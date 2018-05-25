Обзор смартфона Xiaomi Mi6x

Популярность Mi5x/Mi A1 показала, что у Xiaomi хорошо получаются не только бюджетные смартфоны, но и аппараты среднего класса. Так ли хорош Mi6x как и его предшественник? В теории для этого есть все, что нужно: современный дизайн, обновленная начинка, неплохая по характеристикам камера. Но так уж сложилось, что смартфонов Xiaomi без нюансов и компромиссов почти не бывает. Давайте разбираться, с чем придется мириться будущим владельцам Mi6x.

Смартфон предоставлен NiSoMi

Комплектация

Помимо смартфона, в коробке мы нашли кабель USB Type-C, зарядное устройство с параметрами тока 5В/2А, прозрачный силиконовый чехол, скрепку для лотка SIM-карты и переходник с Type-C на 3,5-мм. Да, стандартного аудиоразъема в аппарате нет. Похоже, эта мода дошла и до среднего ценового сегмента.

Дизайн

По сравнению с предыдущим поколением, внешность Mi6x — это заметный шаг вперед. Xiaomi использовала модный «полноэкранный» дизайн, что однозначно пошло смартфону на пользу. Нижняя и верхние рамки были заметно уменьшены, а экрану скруглили края — все как и полагается в 2018 году. Благодаря этим особенностям, смартфон ощущается изящным, тонким и современным, как визуально, так и тактильно.

Корпус цельнометаллический, сборка отличная. Толщина составляет 7,3 мм (без учета модуля камеры), а вес — 168 грамм. Из-за скругленных граней корпус немного скользкий, но без чехла им можно пользоваться почти спокойно. Благодаря тонким рамкам и соотношению сторон 18:9, аппаратом получится управлять одной рукой, за исключением тех случаев, когда вам нужно тянуться к верхней половине экрана.

На выбор доступно 5 цветов: черный, синий, розовый, золотой и красный. На тестировании побывала версия золотого цвета, но он имеет розовый оттенок, из-за чего сравнивая аппарат с официальными рендерами было трудно понять, какой именно это цвет — золотой или розовый.

В компоновке клавиш и разъемов ничего принципиально не поменялось, по сравнению с другими Xiaomi и предыдущим поколением смартфона. На правой грани — качелька регулировки громкости и клавиша питания. На верхней — инфракрасный порт и дополнительный микрофон. На нижней — разговорный микрофон, динамик и порт USB Type-C. Над дисплеем расположены разговорный динамик, фронтальная камера и датчик освещенности, приближения и светодиодный индикатор событий. Кнопки под экраном теперь отсутствуют, их заменяют виртуальные клавиши. Также можно выбрать управление с помощью жестов, о которых мы расскажем далее.

Что в аппарате не понравилось, так это крупный модуль камеры. Мало того, что он буквально скопирован с iPhone X, так еще и выступает за пределы корпуса на пару миллиметров, из-за чего смартфон раскачивается когда лежит на плоской поверхности.

Сканер отпечатков пальцев расположен на задней панели и срабатывает, как всегда, моментально.

Дисплей

6-дюймовая IPS-матрица с разрешением 2160х1080 производства Tianma — одно из главных достоинств Mi6x. Качество картинки произвело очень хорошее впечатление. Цветопередача равномерная, нет откровенных визуальных отклонений в какой-то из оттенков, хотя замеры показали небольшое преимущество синего. Измеренный уровень контрастности составил 1:1259.

Визуально дисплей нельзя назвать теплым или холодным, скорее он нейтральный. Порадовал и диапазон яркости, составивший по замерам от 1 до 384 кд/м² (контрастность — 1:1259). В солнечный день при прямой засветке яркости уже не хватает, но изображение различить можно, а благодаря очень низкой минимальной яркости смартфоном удобно пользоваться в темноте. По качеству изображения и свойствам дисплей очень похож на Redmi Note 5, который недавно побывал у нас на тестировании.

