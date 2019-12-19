Обзор смартфона OnePlus 7T





Верная своим традициям выпускать по два поколения в год, компания OnePlus представила осенью обновленную версию «семерки» — 7T. Причем она гораздо сильнее отличается от своей предшественницы, чем та – от предыдущего смартфона компании, 6T.

Комплектация

Коробка фирменного красного цвета стала гораздо крупнее, чем была у предыдущих моделей. Внутри можно найти, кроме самого смартфона, USB-кабель, зарядное устройство, силиконовый защитный чехол и скрепку для извлечения лотка SIM-карт.

Дизайн, эргономика OnePlus 7T

Внешне 7T очень похож на «семерку», по крайней мере, спереди: достаточно стандартный «плоский» экран без скругленных боковых граней, как в Pro версии, и с традиционным сглаженным вырезом под фронтальную камеру. Смартфон стал самую малость крупнее и тяжелее (дисплей 6,55″ против 6,41″ у OnePlus 7 добавил корпусу лишние 8 г и 3 мм в высоту), однако заметить это можно лишь при прямом сравнении. Любопытно, что при этом новая модель стала тоньше на 0,1 мм.

Традиционно для всех последних моделей OnePlus, корпус представляет собой стеклянный «сэндвич» с металлической боковой гранью. 7T доступен в двух цветах – серебристо-сером (Frosted Silver) и синем (Glacier Blue), у нас в редакции побывал первый вариант.

На верхней грани располагается микрофон шумоподавления, между гранью и защитным стеклом можно рассмотреть тонкую и длинную решетку разговорного динамика. На левой боковой грани находится лишь качелька громкости, на правой – кнопка включения и фирменный переключатель режимов уведомлений. На нижней грани расположены разъем USB Type-C, мультимедийный динамик и слот SIM-карт.

Задняя панель заметно отличается от OnePlus 7 – из вертикальной полоски блок основных камер превратился в крупный черный диск, который заметно выступает за пределы корпуса. Пожалуй, это самое заметное отличие 7T как от обычной «семерки», так и от прошлогоднего 6T, в остальном все эти смартфоны очень похожи друг на друга как визуально, так и по ощущениям: 7T хорошо ложится в руку средних размеров, боковые грани не впиваются в ладонь, большой палец сразу попадает на кнопку включения. По нынешним меркам смартфон уже не кажется каким-то особенно крупным, но управляться с ним одной рукой, естественно, не получится.

Дисплей

В OnePlus 7T используется экран Fluid AMOLED диагональю 6,55 дюйма и разрешением 1080 x 2400 пикселей. Соотношение сторон составляет 20:9, плотность пикселей ~402 PPI. И сам экран, и тыльную сторону защищает стекло Gorilla Glass 5.

Как и у предыдущих моделей (за исключением Pro-версии «семерки»), у дисплея OnePlus 7T есть каплевидный вырез под фронтальную камеру – впрочем, здесь он откровенно небольшой и минимально «мозолящий» глаза. К тому же, при желании его можно замаскировать, включив в настройках черную полосу уведомлений.

Экран очень яркий – в ручном режиме, в зависимости от количества белого на экране, максимальная яркость колеблется в пределах 450-570 кд/м², в авто-режиме в солнечный день можно добиться впечатляющей пиковой яркости вплоть до 750 кд/м². Этого оказывается вполне достаточно, чтобы изображение на экране хорошо читалось даже под прямыми солнечными лучами. Минимальная яркость (2 кд/м²) вполне комфортна даже в условиях полной темноты.

Цветовой охват покрывает пространство DCI-P3, дисплей поддерживает HDR10+ и в целом производит очень приятное впечатление: насыщенные цвета, высокие яркость и контрастность, очень большие углы обзора. В настройках изображения есть три видеорежима: в Natural цветовой охват ограничен до пространства sRGB, что дает спокойные, сдержанные цвета, в Vivid охват полный, дающий типичную «OLED-картинку», и чуть холодный оттенок изображения. Режим Advanced предлагает расширенные ручные регулировки, включая выбор цветового пространства или отображение полного охвата без каких-либо ограничений.

