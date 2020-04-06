Обзор смартфона Realme X2 Pro





Многочисленные китайские бренды серьёзно взялись за украинский рынок смартфонов. Помимо уже хорошо известных всем Huawei и Xiaomi, в прошлом году начали официально продаваться vivo и OPPO, а совсем недавно пожаловал и бренд Realme. По большому счёту, все вышеупомянутые бренды (а также OnePlus) имеют корни в огромной китайской корпорации BBK, чей ассортимент намного шире, чем смартфоны. Но все эти бренды функционируют независимо друг от друга и нацелены на разную аудиторию. Realme отделился от OPPO в отдельный бренд всего пару лет назад, в 2018. И уже успел существенно расширить географию продаж за пределы Китая. В Украину бренд заехал сразу с ассортиментом во всех ценовых категориях, от самых доступных бюджетников со стоимостью около $100 до собственного флагмана Realme X2 Pro, с которым мы и познакомимся сегодня. Он интересен своим AMOLED-экраном с высокой частотой обновления, производительной платформой, квадрокамерой и очень быстрой зарядкой.

Комплект поставки

Realme X2 Pro упакован в белую картонную коробку стандартных размеров с изображением смартфона и технической информацией. В коробку производитель упаковал смартфон, блок питания на впечатляющие 50 Вт, кабель Type-C, скрепку для извлечения лотка, простенький прозрачный защитный бампер и документацию. Формально присутствует ещё и защитная плёнка, она сразу наклеена на экран смартфона.

Дизайн и материалы Realme X2 Pro

Realme X2 Pro сделан из ставших уже стандартными для современных смартфонов материалов: стекла и металла. Привычный «сендвич» со стеклом спереди и сзади. Во внешнем виде тоже сложно будет найти что-то оригинальное: большой дисплей с закруглёнными углами и каплевидным вырезом для фронтальной камеры, небольшие рамки и весьма широкая, но тонкая прорезь разговорного динамика. Он же работает как второй динамик для воспроизведения стереозвука.

Несмотря на не самые маленькие габариты 161×75.7×8.7 мм, смартфон вполне комфортно лежит в руке. Рамка сделана из металла и окрашена в тот же яркий синий цвет, что и задняя часть смартфона. В белом варианте смартфона она более скучного серебристого цвета. Боковые торцы имеют закруглённую форму, верхний и нижний в виде своеобразной «обрубленной» площадки.

Верхний и нижний торцы с функциональной точки зрения стандартны. Наверху — дополнительный микрофон, внизу — динамик, Type-C, микрофон и аудиоразъём для подключения наушников. Кнопки же разместили не совсем привычно. Кнопка питания находится, как и полагается, на правом торце смартфона и украшена декоративной яркой полоской. Чуть выше расположился лоток. Раздельные кнопки управления громкостью размещаются на левом торце. Это не совсем стандартное решение, но размещены они на удачной высоте и дотянуться до них указательным пальцем не составляет никакого труда..

Тыльная панель сделана из стекла Gorilla Glass 5 с олеофобным покрытием. Оно не самое лучшее, но оно есть и оттереть отпечатки пальцев труда не составит. Синий цвет выглядит довольно ярко и не слишком «заезжено», в отличие от чёрных и градиентных расцветок. Существуют ещё Master Edition с матовыми задниками серого и красного цвета, но на нашем рынке ждать их не стоит. На заднике — вертикальный модуль основной камеры и рядом горизонтальный логотип Realme.

Основная квадрокамера немного выступает за пределы корпуса, но не критично. А в бампере этого и вовсе не чувствуется. Основной модуль на 64 мегапикселя решили акцентировать золотистой окантовкой.

Дисплей

Экран является предметом гордости Realme X2 Pro. Это — AMOLED-матрица с диагональю 6.5 дюйма и разрешением 2400х1080 (FullHD+), пиксельная плотность составляет около 402 ppi. Соотношение сторон — 20:9. Экран поддерживает HDR10+, а пиковая яркость составляет 1000 кд/м². Во всяком случае, так утверждает Realme. На практике это проверить не удастся: пиковая яркость может достигаться кратковременно при отображении яркого объекта на небольшом участке дисплея. Но самая интересная особенность экрана — частота обновления 90 Гц. В отличие от большого количества маркетинговых малополезных штук, которые любят рекламировать различные производители смартфонов, высокая частота обновления экрана действительно работает и это отлично видно. Интерфейс, приложения, списки, ленты новостей и игры выглядят очень плавными.