Процессор

На замену долгоиграющему и хорошо зарекомендовавшему себя чипу Qualcomm Snapdragon 625, который использовался в Mi5x/Mi A1, пришел Snapdragon 660. Эта система-на-чипе оснащена 8 ядрами Kryo 260 и графикой Adreno 512. Она включает два кластера по 4 ядра, частота первых составляет 2,2 ГГц, а вторых — 1,84 ГГц. Техпроцесс тоже новый — 14 нм.

Производительность

Что касается нагрева, то еле теплым смартфон становится только в тяжелых играх, а во время всех остальных задач остается холодным. Что касается троттлинга, то он имеет место быть, что продемонстрировал тест CPU Throttling Test.

Высокая скорость работы и производительность в играх заметна на глаз даже без специальных тестов. Так, в Real Racing 3 можно получить частоту смены кадров близкую (на глаз) к 60 при хорошей графике.То же касается и World of Tanks Blitz и Asphalt 8. В PUBG можно играть с приемлемым fps на средней графике.

Скорость памяти также оказалась высокой, но не сильно выше, чем у того же Redmi Note 5. В тестовой конфигурации объем ОЗУ смартфона составил 6 ГБ, а постоянной — 64 ГБ. В продаже также будут доступны версии 4/64 и 6/128 ГБ. Возможность расширить память отсутствует. Лоток для SIM-карт поддерживает только установку двух NanoSIM. Кстати, сам лоток металлический, а не пластиковый.

Оснащение

Из беспроводных интерфейсов в наличии Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 (поддерживаются кодеки aptX HD, LDAC), а также инфракрасный порт для управления бытовой техникой. Модуля NFC нет и это минус. Смартфон поддерживает 3 и 7 диапазоны LTE, то есть с поддержкой 4G в Украине все «окей». К качеству связи за время использования претензий не возникло.

Разговорный динамик обладает хорошим запасом громкости, что позволяет отчетливо слышать собеседника даже в шумных местах. К работе микрофона вопросов тоже нет. Качество основного динамика хорошее, он громкий, а на максимальном уровне искажения минимальные. Виброзвонок не самый сильный, но в кармане хорошо ощутим. Поиск спутников, даже в условиях плотной застройки, проходит быстро.

Операционная система

Тестовый смартфон работал под управлением Android 8.1 и MIUI 9.5.7.0. Глобальной версии прошивки на момент публикации обзора еще не было. К стабильности и скорости работы претензий не возникло. Интерфейс плавный и отзывчивый, пользоваться смартфоном — одно удовольствие. В этом плане разница с моделями на Snapdragon 625 заметна невооруженным взглядом.

Жесты управления

Одной из фишек MIUI на смартфонах без физических кнопок стали жесты, которые призваны заменить стандартные функции вызова меню многозадачности, перехода на домашний экран и возврата назад. Сделано это очень интуитивно и понятно, привыкаешь к жестам очень быстро и к кнопкам возвращаться уже не хочется.

Для выхода на рабочий стол достаточно провести снизу вверх от нижней части экрана, для доступа к запущенным программам нужно выполнить такой же жест, но в финальной точке задержать на секунду палец, а возврат назад осуществляется свайпом от правой или левой стороны экрана.

Камера

Фотографические возможности Xiaomi Mi6x представлены двумя основными сенсорами Sony — IMX376 (20 Мп, f/1.75) и IMX486 (12 Мп, f/1.75). Второй модуль на 20 мегапикселей отвечает за двукратный оптический зум.

Камеры демонстрируют неплохое качество съемки при дневном свете, но при слабом освещении заметно теряется детализация. При искусственном свете и его недостатке детализация также теряется, появляется «мыло», но умеренно.

Есть портретный режим размывающий фон и таким образом имитирующий съемку на открытой диафрагме, но на практике он работает чрезмерно агрессивно. В целом, качество камеры можно назвать неплохим, но не более.

Фронтальная камера представлена модулем Sony IMX386, качество съемки неплохое, но рекомендую сразу отключить все «улучшайзеры» качества фото, так из-за них фотографии теряют детализацию.