Главной же «фишкой» дисплея OnePlus 7T является повышенная до 90 Гц частота обновления – то, что впервые появилось в 7 Pro, но в текущем поколении добралось и до более доступной модели в линейке. Это дает повышенную плавность интерфейса и игр и в целом производит очень приятное впечатление при использовании смартфона. К этому быстро привыкаешь и через неделю уже практически не обращаешь внимания, однако стоит вернуться к «обычному» телефону, как анимации на его 60-герцевом экране внезапно начинают казаться чуть ли не «лагающими». В настройках смартфона можно переключаться между 90 и 60 Гц, однако выигрыш в автономности оказывается совсем несущественным, так что какого-то особого смысла в переходе на меньшую частоту обновления нет.

Тут же отметим, что производитель по-прежнему игнорирует достаточно распространенный на AMOLED-экранах режим Always On – дисплей у OnePlus 7T может на несколько секунд выводить на черном фоне базовую информацию вроде времени, уровня заряда и уведомлений, когда берешь смартфон в руки или касаешься экрана, но отображать ее постоянно он не умеет.

Как и у других дисплеев на AMOLED-матрицах, у OnePlus 7T на низком уровне яркости пользователи с чувствительными глазами могут заметить мерцание экрана из-за использования ШИМ (отметим, впрочем, что у этого смартфона он практически не ощущается вплоть до минимальных значений яркости). В экспериментальных настройках можно найти опцию DC Dimming, которая значительно уменьшает мерцание (после ее активации визуально заметить его нам в редакции не получилось, обнаружить «остаточное присутствие» удалось лишь на видоискателе фотокамеры в режиме Live View).

Аппаратная платформа, производительность

OnePlus 7T основан на топовой на данный момент платформе Qualcomm – Snapdragon 855+. В нее входит восьмиядерный CPU, выполненный по 7 нм техпроцессу (одно ядро работает на частотах до 2,96 ГГц, еще три – до 2,42 ГГц, и оставшиеся четыре – энергоэффективные, с частотой до 1,78 ГГц). За видео отвечает GPU Adreno 640 (700 МГц), объем оперативной памяти составляет 8 ГБ, доступны модели с двумя размерами внутренней памяти – 128 и 256 ГБ. Расширить внутреннее хранилище с помощью карт памяти нельзя, слот поддерживает установку только двух SIM-карт формата nanoSIM.

Неудивительно, что при такой начинке очередной «убийца флагманов» демонстрирует впечатляющую производительность в бенчмарках и полное отсутствие подтормаживаний или микро-лагов в интерфейсе – здесь, к слову, заслуга еще и фирменной надстройки OxygenOS, которая традиционно оказывается одной из самых быстрых и плавных оболочек среди всех Android-смартфонов. Для OnePlus 7T уже доступна Android 10, текущая версия собственной надстройки – 10.0.7. Мы уже неоднократно рассказывали об этой оболочке в обзорах предыдущих моделей компании, так что подробно останавливаться на ее возможностях не будем: каких-то революционных отличий в новой версии не наблюдается, OxygenOS – это по-прежнему быстрая и функциональная оболочка с чистым, не перегруженным интерфейсом.

В обычной эксплуатации смартфон практически не нагревается, и лишь синтетические тесты способны сколько-нибудь заметно поднять температуру корпуса (в первую очередь – алюминиевых боковых граней). Также отметим минимальное снижение производительности при долгой интенсивной нагрузке.

Как и в предыдущих моделях, у OnePlus 7T подэкранный сканер отпечатков пальцев. Он один из самых быстрых, которые мы видели – ненамного медленнее традиционных емкостных, и уверенно срабатывает не только в идеальных условиях, но и на морозе (чем не может похвастаться, например, аналогичный сканер в OnePlus 6T).

