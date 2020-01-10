Обзор смартфона Vivo V17

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Бренд Vivo появился на украинском рынке летом прошлого года и за это время успел неплохо освоиться в бюджетном и среднем ценовом сегменте. Конечно, тягаться с более известными для местных покупателей китайскими компаниями ему пока сложно, тем не менее, у Vivo есть интересные предложения. Одним из них является представленный недавно смартфон Vivo V17, на который мы и посмотрим в нашем обзоре.

Комплект поставки Vivo V17

Смартфон поставляется в черной картонной коробке. Внутри нее находится сам девайс, различная документация, скрепка, зарядное устройство, кабель USB-A — USB-C, силиконовый чехол и, что приятно, проводные наушники.

Дизайн и материалы

Vivo V17 выпускается в двух цветовых вариантах: “неоновый синий” и “розовая жемчужина”. К нам на обзор попал именно первый вариант, и стоит признать, выглядит он довольно неплохо. Тыльная панель имеет закругления по бокам, которые окрашены в темно-фиолетовый цвет, тогда как большая часть крышки выполнена в синем цвете. Добавьте к этому материал, который интересно бликует на свете, и получите довольно стильный смартфон.

Изюминку устройству добавляет дизайн основной камеры. Инженеры Vivo решили обыграть квадратный блок, повернув его на 45 градусов. Такой вариант, как минимум, отличается от большинства конкурентов. Вопрос только вызывает надпись “48 Mega Pixel”, без нее было бы точно не хуже.

А вот фронтальной панели похвастаться нечем. В верхней части дисплея присутствует каплевидный вырез. Рамки, особенно нижняя, далеко не рекордной толщины.

Элементы управления расположены на привычных местах. Справа находится кнопка питания и качелька регулировки громкости, слева — комбинированный разъем для SIM-карт и карты памяти, сверху — 3,5 мм аудиоразъем и микрофон, снизу — порт USB Type-C, динамик и разговорный микрофон.

В руке смартфон лежит удобно, его толщина составляет 8,68 мм. Пластиковый корпус легко собирает отпечатки пальцев, но их без проблем можно удалить.

Дисплей Vivo V17

В Vivo V17 установлен 6,38-дюймовый сенсорный Super AMOLED экран с разрешением 2340х1080 точек (403 ppi). У него неплохая цветопередача и хорошие углы обзора. Запаса яркости достаточно, чтобы комфортно пользоваться смартфоном на улице.

В настройках дисплея предусмотрено большое количество опций. Можно менять цветовую температуру экрана, включать темную тему оформления, менять режим отображения цветов, а также активировать функцию снижения мерцания при низкой яркости.

Биометрическая аутентификация

Сканер отпечатков пальцев в Vivo V17 интегрирован в дисплей. Скорость его срабатывания, как и точность, вполне приемлемая. На заблокированном дисплее, когда вы берете в руки смартфон, подсвечивается зона, куда надо приложить палец.

Удобнее всего объединить работу сканера отпечатков вместе с функцией разблокировки смартфона по лицу пользователя. Она, к приятному удивлению, работает очень шустро и распознает лицо даже под углом и в условиях недостаточного освещения.

Производительность

Vivo V17 оснастили SoC Qualcomm Snapdragon 665. Чипсет построен по 11 нм техпроцессу и состоит из восьми ядер Kryo 260, работающих на частоте до 2 ГГц. А в качестве графического ускорителя используется Adreno 610.

В синтетических тестах смартфон показал средние результаты, чего и стоило ожидать. В тесте на троттлинг производительность устройства упала на 40-50% примерно после шести минут под нагрузкой. Тем не менее в повседневном использовании никаких проблем обнаружено не было . С тяжелыми играми, из разряда PUBG или Call of Duty аппарат справляется, пусть и на минимальных настройках графики.

Оперативной памяти в Vivo V17 установлено 8 ГБ, встроенной флеш-памяти доступно 128 ГБ. Есть двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS, FM-радио и NFC.

Работает Vivo V17 под управлением Android 9, поверх которой установлена оболочка FunTouch OS. Она напоминает смесь MIUI, iOS и EMUI, взяв от каждой из них некоторые элементы. Например, шторка быстрых настроек вытягивается снизу. Для навигации по системе можно использовать панель с тремя кнопками или включить жестовое управление.

Камеры Vivo V17

Ромбовидный блок камер Vivo V17 содержит сразу четыре модуля. Главный — 48-мегапиксельный сенсор с апертурой f/1.78. По умолчанию он снимает в 12-мегапиксельном разрешении, объединяя четыре пикселя в один для лучшего качества итогового снимка. Камера дополнительно оснащена ИИ-помощником, который автоматически распознает тип объекта. Что интересно, съемку на полные 48 мегапикселей переместили в раздел “Ещё”, активировать его сразу одной кнопкой не получится. Ночного режима нет, поэтому вечером придется искать источник света.

Остальные камеры включают 8-мегапиксельный широкоугольный модуль (f/2.2), 2-мегапиксельный модуль для съемки макро (f/2.4) и еще один 2-мегапиксельный модуль для создания эффекта боке (f/2.4). Фронтальная камера имеет разрешение 32 МП (f/2.0). Поддерживается запись 1080p видео, slow-motion 720p/240fps, доступны различные ИИ-улучшалки и даже Pro-режим.

В целом качество съемки на основной модуль неплохое. Правда, в режиме 48 мегапикселей камера не всегда корректно выставляет параметр светочувствительности. Из-за этого, например, небо или лампа на фотографии могут быть засвечены. Кстати, пасмурное небо камера пытается немного «подкрашивать». С одного и того же ракурса фото на разные камеры выдают разный вариант неба — серое, серое-голубое или голубое. Широкоугольная камера откровенно плохого качества. Снимки на нее имеют много шумов и артефактов. Что касается макро камеры, она здесь также «для галочки».

Аудио

Vivo V17 оборудован одним динамиком, который расположен на нижнем торце. Звучит он громко, но качество оставляет желать лучшего. Больше слышно высокие частоты. Зато есть 3,5-мм аудиоразъем, в который можно подключить комплектные наушники. Внешне они похожи на EarPods, звук выдают вполне нормальный. Для производителя — копеечное решение, но для пользователя приятный бонус.

Автономность

В смартфоне установлен аккумулятор емкостью 4500 мАч. В тесте PCMark устройство показало результат в 8 часов 21 минуту. В среднем можно ожидать 6-7 часов работы экрана, чего должно хватать на полтора-два дня автономной работы. В настройках есть режим супер сбережения энергии, который отключает практически все функции и приложения (кроме телефона, сообщений, контактов и часов), зато позволяет продлить время работы устройства.

На зарядку от комплектного блока питания через порт USB Type-C уходит примерно полтора часа.