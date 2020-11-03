Обзор смартфона realme 7 Pro





realme 7 Pro имеет все шансы стать одним из самых популярных представителей среднего ценового сегмента. Посудите сами: хороший процессор, 8 ГБ оперативной памяти, дисплей Super-AMOLED, полный набор современных беспроводных интерфейсов, удобный корпус и добротная камера. При этом, realme 7 Pro поддерживает сверхбыструю зарядку и комплектуется адаптером питания с мощностью 65 Вт. А сам смартфон уже из коробки работает под управлением Android 10. Впечатляющий набор характеристик. Давайте посмотрим на смартфон подробнее.

Комплектация

В комплект поставки входит мощный блок питания, о котором мы поговорим отдельно, кабель USB-A — USB-C, силиконовый чехол и скрепка для лотка SIM— и карты памяти. Кстати, уже из коробки на дисплей смартфона наклеена защитная пленка.

Дизайн, материалы, удобство использования

realme 7 Pro — это достаточно компактный смартфон, как для 6,4-дюймового дисплея. Его рамки довольно тонкие, но под дисплеем есть заметное утолщение. Фронтальная камера вписана в аккуратный круг и почти незаметна в повседневном использовании, особенно на черном фоне дисплея. В целом, спереди realme 7 Pro представляет собой современный смартфон, по внешнему виду которого не сразу скажешь кто его производитель.

А вот сзади смартфон выделяется больше, хотя оригинальных решений тут нет. К особенностям можно отнести декоративное разделение задней панели, которая красиво переливается на солнце и заметно выступающий блок основной камеры.

Смартфон достался на тест в темно-синем цвете, который ему определенно идет. Также в продаже будет серебристый вариант.

realme 7 Pro полностью выполнен из пластика, что пошло на пользу как весу, так и ухватистости. При весе в 182 грамма он совершенно не обременяет руку. Качество сборки тестового образца отличное, без нареканий. Никаких скрипов или люфтов за 2 недели использования не появилось, все детали подогнаны отменно. realme не сообщает о наличии влагозащиты.

Удобство использования хочется отметить отдельно. Мне очень понравилось расположение клавиши питания и клавиш громкости. К ним не нужно тянуться высоко. При естественном хвате смартфоне кнопки попадают точно под пальцы.

Смартфоном также оказалось очень удобно пользоваться и без чехла, он не норовит выскользнуть, а грани были сделаны нескользкими, с декоративными выемками. И это большой плюс realme 7 Pro — в повседневной жизни можно не бояться его выронить и не прятать его в чехол.

Но, полностью практичным смартфон не назовешь — красивая задняя панель получилось маркой при матовом покрытии, но отпечатки на ней не так хорошо видны, как на глянце.

Разъемы realme 7 Pro

С разъемами у смартфона полный порядок — есть и USB Type-C, и mini-jack для наушников. Каретка для SIM-карт полноценная и состоит из двух слотов для Nano-SIM и карты памяти microSD. Поддерживается горячая замена SIM-карт.

Дисплей

realme 7 Pro оснащен 6,4-дюймовой матрицей, выполненной по технологии Super AMOLED с частотой 60 Гц. Разрешение составляет 2400×1080, а плотность точек 409 ppi. Приятный бонус — есть функция Always On.

Дисплей произвел хорошее впечатление своей цветопередачей и диапазонам яркости, который по нашим замерам составил от 2 до 400 кд/м2. Также мы измерили цветопередачу дисплея и она слегка уходит в холодные оттенки, при этом цветовая температура по числам составляет примерно 7000К. К углам обзора особых вопросов нет, но традиционно для Super AMOLED дисплей слегка уходит в зеленый оттенок.

Оснащение, быстродействие

Вполне ожидаемо для ценовой категории, в realme 7 Pro установлен процессор Qualcomm Snapdragon 720G — среднеуровневый восьмиядерный чип с максимальной частотой 2,3 ГГц и графикой Adreno 618.

Смартфон работает под управлением Android 10 с оболочкой realme UI. Объем оперативной памяти в тестовом образце равен 8 ГБ, а постоянной — 128 ГБ. Также в продаже будет доступна модификация на 6 ГБ ОЗУ. Беспроводные интерфейсы представлены Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS и NFC. Среди диапазонов LTE есть Band 3 и 7.

