 4 см. К отделению пришит еще один карман для документов или планшета, хотя в можно поместить даже 13-дюймовый ультрабук. В том же отделении для электроники есть еще 4 кармана разного размера, в которые можно положить внешний аккумулятор и даже крупную зарядку для ноутбука. На самом крупном кармане есть специальные маленькие отсеки для карт памяти и флешек. Внутренняя поверхность кармана для ноутбука в обшита микрофиброй с одной стороны и более жесткой тканью с другой. Странно, но в рюкзаке для гиков не предусмотрено отверстие для вывода кабеля от внешнего аккумулятора или наушников — популярное решение среди подобных продуктов. Впрочем, это нельзя назвать недостатком, так как тот же аккумулятор помещается в боковой карман и надежно там фиксируется.

Основное, более объемное, отделение предусмотрено для вещей, хотя в верхней части предусмотрена петелька для подвески наушников за оголовье. В отделении всего два кармана и одна перегородка. Один карман обшит внутри микрофиброй и подходит для очков, а второй чуть крупнее, сеточный.

Внутреннее пространство позволяет положить пару обуви (даже ботинок), не самую тонкую кофту, штаны, набор белья, косметичку, и, при этом, еще останется место. Молнии отделения расходятся почти к низу рюкзака, поэтому крупные вещи в него укладывать и доставать весьма удобно. Конечно, хотелось бы больше карманов внутри, с учетом объема отделения, но уже как есть.

С внешней стороны по бокам есть два небольших кармана для мелочей, вроде того же внешнего аккумулятора. В спинке также есть отделение, в нем скрыта вытяжная ручка для транспортировки рюкзака в горизонтальном положении. Этот карман вряд-ли можно использовать для хранения чего-нибудь, так как он не закрывается.

Удобство использования, лямки

Лямки получились достаточно широкими и мягкими. Даже нагрузив рюкзак весом в примерно 7 кг, я не ощутил особого дискомфорта. Правда, ввиду зимы, я носил рюкзак на пуховике. Но даже надев его на футболку, я не заметил чтобы лямки врезались в плечи. Хотя для таких выводов нужен более длительный срок использования. Сама спинка обшита дышащим материалом и мягкими подушками. Ее дышащие свойства трудно оценить зимой, но есть надежда, что это не самый жаркий рюкзак.

Для надежной фиксации на туловище предусмотрена грудная стяжка, высоту которой можно отрегулировать. Лямки интересны еще и тем, что их можно слегка поднять у верхних креплений при помощи фиксирующих лент и, таким образом, им можно придать более округлую форму, что положительно сказалось на удобстве.

4.5 Оценка ITC.UA Плюсы: объем, удобная конструкция, внешний вид Минусы: хотелось бы больше внутренних карманов Вывод: Как и о других рюкзаках Xiaomi, о Geek Backpack трудно сказать что-то плохое. В нем нет откровенных недостатков, он качественно пошит, удобен в ежедневном использовании и в нем много места. Хотелось бы чуть больше кармашков и дополнительных отделений внутри. Другое дело — цена. В этой ценовой категории у рюкзака немало более именитых конкурентов с аналогичным возможностями и по сравнению с ними, он ничего принципиально нового не предлагает и становится просто еще одним большим, хорошим рюкзаком, что, впрочем, не умаляет его достоинств Технические характеристики Xiaomi Mi Geek Backpack / black

2 300 − 2 599 грн

Сравнить цены Тип Рюкзак городской Объем (с карманами), л нет данных Вес, г нет данных Размер, см 49x32x15 Материал полиэфирное волокно Система подвески регулируемые плечевые лямки Система вентиляции спины - Фурнитура (производитель) нет данных Питьевая система - Карман для ноутбука да (15,6") Особенности унисекс Цвет black Дополнительные характеристики Рюкзак разработан специально для любителей гаджетов и новых технологий. Многофункциональный, легкий, удобный, вместительный, защищенный от дождя и повреждений, - он обеспечивает комфортную жизнь в городе, и сохранение ваших дорогих вещей в безопасности. Наружная спинка рюкзака и защёлки молний выполнены в форме граней драгоценного камня.

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