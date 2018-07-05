Обзор смартфонов Huawei Y5 2018 и Y6 Prime 2018
Мы продолжаем знакомиться с доступными смартфонами Huawei. Про Y7 Prime 2018 уже рассказали, теперь пришла очередь еще двух моделей — Y5 2018 и Y6 Prime 2018. В обзоре мы рассмотрим чем они отличаются, поделимся впечатлениями по сравнению со старшей моделью линейки (Y7 Prime) и постараемся ответить на вопрос — какой смартфон Y-серии можно назвать оптимальным?
Дизайн
На примере Y7 Prime 2018 мы поняли, что доступные смартфоны Huawei не могут порадовать покупателя металлическими или стеклянными корпусами, скорее они сделаны с оглядкой на практичность — из пластика.
Huawei Y5 2018, Y6 Prime 2018 и Y7 Prime 2018
Все модели Y-серии 2018 года похожи, у них сравнимое оформление основных камер и корпуса одинаковой формы, но отличаются размеры и, соответственно, диагонали экранов.
Huawei Y6 Prime 2018 предлагается в трех расцветках: золотой, черный и синий. У младшего Y5 2018 только две опции — корпус может быть или черного, или синего цвета, а фронтальная панель всегда будет черной.
Пластик корпусов имеет минимальные отличия. Во всех смартфонах он матовый, но Y6 Prime 2018 ощущается более гладким и дорогим. Качество сборки везде хорошее, к точности подгонки деталей никаких замечаний нет.
Расположение элементов управления стандартное: кнопки включения и регулировки громкости справа, разъемы MicroUSB снизу, mini-jack — сверху, держатели SIM — слева. Все смартфоны позволяют одновременно использовать две NanoSIM и карту памяти MicroSD.
Кроме минимальных отличий в тактильных ощущениях есть разница в органах управления — сканером отпечатков пальцев может похвастаться только Y6 Prime 2018. В то же время бюджетность Huawei Y5 2018 проявляется не только в отсутствии сканера, но и в использовании единственного динамика.
Экраны
Huawei Y5 и Y6 Prime 2018 оснащаются IPS экранами с соотношением сторон 18 к 9 и HD-разрешением — диагональ первого составляет 5,45 дюймов, второго — 5,7 дюймов. Оба смартфона меньше старшего Y7 Prime, оснащенного 6-дюймовым дисплеем.
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Смартфон
|Яркость, кд/м²
|Контрастность
|Huawei Y5 2018
|2 — 314
|1:730
|Huawei Y6 Prime 2018
|3 — 309
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1:633
Качество экранов сравнимо с другими аппаратами начального уровня. В целом изображение везде выглядит неплохо, но есть свои нюансы.
Huawei Y5 2018
У Huawei Y5 2018 цветовой охват чуть шире, а цветовая температура завышена, поэтому изображение выглядит насыщенно, с небольшим уклоном в холодные оттенки.
Huawei Y6 Prime 2018
Цветовой охват дисплея Y6 Prime 2018 слегка уступает Y5 2018, но по умолчанию матрица отличается практически эталонной цветовой температурой, поэтому изображение в целом воспринимается более натуральным и приятным для глаз. Также не стоит забывать про «второстепенные» отличия от Y5 — наличие 2,5D защитного стекла и установленной из коробки защитной пленки, что оценят многие потенциальные покупатели.
Оба дисплея сильно выцветают на солнце, что является привычным для таких смартфонов и измеренных уровней яркости/контрастности, но в тени все информация остается хорошо различимой. Аппараты оснащены датчиками автоматической регулировки яркости.
Платформы
Huawei Y5 2018 и Y6 Prime 2018 построены на платформах начально-среднего уровня от MediaTek и Qualcomm соответственно. Также стоит отметить, что в Украине продается еще и Y6 2018. Со всеми приставками в названиях легко запутаться в разнообразии моделей, но стоит помнить, что обычный Y6 2018 лишен сканера отпечатка пальцев и оснащается меньшими объемами памяти — 2/16 ГБ.
|Смартфон
|Платформа
|ТТХ
|Объемы памяти
|Huawei Y5 2018
|Mediatek MT6739
|4 x Cortex-A53 (1.5 ГГц) + PowerVR GE8100, 28 nm
|2/16 ГБ (доступно 10,8 ГБ) + слот MicroSD
|Huawei Y6 Prime 2018
|Qualcomm Snapdragon 425
|4 x Cortex-A53 (1.4 ГГц) + Adreno 308, 28 nm
|3/32 ГБ (доступно 24,7 ГБ) + слот MicroSD
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HUAWEI Y5 2018 2/16GB Black
2 935 - 3 399 грн
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|Тип
|Смартфон
|Предустановленная ОС
|Android 8.1 (Oreo+EMUI 8.0)
|Оперативная память, ГБ
|2
|Встроенная память, ГБ
|16
|Слот расширения
|microSD (до 128 ГБ)
|Тип SIM-карты
|Nano-SIM
|Количество SIM-карт
|2
|Процессор
|MediaTek MT6739 + GPU PowerVR GE8100
|Количество ядер
|4
|Частота, ГГц
|1,5
|Аккумуляторная батарея
|Li-Pol, 3020 мАч (несъемная)
|Время работы (данные производителя)
|нет данных
|Диагональ, дюймы
|5,45
|Разрешение
|720×1440
|Тип матрицы
|IPS
|PPI
|295
|Датчик регулировки яркости
|+
|Другое
|стекло 2.5D, соотношение сторон 18:9
|Основная камера, Мп
|13 (f/2,2)
|Видеосъемка
|1920×1080 (30 к/с)
|Вспышка
|+
|Фронтальная камера, Мп
|5 (f/2,2)
|Высокоскоростная передача данных
|GPRS/EDGE/UMTS/HSPA+/LTE Сat4
|Wi-Fi
|802.11 a/b/g/n
|Bluetooth
|4.0
|GPS
|+ (GLONASS)
|IrDA
|—
|FM-радио
|+
|Аудиоразъем
|+
|NFC
|—
|Интерфейсный разъем
|USB 2.0 (micro-USB)
|Размеры, мм
|146.5×70.9×8.3
|Вес, г
|145
|Защита от пыли и влаги
|—
|Тип корпуса
|моноблок (неразборный)
|Материал корпуса
|пластик+металл
|Тип клавиатуры
|экранный ввод
|Еще
|сканер лица
Несмотря на отличия в объемах памяти, аппараты оснащаются сравнимыми по характеристикам платформами, которые демонстрируют практически идентичные результаты в бенчмарках.
Но на практике все не так очевидно. Скорость работы Y6 Prime 2018 минимально отличается от Y7 Prime, с которым мы знакомились ранее. Смартфон не реактивный, но в целом устроит нетребовательного пользователя, который пользуется небольшим набором «легких» приложений. Впрочем, если речь идет про игры, то тут тоже не все потеряно — на минимальных настройках графики он нормально «тянет» Asphalt Extreme, но вот на PUBG возможностей железа уже не хватает.
К сожалению, сказать то же самое про Y5 2018 нельзя — он часто задумывается при выполнении многих обычных операций вроде запуска-сворачивания приложений или захода в меню. Очевидно, что на старте продаж ПО пока не до конца адаптировано под относительно новую платформу MediaTek.
В остальном перед нами «близнецы», оснащенные разъемами MicroUSB и mini-jack, FM-радио, модулями Wi-Fi (2,4 ГГц) и Bluetooth 4.2, GPS, а также стандартно необходимым набором из датчиков приближения, освещения, вращения.
Мультимедиа
Как мы уже отметили, смартфоны отличаются количеством динамиков — у Huawei Y6 Prime 2018 два спикера (один разговорный и один мультимедийный), а у Y5 2018 единственный динамик расположен над экраном, он отвечает за озвучивание сигналов оповещений, используется во время разговоров.
