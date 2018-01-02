Обзор смартфона UMIDIGI S2

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Наше знакомство с китайскими смартфонами обычно заканчивается на Xiaomi и Meizu, но есть множество других производителей. Один из них — UMIDIGI, ранее известный как просто Umi. Сегодня посмотрим на их относительно новый аппарат S2. Можем сразу сказать, что некоторые особенности этой модели нас удивили, осталось только разобраться каких впечатлений было больше — приятных или не очень.

Комплектация

Смартфон поставляется в боксе в суперобложке, который раскрывается по принципу старого пенала для инструментов. По своим отделениям разложены зарядное устройство, кабель красного цвета, переходник c Type-C на mini-jack, скрепка, документация и чехол.

Комплектный чехол выполняет в первую очередь декоративную функцию — он защитит от мелких царапин, но не спасет при падениях — экран не защищен даже выступающими бортами. Также смущают не идеально прорезанные отверстия возле разъема Type-C, из-за чего не всегда удобно подключать кабель.

Зато он минимально увеличивает габариты смартфона и обладает ухватистой шероховатой текстурой, которая напоминает покрытие OnePlus 2.

Дизайн

UMIDIGI S2 получил дизайн, который можно назвать компиляцией самых популярных идей. В наличии экран с относительно тонкими рамками, соотношением сторон 18 к 9 и закругленными углами, металлический корпус алого цвета (есть и просто черный вариант) с пластиковыми вставками для работы беспроводных модулей, напоминающими Meizu Pro 7, две камеры со сканером отпечатков пальцев под ними и единственный разъем Type-C для зарядки и подключения наушников.

Традиционно, собран аппарат неплохо — с точки зрения внешнего исполнения к качеству претензий нет, огорчила только точность подгонки лотка NanoSIM. Форма корпуса также удачная — смартфон приятно ложится в руку, хотя несколько смущает вес в 186 грамм. Впрочем, с учетом встроенного аккумулятора на 5100 мАч эту особенность можно простить.

У UMIDIGI S2 сенсорные клавиши управления системой, напоминающие таковые во флагманах Samsung. Есть не самый заметный индикатор пропущенных событий, спрятанный за сетку разговорного динамика.

Сканер отпечатков пальцев, к сожалению, работает не идеально — приходится стараться прикладывать подушечку ровно на сенсор, иначе не сработает.

Экран

Смартфон получил 6 дюймовый экран от Sharp с разрешением 1440 на 720 точек (HD+). Матрица прикрыта защитным стеклом со скругленными краями (2.5D), из коробки на него наклеена защитная пленка. В принципе, ее можно снять — на стекле есть олеофобное покрытие среднего качества, так что без пленки пользоваться смартфоном немного комфортнее.

Яркость подсветки изменяется от 22 до 561 кд/м², измеренная контрастность — 1 к 933. Хорошо, что калибровка выполнена достаточно точно, цветопередача экрана приближена к натуральной.

Из основных шероховатостей стоит отметить завышенный уровень минимальной яркости, далеко не идеальную работу датчика автояркости. Также под непрямыми углами немного падает яркость изображения. Хотя в целом экран получился приятным.

Аппаратная платформа, софт

UMIDIGI S2 построен на платформе MediaTek Helio P20 (MT6757) — восьмиядерной SoC с ядрами Cortex-A53 (до 2,3 ГГц) и графикой Mali-T880 MP2, выполненной по техпроцессу 16 нм. Объем встроенной памяти — 64 ГБ, оперативной — 4 ГБ. Для установки SIM-карт используется «гибридный лоток» под MicroSD и одну Nano SIM или две NanoSIM.

Также существует модель UMIDIGI S2 Pro — у нее такой же дизайн, а список отличий включает Full HD+ экран, платформу Helio P25, 6 и 128 ГБ встроенной памяти, фронтальную камеру на 16 Мп.

Список «технических» недостатков для смартфонов будет общим — отсутствие NFC и разъема для наушников. В случае обычного S2 к перечню стоит добавить еще и то, что смартфон работает под управлением Android 6.0.1 — для аппарата, который вышел на рынок во второй половине 2017 года версию системы можно назвать устаревшей, хотя это практически никак не отражается на пользовательском опыте.

В плане работы у UMIDIGI S2 есть как и сильные, так и слабые стороны. С одной стороны, смартфон получился относительно производительным, медленной модель точно не кажется. С другой стороны, при использовании ощущается посредственная оптимизация. Аппарат может немного задумываться, лента в том же Instagram как правило прокручивается или очень медленно, или чрезмерно быстро. Также заметна некоторая нерасторопность Wi-Fi и средний уровень приема сигнала сети.