В настройках экрана есть не только стандартные возможности изменения масштаба, размера шрифта и регулировка яркости. Присутствует ряд полезных штук: тёмная тема оформления (для AMOLED особенно актуально), защита от мерцания DC Dimming, Always on Display, а также регулировка цветовой температуры. Отдельно стоит отметить, что помимо ручного переключения между 60 и 90 Гц есть и индивидуальная настройка, вплоть до каждого приложения.

Можно выбрать из двух режимов цветопередачи: «яркий» с расширенным цветовым охватом и «нежность» с охватом sRGB. Максимальная яркость в ярком режиме составила 478.226 кд/м², при этом цветовой охват типичен для AMOLED-панелей, значительно шире sRGB, при этом цветовая температура несколько завышена.

В «Нежном» режиме цветовой охват близко к sRGB, да и в целом, цвета выглядят более естественными. Но остальные показатели не слишком отличаются: экран также немного уходит в синеватые оттенки, а максимальная яркость составляет 473.848 кд/м². При желании цветовую температуру можно откорректировать вручную.

Разблокировка Realme X2 Pro

Сканер отпечатка пальцев в Realme X2 Pro разместили в экране. Он оптический и подсвечивает палец при идентификации. Работает он быстро и практически без осечек. Разница по скорости со стандартными сканерами уже практически не ощущается.

Разблокировка по лицу владельца тоже присутствует. Фронтальная камера в смартфоне одна, дополнительных датчиков нет. А это значит, что этот способ сохранить конфиденциальную информацию не является особо безопасным. Но работает довольно быстро.

Платформа и производительность

В смартфоне установлена флагманская прошлогодняя платформа Qualcomm Snapdragon 855+. Несмотря на выход Snapdragon 865, предшественник по-прежнему является одним из самых мощных решений на рынке и с производительностью Realme X2 Pro всё более, чем хорошо, особенно учитывая его стоимость. Qualcomm Snapdragon 855+ — это 7-нанометровый процессор с одним ядром ядром Kryo 485 на 2.96 ГГц, 3xKryo 485 2.42 ГГц и 4xKryo 485 1.8 ГГц, графический ускоритель — Adreno 640, который разогнан до 700 МГц. На обзоре была версия с 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ. В продаже — более скромная 8/128 ГБ. Используются быстрые накопители стандарта UFS3.0. В синтетических тестах смартфон демонстрирует очень высокие показатели, так что ни с приложениями, ни с любыми даже самыми тяжёлыми играми проблем нет никаких:

В смартфоне используется система охлаждения с испарительной камерой. Она не очень хорошо справляется со своей задачей: в CPU Throttling Test видно проседание производительности до 77%. В среднем — около 160,000 GIPS. Хотя сам корпус не особо греется, да и в повседневных задачах это никак не сказывается.

За связь отвечает двухдиапазонный модуль Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 ГГц и 5 ГГц, есть Bluetooth 5.0 LE, FM, NFC для бесконтактной оплаты с помощью Google Pay. Поддерживаются глобальные системы позиционирования GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo. Слот для карт памяти, к сожалению, не предусмотрен.

Отдельно стоит упомянуть звук смартфона: он умеет выдавать стерео из внешних динамиков, что очень радует и при просмотре видео, и в играх. Звук достаточно громкий и неплохой по качеству. В наушниках же всё ситуация более привычная: звучит неплохо по меркам смартфона.

Интерфейс и ПО

Realme X2 Pro работает на ОС Android 9 Pie с оболочкой ColorOS 6.1, которая также используется в смартфонах OPPO. С обновлением до Android 10 прилетит собственная Realme UI, которая «из коробки» установлена в более свежих моделях. На деле она не слишком отличается от Color OS. Интерфейс удобен и работает быстро, основные отличия от «стокового» Android во внешнем оформлении и некоторых дополнительных мелочах. Организация рабочего пространства привычная: рабочие столы и возможность включить отдельное меню со всеми приложениями.

По навигации вариантов больше, чем в стоковом Android. Есть стандартная трёхкнопочная навигационная панель, двухкнопочный её вариант, а также жестовое управление с движениями от боковых и нижней грани экрана. Также есть дополнительные жесты для быстрого запуска различных приложений, съёмки скриншотов и переключения треков в плеере.

Камера Realme X2 Pro

Тыльная квадрокамера оснащена основным модулем на 64 мегапикселя (размер 1/1.72″, 0.8µm) с диафрагмой f/1.8 и фазовым автофокусом, стандартно делает снимки 16 МП, но есть режим 64 МП. Присутствует дополнительная телефото камера на 13 МП с оптикой f/2.5 и PDAF для обеспечения 2х зума, а также 8-МП сверхширокоугольный модуль f/2.2. Оптической стабилизации нет. Четвёртая камера — датчик глубины на 2 МП. Максимальное разрешение видео составляет 4К/60fps, стабилизация работает только при FullHD.

