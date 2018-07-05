Обзор смартфонов Huawei Y5 2018 и Y6 Prime 2018

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Мы продолжаем знакомиться с доступными смартфонами Huawei. Про Y7 Prime 2018 уже рассказали, теперь пришла очередь еще двух моделей — Y5 2018 и Y6 Prime 2018. В обзоре мы рассмотрим чем они отличаются, поделимся впечатлениями по сравнению со старшей моделью линейки (Y7 Prime) и постараемся ответить на вопрос — какой смартфон Y-серии можно назвать оптимальным?

Смартфоны и мобильные телефоны на Линейка HUAWEI Y5 2018 Моделей в линейке: 2 Диапазон цен: 2 935 − 3 399 грн

Дизайн

На примере Y7 Prime 2018 мы поняли, что доступные смартфоны Huawei не могут порадовать покупателя металлическими или стеклянными корпусами, скорее они сделаны с оглядкой на практичность — из пластика.

Huawei Y5 2018, Y6 Prime 2018 и Y7 Prime 2018

Все модели Y-серии 2018 года похожи, у них сравнимое оформление основных камер и корпуса одинаковой формы, но отличаются размеры и, соответственно, диагонали экранов.

Huawei Y6 Prime 2018 предлагается в трех расцветках: золотой, черный и синий. У младшего Y5 2018 только две опции — корпус может быть или черного, или синего цвета, а фронтальная панель всегда будет черной.

Пластик корпусов имеет минимальные отличия. Во всех смартфонах он матовый, но Y6 Prime 2018 ощущается более гладким и дорогим. Качество сборки везде хорошее, к точности подгонки деталей никаких замечаний нет.

Расположение элементов управления стандартное: кнопки включения и регулировки громкости справа, разъемы MicroUSB снизу, mini-jack — сверху, держатели SIM — слева. Все смартфоны позволяют одновременно использовать две NanoSIM и карту памяти MicroSD.

Кроме минимальных отличий в тактильных ощущениях есть разница в органах управления — сканером отпечатков пальцев может похвастаться только Y6 Prime 2018. В то же время бюджетность Huawei Y5 2018 проявляется не только в отсутствии сканера, но и в использовании единственного динамика.

Экраны

Huawei Y5 и Y6 Prime 2018 оснащаются IPS экранами с соотношением сторон 18 к 9 и HD-разрешением — диагональ первого составляет 5,45 дюймов, второго — 5,7 дюймов. Оба смартфона меньше старшего Y7 Prime, оснащенного 6-дюймовым дисплеем.

Смартфон Яркость, кд/м² Контрастность Huawei Y5 2018 2 — 314 1:730 Huawei Y6 Prime 2018 3 — 309 1:633

Качество экранов сравнимо с другими аппаратами начального уровня. В целом изображение везде выглядит неплохо, но есть свои нюансы.

Huawei Y5 2018

У Huawei Y5 2018 цветовой охват чуть шире, а цветовая температура завышена, поэтому изображение выглядит насыщенно, с небольшим уклоном в холодные оттенки.

Huawei Y6 Prime 2018

Цветовой охват дисплея Y6 Prime 2018 слегка уступает Y5 2018, но по умолчанию матрица отличается практически эталонной цветовой температурой, поэтому изображение в целом воспринимается более натуральным и приятным для глаз. Также не стоит забывать про «второстепенные» отличия от Y5 — наличие 2,5D защитного стекла и установленной из коробки защитной пленки, что оценят многие потенциальные покупатели.

Оба дисплея сильно выцветают на солнце, что является привычным для таких смартфонов и измеренных уровней яркости/контрастности, но в тени все информация остается хорошо различимой. Аппараты оснащены датчиками автоматической регулировки яркости.

Платформы

Huawei Y5 2018 и Y6 Prime 2018 построены на платформах начально-среднего уровня от MediaTek и Qualcomm соответственно. Также стоит отметить, что в Украине продается еще и Y6 2018. Со всеми приставками в названиях легко запутаться в разнообразии моделей, но стоит помнить, что обычный Y6 2018 лишен сканера отпечатка пальцев и оснащается меньшими объемами памяти — 2/16 ГБ.

Смартфон Платформа ТТХ Объемы памяти Huawei Y5 2018 Mediatek MT6739 4 x Cortex-A53 (1.5 ГГц) + PowerVR GE8100, 28 nm 2/16 ГБ (доступно 10,8 ГБ) + слот MicroSD Huawei Y6 Prime 2018 Qualcomm Snapdragon 425 4 x Cortex-A53 (1.4 ГГц) + Adreno 308, 28 nm 3/32 ГБ (доступно 24,7 ГБ) + слот MicroSD

HUAWEI Y5 2018 2/16GB Black

2 935 - 3 399 грн

Сравнить цены Тип Смартфон Предустановленная ОС Android 8.1 (Oreo+EMUI 8.0) Оперативная память, ГБ 2 Встроенная память, ГБ 16 Слот расширения microSD (до 128 ГБ) Тип SIM-карты Nano-SIM Количество SIM-карт 2 Процессор MediaTek MT6739 + GPU PowerVR GE8100 Количество ядер 4 Частота, ГГц 1,5 Аккумуляторная батарея Li-Pol, 3020 мАч (несъемная) Время работы (данные производителя) нет данных Диагональ, дюймы 5,45 Разрешение 720×1440 Тип матрицы IPS PPI 295 Датчик регулировки яркости + Другое стекло 2.5D, соотношение сторон 18:9 Основная камера, Мп 13 (f/2,2) Видеосъемка 1920×1080 (30 к/с) Вспышка + Фронтальная камера, Мп 5 (f/2,2) Высокоскоростная передача данных GPRS/EDGE/UMTS/HSPA+/LTE Сat4 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n Bluetooth 4.0 GPS + (GLONASS) IrDA — FM-радио + Аудиоразъем + NFC — Интерфейсный разъем USB 2.0 (micro-USB) Размеры, мм 146.5×70.9×8.3 Вес, г 145 Защита от пыли и влаги — Тип корпуса моноблок (неразборный) Материал корпуса пластик+металл Тип клавиатуры экранный ввод Еще сканер лица

Несмотря на отличия в объемах памяти, аппараты оснащаются сравнимыми по характеристикам платформами, которые демонстрируют практически идентичные результаты в бенчмарках.

