Обзор игровой мыши SteelSeries Prime+





SteelSeries предлагает массу игровых манипуляторов на любой вкус и игровой жанр. Не так давно компания представила новую линейку Prime, оптимизированную для киберспортивных дисциплин и в целом соревновательных компьютерных игр. Сегодня мы познакомимся с моделью SteelSeries Prime+, проводной мышью с… OLED-экраном.

Комплектация

Комплект поставки стандартный как для проводной мыши: в коробке можно обнаружить сам манипулятор, съемный USB-кабель и руководство пользователя.

Дизайн, эргономика SteelSeries Prime+

В отличие от симметричных моделей вроде Rival или Sensei, у Prime+ эргономичная форма под правую руку. Корпус — практичный матовый пластик, RGB-подсветкой оснащен только ободок колесика, в самой мыши больше ничего не светится. К сборке претензий нет, в руке ничего не скрипит и не шатается.

У верхней части корпуса относительно высокий подъем, с «вершиной» посередине корпуса, если смотреть в профиль. У мыши ощутимый уклон вправо, что способствует более комфортному расположению руки на ней (при хватке «ладонь»).

Габариты средние, как для проводной модели: 125х68х42 мм, а вот масса очень небольшая: 105 г с проводом и всего 71 г — без. Кабель длиной 2 м, в тканевой оплетке, мягкий и гибкий. Несмотря на то что SteelSeries Prime+ — проводная модель, кабель можно отсоединить для более удобной переноски, к корпусу он подключается по micro-USB. При этом, из-за особой «треугольной» формы гнезда, подключить мышь другим кабелем, скорее всего, не получится — по крайней мере, имеющиеся у нас в редакции кабели со стандартной формой разъема к этой мыши не подходили.

У SteelSeries Prime+ шесть кнопок — кроме основных и колесика, есть две кнопки сбоку, под большим пальцем, и еще одна снизу, о которой подробнее чуть позже. Колесико вращается довольно туго, но клик при этом достаточно легкий и очень отчетливый. Ближняя боковая кнопка оказывается прямо под большим пальцем; для геймеров со средним размером ладони дальняя также в пределах досягаемости: перехватывать манипулятор, чтобы до нее дотянуться, не придется.

Производитель заявляет, что корпус SteelSeries Prime+ предназначен главным образом для хваток типа «коготь» и «пальцы». Нам показалось, что лучше всего мышь показывает себя в первом случае — для «пальцев», особенно при небольших руках, у нее сравнительно широкая задняя часть с ощутимым наплывом слева. Впрочем, даже с хваткой «ладонь» для более спокойных игровых жанров у игроков проблем возникнуть не должно — мышь достаточно крупная и «хваткая», так что неудобства здесь могут быть лишь у владельцев особенно крупных ладоней.

Функциональность, сенсор

В SteelSeries Prime+ используется разработанный совместно с PixArt сенсор TrueMove Pro+. Судя по названию, это улучшенная версия датчика, который мы уже видели в свое время в SteelSeries Sensei Ten — TrueMove Pro (и который используется в базовой модели в новой линейке, SteelSeries Prime). Основные характеристики у новинки оказываются такими же, что и у предшественника: максимальное разрешение 18000 DPI, возможность корректно отслеживать до 450 дюймов в секунду при ускорениях до 50G. Единственное обнаруженное отличие — наличие у TrueMove Pro+ отдельного датчика отрыва (расположен в небольшой овальной «нише» над основным сенсором).

Под основными кнопками используются механические переключатели Prestige OM с заявленным ресурсом 100 млн. нажатий (напомним, у SteelSeries Sensei Ten также была «механика», однако ресурс был заявлен меньший — «всего» 60 млн. нажатий). Клик четкий, короткий, у левой кнопки средний по уровню громкости, у правой заметно тише. Чувствительность средняя, ложных срабатываний от легких касаний не наблюдается.

Основной отличительной особенностью SteelSeries Prime+ является небольшой OLED-экран на днище корпуса, над оптическим датчиком. Обычное нажатие расположенной рядом кнопки переключает чувствительность сенсора между пятью шаблонами (по умолчанию это 400, 800, 1200, 2400 и 3200 DPI, изменить их значения можно в фирменной утилите), а долгое нажатие вызывает собственное меню манипулятора — выбор нужного пункта в нем выполняется с помощью колесика прокрутки, выбор/подтверждение — левая клавиша, отмена/возврат — правая. В итоге, кроме чувствительности, в этом меню можно изменить частоту опроса (125-1000 Гц), изменить высоту подъема над ковриком, на которой сенсор продолжает регистрировать движения (0,5-2 мм), переключить цвет и характер свечения колесика, изменить яркость экрана и настроить еще целый ряд параметров — меню неожиданно оказывается достаточно большим и включает в себя даже сброс на заводские установки.

Программное обеспечение

Для настройки мыши используется утилита SteelSeries Engine, с недавних пор входящая в пакет SteelSeries GG. С ее помощью можно переназначить все клавиши мыши, кроме нижней, изменить чувствительность сенсора (в том числе гибко настроить значения для всех пяти шаблонов), высоту подъема, частоту опроса и целый ряд других параметров (часть из них можно отрегулировать с помощью OLED-дисплея, но в утилите это сделать все же удобнее). Также SteelSeries Engine может записывать макросы и позволяет отредактировать картинку с приветственным сообщением на OLED-экране.