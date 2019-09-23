Обзор смартфона Vivo V15 Pro





На украинский рынок вышел ещё один китайский производитель смартфонов, компания Vivo. Она принадлежит корпорации корпорации BBK, которая также владеет брендами OPPO, OnePlus и Realme. Компания Vivo была основана в 2009 году в Китае, а в 2012 выпустила свой первый смартфон. Ещё один любопытный факт — Vivo первой показала смартфон с подэкранным сканером отпечатков пальцев в начале 2018. Согласно данным IDC, состоянием на первый квартал 2019 года бренд находится на пятом месте в мире по продажам смартфонов с долей 7,4%. Компания привезла в Украину сразу ряд моделей в ценовом диапазоне до 10 000 грн. Сегодня мы познакомимся с самым продвинутым смартфоном в текущей линейке, Vivo V15 Pro. Он интересен своей весьма неплохой «железной» начинкой, большим AMOLED-дисплеем без вырезов с подэкранным сканером и тройной основной камерой.

Комплект поставки

Vivo V15 Pro поставляется в белой коробке с кучей красивой полиграфии. Внутри — сам смартфон, проводная гарнитура, блок питания, кабель MicroUSB, защитная плёнка (сразу наклеена), документация, инструмент для извлечения лотка и защитный бампер. Он не совсем обычный: задник прозрачный, а торцы сделаны довольно толстого чёрного пластика. Бампер закрывает разъём Micro и выступает немного над экраном, что уменьшает вероятность разбить экран при падении.

Дизайн и материалы Vivo V15 Pro

Похоже мода на вырезы в экране действительно осталась в прошлом, большинство производителей стараются в новых моделях применять выезжающие или поворотные фронтальные камеры чтобы сделать рамки по периметру дисплея ещё меньше. В Vivo V15 Pro используется как раз такое решение с выезжающей фронталкой. Утверждается, что дисплей занимает 91,64 % передней панели.

Рамки тонкие, традиционно только «подбородок» чуть шире. Над дисплеем есть небольшая прорезь динамика, больше спереди нет никаких функциональных элементов. Компоновка элементов на боковых гранях оказалась немного необычной. Разъем MicroUSB (да, никакого Type-C), внешний динамик, лоток для SIM-карт и микрофон на нижней грани. Сверху — 3.5-мм разъём для наушников и дополнительный микрофон. На правой грани – клавиши регулировки громкости и питания. С противоположной стороны — дополнительная кнопка для вызова Google Assistant. К сожалению, переназначить её нельзя, только отключить. Рядом — ещё один лоток, для карт памяти MicroSD.

Похоже Vivo ориентируется в первую очередь на молодёжную аудиторию: смартфон выпускается в двух цветах, оба яркие. Красный и синий, как у нас на обзоре. Задняя крышка пластиковая, переливающаяся, с мелким рисунком. В левом верхнем углу разместился модуль тройной основной камеры. Он немного выступает за пределы корпуса и, судя по всему, конструктивно внутри совмещён с механизмом фронтальной камеры.

Фронталка выдвижная. Мне кажется, что на данный момент это — самый удачный вариант. Хотя есть свои побочные эффекты: время до готовности, пыль в щелях и возможность сломать. Утверждается, что камера выдвигается и готова к использованию за 0.46 с, а конструкция устойчива к разного рода воздействиям и выдерживает 300 000 циклов открытия и закрытия.

Смартфон получился крупным и увесистым, но каких-то особых проблем в процессе использования замечено не было. Выглядит современно и стильно. Немного расстроил пластик на задней крышке: у конкурентов с таким же ценником сзади стекло, которое всё-таки более выносливо к мелким царапинам.

Дисплей

В Vivo V15 Pro используется 6.39-дюймовый AMOLED дисплей без вырезов с соотношением сторон 19.5:9, разрешением 2340×1080 FHD+ и пиксельной плотностью около 403 PPI. Экран качественный и яркий, не блекнет на солнце. Каких-либо претензий к нему за время использования не возникло, он оставляет исключительно приятные впечатления.

Есть Always on Display, а в настройках можно включить тёмную тему оформления (и настроить автоматическое её включение по расписанию), включить ночной режим и подрегулировать цветовую температуру.

Есть нормальный и яркий режимы работы экрана. В «Ярком» режиме максимальная яркость составляет 419,688 кд/м2. При этом, есть ощутимый перебор с синей составляющей, в итоге картинка получается «холодной». Цветовой охват существенно больше sRGB, традиционно для AMOLED:

В «Нормальном» режиме максимальная яркость практически аналогична «Яркому» режиму (что странно): 420,427 кд/м2. При этом калибровка существенно точнее, а цветовой охват близок к sRGB:

Разблокировка Vivo V15 Pro

В смартфоне предусмотрено два варианта разблокировки: сканер отпечатка пальцев в экране и распознавание лица. Сканер используется оптический (палец подсвечивается для распознавания) и в момент срабатывания на экране появляется красочная анимация. Сам по себе сканер работает быстро и с минимумом ошибок.

