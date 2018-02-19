Обзор смарт-часов Amazfit Bip

Одна из главных проблем современных «умных» часов — малое время автономной работы. Даже лучшие представители этого сегмента работают не больше недели. В этом свете заявление Amazfit о том, что новая модель Bip сможет жить от 30 до 45 дней выглядят впечатляюще. Но чем пришлось пожертвовать ради такой впечатляющей автономности? И действительно ли Bip может обеспечить заявленное время работы? Ответы на эти вопросы вы найдете в нашем обзоре.

Устройство предоставлено Xiaomi.ua

Комплектация

Часы поставляются в небольшой картонной коробочке, а внутри, помимо часов, находится кредл для зарядки. Разъем здесь собственный, поэтому терять зарядку не рекомендуем. Впрочем, часто вы ей все равно не будете пользоваться.

Внешний вид

Amazfit Bip — это некий гибрид Apple Watch и Pebble. Но часы не выглядят как откровенная копия ни первых, ни вторых. Есть 4 цветовых решения: черное, белое, черное с оранжевой окантовкой и темно-зеленое.

Часы небольшие, аккуратные и не смотрятся вызывающе. В черном цвете они подойдут к любой одежде и, в принципе, даже к костюму. Но такой вариант смотрится скучнее всего, на мой взгляд лучшими вариантами будут белый и черно-оранжевый.

Корпус трекера полностью выполнен из пластика и стоить сказать — довольно дешевого на ощупь, а дисплей прикрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3 с олеофобным покрытием и 2,5D-эффектом. Палец скользит по стеклу легко, отпечатки не очень заметны и удаляются легко. За почти две недели использования на стекле не появилось царапин, хотя я ими периодически цеплялся за стены или другие вещи. А вот про стекло над оптическим пульсометром такого не скажешь — на нем собралось много царапин.

Сам корпус крепкий и собран хорошо. Есть защита от брызг по стандарту IP68. То есть можно принимать душ и мыть руки. Долго плавать и ходить в сауну с часами не стоит. Amazfit Bip легкие — всего 31 грамм, и на руке не ощущаются.

Ремешок

Комплектный ремешок выполнен из резины, в нашем случае она черного цвета. Он удобный, мягкий и во время тренировок не парит кожу. Ремешок регулируемый по длине и его будет достаточно для разных по длине запястий. Ширина ремешка составляет 20 мм и он съемный, крепление стандартное для часов. В продаже уже представлено множество сторонних ремешков, кожаных, резиновых, и металлических. Как и весь корпус, крепления для ремешков пластиковые, поэтому в случае поломки скорее всего придется менять часы полностью. Также из недостатков комплектного ремешка стоит отметить то, что он легко собирает на себе пыль.

Дисплей

Часы оснащены квадратным дисплеем с разрешением 176х176 и диагональю 1,28 дюйма. С учетом размеров корпуса экран кажется небольшим. Матрица оснащена светоотражающей подложкой, поэтому при наличии внешнего освещения подсветка не нужна, а изображение читается легко при любых условиях. Дисплей всегда включен, а подсветка включается при классическом жесте просмотра времени. Акселерометр часов корректно определяет движение, поэтому лишние включения не происходят.

Подсветка регулируется в пределах пяти градаций и ее можно выключить полностью. Даже при полной темноте достаточно использовать минимальный уровень яркости, поэтому после покупки часов можно смело устанавливать именно его и это благоприятно скажется на автономности.

При включенной подсветке в глаза сразу бросаются недостатки дисплея — низкая контрастность и минимальные углы обзора, но с учетом цены и функциональности часов это не столь критичный недостаток. Все же видео и фото вы смотреть на этом дисплее не будете. В повседневной жизни и на тренировках качества дисплея хватает с головой и даже его относительно небольшой размер не становится проблемой.

Что умеет Amazfit Bip?

Часы работают на закрытой операционной системе, отдаленно похожей на Android Wear. Однако, не смотря на позиционирование, Bip — это скорее продвинутый фитнес-трекер, а не умные часы в привычном понимании. Но их функциональности будет достаточно многим.

Часы умеют выводить уведомления о входящих событиях, причем из очень многих мессенджеров, почты и других приложений. Русский язык поддерживается корректно, правда шрифт эстетически приятным не назовешь, да и смайлики отображаются в виде знаковов вопроса. При входящем вызове вы можете видеть имя контакта, отклонить вызов или игнорировать его.

Интерфейс часов на английском языке, кроме него и китайского другие пока не поддерживаются (но есть неофициальные возможности по установке русского). По умолчанию часы отображают выбранный циферблат, в самих часах и приложении есть широкий выбор стилей для него. В повседневной жизни экран заблокирован, а для разблокировки нужно нажать боковую кнопку. Она же отвечает за возврат на предыдущий экран. Основное меню выполнено в виде иконок, навигация между которыми осуществляется свайпами. Интерфейс отзывчивый, каких-либо лагов в работе нет. Из смарт-функций тут есть вывод погоды, будильник, таймер, секундомер и компасс.