В целом получается привычная картина — вполне хорошие характеристики, чтобы аппарат выглядел привлекательно «на бумаге», нормальное внешнее исполнение, но спорные впечатления от использования.

Операционная система представлена в практически «чистом» виде — стандартный интерфейс и значки, минимум предустановленных программ. Добавлена возможность свернуть панель с сенсорными клавишами, чтобы на экране отображалось еще больше полезной информации, можно настроить расположение наэкранных клавиш, использовать сканер отпечатков для управления смартфоном.

Мультимедиа

С точки зрения мультимедийных возможностей UMIDIGI S2 — это стандартное китайское решение. Вызывной динамик очень громкий, но на максимальной громкости отчетливо слышны сильные перегрузки — слушать так музыку или смотреть видео сложно.

Качество звука в наушниках обычное, но целесообразность отказа от разъема 3,5 мм вызывает вопросы — думаю, что производитель просто следовал сомнительной «моде». При этом аппарат может работать с наушниками с разъемом Type-C (комплектная гарнитура от Huawei Mate 10 Pro работала), и с обычными через комплектный переходник. Периодически аппарат распознает подключенные наушники не с первого раза, приходится их переподключать.

Камеры

UMIDIGI S2 оснащен двумя основными камерами: на 13 Мп и дополнительным сенсором на 5 Мп для замера глубины резкости и дополнительного размытия фона. Фронтальный модуль на 5 Мп.

Приложение камеры выглядит привычно — все сделано аскетично, с минимальным количеством дополнительных настроек. Интересно, что после последнего обновления из камеры пропал режим боке.

Про качество съемки можно и не рассказывать — все достаточно грустно. Автофокус и камера в целом работают относительно медленно, много снимков получаются просто не резкими — лучше всегда делать несколько кадров, тогда, возможно, получится выбрать один удачный. Производителю стоит основательно поработать над работой всех модулей.

Время работы

Приятная особенность аппарата — встроенный аккумулятор на 5100 мАч. Компания говорит, что S2 — это «двухдневный» аппарат. В целом, заявления близки к истине. Фоновая работа приложений не сказывается на автономности слишком пагубно, в бенчмарках смартфон показывает хороший результат — при средней нагрузке можно без проблем получать два дня работы на одном заряде. В комплекте есть «быстрый» зарядный блок — 5/7/9В при 1,67А или 12В/1,25А.

3 Оценка ITC.UA Плюсы: металлический корпус красного цвета, приятный чехол, неплохой экран, объемы памяти, автономность, нормальная скорость работы Минусы: оптимизация софта (в первую очередь камеры, потом — общая работа), версия Android, нет NFC и mini-jack, мультимедийный динамик Вывод: UMIDIGI S2 — не первый смартфон производителя который попал к нам, но все они оставляли примерно одинаковое впечатление. Новый S2 не стал исключением, а просто в очередной раз показал то, что мы уже видели. Аппарат соответствует трендам и выглядит современно, предлагает неплохое и даже актуальное «железо», но программная составляющая — его слабая сторона. Компании нужно оптимизировать софт, чтобы дать более отзывчивую работу и лучшее качество съемки. Особенно с учетом цены, которая на момент тестирования составляет примерно $180. Технические характеристики UMIDIGI S2 4/64GB Red

6 355 − 6 355 грн

Сравнить цены Тип Смартфон Предустановленная ОС Android 7.0 (Nougat) Оперативная память, ГБ 4 Встроенная память, ГБ 64 Слот расширения microSD (до 256 ГБ) Тип SIM-карты Nano-SIM Количество SIM-карт 2 (или 1 SIM + карта памяти) Процессор MediaTek MT6757 (Helio P20) + GPU Mali-T880 MP2 Количество ядер 8 Частота, ГГц 2,3 Аккумуляторная батарея Li-Pol, 5100 мАч (несъемная) Время работы (данные производителя) нет данных Диагональ, дюймы 6,0 Разрешение 1440x720 Тип матрицы IPS PPI нет данных Датчик регулировки яркости + Другое - Основная камера, Мп 13 + 5 Видеосъемка + Вспышка + Фронтальная камера, Мп 5 Высокоскоростная передача данных GPRS/EDGE/UMTS/HSPA+/LTE Wi-Fi 802.11a/b/g/n Bluetooth 4.0 GPS + IrDA - FM-радио + Аудиоразъем - (USB Type-C) NFC - Интерфейсный разъем USB Type-C Размеры, мм 158.1x74.6x8.8 Вес, г 186 Защита от пыли и влаги - Тип корпуса моноблок (неразборный) Материал корпуса металл + пластик Тип клавиатуры экранный ввод Еще световая индикация событий, сканер отпечатков пальцев

Смартфон предоставлен производителем, купить аппарат можно в магазине Gearbest: