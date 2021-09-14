Обзор специализированных аудиокомплектов для съемки видеоконтента в мобильном режиме от Sennheiser





Количество создаваемого видеоконтента в современном мире поражает масштабами. Снимают почти все. На рынке существует огромное количество камер, способных снимать хорошее видео, с самыми различными функциями, в их числе и смартфоны. Безусловно, хорошая камера — необходимый инструмент для любого видеоблогера. К сожалению, большинство людей воспринимает видео только как изображение, а звуковая дорожка предстает в роли второстепенной составляющей. По моему скромному субъективному мнению качество звука должно стоять на первом месте. Поэтому мы подготовили обзор специализированных аудиокомплектов от Sennheiser для съемки видеоконтента в самых различных условиях, в том числе и в мобильном режиме. Первые два построены на базе компактных узконаправленных микрофонов: MKE 200 Mobile Kit, как понятно из названия, на базе накамерного микрофона MKE 200, а MKE 400 Mobile Kit, соответственно, на базе микрофона MKE 400. Третий набор комплектуется петличным микрофоном XS Lav с разъемом USB-C.

Назначение микрофонов

Встроенные в камеру или смартфон микрофоны не способны записывать качественный звук, тем более когда важно снять говорящего на расстоянии. Как правило, для четкой и приятной передачи речи, звук записывают на внешний накамерный или петличный микрофон. Последний крепят непосредственно на спикера, а накамерную систему (выдает уже само название) — на камеру или смартфон. Для выбора того или иного комплекта важно определиться с задачами, которые придется решать при съемочном процессе. Петличный микрофон даст более качественное звучание голоса, но только от его «владельца», речь стоящих в нескольких метрах людей слышно будет намного хуже. Кроме этого, стоит быть готовым к тому, что петля будет привязана шнуром к основному устройству. Для того чтобы помочь решить эту проблему у производителя есть решение в виде еще одного комплекта с компактной радиосистемой XSW-D Portable Lav Mobile Kit — это компактная полностью беспроводная микрофонная система с передатчиком, приемником и фирменным петличным микрофоном Sennheiser ME2-II. Но в рамках этого обзора подробно рассматривать мы ее не будем.

Накамерное устройство не может похвастаться более высоким результатом голосовой записи, в силу своего удаленного размещения от спикера, но позволит сохранить мобильность и будет более актуальным, к примеру, в репортажных съемках, где важно разборчиво слышать не только основного героя в кадре. При этом можно записать разборчиво голос даже с расстояния в несколько метров с помощью узконаправленного микрофона, а благодаря его суперкардиодиной направленности, оператор может задавать вопросы или комментировать.

Комплектация MKE 200 Mobile Kit и MKE 400 Mobile Kit

Оба аудиокомплекта поставляются с держателем смартфона и мини-триподом Manfrotto PIXI. В коробках с MKE 200 и MKE 400 Mobile можно найти: сами микрофоны, по два набора кабелей 3,5 мм с разной распиновкой, один для подключения к камере, второй — к смартфону, ветрозащиту, чехол и документацию.

Обмотка кабелей синего цвета, что на мой взгляд не очень практично, но тут видимо производитель решил сыграть на эмоциях покупателя. Поскольку старшая модель требует дополнительное питание, то в комплекте с ней присутствуют два элемента типа ААА. Все это упаковано в качественных коробках из плотного картона, окрашенных в уже всем знакомые фирменные цвета производителя.

Комплектация XS Lav USB-C Mobile Kit

В коробке с петличной системой XS Lav USB-C Mobile Kit: микрофон, чехол, документация и все те же держатель смартфона Sennheiser Smartphone Clamp и штатив Manfrotto PIXI.

Mobile Kit

Прежде чем перейти к микрофонным системам, подробней ознакомимся с теми комплектующими, что дают возможность создать полноценный сетап для видеоблогера.

Универсальный держатель позволяет зафиксировать смартфон и оперативно, без особых усилий перевернуть его на 180 градусов из вертикального в горизонтальное положение и наоборот. Он выполнен из легкого и прочного алюминиевого сплава с мягкими обрезиненными зажимами. Для надежного удержания смартфона в нужном положении предусмотрены фиксаторы. На ножке держателя есть множество технических отверстий для фиксации дополнительных аксессуаров (например компактного источника света), а сбоку самого фиксатора — вырез для установки микрофона. В основе ножки держателя — универсальные отверстия разного диаметра для крепления на штатив. Держатель сделан качественно и удобен в использовании.

Мини-трипод Manfrotto PIXI удачно дополняет функциональность комплекта, позволяя не только надежно зафиксировать всю конструкцию на плоской поверхности, но и удобно удерживать ее в руке, что дает возможность не только записывать статичные ролики, но и вести запись, перемещаясь по локациям.

Если понадобится выровнять горизонт и поправить кадр, то можно воспользоваться шаровым механизмом. Выполнен штатив из металла и собран качественно.

Используя некоторое время Mobile Kit, могу с уверенностью сказать, что это идеальное решение не только для для современного “влогера”, но и для ценителя мобильной фотографии. Он весит немного, запросто помещается в небольшой сумке или даже в кармане. Такой комплект можно приобрести и отдельно от микрофонных систем.

Конструкция и внешний вид MKE 200 Mobile Kit и MKE 400 Mobile Kit

Материалы корпуса выполнены из качественного и прочного пластика черного цвета. Под сеткой корпуса, которая одновременно является и ветрозащитой, скрыта рабочая часть микрофона, она располагается на встроенной виброгасящей подвеске. На ножке есть крепление для держателя смартфона или в холодный башмак камеры и разъем 3,5 мм. Габариты MKE 200 — 69 x 60 x 39 мм, а вес — 48 г.

Старшая модель несколько крупнее и увесистей, её размеры — 126 x 67 x 37, а вес — 93.5 г. В отличии от MKE 200 она имеет отсек для двух батареек типа ААА. На левой стороне корпуса расположена кнопка питания, переключатель режимов (снижает уровень низких частот) и переключатель усиления чувствительности микрофона. Справа находится вход для наушников для контроля звукового сигнала и качелька регулировки громкости.

Конструкция обоих устройств, в отличии от многих конкурентов, радует своей лаконичностью, отсутствие подвижных деталей на корпусе — это большой плюс. Габариты и вес микрофонов позволяют не переживать за общую массу сетапа. Оба устройства настолько компактны, что их можно брать с собой куда угодно.

Конструкция и внешний вид XS Lav USB-C Mobile Kit

Петличные микрофоны внешне ничем особенно не отличаются от своих собратьев. В основании пластиковая головка с капсюлем, которая соединена со штекером экранированным проводом. Но если вы хотя бы раз пользовались дешевой петличкой, то сразу поймете, что в руках качественный аксессуар.

Кабель гибкий и приятный на ощупь, такой точно сразу не выйдет из строя. Длина его составляет 2 метра. Прижимной механизм на одежду (в народе «крокодил») выполнен из металла и тоже не подведет в ответственный момент. Часто именно этот элемент в дешевых микрофонах живет не долго, приходится что-то придумывать на ходу, а на это тратится драгоценное время.

Здесь стоит отметить, что в сам комплект входит микрофон с разъемом USB-C, но при желании отдельно можно приобрести такой же микрофон с разъемом 3,5 мм, который называется XS Lav Mobile.

Подключение и совместимость

Микрофоны Sennheiser MKE 200 и MKE 400 подключаются к камере или смартфону комплектными кабелями. Штекер, который вставляется в микрофон, оборудован креплением-гайкой. Для надежности она дополнительно накручивается на разъем в микрофоне. На первый взгляд оба шнура выглядят одинаково, и может показаться, что один из них запасной. Но это не так, кабели имеют разную распиновку и предназначены для разных устройств. Отличить их не составит труда, на одном из них есть ярлык с надписью SMARTPHONE.

Одно из главных достоинств Sennheiser MKE 200, это полная автономность, для работы ему не требуется питание. Ничего не нужно настраивать и разбираться в тонкостях звукозаписи, чтобы использовать этот микрофон.

MKE 400 более профессиональное решение, которое предлагает дополнительную функциональность настроек и управления, а так же разъем для подключения наушников, что позволяет контролировать качество записи непосредственно в процессе съемки. Такие изменения не могли пройти даром и потребовали, как увеличение габаритов устройства, таки и дополнительного питания. Перед использованием нужно включить микрофон посредством кнопки питания, индикатор зеленого цвета даст понять, что устройство готово к работе. Рядом находятся два переключателя, ближний к индикатору меняет характер звучания (обрезает низкие частоты) и второй регулирует силу чувствительности микрофонов.

