Обзор телевизора Hisense 55U8QF





Компания Hisense, один из крупнейших производителей электроники в Китае, уже несколько лет официально поставляет на украинский рынок свои модели телевизоров. Сегодня у нас на обзоре – флагманская модель линейки 2020 года, 55-дюймовая Hisense 55U8QF.

Дизайн

У Hisense 55U8QF тонкие рамки вокруг экрана – всего полсантиметра темно-серой полоски. Интересное дизайнерское решение – защитное стекло не «утоплено» в рамку и не выполнено на одном уровне с ней, а как бы «приклеено» сверху, так что оно чуть выступает за пределы корпуса. После включения проявляется дополнительный отступ вокруг изображения примерно такого же размера, так что в итоге картинка обрамлена рамкой около 1 см шириной – при такой диагонали телевизора она визуально воспринимается очень узкой и совсем не бросается в глаза.

А вот обтянутая черной тканью полоса под экраном оказывается непривычно широкой, как для современных телевизоров — в ней скрываются направленные вперед динамики акустической системы.

В качестве подставки используется ножка с основанием в форме бумеранга, размах «лап» у которой несколько меньше, чем у распространенных в последнее время «ножек» по краям корпуса – так что при необходимости этот телевизор можно поставить на довольно компактную тумбу. В задней части подставки есть специальная ниша, прикрытая декоративной крышкой, через которую можно пропустить подключенные кабели и спрятать их таким образом от зрителей. Также есть возможность настенного монтажа – на тыльной стороне можно найти крепление VESA 400х300.

В толщину корпус Hisense 55U8QF сравнительно большой – до 8 см в нижней части. Вызвано это использованием полноценной тыловой подсветки, которая заметно увеличивает габариты по сравнению с более дешевой краевой.

Все разъемы находятся в двух блоках, ориентированных вбок и назад. В основном находятся три порта HDMI 2.0 с поддержкой сигнала [email protected] Гц, два разъема USB 2.0 (0.5 А), два антенных гнезда (одно для кабельного или цифрового эфирного телевидения, и еще одно – для спутникового сигнала), а также интерфейс для модуля условного доступа. Один из HDMI-портов поддерживает функцию ARC, что позволяет выводить многоканальное аудио из стриминговых сервисов на внешнюю акустику. Во втором блоке можно найти порт Ethernet, цифровой оптический аудиовыход, еще один порт HDMI и, несколько неожиданно, композитный видеовход с аналоговым стерео аудио. Кроме Ethernet, к домашней сети Hisense 55U8QF можно подключить и по Wi-Fi (поддерживается стандарт 802.11ac, 2.4 ГГц и 5 ГГц).

Пульт ДУ

В комплекте с телевизором идет пульт ДУ традиционного вида – он средних размеров, с большим количеством кнопок, включая цифровой блок. Корпус алюминиевый, хорошо ложится в руку. У кнопок довольно необычная «рельефная» форма, благодаря чему они легко нащупываются вслепую, нажимаются легко и отчетливо.

Пульт подключается по Bluetooth, так что его не нужно направлять в сторону экрана при управлении телевизором; также в него встроен микрофон, что позволяет использовать голосовой поиск при навигации. В нижней части пульта находятся специализированные кнопки для клиентов популярных стриминговых сервисов, а также запуск встроенного медиаплеера для локального контента.

Платформа, функциональность Hisense 55U8QF

В качестве «умной» оболочки телевизор использует собственную платформу — VIDAA U4. Это новая версия системы, представленная в начале 2020 года, и в ней был полностью переработан пользовательский интерфейс. Теперь он выглядит очень похожим на лаунчер Android TV: системные пиктограммы в левом верхнем углу (поиск, уведомления, выбор видеовхода, профиль пользователя) и ленты установленных приложений и рекомендованного контента под ними.

Для установки приложений используется собственный магазин VIDAA Store, в нем доступны клиенты популярных стриминговых систем (YouTube, Netflix, Amazon Prime Video), имеются и локальные сервисы – MEGOGO, Oll.tv, Воля и т.д. Из фирменных приложений отметим VIDAA Art – постоянно обновляемый каталог фотографий и изображений, создаваемый в партнерстве с известным ресурсом DeviantArt, который может использоваться в качестве скринсейвера, и VIDAA Free – подборка бесплатного видеоконтента из разных источников.

Встроенный медиаплеер проигрывает 10-битное 4K-видео, поддерживает кодек h265, умеет декодировать аудиодорожки в форматах Dolby Digital, DD+ и DTS, а также отображает текстовые субтитры. Производительности системы оказывается достаточно для того, чтобы без притормаживаний воспроизводить самое тяжелое видео (в наших тестах плеер без проблем справился с битрейтом свыше 150 Мбит/с).

Hisense 55U8QF поддерживает воспроизведение контента с мобильных устройств – для этого можно воспользоваться как системными возможностями смартфона по трансляции экрана, так и фирменным «виртуальным пультом ДУ» RemoteNOW. С его помощью также можно запускать установленные на ТВ приложения, переключаться между видеовходами, настраивать параметры изображения и т.д.

Звучание

В Hisense 55U8QF установлена акустическая стерео-система JBL (2х10 Вт), выполненная в формате встроенного саундбара. В нее входят отдельные низкочастотные динамики, и это чувствуется: «басы» хорошо ощутимы и заметно плотнее и ниже, чем у обычной встроенной акустики. Направленность вперед, на зрителя, благоприятно сказывается на проработке высоких частот и позиционировании звука.

Телевизор поддерживает алгоритмы обработки звука Dolby Atmos, с их помощью удается добавить звучанию глубины и насыщенности. В целом, эта акустика звучит достаточно хорошо, чтобы не задумываться о покупке отдельного саундбара, и если и замахиваться на ее «апгрейд», то уже сразу до полноценной системы окружающего звучания.

Качество изображения

В Hisense 55U8QF используется 55-дюймовая 10-битная (8 бит + FRC) 4K-панель, выполненная по технологии VA, с тыловой (Direct LED) подсветкой и частотой обновления 120 Гц. Размещение светодиодов по всей площади позади матрицы позволяет добиться более равномерной подсветки и реализовать ее локальное затемнение для более высокой контрастности (всего доступно 132 независимые зоны). Также в этой линейке имеется модель с диагональю экрана 65 дюймов, у нее локальная подсветка разделена на 180 зон.

В названии линейки используется аббревиатура ULED. Она расшифровывается как Ultra LED – это целый комплекс различных технологий Hisense, который, по словам производителя, под одним названием объединяет два десятка патентованных улучшений цветового охвата, повышения контрастности и сглаживания в динамичных сценах.

Кроме того, здесь используется подсветка на основе квантовых точек (Quantum Dot). В ней вместо традиционных светофильтров применяется тонкая пленка с нанесенными на ней квантовыми точками (мельчайшими полупроводниками, светящимися под воздействием слабого облучения LED-светодиодов). Это позволяет добиться более ярких и «чистых» цветов и более высокой контрастности.

Максимальная яркость в обычном режиме составляет 600 кд/м², пиковая в режиме HDR может достигать 1200 кд/м². Контрастность традиционно для VA-панелей весьма высокая, порядка 5000:1. У телевизора расширенный цветовой охват, почти полностью покрывающий пространство DCI-P3. При включении игрового режима в настройках задержка ввода значительно снижается, примерно до 15 мс, что делает этот телевизор хорошим вариантом в качестве экрана для игровой консоли.

Для SDR-контента доступно 5 видеорежимов: «Стандартный», «День кино», «Ночь кино», «Динамический» и «Спорт». Первый является наиболее универсальным, «день» и «ночь» оптимизированы для просмотра кино при наличии фонового освещения и в темной комнате, соответственно; в них изображение выглядит мягче и чуть теплее. В «Стандартном» режиме мы бы рекомендовали переключить гамму на 2.6, а цветовую температуру – на один из «теплых» вариантов; это сделает изображение более объемным и насыщенным, а также более приятным для длительного просмотра. «Кино»-режимы показывают очень хорошие результаты без дополнительной настройки.

