Обзор Huawei Y7 Prime 2018

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В модельном ряду Huawei смартфоны линейки Y занимают низшую позицию — это самые доступные, а заодно и самые простые по оснащению аппараты. Но так как недорогие телефоны составляют львиную долю продаж любой компании, мы не можем подходить мимо, и поэтому сегодня знакомимся с Huawei Y7 Prime 2018.

Дизайн

Y7 Prime 2018 относится к относительно недорогим смартфонам (на момент старта продаж устройство стоит 5999 гривен), но его нельзя обвинить в отсутствии дизайна — он выглядит интересно, в первую очередь благодаря яркой синей «спинке», которая симпатично переливается на солнце и при больших углах отклонения уходит в фиолетовый оттенок.

Такое покрытие собирает отпечатки пальцев, поэтому фанатов практичности может заинтересовать черная версия смартфона из матового пластика, хотя мне кажется, что она выглядит менее интересно.

Аппарат получился лёгким — 155 грамм, но корпус ощущается вполне жёстким и отлично собранным. Размеры привычны для 6 дюймовых аппаратов с соотношением сторон экрана 18 к 9, а расположение элементов управления стандартное.

Физические клавиши регулировки громкости и включения находятся справа, сзади — функциональный сканер отпечатков пальцев, который отлично справляется не только с разблокировкой устройства, а может использоваться для открытия панели уведомлений, листания фотографий в галерее, съёмки в камере, ответа на вызовы и отключения будильников.

Слева — лоток под две NanoSIM и карту памяти, снизу — MicroUSB, динамик и mini-jack. Для управления системой используются сенсорные наэкранные клавиши. Их расположение и количество можно настроить или использовать вместо них одну универсальную наэкранную кнопку с поддержкой жестов. В плане вариативности способов управления Huawei всегда готова предложить максимум вариантов.

Своего покупателя аппарат встречает простой коробкой из достаточно тонкого картона. Внутри — кабель, зарядное (5В/1А), документация и сам аппарат.

Экран

Huawei Y7 Prime 2018 оснащается 6 дюймовым IPS экраном с разрешением HD+ (720 x 1440 точек). Матрица прикрыта защитным стеклом со скруглёнными краями (2.5D), на которое из коробки наклеена защитная пленка, что наверняка понравится большинству покупателей.

По нашим замерам, яркость подсветки изменяется от 2 до 319 кд/м², а контрастность составляет 1 к 1147. Калибровка выполнена не идеально, но на нормальном для такого смартфона уровне. Есть возможность самостоятельной настройки цветовой температуры и функция «Защита зрения», которую можно активировать вручную или по расписанию.

Относительно невысокое, но приемлемое для цены смартфона, разрешение экрана при реальном использовании не бросается в глаза — обычно мы не держим аппарат настолько близко к лицу, чтобы рассмотреть отдельные пиксели, так что изображение выглядит гладким. Цвета натуральные, не перенасыщенные. Максимальная яркость экрана невысока, но за счет хорошей контрастности изображение остается различимым на солнце. В целом экран не вызывает каких-то восторгов или нареканий — перед нами просто нормальный дисплей, который соответствует общему оснащению модели.

Аппаратная платформа

Смартфон построен на восьмиядерной платформе Qualcomm Snapdragon 430, оснащается 3 и 32 ГБ памяти (доступно 24,7 ГБ), которую можно расширить благодаря отдельному слоту для карты памяти. Остальные характеристики привычны для подобного оснащения: Wi-Fi только 2,4 ГГц, нет NFC и быстрой зарядки, есть FM-радио, разъем MicroUSB и привычный mini-jack, поддержка всех актуальных частот 3G/4G.

Конечно, с таким «железом» от смартфона нельзя ждать выдающейся производительности, но в целом конфигурация выглядит сбалансированной, в том числе благодаря использованию дисплея с разрешением HD+.

При повседневной эксплуатации Y7 Prime 2018 работает с нормальной скоростью, недостаток производительности можно заметить разве что в чуть большем времени запуска тяжелых приложений или в задержках, которые появляются, когда вы начинаете «прыгать» между программами. Но можно и поиграть — тот же Asphalt Extreme смартфон тянет, так что скорость работы можно назвать ожидаемой.

Софт

В программном плане нас ждет Android 8.0 с фирменным интерфейсом EMUI 8.0, о возможностях которого чуть более подробно написано в обзоре Huawei P20 Pro.

Конечно, чипа со «встроенным искусственным интеллектом» тут нет, так что на распознавание образов в камере рассчитывать не стоит, и нет переводчика Translator. Но в остальном интерфейс и настройки аналогичны другим смартфонам Huawei. Например, есть вполне быстрая разблокировка по лицу с помощью фронтальной камеры.

Мультимедиа

Единственный мультимедийный динамик смартфона отличается чистым звучанием и средней максимальной громкостью, прослушивается в основном средний диапазон частот — вы услышите вызов на улице, но можете пропустить сигнал, если вокруг будет очень шумно. Виброзвонок средний по силе, ощущается в карманах брюк. Каких-то проблем со слышимостью во время разговоров за время тестирования замечено не было, как и проблем с качеством приема сети — все работало должным образом.

Качество воспроизведения музыки в наушниках в целом понравилось. Есть встроенный эквалайзер Huawei Histen, который позволяет подстроить звучание под свой музыкальный вкус, добавить объемности.

Время работы

Встроенный аккумулятор имеет емкость 3000 мАч. В моем привычном сценарии использования аппарат в среднем работал сутки, показывая до 6 часов активного экрана.

Предпосылок, чтобы ставить рекорды автономности у Huawei Y7 Prime 2018 нет — платформа не самая производительная, но аккумулятор имеет типичную емкость. Поэтому реальное время работы будет зависеть от сценария использования: активному пользователю заряда точно хватит на световой день работы, разрядить смартфон быстрее получится разве что играя, а рядовой пользователь сможет получить до двух дней работы.

Камеры

Основная камера смартфона включает два модуля: основной на 13 Мп и дополнительный на 2 Мп, для создания снимков с эффектом боке (размытие фона). Вполне ожидаемо, она не поражает воображение качеством итоговых фотографий.

Дневные фото в целом выглядят приемлемо — они не могут похвастаться высокой детализацией, но хотя бы отличаются правильной цветопередачей, а вот кадры, сделанные в сложных условиях не выдерживают критики.

Второй модуль в целом справляется со своей задачей — если речь идет о размытии фона на портретном снимке, то он поможет получить более интересный кадр, но это не касается фотографирования любых объектов, особенно сложной формы.

Видео смартфон снимает в разрешении Full HD (30 к/с) и без стабилизации, так что результат вас не порадует.

Фронтальная камера на 8 Мп тоже снимает среднее — днем получится сделать нормальное селфи. Теоретически, ночью может помочь фронтальная вспышка, которая должна автоматически подстраивать яркость в зависимости от условий освещения, а также режимы «украшения». В будущем компания обещает добавить «портретный» режим и для фронтального сенсора.