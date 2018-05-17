Обзор Xiaomi Redmi Note 5 Pro (Xiaomi Redmi Note 5 China)

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Устройства линейки Redmi Note всегда пользовались популярностью, ведь это доступные смартфоны с большими экранами, средней производительностью и долгим временем автономной работы. При этом часто выпускались модели с приставкой Pro, которые были еще интересней. Сегодня у нас на тесте именно такой смартфон — Xiaomi Redmi Note 5 для китайского рынка или Xiaomi Redmi Note 5 Pro.

Смартфон предоставлен Xiaomi.ua

Дизайн

С лицевой стороны Redmi Note 5 Pro практически такой же, как и Redmi 5 Plus, за исключением того, что датчики и фронтальная камера расположены в другом порядке. В остальном мы имеем все тот же экран, с такими же закругленным углами и узкими рамками по бокам.

Тыльная сторона изменилась. Первое, что бросается в глаза — это модуль камеры, который оформлен аналогично iPhone Х, так сказать в угоду моде. По центру и немного ниже расположился сканер отпечатков пальцев. Задняя крышка несъемная, но при этом нижняя и верхняя вставки выполнены из пластика, а центральная часть из металла.

Клавиши регулировки громкости и включения не дребезжат и имеют четкий ход. На верхней грани находится только инфракрасный порт и дополнительный микрофон. На нижней — аудиоразъем, основной микрофон, порт microUSB (непонятно почему не Type-C) и мультимедийный динамик.

По размеру корпуса Redmi Note 5 Pro сравним со смартфонами с 5,5 дюймовыми экранами с соотношением сторон 16:9.

Существует несколько вариантов расцветки: черный, золотой, розовый и голубой (как у нас на обзоре). При этом голубым его можно назвать с оговоркой, ведь под определенными углами он выглядит лазурным.

По хорошей традиции, к последним смартфонам Xiaomi, в коробку, кроме блока питания, кабеля USB и бумажной документации добавляют прозрачный силиконовый чехол.

Экран

Redmi Note 5 Pro оснащен 5,99 дюймовым IPS экраном с разрешением 1080×2160 пикселей, соотношением сторон 18:9 и закруглением 2,5D. В тестовом экземпляре используется матрица tianma td4310.

Защитное стекло хорошего качества. За время тестирования царапины на экране не появились. Олеофобное покрытие отличное. Даже при использовании смартфона на ярком солнце информация отлично читается.

Яркость меняется в пределах от 1 до 367 кд/м², а контрастность составляет 1 к 1132.

Приятным бонусом является то, что есть возможность настроить изображение под себя.

В стандартном режиме экран радует глубоким черным цветом, хорошей контрастностью, но изображение выглядит немного холоднее чем хотелось бы, правда это не проблема — можно выбрать теплую цветовую гамму. Субъективно, экран с учетом цены смартфона превосходный.

Аппаратная платформа

Одно из главных отличий от Redmi 5 Plus — 8 ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 636 с ядрами собственной разработки Kryo 260. Если сравнивать его с другими чипами, то самый близкий родственник — Snapdragon 660. По факту, Snapdragon 636 — это его урезанная версия, но если сравнивать 636 с хитом прошлых пары лет — Snapdragon 625, то прирост производительности в тестах, где задействован именно процессор, составляет не много не мало 40-50%. А вот существенного прироста производительности видеоядра Adreno 509 нет. В тестах это +10% от показателей старого-доброго Adreno 506 (Snapdragon 625).

Посему, данный процессор отлично подойдет тем, кто в первую очередь не играет в требовательные игры. Не поймите неправильно, все игры запускаются и работают нормально, но с WOT и PUBG на максимальных настройках графики он справляется плохо, а вот минимально-средние установки окажутся в самый раз. При этом, с плавностью работы интерфейса проблем нет — все быстро и очень плавно.

На оперативной памяти не экономили и поставили LPDDR4X 1333MHz. С пользовательской все обычно — используется память стандарта eMMC 5.1, а не UFS 2.1, которую получают флагманы.

Одно из отличий Pro версии от китайской — наличие младшей версии 3/32, которая досталось нам, но если этого вам недостаточно, то есть версии с 4/6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ пользовательской памяти. Встроенную память можно расширить за счет использования карт памяти microSD.

Как это часто бывает у китайцев, в аппарате нет NFC модуля — если этот параметр критически важен, то с этим телефоном вам не по пути. При этом есть Wi-Fi с поддержкой 5 ГГц и стандарта ac, Bluetooth 5.0, инфракрасный порт для управления бытовой техникой. Качество приема мобильной связи можно оценить как отличное, при этом и разговорный динамик, и микрофон оказались хорошими. Мультимедийный динамик хоть и один, но громкий.

