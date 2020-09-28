Обзоры
Обзор телевизора AIWA JU65DS700S

Обзор телевизора AIWA JU65DS700S

Обзор телевизора AIWA JU65DS700S


Современной молодежи название AIWA, скорее всего, вряд ли что-то скажет, однако люди постарше наверняка сразу вспомнят музыкальные центры и видеомагнитофоны этой японской компании, которые в конце прошлого века в наших краях были не менее популярны, чем продукция более именитых брендов вроде Sony или Panasonic. С тех пор «много воды утекло», компания переживала взлеты и падения, торговая марка AIWA была выкуплена Sony и спустя некоторое время закрыта… однако в 2017 году ее выкупил японский производитель электроники Towada Audio, который сейчас и производит продукцию под этим легендарным брендом.

Aiwa JU65DS700S
Телевизоры на
от 17 308 грн
Предложений: 24
Сравнить цены

 

Дизайн AIWA JU65DS700S

Внешний вид у телевизора достаточно традиционен – это черный «прямоугольник» на двух изогнутых ножках, экран обрамлен тонкой линией боковой грани корпуса, снизу на рамке находится знакомое лого. Расстояние между ножками довольно большое – около 140 см, это надо учитывать при выборе тумбы. Если телевизор планируется монтировать на стену, здесь есть VESA-совместимое крепление 400х200.

111

После включения становится заметна дополнительная узкая рамка вокруг экрана, прикрытая защитным стеклом – в итоге общая ширина рамки у изображения составляет 10 мм по бокам и сверху, и 18 мм – снизу; при такой диагонали она почти не бросается в глаза. Корпус по нынешним меркам не самый тонкий: основная часть примерно 4,5 см в толщину, нижний блок с электроникой – 9 см.

111

Все разъемы находятся в одном блоке, ориентированном вбок. Пользователь может подключить одну антенну эфирного или кабельного телевидения (ATV/DVB-C/DVB-T/DVB-T2), для внешних источников видео здесь имеются три порта HDMI и один совмещенный аналоговый аудио-видео в виде мини-джека. Переходник для этого разъема с традиционных «тюльпанов» идет в комплекте, так что если у вас или ваших родителей вдруг сохранился видеомагнитофон этого же бренда родом из 90-х, вы вполне сможете «подружить» его с этим телевизором. Также здесь можно найти оптический аудиовыход, разъем для подключения наушников, порт Ethernet и два порта USB 2.0 для подключения внешних накопителей и периферийных устройств. Кроме проводного соединения, AIWA JU65DS700S может подключаться к локальной сети и по Wi-Fi.

Обзор телевизора AIWA JU65DS700S

 

Пульт ДУ

Пульт ДУ у этого телевизора традиционного вида – он достаточно крупный, с большим количеством кнопок, включая цифровой блок. Две специализированные кнопки предназначены для запуска популярных стриминговых сервисов Netflix и Youtube. У пульта традиционная для такого корпуса эргономика, он хорошо ложится в руку, кнопки крупные и легко нажимаются.

1111

 

Платформа, функциональность

В качестве «умной оболочки» в AIWA JU65DS700S используется Android TV 9. За его работу отвечает 64-разрядная SoC производства Mediatek (CPU с четырьмя ядрами Cortex-A55, работающими на частотах до 1400 МГц, GPU – Mali-470 MP), 1,5 ГБ ОЗУ и 4 ГБ встроенной памяти.

111

Интерфейс Android TV стандартный, без каких-то особых изменений от производителя: меню поиска наверху, системное меню в правом верхнем углу, список приложений и ленты рекомендованного контента в различных стриминговых сервисах.

11111

При желании пользователь может отредактировать содержимое главного экрана, убрав или добавив те или иные сервисы. К сожалению, комплектный пульт ДУ не поддерживает голосовой ввод, но при необходимости к телевизору можно подключить любой универсальный пульт ДУ по Bluetooth с соответствующей функциональностью, либо же использовать стандартное приложение Android TV Remote Control на своем смартфоне. После этого можно без проблем пользоваться возможностями Google Assistant как для голосового поиска, так и управления работой телевизора. Также этот телевизор поддерживает протокол Google Cast, так что пользователь может отправлять на него аудио, фото и видео со своего смартфона.

11

Предустановленных приложений минимум – это клиент эфирного телевидения Live TV, электронная версия руководства пользователя, веб-браузер Pango Browser, встроенный плеер для локального медиаконтента и набор клиентов для стриминговых сервисов (YouTube, Netflix, Amazon Prime Video). Встроенный плеер поддерживает 10-битное видео, кодек h265, показывает текстовые субтитры, умеет декодировать аудио в форматах Dolby Digital и DD+, а в тесте на максимальный битрейт с легкостью воспроизвел файл с битрейтом порядка 160 Мбит/с, чего с головой хватит для любого, даже самого «тяжелого» 4K-видео.