«Динамический» выдает наиболее яркую и насыщенную картинку, его можно использовать для блеклого контента или для имитации эффекта HDR на обычном видео. «Спорт» незначительно отличается от «Динамического» — в нем немного ниже цветовая температура и несколько высветлены тени, что позволяет проявить в них дополнительную информацию, но может сделать изображение менее «объемным».

Телевизор поддерживает все основные форматы HDR: HDR10, HLG, HDR10+ и Dolby Vision. Такая «всеядность» встречается довольно редко, особенно сочетание последних двух. Видеорежимы для HDR-контента в общих чертах являются аналогами таковых для обычного видео (только с соответствующей приставкой в названии). Отметим, что для киносеансов мы бы рекомендовали «Ночной HDR» как предлагающий наиболее сбалансированную картинку с хорошей проработкой деталей в тенях и ярких участках кадра.

4.5 Оценка ITC.UA Плюсы: Высокое качество изображения; эффектный HDR с поддержкой всех основных форматов; локальное затемнение подсветки; хорошее качество звучания встроенной акустики; быстрая и удобная оболочка Минусы: Хотелось бы большего ассортимента приложений в магазине VIDAA Store; довольно высокая стоимость Вывод: Hisense 55U8QF демонстрирует отличное изображение, с высокой яркостью в HDR-режиме, насыщенными, живыми цветами и глубоким черным цветом. Отдельно стоит отметить поддержку всех распространенных форматов HDR и тыловую подсветку с локальным затемнением. Звучание встроенной акустики также производит приятное впечатление, у нее хорошо проработанные высокие и средние частоты и весьма приличные басы. У телевизора довольно высокая стоимость, однако модели с такими характеристиками экрана, как правило, стоят еще дороже. Технические характеристики Hisense 55U8QF

25 599 − 35 568 грн

Сравнить цены Тип LCD телевизор (LED) Диагональ, дюйм 55 Разрешение, пиксели 3840x2160 Изогнутый экран - Частота, Гц 120 Угол обзора, гор/верт 178/178 Время реакции, мс нет данных Яркость, кд/м2 600 Контрастность 5000:1 Покрытие матовое Поддержка HDR + Операционная система VIDAA U Smart TV Smart TV PIP (Картинка в картинке) - Time Shift + CI слот 1 Камера - Возможность крепления на стену (VESA) + (400х300) Кардридер - Встроенный медиаплеер (поддерживаемые форматы) .AVI, .WMV, .MP4, .MOV, .3GP, .MKV, .MPG, .MPEG, .VOB, .FLV, .WebM, .VRO, .OGM, wma, .wmv, .mp4, .FLAC, .MP2, .MP3 (mp3 aac wma wav), .jpeg, .bmp, .png, .GIF, .webp, .mpo Upscaling (масштабирование изображения) + (4K) Стандартный пульт ДУ - Многофункциональный пульт мультимедийный Управления со смартфонов + (Android, iOS) Поддержка клавиатур и мышей +/+ Ethernet + (100 мб/сек) Wi-Fi + (IEEE 802.11b/g/n) DLNA + WiDi + Miracast + AirPlay - Bluetooth Bluetooth NFC - Поддержка 3D - Конвертация 2D в 3D - Технология 3D - Количество 3D-очков в комплекте, шт - Аналоговый PAL, SECAM, NTSC Цифровой DVB-T2, DVB-S2, DVB-C DisplayPort - SCART - Компонентный вход - Композитный вход 1 S-Video - Цифровые аудио 1 (оптический) VGA/DVI - AUX - USB USB 2.0 х 2 MHL - Выход на наушники - HDMI 1.4 и ниже - HDMI 2.0 4 HDMI 2.1 - Динамики, Вт 2х10 Сабвуфер - Саундбар - Технологии объемного звучания DOLBY ATMOS Запись видео на USB-накопитель Количество программ нет данных Телетекст (страниц) + (нет данных) Сервисный интерфейс (USB/RS232) USB Дополнительно Таймер сна Потребляемая мощность (работа/ожидание), Вт нет данных/0,5 Цвет черный Размеры, мм нет данных Вес, кг нет данных

Телевизор на обзор предоставлен украинским представительством компании Hisense, hisense.ua.