Мультимедиа

У OnePlus 7T нет разъема для проводной гарнитуры, подключить такую модель можно лишь через переходник, в USB Type-C (в комплект, к сожалению, не входит, придется приобретать отдельно). Это и не очень удобно, и может не лучшим образом влиять на качество звука, так что оптимальным вариантом будет использование Bluetooth-наушников.

Как и у OnePlus 7 Pro, в 7T реализованы стереодинамики – один из них совмещен с разговорным. Звук получается достаточно громкий и качественный, как для встроенного аудио – в просмотре фильмов или роликов на YouTube смартфон выглядит гораздо выигрышнее, чем тот же 6T с одним мультимедийным динамиком.

Камера

Блок основной камеры получил долгожданное обновление — у 7T это 3 модуля с различным «зумом»: основная камера с разрешением 48 МП, диафрагмой f/1.6 и фокусным расстоянием 26 мм (в наличии оптическая стабилизация и фазовый автофокус), ультраширокий модуль с разрешением 16 МП, диафрагмой f/2.2 и фокусным расстоянием 17 мм плюс телефото с двухкратным зумом (12 МП, f/2.2, 51 мм).

Интерфейс приложения камеры простой и интуитивно понятный. Свайп по окну видоискателя влево-вправо переключает режимы работы (фото/видео/портрет/ночной), снизу вверх – вызывает шторку с расширенным списком режимов (панорама, slo-mo, pro, time lapse) и доступом к настройкам. В про-режиме пользователь может изменить настройки баланса белого, ISO, диафрагмы, экспокоррекции и вручную навестись на резкость.

Днем снимки получаются высокого качества, с правильной экспозицией, корректным балансом белого и приличным динамическим диапазоном. В условиях достаточного освещения шумы практически отсутствуют, картинка выглядит гладкой и с очень хорошей детализацией даже при 100%-ном увеличении, но на мелких деталях порой могут быть заметны следы работы шумоподавления. HDR-режим по умолчанию включен в «авто», и даже сама возможность его ручного переключения спрятана от пользователя (включается обратно в настройках камеры). Впрочем, HDR у OnePlus 7T по большей части работает очень корректно, включается только когда это действительно необходимо и не портит снимок утрированным эффектом (изображение выглядит естественным даже при съемке в достаточно экстремальных для камеры условиях — например, с ярким солнцем в кадре).

При съемке в помещении детализация снижается незначительно, в определенных условиях становится заметна работа «шумодава» (впрочем, все еще достаточно деликатная и бросающаяся в глаза только при разглядывании отдельных фрагментов снимка). Динамический диапазон также заметно сужается.

Ультраширокий модуль делает хорошие снимки, хотя и с заметно более низкой детализацией по сравнению с основным; также у него хуже работает автоматический баланс белого. Но в целом кадры получаются хорошими, к тому же опция Ultra Wide Lens Correction позволяет почти полностью устранить искажения, вызываемые широкоугольным объективом. А вот качество снимков телефото модуля оказывается заметно хуже: детализация гораздо ниже плюс в глаза бросается очень агрессивная работа «шумодава», замыливающая все мелкие детали даже в идеальных для съемки условиях освещенности.

Ночные снимки получаются очень хорошими, с приличным динамическим диапазоном, камере удается захватить достаточно света даже в обычном режиме – правда, шумоподавление начинает работать достаточно агрессивно, и детализация при этом заметно снижается. В режиме Nightscape камера делает снимок в течение пары секунд, в результате заметно лучше прорабатываются детали в тенях и несколько расширяется динамический диапазон, однако порой снимки могут выглядеть как при утрированном HDR.

(первый кадр — обычный режим, второй — Nightscape):

Подытоживая, отметим высокое качество снимков как днем, так и при недостатке освещения, претензии можно высказать разве что к уровню детализации снимков телефото модуля.

Автономность

В OnePlus 7T установлен несъемный аккумулятор емкостью 3800 мА*ч, с которым смартфон демонстрирует очень хорошую, хоть и не самую выдающуюся, автономность: в батарейном тесте PCMark при яркости 200 кд/м² он продержался почти 9 часов, в реальном режиме использования вполне можно рассчитывать на полтора-два дня работы, в зависимости от интенсивности эксплуатации и яркости экрана.