Запись видео доступна в максимальном разрешении 4К. Поддерживаются режимы замедленной съемки и timelapse. Присутствует цифровая стабилизация изображения. Качество картинки неплохое, чего не скажешь о звуке. На записи можно услышать артефакты, да и само качество не очень высокое; вероятно, всему виной агрессивное действие шумодава.

Автономность

Трудно ожидать чуда от связки из аккумулятора на 3000 мАч и Snapdragon 660. Тут его и не случилось. При средней нагрузке смартфон живет примерно 1,5 дня. За это время вы можете несколько часов посидеть в интернете, переписываться, слушать несколько часов музыку, фотографировать и играть до получаса. Исключив из этого списка игры можно получить с большой натяжкой два полных дня работы. Но если пользоваться смартфоном на полную катушку, то день — это тот результат, на который стоит рассчитывать. 8 часов в PCMark тоже не являются чем-то выдающимся.

К счастью, есть поддержка Quick Charge 3.0, благодаря которой смартфон заряжается за 1 час 20 минут от соответствующего зарядного устройства. От комплектной зарядки смартфон заряжается примерно за 2 часа.

4 Оценка ITC.UA Плюсы: внешний вид, дисплей, производительность Минусы: нет NFC, слабая автономность, выступающий модуль камеры Вывод: Начну с того, что не понравилось. Отсутствие NFC уже точно простить нельзя. Камера потенциально могла бы быть и лучше, ведь для этого с технической точки зрения все есть. Очень понравился дизайн и корпус, но в Xiaomi умудрились испортить это впечатление выступающим почти на 2 мм модулем камеры. Хотелось бы получить большее время автономной работы и ради этого можно было бы пожертвовать миллиметром толщины корпуса. На этом, к счастью, недостатки заканчиваются. Экран, дизайн, скорость работы — все это заслуживает высокой оценки, особенно с учетом заявленной стоимости. Нельзя забывать, что в скором времени должна выйти версия в рамках программы Android One с «чистой» ОС, и в сочетании с вышеназванными достоинствами аппарат определенно станет бестселлером, которому простят ряд недочетов. Технические характеристики Xiaomi Mi6x 6/64GB Gold

9 779 − 9 779 грн

Сравнить цены Тип Смартфон Предустановленная ОС Android 8.0 (Oreo+MIUI V9.5) Оперативная память, ГБ 6 Встроенная память, ГБ 64 Слот расширения - Тип SIM-карты Nano-SIM Количество SIM-карт 2 Процессор Qualcomm SnapDragon 660 MSM8976 + GPU Adreno 512 Количество ядер 8 Частота, ГГц 4x2,2+4x1,84 Аккумуляторная батарея Li-Pol, 3010 мАч (несъемная) Время работы (данные производителя) нет данных Диагональ, дюймы 5,99 Разрешение 2160х1080 Тип матрицы IPS PPI 403 Датчик регулировки яркости + Другое стекло 2.5D, защитное стекло Corning Gorilla Glass 3 Основная камера, Мп 12 (f/1,75) + 20 Видеосъемка 3840x2160 (30 к/с) Вспышка + (двойная LED) + фронтальная (LED) Фронтальная камера, Мп 20 (f/2,0) Высокоскоростная передача данных GPRS/EDGE/UMTS/HSPA+/LTE Сat12 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual Band Bluetooth 5.0 GPS + (GLONASS, Beidou) IrDA + FM-радио - Аудиоразъем - NFC + Интерфейсный разъем USB 2.0 (Type С) Размеры, мм 75,4х158,7х7,3 Вес, г 168 Защита от пыли и влаги - Тип корпуса моноблок (неразборный) Материал корпуса алюминий Тип клавиатуры экранный ввод Еще Qualcomm Quick Charge 3.0, сканер отпечатков пальцев

Редакция благодарит магазин NiSoMi за предоставленный для тестирования смартфон