Распознавание по лицу формально есть, но пользоваться не слишком удобно: камера должна для начала выехать. Плюс время на распознавание, плюс нет никаких дополнительных датчиков и в тёмное время суток она вас не узнает.

Платформа и производительность

В Vivo V15 Pro не самый производительный, но вполне неплохой процессор среднего ценового сегмента Qualcomm Snapdragon 675. Он включает в себя два ядра Kryo 460 Gold с тактовой частотой 2,0 ГГц и шесть Kryo 460 Silver тактовой частотой 1,7 ГГц. Графический ускоритель — Adreno 612. Результаты в тестах производительности в целом как раз и соответствуют среднему диапазону:

За эти деньги есть смартфоны и с более мощной начинкой. Но, на самом деле, во время использования какой-то нехватки производительности не наблюдается: приложения открываются и работаю быстро, оболочка работает шустро. Да, самые требовательные игры идут не на максимальных настройках, но это явно не решающий критерий при выборе смартфона у подавляющего большинства потенциальных покупателей. Порадовала стабильность и оптимизация процессора: в стресс-тесте он не перегревается и практически не троттлит: падение буквально до 95%. Корпус также остаётся холодным:

Из беспроводных интерфейсов есть двухдиапазонный Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, NFC (с поддержкой Google Pay), GPS и FM-тюнер. Оперативной памяти – 6 ГБ, встроенной — 128 ГБ. Кому покажется мало — ещё 256 ГБ можно добавить за счет карты памяти. Как и говорилось раньше, лотки отдельные для 2хSIM и MicroSD.

Интерфейс и ПО

Vivo V15 Pro работает на ОС Android 9 Pie с фирменной оболочкой Funtouch 9, которая в целом не отличается кардинально от того, что мы привыкли видеть в китайских смартфонах. Но отличия всё-таки некоторые есть (помимо внешнего вида). Все приложения размещаются на рабочих столах, отдельного меню приложений нет. Из важных и не очень приятных особенностей — шторка с переключателями и настройками не сверху, а снизу, как на iOS. При этом, сверху тоже есть шторка, но она только для уведомлений. Такая организация раздражала на iOS, раздражает и здесь. Плюс ко всему, нижняя шторка умещает не так много иконок и её приходится листать.

В целом, больше существенных претензий к оболочке у меня не возникало. Всё остальное сделано удобно. Для навигации предусмотрено два варианта. Либо стандартные кнопки, либо жесты снизу вверх. Оба варианта настраиваются по собственному усмотрению.

Есть ряд дополнительных жестов для быстрого запуска приложений, режима уменьшенного экрана, пробуждения смартфона и так далее:

Как и в большинстве современных смартфонов, есть игровой режим. В нём можно включить максимальную производительность, отключить уведомления во время игры, включить режим «картинка в картинке» и так далее:

Диспетчер приложений имеет привычный вид карусели из карточек, двухоконный режим также присутствует.

И, конечно же, имеет обильный набор фирменных приложений. Включая диспетчер файлов, плеер, диктофон FM-радио, компас, альтернативный магазин приложений и так далее:

Камера Vivo V15 Pro

Смартфон оснащён тройной основной камерой. Основной модуль — распространённый сейчас 48-мегапиксельный Quad Bayer Sony IMX582, размер 1/2’’, диафрагма — f/1.8, по умолчанию снимает 12 МП, но можно переключить и на 48 МП, хотя особого смысла в этом нет. Вторая камера — широкоугольная на 8 мегапикселей с диафрагмой f/2.2. Третий модуль — 5-мегапиксельный сенсор глубины, f/2.4. Фронтальная камера: 32 МП, f/2.0, 0.8µm.

Приложение камеры, само собой, своё, но оно не особо отличается от того, что мы привыкли видеть в современных смартфонах. Всё необходимое вынесено на основной экран, включая настройки вспышки, HDR и переключение на широкоугольную камеру. Режимы переключаются привычными пролистываниями.

Фотографии при хорошем освещении даются смартфону хорошо. В большинстве случаев автоматика срабатывает правильно, фото получаются детальными, с хорошим динамическим диапазоном. Вечером и ночью также можно получить очень неплохие снимки. Но в этом ценовом диапазоне есть модели сильнее.

Есть ночной режим. Он действительно работает и слегка «вытягивает» более тёмные участки.

Широкоугольная камера тоже бывает крайне полезной, но она более чувствительна к недостаточному освещению и чёткую ночную фотографию сделать будет уже значительно сложнее.

С размытием заднего фона камера тоже справляется очень неплохо.

Автономность

В Vivo V15 Pro установлен аккумулятор емкостью 3700 мА*ч. Показатель неплохой, но не рекордный. С автономностью история примерно такая же: день при большой нагрузке смартфон живёт (как и большинство конкурентов). При умеренном использовании можно получить полтора дня. Показатели средние. Есть режимы энергосбережения, включая и самый «агрессивный», в котором функционируют только базовые, самые необходимые функции.

Смартфон поддерживает быструю проводную зарядку на 18 Вт. Зарядка занимает чуть менее 2 часов. Беспроводная зарядка не поддерживается.