5 Оценка ITC.UA Плюсы: Качественный экран с частотой обновления 90 Гц; производительность; OxygenOS; качество снимков основного модуля, в том числе ночью Минусы: Выпирающий модуль камеры Вывод: Главные достоинства OnePlus 7T по сравнению с предыдущей «семеркой» - это, безусловно, экран с частотой обновления 90 Гц, который раньше был эксклюзивом более дорогой Pro-модели, а также полноценный тройной модуль основной камеры с тремя различными фокусными расстояниями. 7T получился гораздо более интересным «апгрейдом», чем старшая 7T Pro (которая минимально отличается от 7 Pro), и учитывая разницу в стоимости, именно OnePlus 7T нам кажется более разумным выбором – если, конечно, вас не раздражает вырез в экране настолько, чтобы переплачивать за его отсутствие в Pro-версии. Технические характеристики OnePlus 7T 8/256GB Frosted Silver

13 880 − 15 999 грн

Сравнить цены Тип Смартфон Предустановленная ОС OxygenOS 10 (based on Android 10) Оперативная память, ГБ 8 Встроенная память, ГБ 256 Слот расширения - Тип SIM-карты Nano-SIM Количество SIM-карт 2 Процессор Qualcomm Snapdragon 855 Plus + Adreno 640 Количество ядер 8 Частота, ГГц 2,96 Аккумулятор Li-Pol, 3800 мАч (несъемный) Диагональ, дюймы 6,55 Разрешение 2400x1080 Тип матрицы AMOLED PPI 402 Датчик регулировки яркости + Особенности дисплея дисплей с вырезом-каплей, 90 Hz Fluid Display, HDR10+, стекло Corning Gorilla 6, 20:9, reading mode, night mode, sRGB, Display P3 Основная камера, Мп 48 (f/1,6) + 12 (f/2,2) + 16 (f/2,2) Видеосъемка 3840x2160 (30/60 к/с) Вспышка + (двойная) Фронтальная камера, Мп 16 (f/2,0) Особенности камеры Основная камера: 48 Мп (Sensor: Sony IMX586, 0.8 µm/48M; 1.6 µm (4 in 1), OIS, EIS, Количество линз: 7P, f/1.6); 12 Мп (1.0µm, f/2.2); 16 Мп (f/2.2, Field of View: 117°); Оптический зум 2X; Мульти автофокус (PDAF + CAF); Super Slow Motion; Time-Lapse; UltraShot; Nightscape; Портрет; Pro Mode; Панорама; HDR; AI Сцена; RAW-изображение; Фронтальная камера: 16 Мп (Sensor: Sony IMX471, Pixel Size: 1.0 µm, EIS, f/2.0, Face Unlock, HDR, Screen Flash, Ретушь лица) Стандарты связи GSM:B2,3,5,8, CDMA:BC0,BC1, UMTS:B1,2,4,5,8,9,19, TDD-LTE:B34,38,39,40,41, FDD-LTE:B1,2,3,4,5,7,8,12,13,17,18,19,20,25,26,28,29,32,66 Wi-Fi 802.11ac Bluetooth 5.0 (aptX & aptX HD & LDAC & AAC) GPS + (ГЛОНАСС, Beidou, Галилео) IrDA - FM-радио - Аудиоразъем - NFC + Интерфейсный разъем USB Type-C Высота, мм 160,94 Ширина, мм 74,44 Толщина, мм 8,13 Вес, г 190 Защита от пыли и влаги - Тип корпуса моноблок (неразборный) Материал корпуса стекло/металл Тип клавиатуры экранный ввод Еще сзади 3D Corning Gorilla Glass, Warp Charge 30T Fast Charging (5V/6A), Haptic Vibration, Dual stereo speakers, Dolby Atmos, сканер отпечатков пальцев в экране, сканер лица Face Unlock (Face ID)

Редакция выражает благодарность интернет-магазину Цитрус за предоставление OnePlus 7T на обзор