Прошивка

На момент написания обзора смартфон работает на прошивке MIUI 9.5 и версии Android 8.1.0. Есть как глобальные версии прошивок, так и китайские. Тестовый аппарат работает на китайской прошивке — это не страшно, так как сервисы Google устанавливаются легко. Но перед покупкой рекомендуем убедиться, что телефон работает на глобальной прошивке, потому что это убережет вас от чтения профильных форумов и сэкономит массу времени.

Автономность

Емкость встроенного аккумулятора составляет 4000 мАч. В режиме обычного использования (практически без игр), но с постоянным использованием социальных сетей, мессенджеров и автоматической регулировке яркости, время автономной работы составило 2,5 дня с 7 часами активного экрана.

По непонятной причине тест PCMark Work 2.0 не сохранял результат, но время активного экрана составило 14 часов.

Несмотря на то, что смартфон поставляется с обычным зарядным устройством (5В/2A), в нем есть поддержка быстрой зарядки по стандарту Quick Charge 2.0.

Камеры

Еще одним преимуществом по сравнению с Redmi 5 Plus можно назвать наличие второй камеры, которая используется для портретного режима съемки. В нашем аппарате в качестве основной камеры установлена связка модулей от Samsung: 12 Мп S5K2L7(1.4μm, f/1.9 апертура) и 5 Мп S5K5E8. Фронтальная камера на 13 Мп OmniVision 13855 (1,12μm, f/2.0 апертура). Версия Pro оснащена 20 Мп фронтальной камерой.

Интерфейс приложения хорошо знаком тем, кто пользуется оболочкой MIUI 9. Из особенностей стоит отметить урезанный ручной режим, в котором можно только поменять ISO и баланс белого.

Субъективно — камера неплохая. Днем и при хорошем освещении, фотографии радуют правильным балансом белого, четкой работой автофокуса и насыщенными цветами, но сравнивать ее с флагманами не стоит, так как в сумерках и ночью фотографии получаются шумные.

Портретный режим работает отлично, но как мне кажется, степень размытия заднего фона слишком не реалистичная.

Фронтальная камера не подкачала.

Запись видео возможна в разрешении Full HD с цифровой стабилизацией, которая работает весьма неплохо.

4.5 Оценка ITC.UA Плюсы: плавность работы и общая производительности Snapdragon 636; качественный экран; время автономной работы; сканер отпечатка пальцев; сборка; неплохая для своего класса камера Минусы: нет NFC; производительность в требовательных играх; разъем microUSB Вывод: Xiaomi Redmi Note 5 — это отличный смартфон, который подойдет максимально широкой аудитории пользователей, кроме разве что заядлых геймеров-фанатов игр уровня WOT или PUBG, ведь со всеми другими задачами он справится с легкостью. Судите сами: плавность работы отличная, дисплей не подкачал, с автономностью все в порядке, еще бы NFC, и можно было бы закрыть глаза на производительность в играх. Технические характеристики Xiaomi Redmi Note 5 3/32GB Blue

Уведомить о появлении в продаже Тип Смартфон Предустановленная ОС Android 7.1.1 (Nougat) Оперативная память, ГБ 3 Встроенная память, ГБ 32 Слот расширения microSD (до 128 ГБ) Тип SIM-карты Nano-SIM Количество SIM-карт 2 (или 1 SIM-карта + карта памяти) Процессор Qualcomm Snapdragon 636 Количество ядер 8 Частота, ГГц 1,8 Аккумуляторная батарея Li-Ion, 4000 мАч (несъемная) Диагональ, дюймы 5,99 Разрешение 2160х1080 Тип матрицы IPS PPI 403 Датчик регулировки яркости + Другое FHD+, соотношение сторон 18:9 Основная камера, Мп 12 + 5 (f/2.2 + f/2.0) Видеосъемка + (1080) Вспышка + Фронтальная камера, Мп 13 Высокоскоростная передача данных GPRS/EDGE/3G/LTE/CDMA Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G/5G) Bluetooth 5.0 GPS + (A-GPS, GLONASS) IrDA + FM-радио + Аудиоразъем 3,5 мм NFC - Интерфейсный разъем USB 2.0 (micro-USB) Размеры, мм 158,6х75,4х8,05 Вес, г 181 Защита от пыли и влаги - Тип корпуса моноблок (неразборный) Материал корпуса пластик Тип клавиатуры экранный ввод Еще сканер отпечатков пальцев