Huawei Y5 2018 звучит посредственно — при прослушивании музыки звук тихий и не объемный, но его возможностей хватает для нормального общения во время звонков.
На контрасте с младшей моделью Y6 Prime 2018 звучит заметно лучше — есть намек на объем, хороша громкость, хотя в целом нельзя сказать, что динамик кардинально отличается от других смартфонов.
Плюс старший аппарат может похвастаться наличием эквалайзера Histen — он позволяет настроить звук в наушниках и с субъективной точки зрения делает его приятнее.
Софт
Смартфоны работают под управлением Android Oreo. В Huawei Y5 2018 это Android 8.1 в паре с EMUI 8.1 (обновление безопасности от июня 2018), Y6 Prime 2018 — Android 8.0 и EMUI 8.0 соответственно (апдейт безопасности от мая 2018).
Фирменная оболочка Huawei хорошо знакома нам под другим аппаратам компании. В первую очередь она отличается широкими возможностями кастомизации — можно настраивать внешний вид интерфейса, устанавливать темы, изменяющие значки и вид стандартных приложений.
Диспетчер телефона позволяет настроить права доступа приложений к Интернету, фоновую работу отдельных приложений, управлять черными и белыми списками звонков/SMS, очищать память.
Также неплохи стандартные приложения файлового менеджера, галереи, календаря и прочие — скорее всего, они устроят потенциального пользователя и он не захочет заменять их аналогами от сторонних разработчиков.
Вышеперечисленные возможности можно назвать стандартными для всех смартфонов Huawei, но Y6 Prime 2018 имеет пару функций, которыми не может похвастаться самая доступная модель.
В первую очередь это сканер отпечатков пальцев. Он позволяет быстро разблокировать смартфон, а также открывать панель уведомлений, листать фото в стандартной галерее, отключать будильники и отвечать на вызовы — эти функции достаточно удобны на практике.
Еще Y6 Prime 2018 оснащен функцией разблокировки по лицу — распознавание происходит с помощью фронтальной камеры. При наличии нормального освещения функция работает достаточно быстро, а если вокруг темно — можно воспользоваться сканером.
Настройка системной навигации на Y6 тоже более гибкая — кроме расположения виртуальных клавиш навигационную панель можно скрывать в любых приложениях или вовсе заменить многофункциональной клавишей с поддержкой жестов, которая может находиться в любом месте экрана.
Время работы
Смартфоны оснащаются встроенными аккумуляторами емкостью 3000 мАч. В комплекте с каждым — зарядное устройство с параметрами 5В/1А.
Время работы моделей прямо пропорционально нагрузке — относительно активным пользователям придется заряжать смартфоны раз в день, а кто-то сможет получить и два дня работы.
Камеры
Huawei Y5 2018 получил основную камеру с сенсором на 8 Мп (f/2.8) с автофокусом и вспышкой и фронтальную камеру разрешением 5 Мп (f/2.0), тоже со вспышкой.
Huawei Y6 Prime 2018 предлагает уже 13 Мп сенсор основной камеры (f/2.2) и фронтальный модуль на 8 Мп (f/2.0, вспышка).
Приложение камеры у смартфонов сравнимое — минимум режимов съемки (есть «Украшение», HDR, панорама), только базовые настройки и цветовые фильтры. В то же время даже из характеристик видно, что модели должны снимать по-разному.
Камера Y5 2018 оставляет впечатления, аналогичные производительности смартфона — фотографии получаются со слабой детализацией, в условиях среднего и недостаточного освещения лучше не снимать. Видео плохое.
У Huawei Y6 Prime 2018 дела обстоят получше, качество съемки если и уступает старшему Y7 Prime, то незначительно. В целом — у этого аппарата обычные для своего ценового сегмента камеры, которые фотографируют приемлемо.