 

Качество изображения AIWA JU65DS700S

В данной модели используется выполненная по технологии VA 65-дюймовая ЖК-панель производства CSOT (China Star Optoelectronics Technology, входит в крупнейшую корпорацию TCL, с недавних пор владеет заводом по производству ЖК-панелей, который был выкуплен у Samsung Display Co. Ltd). Также в этой линейке имеются модели с диагоналями 50 и 55 дюймов.

Обзор телевизора AIWA JU65DS700S

Благодаря VA-матрице изображение получается контрастным и насыщенным, с глубоким черным цветом без легкого серого налета, присущего IPS-панелям. Цветопередача естественная, цветовой охват примерно соответствует пространству sRGB.

11

Предлагаемые видеорежимы (Standard, Vivid, Sport, Game и т.д.) не очень сильно отличаются друг от друга, в основном настройками яркости, цветовой температуры и значения гаммы. Мы бы рекомендовали для киносеансов использовать режим Movie как предлагающий наиболее приятную «киношную» картинку с легким теплым оттенком и комфортными установками яркости и контрастности. Для игрового режима при подключении ПК или игровой консоли лучше использовать режим Standard – он дает более яркое и контрастное изображение с чуть завышенной цветовой температурой.

111111

Также мы бы советовали переключить значение гаммы с установленного по умолчанию среднего значения в более насыщенный Dark – кривая гаммы у этого телевизора несколько занижена, и таким образом удается ее приблизить к стандартному значению 2,2.

11111

В целом, картинка у AIWA JU65DS700S производит приятное впечатление, у нее типичная для VA-панели контрастность на уровне 4000:1 и глубокий черный цвет, естественная цветопередача и хорошие углы обзора. К недостаткам стоит отнести довольно низкую максимальную яркость (порядка 320 кд/м²) и поддержку лишь стандартного цветового охвата – хоть для обычных киносеансов его и более чем достаточно, тем не менее, более насыщенные цвета, например, в играх явно не помешали бы.

11

Для телевизора заявлена поддержка HDR, встроенный плеер способен корректно воспроизвести такое видео, но характеристики панели не позволяют получить полноценный HDR-эффект.

4
Оценка ITC.UA
Плюсы: Хорошее качество изображения; большая диагональ; Android TV; умеренная стоимость
Минусы:
Вывод: AIWA JU65DS700S – хороший вариант бюджетного 4K-телевизора. К его достоинствам стоит отнести качественную VA-панель, функциональную оболочку Android TV и умеренную, как для такой диагонали, стоимость. К недостаткам – не очень высокую яркость и, как следствие, лишь формальную поддержку HDR. Однако у бюджетных моделей она в целом обычно оказывается «для галочки», так что в этом плане AIWA ничем особо не уступает другим телевизорам в данной ценовой категории.

Технические характеристики

Обзор телевизора AIWA JU65DS700S Aiwa JU65DS700S
17 308 − 19 419 грн
Сравнить цены
ТипLCD телевизор (LED)
Диагональ, дюйм65
Разрешение, пиксели3840x2160
Тип матрицыMVA
Изогнутый экран-
Частота, Гц60
Угол обзора, гор/верт178/178
Время реакции, мс9
Яркость, кд/м2280
Контрастность5000:1
Покрытиематовое
Поддержка HDR-
Операционная системаAndroid 7.0
Smart TVSmart TV
PIP (Картинка в картинке)-
Time Shift+
CI слот1
Камера-
Возможность крепления на стену (VESA)+ (200х200)
Кардридер-
Встроенный медиаплеер (поддерживаемые форматы)avi/mpg/ts/mov/mkv/dat/mp4/vob/flv/xvid/H.264/MVC/ VP6/VP8/VP9/H.265/mp3/aac/wav/mka/ape/flac/lpcm/dra/ jpg/jpeg/bmp/png/gif/webp/srt/sub/smi
Upscaling (масштабирование изображения)+ (4K)
Стандартный пульт ДУстандартный
Управления со смартфонов+ (Android, iOS)
Поддержка клавиатур и мышей+/+
Ethernet+ (100 мб/сек)
Wi-Fi+ (IEEE 802.11b/g/n)
DLNA+
WiDi-
Miracast+
AirPlay-
Bluetooth-
NFC-
Поддержка 3D-
Конвертация 2D в 3D-
Технология 3D-
Количество 3D-очков в комплекте, шт-
АналоговыйPAL, SECAM
ЦифровойDVB-T2, DVB-S2, DVB-C
DisplayPort-
SCART1
Компонентный вход1
Композитный вход1
S-Video-
Цифровые аудио+ (коаксиальный)
VGA/DVIVGA
AUX1
USBUSB 2.0 х 2
MHL-
Выход на наушники1
HDMI 1.4 и ниже3
Динамики, Вт2х10
Сабвуфер-
Саундбар-
Технологии объемного звучанияDolby Digital
Запись видеона USB-накопитель
Количество программнет данных
Телетекст (страниц)+ (нет данных)
Сервисный интерфейс (USB/RS232)USB
ДополнительноТаймер сна
Потребляемая мощность (работа/ожидание), Вт108/0,5
Цветчерный
Размеры, мм1452х899х243
Вес, кг18
Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить