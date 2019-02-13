Обзор смартфона ASUS ZenFone Max Pro (M2)

Полгода назад у нас в редакции побывала интересная и очень удачная модель ASUS ZenFone Max Pro (M1), которая за доступную цену предлагала хорошие и в целом сбалансированные характеристики. В начале 2019 года ей на смену пришла «вторая ревизия», ZenFone Max Pro (M2) – давайте посмотрим, чем может похвастать новинка.

Комплектация

В коробке со смартфоном можно также найти силиконовый чехол, USB-кабель, зарядное устройство, скрепку для извлечения лотка SIM-карты, гарнитуру с набором сменных вкладышей и руководство пользователя – «полный джентльменский набор» и заметный прогресс по сравнению с комплектацией предшественницы (у которой не было ни чехла, ни гарнитуры).

Дизайн и удобство использования

ZenFone Max Pro (M2) – крупный телефон, по габаритам очень похож на предыдущую модель, но чуть-чуть легче и меньше (на миллиметр в высоту и полмиллиметра – в ширину). Дизайн при этом значительно «осовременился» — экран занимает заметно большую часть фронтальной панели (90%), рамки сверху и снизу уменьшились, а сам экран получил традиционный в последнее время вырез. В итоге при сопоставимых размерах корпуса диагональ экрана стала немного больше.

Варианты расцветки остались те же, что и у предыдущей модели – темно-серая (Cosmic Titanium) и темно-синяя (Midnight Blue), у нас в редакции побывал второй вариант. Если у M1 тыльная сторона корпуса была металлическая, то у M2 она стала пластиковой (впрочем, и по виду, и на ощупь она воспринимается исключительно стеклянной). Смартфон почти не скользит в руках, так что идущий в комплекте силиконовый чехол будет полезен в первую очередь как защита от царапин – «голый» смартфон выскальзывает из рук почти так же неохотно, как и в чехле.

«Монобровь» средних размеров – это далеко не «капля», как у некоторых последних моделей, но и не огромный вырез почти на всю ширину экрана. В ней располагаются фронтальная камера и датчик приближения, над ней (в стыке между защитным стеклом экрана и боковой гранью) – разговорный динамик и индикатор активности.

На левой боковой грани располагается лоток SIM-карт (можно установить две карты nanoSIM плюс карту памяти microSD), на правой – качелька громкости и кнопка включения. На нижней грани можно найти разговорный микрофон, мультимедийный динамик, мини-джек для подключения проводной гарнитуры и разъем micro-USB. Сканер отпечатков пальцев находится сзади, достаточно высоко чтобы к нему было удобно прикладывать указательный палец.

В целом, с определенной поправкой на немаленькие размеры, смартфон вполне удобен – он хорошо лежит в руке, не скользит, кнопка включения ложится аккурат под большой палец, боковые грани сглажены достаточно для того, чтобы не впиваться в ладонь, и при этом не создавать ощущения «обмылка» в руке. Разумеется, управляться с таким экраном одной рукой невозможно, но то же самое можно сказать про большинство современных смартфонов.

Экран

Размер дисплея несколько увеличился – в ZenFone Max Pro (M2) установлен IPS-экран диагональю 6,26″ (у M1 был 5,99″), с соотношением сторон 19:9 и разрешением 2280х1080 точек (плотность пикселей находится на уровне ~403 PPI).

По умолчанию экран показывает несколько холодноватую картинку, что подтверждается нашими измерениями; исправить это можно с помощью настроек дисплея, отключив параметр «по умолчанию» в «цвет экрана» и переместив ползунок температуры в более теплую область. По субъективным ощущениям, цветовой охват средний, однако замеры показывают заметную нехватку в фиолетовой области; в настройках никаких дополнительных видеорежимов, вроде sRGB или DCI-P3, нет. Минимальная яркость оказывается на уровне 5 кд/м², максимальная – порядка 430 кд/м²; этого оказывается достаточно, чтобы на экране можно было без особых проблем разобрать информацию на улице при дневном освещении.

Звук

У ZenFone Max Pro (M2) один мультимедийный динамик, разговорный для создания стереоэффекта не используется. С основной своей задачей – громким воспроизведением рингтона – он вполне справляется. А вот слушать музыку с его помощью все же не стоит – ощущается нехватка средних частот, из-за чего звук получается плоский и невыразительный. Разговорный динамик хорошо передает голос собеседника, разобрать его речь можно без проблем даже на шумной улице.

