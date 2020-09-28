Обзор телевизора AIWA JU65DS700S





Современной молодежи название AIWA, скорее всего, вряд ли что-то скажет, однако люди постарше наверняка сразу вспомнят музыкальные центры и видеомагнитофоны этой японской компании, которые в конце прошлого века в наших краях были не менее популярны, чем продукция более именитых брендов вроде Sony или Panasonic. С тех пор «много воды утекло», компания переживала взлеты и падения, торговая марка AIWA была выкуплена Sony и спустя некоторое время закрыта… однако в 2017 году ее выкупил японский производитель электроники Towada Audio, который сейчас и производит продукцию под этим легендарным брендом.

Дизайн AIWA JU65DS700S

Внешний вид у телевизора достаточно традиционен – это черный «прямоугольник» на двух изогнутых ножках, экран обрамлен тонкой линией боковой грани корпуса, снизу на рамке находится знакомое лого. Расстояние между ножками довольно большое – около 140 см, это надо учитывать при выборе тумбы. Если телевизор планируется монтировать на стену, здесь есть VESA-совместимое крепление 400х200.

После включения становится заметна дополнительная узкая рамка вокруг экрана, прикрытая защитным стеклом – в итоге общая ширина рамки у изображения составляет 10 мм по бокам и сверху, и 18 мм – снизу; при такой диагонали она почти не бросается в глаза. Корпус по нынешним меркам не самый тонкий: основная часть примерно 4,5 см в толщину, нижний блок с электроникой – 9 см.

Все разъемы находятся в одном блоке, ориентированном вбок. Пользователь может подключить одну антенну эфирного или кабельного телевидения (ATV/DVB-C/DVB-T/DVB-T2), для внешних источников видео здесь имеются три порта HDMI и один совмещенный аналоговый аудио-видео в виде мини-джека. Переходник для этого разъема с традиционных «тюльпанов» идет в комплекте, так что если у вас или ваших родителей вдруг сохранился видеомагнитофон этого же бренда родом из 90-х, вы вполне сможете «подружить» его с этим телевизором. Также здесь можно найти оптический аудиовыход, разъем для подключения наушников, порт Ethernet и два порта USB 2.0 для подключения внешних накопителей и периферийных устройств. Кроме проводного соединения, AIWA JU65DS700S может подключаться к локальной сети и по Wi-Fi.

Пульт ДУ

Пульт ДУ у этого телевизора традиционного вида – он достаточно крупный, с большим количеством кнопок, включая цифровой блок. Две специализированные кнопки предназначены для запуска популярных стриминговых сервисов Netflix и Youtube. У пульта традиционная для такого корпуса эргономика, он хорошо ложится в руку, кнопки крупные и легко нажимаются.

Платформа, функциональность

В качестве «умной оболочки» в AIWA JU65DS700S используется Android TV 9. За его работу отвечает 64-разрядная SoC производства Mediatek (CPU с четырьмя ядрами Cortex-A55, работающими на частотах до 1400 МГц, GPU – Mali-470 MP), 1,5 ГБ ОЗУ и 4 ГБ встроенной памяти.

Интерфейс Android TV стандартный, без каких-то особых изменений от производителя: меню поиска наверху, системное меню в правом верхнем углу, список приложений и ленты рекомендованного контента в различных стриминговых сервисах.

При желании пользователь может отредактировать содержимое главного экрана, убрав или добавив те или иные сервисы. К сожалению, комплектный пульт ДУ не поддерживает голосовой ввод, но при необходимости к телевизору можно подключить любой универсальный пульт ДУ по Bluetooth с соответствующей функциональностью, либо же использовать стандартное приложение Android TV Remote Control на своем смартфоне. После этого можно без проблем пользоваться возможностями Google Assistant как для голосового поиска, так и управления работой телевизора. Также этот телевизор поддерживает протокол Google Cast, так что пользователь может отправлять на него аудио, фото и видео со своего смартфона.

Предустановленных приложений минимум – это клиент эфирного телевидения Live TV, электронная версия руководства пользователя, веб-браузер Pango Browser, встроенный плеер для локального медиаконтента и набор клиентов для стриминговых сервисов (YouTube, Netflix, Amazon Prime Video). Встроенный плеер поддерживает 10-битное видео, кодек h265, показывает текстовые субтитры, умеет декодировать аудио в форматах Dolby Digital и DD+, а в тесте на максимальный битрейт с легкостью воспроизвел файл с битрейтом порядка 160 Мбит/с, чего с головой хватит для любого, даже самого «тяжелого» 4K-видео.

Качество изображения AIWA JU65DS700S

В данной модели используется выполненная по технологии VA 65-дюймовая ЖК-панель производства CSOT (China Star Optoelectronics Technology, входит в крупнейшую корпорацию TCL, с недавних пор владеет заводом по производству ЖК-панелей, который был выкуплен у Samsung Display Co. Ltd). Также в этой линейке имеются модели с диагоналями 50 и 55 дюймов.

Благодаря VA-матрице изображение получается контрастным и насыщенным, с глубоким черным цветом без легкого серого налета, присущего IPS-панелям. Цветопередача естественная, цветовой охват примерно соответствует пространству sRGB.

Предлагаемые видеорежимы (Standard, Vivid, Sport, Game и т.д.) не очень сильно отличаются друг от друга, в основном настройками яркости, цветовой температуры и значения гаммы. Мы бы рекомендовали для киносеансов использовать режим Movie как предлагающий наиболее приятную «киношную» картинку с легким теплым оттенком и комфортными установками яркости и контрастности. Для игрового режима при подключении ПК или игровой консоли лучше использовать режим Standard – он дает более яркое и контрастное изображение с чуть завышенной цветовой температурой.

Также мы бы советовали переключить значение гаммы с установленного по умолчанию среднего значения в более насыщенный Dark – кривая гаммы у этого телевизора несколько занижена, и таким образом удается ее приблизить к стандартному значению 2,2.

В целом, картинка у AIWA JU65DS700S производит приятное впечатление, у нее типичная для VA-панели контрастность на уровне 4000:1 и глубокий черный цвет, естественная цветопередача и хорошие углы обзора. К недостаткам стоит отнести довольно низкую максимальную яркость (порядка 320 кд/м²) и поддержку лишь стандартного цветового охвата – хоть для обычных киносеансов его и более чем достаточно, тем не менее, более насыщенные цвета, например, в играх явно не помешали бы.

Для телевизора заявлена поддержка HDR, встроенный плеер способен корректно воспроизвести такое видео, но характеристики панели не позволяют получить полноценный HDR-эффект.