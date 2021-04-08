Обзор смартфона ZTE Nubia Play





Что нужно от игрового смартфона? В первую очередь — качественный экран с приличной диагональю и высокой частотой обновления, достаточно производительная платформа и емкий аккумулятор, чтобы выдерживал длительные игровые сессии. И при этом очень желательно, чтобы по цене он был доступнее флагманских моделей. На первый взгляд, все это есть в ZTE Nubia Play – каков он в деле, давайте разбираться.

Комплектация

Смартфон поставляется в средних размеров коробке из плотного черного картона с матовым покрытием, на котором глянцем нанесены логотип Nubia сверху и значки 5G – на боковых гранях. Внутри также можно найти зарядное устройство, кабель USB Type-C, переходник с USB на мини-джек для подключения проводной гарнитуры, «скрепку» для извлечения лотка SIM-карты и техническую документацию.

Дизайн, эргономика

В выключенном состоянии на игровую направленность смартфона указывает разве что красная окантовка основного модуля тыловой камеры – элемент дизайна, обычно характерный для геймерских устройств. В остальном перед нами – типичная модель последнего времени, с полностью черным корпусом.

Боковая рамка металлическая, тыльная сторона – глянцевое стекло с интересным узором, который бликует V-образными лучами радуги. Блики не слишком сильно бросаются в глаза при неярком внешнем освещении, в этом случае задняя крышка будет выглядеть «черным зеркалом», в котором отлично отражается окружающая обстановка. Но стоит выставить смартфон под более сильный свет — и узор на крышке заиграет всеми цветами радуги, причем буквально. Кроме черной расцветки, Nubia Play также доступна в белом и голубом вариантах.

После включения у экрана проявляется необычная, по нынешним меркам, особенность – отсутствие выреза под фронтальную камеру. Она, как было принято еще пару лет назад, размещена в верхней рамке ближе к левому краю, рядом со щелью разговорного динамика (справа от нее находится индикатор уведомлений). Рамка при этом относительно узкая (6 мм шириной), так что в целом такое решение выглядит весьма неплохо, и уж совершенно точно – необычно после целой череды смартфонов последних лет с самыми разными вырезами в экранах. Но в итоге экран занимает «только» 80,5% площади фронтальной поверхности, что процентов на пять меньше, чем у других современных смартфонов.

На верхней боковой грани находится микрофон шумоподавления, левая полностью «чистая», на нижней – мультимедийный динамик, основной микрофон, разъем USB Type-C и лоток SIM-карт (поддерживается установка двух карт формата nanoSIM). На правой боковой грани можно найти кнопку включения, регулировку громкости и две едва заметные «полоски» сверху и снизу, которые на первый взгляд можно принять за боковой сканер отпечатков. На самом же деле это сенсорные кнопки-«триггеры», которые могут использоваться в играх.

У боковых граней есть хорошо ощутимая тонкая плоская поверхность и четкие, почти не сглаженные углы – это хорошо ощущается в руках, в итоге создается впечатление более узких граней у корпуса, чем это есть на самом деле. По габаритам смартфон ощущается крупнее среднего и заметно тяжелее (171,7×78,5×9,1 мм, масса 210 г). В итоге в передний карман брюк он помещается с трудом, в легкой летней одежде также вполне может оттягивать карман. Глянцевая поверхность тыльной стороны в плане «скользкости» оказывается на уровне фронтальной, так что выскользнуть из рук аппарат вполне может – в общем, защитный силиконовый чехол тут явно не помешает, жаль, что в комплект поставки он не входит.

Экран

В Nubia Play используется AMOLED-экран с диагональю 6,65 дюйма, соотношением сторон 19,5:9 и разрешением 1080×2340 точек (плотность пикселей при этом составляет ~388 PPI). Как уже говорилось выше, выреза под фронтальную камеру в нем нет. Максимальная частота обновления экрана составляет 120 Гц, есть возможность переключения на «промежуточный» вариант 90 Гц.

Как и у многих других смартфонов с AMOLED-дисплеем, у Nubia Play в настройках можно переключаться между тремя видеорежимами с разным цветовым охватом. Normal и Vivid незначительно отличаются между собой, главным образом более высокой насыщенностью цветов во втором (из менее значительных отличий — более точное соответствие стандартному значению кривой гаммы у Vivid, чуть больший охват и более низкая температура у Normal). В обоих случаях цветовая температура заметно завышена, примерно до 7500K, что придает изображению несколько холодноватый оттенок – исправить это можно с помощью соответствующего ползунка в настройках дисплея.

Режим Normal:

Режим Natural ограничивает цветовой охват до размеров пространства sRGB, в итоге цвета получаются более спокойные и естественные, а изображение больше похоже на то, что можно видеть на IPS-экранах.

Максимальная яркость составляет 570 кд/м², это достаточно неплохой результат, изображение на экране на улице в солнечный день разобрать можно без особых проблем. Минимальная яркость – 4 кд/м².

При низкой яркости пользователи с чувствительными глазами могут заметить мерцание экрана – в дисплее, традиционно для AMOLED, используется ШИМ для регулировки яркости.

Сканирование отпечатков

Сканер отпечатков пальцев тут подэкранный, оптического типа. Срабатывает он немного медленнее обычных емкостных, при этом в нашем случае иногда наблюдались ошибки распознавания, когда смартфон мог пару-тройку раз подряд отказываться «узнавать» палец. Курьезный момент — при вводе отпечатка смартфон уверяет, что сканер у него находится на тыльной стороне корпуса.

Платформа, производительность

В Nubia Play используется чип Qualcomm Snapdragon 765G 5G. Это производительный чипсет среднего уровня, производимый по 7 нм техпроцессу. В его состав входит 8-ядерный CPU (два быстрых ядра Cortex-A76 с частотами до 2,4 ГГц и шесть энергоэффективных ядер Cortex-A55 с максимальной частотой 1,8 ГГц) и GPU Adreno 620. Приставка «G» в названии модели обозначает оптимизацию для игр – в 765G реализована поддержка ряда игровых технологий, а видеомодуль работает на более высокой частоте, что дает прирост производительности в играх порядка 10%.

Snapdragon 765G – уже не новый чипсет (он был анонсирован еще в конце 2019 г.), как, впрочем, и сам смартфон — Nubia Play был представлен в начале 2020 г., но до нашего рынка смог добраться только сейчас. Глобально смартфон доступен в конфигурациях памяти 6/128, 8/128 и 8/256 ГБ, в украинской рознице на данный момент доступны последние два варианта.

В синтетических бенчмарках с преимущественной нагрузкой на CPU Nubia Play показывает результаты, близкие к смартфонам на базе Snapdragon 720G, с небольшим преимуществом над ним. В GPU-тестах разрыв увеличивается, порой достигая полуторакратного. Что интересно, PCMark при частоте обновления 120 Гц показал заметно более высокий результат, чем при 60 Гц; в других тестах такой зависимости при этом не наблюдалось.

Производительности системы более чем достаточно для быстрой и плавной работы интерфейса, а также высокого фреймрейта в не самых требовательных играх. Как в игровых сеансах, так и в синтетическом тесте на тротлинг корпус нагревается более чем умеренно, тротлинг при этом практически отсутствует.

Nubia Play работает под управлением ОС Android 10, дополненной фирменной оболочкой Red Magic OS 8.0.2. Внешний вид интерфейса сразу говорит о геймерской направленности смартфона: по умолчанию включена темная тема, а все фирменные иконки используют красно-черную цветовую гамму. Оболочка работает быстро, подлагиваний и «задумчивости» замечено не было. Внешне она несильно перерабатывает стандартный интерфейс Android, из дополнительных возможностей можно отметить функцию Always On Display с достаточно богатыми возможностями по его настройке. Также пользователь может переключаться между двумя вариантами домашнего экрана – с отдельным меню приложений, которое вызывается свайпом снизу, или со всеми иконками на рабочих столах.

Утилита Game Space позволяет собрать все установленные игры в одном лаунчере, а также оптимизировать производительность смартфона, записать макрос в игре, присвоить сенсорным «триггерам» на правой боковой грани функцию виртуальной кнопки и т.д.

Камера Nubia Play

Тыловая камера содержит 4 модуля: основной 48-мегапиксельный сенсор с диафрагмой f/1.8 и фазовым автофокусом, ультраширокий (8 МП, f/2.2, фокусное расстояние 13 мм) и два сенсора по 2 МП каждый – макро и глубины.

Интерфейс камеры достаточно стандартный, хотя и не без некоторых нелогичностей. Так, свайп вверх-вниз по окну видоискателя не делает ничего, режим «макро» скрывается в меню Camera-family, а в «точечном» меню «зума» отсутствует ультраширокий режим – только цифровое увеличение 1х-8х (ультраширокие снимки в итоге нашлись… в про-режиме, среди ручных настроек параметров съемки).

При достаточном количестве света и идеальных условиях съемки камера Nubia Play позволяет получить снимки достаточно хорошего качества – с естественными цветами, отсутствием шумов и приличной резкостью, хотя при 100%-ном увеличении и становятся хорошо видны результаты работы «шумодава» в паре с алгоритмом повышения четкости.

В контрастных сценах проявляется не особо широкий динамический диапазон, в этом случае частично «вытянуть» кадр поможет режим HDR – он неплохо прорабатывает детали в тенях, но с чересчур яркими объектами в общем случае бороться не в силах – например, прорисовать «засвеченное» небо у него не получается, более того, просто светлые участки кадра становятся еще более светлыми, теряя объем.

Вечером или в пасмурную погоду, а также в помещении качество и четкость снижаются, «шумодав» работает агрессивнее и «замыливает» мелкие детали в темных участках. Ночные снимки, вполне ожидаемо для смартфона такого уровня, оказываются в лучшем случае посредственными, с откровенно низкой детализацией и узким динамическим диапазоном. Использование ночного режима помогает прорисовать темные зоны, но в целом качество поднимает незначительно.

Автономность

В ZTE Nubia Play установлен аккумулятор емкостью 5100 мА*ч, поддерживается быстрая зарядка (30 Вт). Время его автономной работы довольно сильно зависит от выбранной частоты обновления экрана: так, в батарейном тесте PCMark при яркости на уровне 200 кд/м² смартфон продержался 9 ч 52 мин при частоте 60 Гц, 8 ч 43 мин – при 90 Гц, и всего 7 ч 39 мин – при 120 Гц. В итоге оптимальным вариантом представляется использование «промежуточной» частоты 90 Гц, при которой смартфон вполне может продержаться около полутора дней при умеренной нагрузке, и при этом плавность анимаций интерфейса будет заметно выше, чем на стандартной частоте 60 Гц.