В повседневной жизни смартфон работает максимально быстро и плавно. Интерфейс реагирует молниеносно, приложения открываются всегда быстро. В обычных задачах, кроме игр, нагрев отсутствует. В играх смартфон становится еле теплым после 30 минут игры. Что касается игровой производительности, то не стоит рассчитывать на флагманский уровень, но с приемлемым уровнем графики вы поиграть сможет. Правда, в Real Racing 3 я периодически наблюдал заметные глазу проседания показателя частоты смены кадров.

Связь, динамики

К качеству основного и разговорного динамика realme 7 Pro нет претензий. Они громкие, звучат чисто, особенно разговорный. Основному динамику не хватает низких частот, здесь они отсутствуют полностью. В мультимедийных функциях есть стереозвук за счет сочетания разговорного и основного динамиков. Вибромотор сильный, его хватает для того, чтобы почувствовать вибрацию в кармане.

К качеству связи также нет вопросов. Оно стабильное в условиях сети lifecell, абоненты не жаловались качество передачи речи не жаловались, даже в условиях заметного окружающего шума.

Камера realme 7 Pro

Основной блок realme 7 Pro состоит из 4 модулей:

главный модуль Sony IMX682 с максимальным разрешением 64 МП и диафрагмой f/1.73;

широкоугольная камера с разрешением 8 МП, диафрагмой f/2.3 и фокусным расстоянием 16мм;

портретный объектив для глубины резкости;

макрообъектив с разрешением 2 МП и диафрагмой f/2.4.

По умолчанию, основная камера фотографирует с разрешением 16 МП, а для фотографии в 64 МП вам нужно выбрать соответствующий режим в интерфейсе камеры. В общем, качество фотографий весьма неплохой, как для этого ценового сегменте, особенно в светлое время суток. HDR, порой, слишком агрессивно воздействует на снимки.

При малейшем падении освещения резкость по краям кадра уже теряется и появляется “мыло”, даже при включении режима «Ночной пейзаж». Что касается разницы между 16 и 64 МП, то она заметна только при увеличении кадра и в скорости сохранения кадра. Для фотографий “на память” мы рекомендуем делать фото именно в 64 МП, для быстрой съемки — 16 МП.

Режим “Макро” скорее нужен чтобы просто поиграться и забыть о нем, качество снимков все же не очень хорошее. Также есть режим с ручными настройками.

Примеры фото сделанных на основную камеру днем

Примеры фото сделанных на основную камеру ночью

Примеры фото в режиме Макро

Примеры 32 МП селфи-камеры с диафрагмой f/2.5. Качество снимков не самое высокое.

Что касается видео, то к качеству претензий нет, но в нашем случае наблюдались некоторые подергивания при записи на частоте 60 к/с. Возможно дело в прошивке тестового образца.

Пример записи видео в разрешением 4К@30к/с

Пример записи видео в разрешении [email protected]к/с

Автономность

В realme 7 Pro установлен несъемный аккумулятор на 4300 мАч. В режиме использования с 2-3 звонками в день, получасом игр и несколькими десятками фото смартфон стабильно живет два дня. А в тесте PCMark при яркости дисплея в 200 кд/м2 устройство проработало почти 12 часов.

Неплохо, но смартфон интересен он не этим, а поддержкой сверхбыстрой зарядки, получившей название SuperDart. Для этого в комплекте со смартфоном и поставляется блок питания на 65 Вт. Благодаря нему, realme 7 pro заряжается от 10 до 100% за… 39 минут. При этом смартфон остается еле теплым.

Если подробнее, то 20% заряда смартфон набирает за 5 минут, за 15 минут — +51%, за 30 — +84%. Весьма и весьма неплохо. Более того, этим блоком питания можно заряжать даже ноутбуки, что я успешно проверил с MacBook Pro.

Понимая, что такой блок питания не всегда будет у вас с собой, то я решил проверить за сколько realme 7 Pro зарядится от простого адаптера с более распространенной технологией Quick Charge 3.0. Итак, за 30 минут смартфон зарядился с 10 до 53%, за следующие 30 — до 77%. А 100% заряда были достигнуты примерно за 1 час 40 минут. Неплохо, но ничего особенного.