Обзор Sensei Ten: возвращение легенды от SteelSeries





SteelSeries Sensei — это действительно одна из самых известных игровых мышей, которая запомнилась геймерам по всему миру удачной формой и сбалансированной конструкцией. Но даже такая модель требует обновления начинки и легких изменений в дизайне. Особенно с учетом того, что с момента выпуска оригинальной модели прошло уже 10 лет. И к юбилею, компания SteelSeries подготовила новую версию — Sensei Ten, которая вобрала в себя все лучшее, что может предложить рынок игровых манипуляторов, но сохранила почти идеальную форму.

Дизайн

Во внешнем виде оказалось не так уж и много изменений, что даже хорошо, ведь столь популярный продукт надо обновлять крайне осторожно. В SteelSeries решили отказаться от краски под металлик, которая была в оригинальной версии и пришли к матовому практичному покрытию. По этому параметру Sensei Ten очень похожа на Sensei RAW.

По словам компании, это было продиктовано соображениями практичности. Такое покрытие уже использовалось в некоторых мышах компании, например в Kinzu, и судя по опыту, оно действительно более долговечное. К тому же, отпечатки на мыши почти не задерживаются.

Вторым и последним обновлением дизайна стала RGB-подсветка логотипа и колесика прокрутки. И небольшим штрихом стал иероглиф на левой боковине. Качество пластика мыши — отменное. Конструкция жесткая, ничего не люфтит и не скрипит.

Форма Sensei Ten

Что касается формы, то тут без изменений и это только к лучшему. Согласитесь, что было бы мягко говоря непонятным изменение одной из самых выверенных и удачных конструкций.

SteelSeries полностью сохранила форму и баланс. Мышь отлично лежит в руке и подходит для трех основных типов хвата: “ладонь”, “коготь” и “пальцы”. Лично мне наиболее удобной была хватка “ладонь”.

У мыши прекрасный баланс и вес, который составляет всего 92 грамма. Он отлично распределен по всей конструкции и какого-либо перевеса в одну или другую сторону тут нет.

Клавиши

В наборе клавиш также нет изменений. Пара основных, колесико прокрутки, клавиша изменения dpi и диод активного профиля рядом. Никуда не делись и пары клавиш с каждой стороны, что вместе с формой делает мышь подходящей как для правшей, так и левшей.

Под основными клавишам теперь используются механические переключатели с ресурсом в 60 млн нажатий. Их точно хватит до следующего заметного обновления Sensei. Клик всех клавиш четкий, короткий, немного приглушенный. Чувствительность умеренная, ложных срабатываний от прикосновений не бывает. Колесико прокрутки тихое в работе, без лишнего люфта и посторонних звуков.

Оснащение и настройка

В качестве сенсора используется разработанный совместно с PixArt датчик TrueMove Pro с внушительными максимальным разрешением 18000 dpi. Сенсор может корректно отслеживать до 450 дюймов в секунду при ускорениях до 50G. SteelSeries заявляет, что возможности этого датчика превосходят нужды любого человека в скорости и точности. В принципе, в это веришь. За время использования мыши, мне так и не удалось добиться срыва, даже при самых резких перемещениях.

Самым лучшим вариантом поверхности для Sensei Ten будет конечно же тканевый коврик, но мышь отлично работала и на простых деревянных и пластиковых покрытиях.

Для настройки мыши используется фирменная утилита SteelSeries Engine. В ней вы можете настроить функциональность каждой клавиши, задать разрешение сенсора, частоту опроса, угловую привязку и ускорение. Последние два параметра отключены по умолчанию. Разрешение регулируется в диапазоне от 50 до 18000 dpi с шагом в 50 пунктов. Есть возможность создания макросов.