Что касается петличных микрофонов, то здесь все просто, выбирайте для себя вариант той системы, которая подходит оптимально к вашему устройству. В случае, когда нужно будет расширить возможности подключения, всегда можно воспользоваться переходниками, к сожалению, устройства в обзоре ими не комплектуются. После подключения смартфон или компьютер распознают и переключаются на микрофон автоматически.

Технические характеристики и качество звука

Начнем с накамерных систем, а именно с младшей модели MKE 200. Микрофон имеет суперкардиоидную диаграмму направленности и лучше всего записывает спереди и немного по бокам, остальные шумы хорошо отсекаются. Обычно портативные микрофоны чувствительны к структурным шумам, поэтому в корпус встроена ветрозащита и виброподвес для минимизации помех от камеры.

Его конструкция не предусматривает никаких настроек, с которыми можно было бы возиться, или даже батарей, которые нужно заряжать. Этот компактный микрофон хорошо справляется со снижением фоновых шумов и улавливает больше тонкостей, чем встроенный в смартфон или камеру. Разница особенно очевидна в шумной и неблагоприятной для записи звука обстановке. Запись со всех микрофонов велась на смартфон Pixel 3a. Проводилась она в офисном помещении без звукоизоляции и экранирования. В помещении присутствует легкий эффект реверберации. Также для сравнения работы микрофонов использовалась локация с максимально неблагоприятными условиями (шум автомобилей одного из основных центральных проспектов, ветер).

Помещение_MKE 200

Улица_MKE 200

Помещение_Pixel 3a

Улица_Pixel 3a

MKE 400 также как и младшая модель оснащен встроенной ветрозащитой и виброподвесом. Эти технологии обеспечивают максимально чистую запись аудио при съёмке видео в сложных условиях.

MKE 400 имеет суперкардиоидную диаграмму направленности, усиленную интерференционной трубкой. Она позволяет микрофону различать осевые и внеосевые звуки, которые поступают к капсюлю разным способом. Это обеспечивает превосходную направленность при небольших размерах. Качество звука отличается от младшей модели в лучшую сторону, но и цена при этом существенно разнится.

Микрофон оснащён низкочастотным фильтром и 3-ступенчатым переключателем чувствительности. Если ваше устройство не позволяет проверять уровень и контролировать звук при записи, то можно воспользоваться выходом для наушников на самом микрофоне. Гость обзора, по заявлению производителя, обеспечивает до 100 часов непрерывной работы от двух батареек AAA. MKE 400 автоматически включается и выключается вместе с камерой, что позволяет существенно экономить заряд. Микрофон обеспечивает значительно лучший звук, чем встроенный микрофон камеры и смартфона, за счет отсекания фонового шума. Разница на первый взгляд может быть неочевидной в «тепличных» студийных условиях, но как только условия съемки меняются в худшую сторону, становится сразу понятно почему подобные системы будут не лишними в арсенале видеоблогера.

Помещение_MKE 400

Улица_MKE_400

Стоит добавить, что оба накамерных микрофона комплектуются дополнительной ворсистой ветрозащитной насадкой, для особо ветреных условий съемки.

Микрофоны Sennheiser XS Lav Mobile и XS Lav USB-C Mobile оснащены всенаправленным капсюлем. Он передает звук качественно и сохраняет природное и глубокое звучание голоса. Кроме этого, оба петличных микрофона специально оптимизированы для работы с мобильными устройствами — смартфонами, планшетами и ноутбуками. И не требуют для работы специальных настроек, достаточно просто воткнуть микрофон в гаджет и можно снимать.

Помещение_XS Lav Mobile

Улица_XS Lav Mobile

Звуковые тракты устройств для записи могут иметь свои нюансы, поэтому следует обратить на это внимание. Ни один микрофон каким бы дорогим и качественным не был, не даст вам превосходного результата, если основное устройство не раскроет его потенциал. Также стоит обратить внимание на настройки звукозаписи гаджета, в большей степени это касается фотокамер.