Приложение камеры простое и понятное, в «карусель» режимов попали фото, видео и портрет, дополнительные спрятаны в боковом меню. А именно: ночной и ручной режимы, а также 64 МП.

Основная камера радует очень приличными фотографиями при достаточном освещении. По большей части правильно выставляет баланс белого, цвета получаются натуральными, детализация на хорошем уровне. В условиях недостаточной освещённости дела обстоят несколько хуже. Как в полном автомате, так и с ночным режимом. Довольно сильно падает детализация и очень видны шумы.

Широкоугольная камера неплоха, хотя при плохом освещении, само собой, чёткий снимок получить сложновато. В целом, на уровне с конкурентами.

Есть зум 2х и 5х, в последнгем случае — гибридный (с кропом). Хотя результаты получаются вполне неплохие:

Автономность

За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 4000 мАч. Не так много, учитывая производительную платформу и 90 Гц экран. К сожалению, тест батареи PCMark выдавал ошибку. Но, как показала практика, при повседневном использовании смартфон демонстрирует типичное время автономной работы: при очень активном использовании его хватает до позднего вечера.

Отдельно стоит отметить, что Realme X2 Pro поддерживает быструю проводную зарядку SuperVOOC Flash Charge мощностью 50 Вт. На полную зарядку уходит всего 35 минут, а до 50% смартфон заряжается всего 15 минут. Насколько быстро будет умирать аккумулятор сказать сложно.

4.5 Оценка ITC.UA Плюсы: Дисплей; флагманская платформа; быстрая зарядка; звук; дизайн; материалы, интрефейс Минусы: Нет слота MicroSD; основная камера слабее некоторых конкурентов Вывод: Учитывая стоимость, Realme X2 Pro можно смело назвать крайне удачным смартфоном без каких-то критических недостатков. Это, пожалуй, один из самых производительных смартфонов (если не самый) в своей ценовой категории, он оснащён отличным дисплеем, полным набором необходимых беспроводных модулей, очень быстрой зарядкой и приятным интерфейсом. Пожалуй, единственное слабое место смартфона — его камера: есть конкуренты, которые снимают получше. Также может не устроить отсутствие слота MicroSD Технические характеристики Realme X2 Pro 8/128GB Neptune Blue

12 899 − 12 999 грн

Сравнить цены Тип Смартфон Предустановленная ОС Android 9.0 Оперативная память, ГБ 8 Встроенная память, ГБ 128 Слот расширения - Тип SIM-карты Nano-SIM Количество SIM-карт 2 Процессор Qualcomm Snapdragon 855 Plus + Adreno 640 Количество ядер 8 Частота, ГГц 1x2.96 + 3x2.42 + 4x1.8 Аккумулятор 4000 мАч (несъемный) Диагональ, дюймы 6,5 Разрешение 2400х1080 Тип матрицы Super AMOLED PPI 402 Датчик регулировки яркости + Особенности дисплея 90 Гц, стандарт цветового охвата 100% DCI-P3, Corning Gorilla Glass 5, защита от солнца, 1000 нит, HDR10+, максимальная контрастность 2000000:1 Основная камера, Мп 64 (f/1.8) + 13 (f/2.5) + 8 (f/2.2) + 2 (f/2.4) Видеосъемка 3840x2160 (60 к/с) Вспышка + Фронтальная камера, Мп 16 (f/2.0) Особенности камеры технология 4 пикселя в 1 TetraCell и 3D HDR; 64 Мп: Samsung GW1, размер модуля 1/1,72", 6 линз; длиннофокусный модуль 13 Мп: 5 линз, 20-кратный гибридный зум; широкоугольный модуль 8 Мп: 115°, 5 линз; фронтальная камера 16 Мп с поддержкой TetraCell и ультраночного режима; замедленная съемка 960 fps, гироскопическая стабилизация основной камеры, цифровая стабилизация фронтальной камеры Стандарты связи FDD-LTE 1/3/5/7/8/20/28, TD-LTE 38/40/41 Wi-Fi 802.11ac Bluetooth 5 GPS + IrDA - FM-радио + Аудиоразъем + NFC + Интерфейсный разъем USB Type-C Высота, мм 161 Ширина, мм 75,7 Толщина, мм 8,7 Вес, г 199 Защита от пыли и влаги - Тип корпуса моноблок (неразборный) Материал корпуса стекло и алюминий Тип клавиатуры экранный ввод Еще быстрая зарядка (Super VOOC 50 Вт), экранный сканер отпечатков (разблокировка за 0,23 секунды), Vapor Cooling System, UFS 3.0, Dolby Atmos

Редакция выражает благодарность интернет-магазину Цитрус за предоставление Realme X2 Pro на обзор