Платформа, производительность

ZenFone Max Pro (M2) оснащен восьмиядерным чипсетом Qualcomm Snapdragon 660, за видео отвечает Adreno 512. На международном рынке доступны версии с 3, 4 и 6 ГБ ОЗУ и внутренним хранилищем на 32, 64 и 128 ГБ. В Украине в продажу поступает только старшая модель, 6/64 ГБ. Как и у предыдущей модели, у M2 есть поддержка NFC (все еще не очень частый гость в этом ценовом диапазоне), Bluetooth 5.0, и Wi-Fi 802.11 b/g/n (без поддержки диапазона 5 ГГц).

Как и M1, ZenFone Max Pro (M2) поставляется со стоковым Android – ASUS предустанавливает несколько собственных приложений, но совсем немного (камера, калькулятор, FM-радио и диктофон), плюс «из коробки» на смартфоне установлены Facebook, Instagram и Messenger, но на этом список предустановленных программ и заканчивается. Обращаем внимание, что «стоковый» не значит «Android One» — так что на момент написания обзора самой свежей доступной версией системы была Android 8.1. Еще из не очень приятных нюансов стоит отметить отсутствие опции по «маскировке» выреза в экране с помощью черной полосы уведомлений и постоянно включенную динамическую яркость (даже при отключении соответствующего параметра в настройках) – экран несильно, но ощутимо меняет яркость при включении, вытягивании шторки уведомлений и т.д.

К скорости работы интерфейса никаких претензий нет – все быстро и плавно, без подлагиваний или притормаживаний, корпус при этом практически не нагревается. В синтетических бенчмарках с основной нагрузкой на CPU ZenFone Max Pro (M2) показывает чуть более высокие результаты, чем его предшественник, в игровых тестах разница оказывается более существенной (в 3DMark – примерно на треть).

Камера

Смартфон оснащен двойной тыловой камерой: основной модуль на 12 МП (диафрагма f/1.8), плюс дополнительный, пятимегапиксельный – для создания эффекта размытия в портретном режиме.

Приложение камеры в ZenFone Max Pro (M2) свое собственное, с не самым удобным интерфейсом. Так, свайп по видоискателю лишь перемещает точку фокусировки, но не переключает режимы съемки. Камера запускается в полноэкранном режиме, и чтобы выйти из нее, приходится сначала вызывать системные кнопки свайпом снизу. Режим «Авто» не подразумевает автоматического включения HDR – его необходимо активировать вручную.

В дневное время суток камера позволяет получить весьма достойный результат – правильная цветопередача (хотя автоматический баланс белого порой может и промахнуться), неплохой динамический диапазон, минимум шумов; разве что детализацию хотелось бы получше.

В помещении качество снижается, но некритично: дополнительно снижается детализация и уменьшается динамический диапазон, однако уровень шумов увеличивается совсем незначительно. А вот ночные снимки чудес не демонстрируют: получить четкий кадр без смаза при съемке с рук непросто, детализация сильно снижается, зато уровень шумов по-прежнему остается низким.

Портретный режим неплохо размывает фон, однако в нем может пострадать пышная прическа фотографируемого. Режим HDR позволяет «вытянуть» очень контрастный кадр, однако при более-менее сбалансированной сцене его включение дает блеклую, невыразительную картинку – в таком случае лучше использовать обычную съемку и смириться с засветкой ярких объектов, но взамен получить яркий, насыщенный снимок.

В целом, как за свою стоимость, камера в ZenFone Max Pro (M2) выглядит очень достойно, и если качество фото не является главным и критичным критерием при покупке, то оно вас вряд ли разочарует.

Автономность

Как и предшественник, ASUS ZenFone Max Pro (M2) оснащается несъемной литий-полимерной батареей впечатляющей емкости — целых 5000 мА*ч. К сожалению, быстрая зарядка по-прежнему не поддерживается, поэтому полный заряд занимает около трех часов.

Батарейный тест PCMark не смог корректно отработать (что с ним бывает не так уж редко), однако судя по статистике использования аккумулятора, за шесть с небольшим часов он «съел» всего 40% заряда – так что, судя по всему, в плане автономности эта модель должна быть сопоставима с предшественницей, которая в этом тесте в аналогичных условиях продержалась целых 13 часов. В общем, можно с уверенностью сказать, что этот смартфон наверняка проживет 2 полных дня даже под сильной нагрузкой.