В отдельном меню собраны спортивные функции. Часы умеют отслеживать ходьбу, бег на открытом воздухе, на беговой дорожке и езду на велосипеде. Для всех видов активности кроме беговой дорожки подключается встроенный GPS. Во время тренировки на экран часов выводятся показатели времени, пульса, пройденного расстояния и скорости. В настройках можно включить уведомление вибрацией при достижении определенных дистанций. К точности GPS претензий нет, часы периодически синхронизируют со смартфоном альманах спутников. В дополнение к GPS, в часах есть барометр и альтиметр, позволяющие отслеживать подъемы и спуски во время бега и езды на велосипеде.

К работе пульсометра вопросов нет, он сравним с нагрудным датчиком, при условии что вы правильно зафиксировали часы на запястье. Ремешок должен быть затянут комфортно, но достаточно туго. Для тренировок можно задать уведомление о превышении верхней границы пульса. В приложении Mi Fit можно включить отображение пульса по требованию, ночью во время сна или постоянно. Но последний вариант негативно скажется на автономности.

Также часы умеют отслеживать фазы сна, правда к точности работы этой функции возникло больше всего вопросов. Даже при включенном во время сна пульсометре, часы все равно показывали не очень корректной время засыпания или пробуждения. Разница с реальным временем сна порой составляла до полутора часов. Вероятно, это будет исправлено в следующих версиях прошивки. Функции умного будильника нет, часы умеют будить только в строго заданное время. Вибрация достаточно сильная, это кстати, касается и всех других уведомлений.

Для настройки часов и синхронизации информации на смартфон нужно поставить приложение Mi Fit. В утилите доступны достаточно обширные настройки по работе с уведомлениями и всей собранной статистике по физической активности.

Сколько живет?

Итак, ответ на самый главный вопрос. За две недели круглосуточного использования часы разрядились на 53%. При этом яркость была минимальной, но было включено отслеживание пульса во время сна. За это время были редкие тренировки на улице, ходьба и бег по беговой дорожке. При этом было большое количество входящих уведомлений ежедневно, из-за чего дисплей постоянно загорался. В первую неделю часы использовались особо интенсивно: настройка, изучение функций, что тоже повлияло на автономность.

В среднем часы садятся на 3% в день, при высоком количестве уведомлений разряд вырастает до 5% в день. В целом, автономность очень неплохая и, в принципе, соответствует заявленной, но и зависит от частоты использования. Полное время зарядки от комплектного адаптера заняло почти 3 часа. Аккумулятор в часах несъемный, а его емкость — 190 мАч.

4.5 Оценка ITC.UA Плюсы: цена, автономность, набор функций, удобство использования Минусы: точность отслеживания сна Вывод: Amazfit Bip — это довольно неплохой, функциональный фитнес-трекер с хорошей автономностью и приемлемой ценой (даже в Украине). Часы качественно собраны, удобны в использовании и оснащены пульсометром, что по достоинству оценят любители спорта. Из заметных недостатков можно выделить неточности в отслеживании сна. А так, с учетом автономности, стоимости и функциональности — это отличная покупка. И самое главное, Amazfit Bip — это просто удобные часы на каждый день, которые не нужно ставить на зарядку даже раз в неделю. Технические характеристики Amazfit Bip Smartwatch Youth Edition Black

2 270 − 2 599 грн

Сравнить цены Тип Смарт-часы iOS + Android + Windows 10 - Операционная система - Уведомления о входящих событиях вызовы, сообщения, уведомления календаря, электронная почта Функция громкой связи - Прослушивание музыки - Типы физической активности ходьба, бег, велоспорт Пульсометр + Подсчет шагов + Подсчет ступенек нет данных Отслеживание сна + Дисплей, тип LCD рефлективный Форма дисплея прямоугольная Диагональ 1,28" Разрешение 176х176 Сенсорный + Размеры, мм 11+8.5х20 Материал корпуса Циркониевая керамика+поликарбонат Цвет корпуса черный Пыле/влагозащита + (IP68) Вес, г (с ремешком) 32 Материал ремешка резина Цвет ремешка черный Сменный + Емкость, мАч 190 Время автономной работы до 45 суток Процессор нет данных Объем оперативной памяти, ГБ нет данных Объем встроенной памяти, ГБ нет данных Слот для SIM-карты - Динамик - Микрофон - Вибромотор + Bluetooth + Wi-Fi - NFC - GPS + (ГЛОНАСС) Еще Дисплей защищён 2.5 D-стеклом с защитой Gorilla Glass 3 и олеофобным покрытием. Высокая автономность - часы могут работать до 45 дней на одном заряде.