Но на практике все не так очевидно. Скорость работы Y6 Prime 2018 минимально отличается от Y7 Prime, с которым мы знакомились ранее. Смартфон не реактивный, но в целом устроит нетребовательного пользователя, который пользуется небольшим набором «легких» приложений. Впрочем, если речь идет про игры, то тут тоже не все потеряно — на минимальных настройках графики он нормально «тянет» Asphalt Extreme, но вот на PUBG возможностей железа уже не хватает.

К сожалению, сказать то же самое про Y5 2018 нельзя — он часто задумывается при выполнении многих обычных операций вроде запуска-сворачивания приложений или захода в меню. Очевидно, что на старте продаж ПО пока не до конца адаптировано под относительно новую платформу MediaTek.

В остальном перед нами «близнецы», оснащенные разъемами MicroUSB и mini-jack, FM-радио, модулями Wi-Fi (2,4 ГГц) и Bluetooth 4.2, GPS, а также стандартно необходимым набором из датчиков приближения, освещения, вращения.

Мультимедиа

Как мы уже отметили, смартфоны отличаются количеством динамиков — у Huawei Y6 Prime 2018 два спикера (один разговорный и один мультимедийный), а у Y5 2018 единственный динамик расположен над экраном, он отвечает за озвучивание сигналов оповещений, используется во время разговоров.

Huawei Y5 2018 звучит посредственно — при прослушивании музыки звук тихий и не объемный, но его возможностей хватает для нормального общения во время звонков.

На контрасте с младшей моделью Y6 Prime 2018 звучит заметно лучше — есть намек на объем, хороша громкость, хотя в целом нельзя сказать, что динамик кардинально отличается от других смартфонов.

Плюс старший аппарат может похвастаться наличием эквалайзера Histen — он позволяет настроить звук в наушниках и с субъективной точки зрения делает его приятнее.

Софт

Смартфоны работают под управлением Android Oreo. В Huawei Y5 2018 это Android 8.1 в паре с EMUI 8.1 (обновление безопасности от июня 2018), Y6 Prime 2018 — Android 8.0 и EMUI 8.0 соответственно (апдейт безопасности от мая 2018).

Фирменная оболочка Huawei хорошо знакома нам под другим аппаратам компании. В первую очередь она отличается широкими возможностями кастомизации — можно настраивать внешний вид интерфейса, устанавливать темы, изменяющие значки и вид стандартных приложений.

Диспетчер телефона позволяет настроить права доступа приложений к Интернету, фоновую работу отдельных приложений, управлять черными и белыми списками звонков/SMS, очищать память.

Также неплохи стандартные приложения файлового менеджера, галереи, календаря и прочие — скорее всего, они устроят потенциального пользователя и он не захочет заменять их аналогами от сторонних разработчиков.

Вышеперечисленные возможности можно назвать стандартными для всех смартфонов Huawei, но Y6 Prime 2018 имеет пару функций, которыми не может похвастаться самая доступная модель.

В первую очередь это сканер отпечатков пальцев. Он позволяет быстро разблокировать смартфон, а также открывать панель уведомлений, листать фото в стандартной галерее, отключать будильники и отвечать на вызовы — эти функции достаточно удобны на практике.

Еще Y6 Prime 2018 оснащен функцией разблокировки по лицу — распознавание происходит с помощью фронтальной камеры. При наличии нормального освещения функция работает достаточно быстро, а если вокруг темно — можно воспользоваться сканером.

Настройка системной навигации на Y6 тоже более гибкая — кроме расположения виртуальных клавиш навигационную панель можно скрывать в любых приложениях или вовсе заменить многофункциональной клавишей с поддержкой жестов, которая может находиться в любом месте экрана.

Время работы

Смартфоны оснащаются встроенными аккумуляторами емкостью 3000 мАч. В комплекте с каждым — зарядное устройство с параметрами 5В/1А.

Время работы моделей прямо пропорционально нагрузке — относительно активным пользователям придется заряжать смартфоны раз в день, а кто-то сможет получить и два дня работы.

Камеры

Huawei Y5 2018 получил основную камеру с сенсором на 8 Мп (f/2.8) с автофокусом и вспышкой и фронтальную камеру разрешением 5 Мп (f/2.0), тоже со вспышкой.

Huawei Y6 Prime 2018 предлагает уже 13 Мп сенсор основной камеры (f/2.2) и фронтальный модуль на 8 Мп (f/2.0, вспышка).

Приложение камеры у смартфонов сравнимое — минимум режимов съемки (есть «Украшение», HDR, панорама), только базовые настройки и цветовые фильтры. В то же время даже из характеристик видно, что модели должны снимать по-разному.

Камера Y5 2018 оставляет впечатления, аналогичные производительности смартфона — фотографии получаются со слабой детализацией, в условиях среднего и недостаточного освещения лучше не снимать. Видео плохое.

У Huawei Y6 Prime 2018 дела обстоят получше, качество съемки если и уступает старшему Y7 Prime, то незначительно. В целом — у этого аппарата обычные для своего ценового сегмента камеры, которые фотографируют приемлемо.