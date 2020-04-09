Обзор телевизора Sharp 55BL5EA





При покупке бюджетного телевизора люди, как правило, смотрят на малоизвестных производителей – у именитых брендов подобных предложений обычно немного. Впрочем, бывают и приятные исключения: так, не нуждающаяся в особых представлениях японская компания Sharp в этом году представила несколько недорогих телевизоров в разных диагоналях. С одной из них, 55-дюймовой моделью из линейки BL5 стоимостью всего 15 тыс. грн., мы сегодня и познакомимся.

Дизайн

Внешний вид телевизора достаточно стандартен: тонкая рамка вокруг экрана из черного пластика с отделкой «под шлифованный металл» плюс аккуратные металлические ножки серебристого цвета. На нижней грани по центру, под логотипом Sharp, находится тонкая полоска индикатора активности – он светится красным в режиме ожидания и белым – во включенном состоянии. Для управления без использования пульта ДУ предназначен мини-джойстик, находящийся на тыльной стороне в правом нижнем углу.

Корпус по нынешним меркам не самый тонкий: основная часть чуть больше 4 см в толщину, нижний блок с электроникой – 8,8 см. При желании телевизор можно повесить на стену: на тыльной стороне есть VESA-совместимое крепление 400х200.

Все разъемы сгруппированы в два блока, ориентированные вбок и назад. Пользователь может подключить две антенны (одну эфирного или кабельного телевидения и еще одну спутниковую, поддерживаемые стандарты цифрового ТВ: DVB-T/T2/C/S/S2), есть интерфейс для подключения модуля условного доступа, раскодирующего платные каналы. Для подключения внешних источников здесь имеются компонентный видеовход для аналогового сигнала и 4 HDMI-входа.

К домашней сети телевизор подключается либо по кабелю (разъем Ethernet), либо через Wi-Fi. Три USB-входа (два полноразмерных и один micro USB) позволяют работать с внешними накопителями и периферийными устройствами. Несколько неожиданно было увидеть в телевизоре кардридер microSD.

Пульт ДУ

Пульт ДУ у этого телевизора традиционного вида – он достаточно крупный, с большим количеством кнопок, включая цифровой блок. Четыре специализированные кнопки предназначены для запуска клиентов популярных стриминговых сервисов: Netflix, Youtube, Amazon Prime Video и Google Play Movies & TV. У пульта традиционная для такого корпуса эргономика, он хорошо ложится в руку, кнопки крупные и легко нажимаются.

Однако кроме традиционной функциональности инфракрасного пульта ДУ, этот экземпляр также можно (и даже нужно) подключить по Bluetooth – выполняется это в системных настройках, после чего пульт можно будет уже не направлять на телевизор при управлении, но главное – у него появится поддержка голосового управления. Да, этот пульт оснащен микрофоном, и телевизору можно отдавать голосовые команды – достаточно нажать кнопку Google Assistant в центре пульта, над кнопкой Home.

Кроме пульта ДУ, управлять телевизором можно также с помощью стандартной утилиты от Google — Android TV Remote Control, которая устанавливается из Google Play Store. Она предлагает базовую функциональность: виртуальные сенсорная панель или D-pad, ввод текста и голосовой поиск.

Функциональность

В качестве «умной» оболочки в Sharp 55BL5EA используется Android TV 9, производитель обещает официальную поддержку и обновление системы вплоть до Android TV 12. За его работу отвечает 64-разрядная SoC производства Mediatek (CPU с четырьмя ядрами Cortex-A55, работающими на частотах до 1400 МГц, GPU – Mali-470 MP3), 1,5 ГБ ОЗУ и 4 ГБ встроенной памяти.

Интерфейс Android TV стандартный, без каких-то серьезных изменений от производителя: меню поиска наверху (голосовой и текстовый), системное меню в правом верхнем углу, список «избранных» приложений и ленты рекомендованного контента в различных стриминговых сервисах. При желании пользователь может отредактировать содержимое главного экрана, убрав или добавив те или иные сервисы.

Для голосового управления используется «виртуальный помощник» Google Assistant – с его помощью можно запускать приложения, искать контент в установленных сервисах, управлять телевизором и просто получать ответы на вопросы вроде «какая будет завтра погода».

Также этот телевизор поддерживает протокол Google Cast, так что пользователь может отправлять на него аудио, фото и видео со своего смартфона – для этого достаточно установить фирменную утилиту Home и подключиться в ней к телевизору, после чего можно как транслировать контент из поддерживающих эту технологию приложений, так и просто дублировать экран смартфона на ТВ.

Предустановленных приложений минимум – это электронная версия руководства пользователя, клиент для эфирного телевидения Live-TV и встроенный плеер для локального медиаконтента — Digitalmedia Player. Плеер поддерживает 10-битное видео, HDR, кодек h265, показывает текстовые субтитры, умеет декодировать аудио в форматах Dolby Digital и DTS, а в тесте на максимальный битрейт с легкостью воспроизвел файл с битрейтом на уровне 150 Мбит/с, чего с головой хватит для любого, даже самого «тяжелого» 4K-видео.

Качество звучания

В телевизоре установлена акустическая система Harman Kardon (два встроенных динамика мощностью 10 Вт каждый). В настройках можно задействовать систему улучшения звучания DTS Virtual:X, кроме того, имеется функциональный эквалайзер с целым рядом предустановок для различных жанров (кино, музыка, новости, спорт и т.д.). Звучание телевизора приятно удивило – для обычной стереосистемы без выделенного низкочастотного динамика оно было очень качественным, с достаточным количеством высоких частот, неплохой «серединой» и даже определенной долей басов – вполне достаточной для просмотра видео в стриминговых сервисах вроде Youtube или Netflix.

Качество изображения

В Sharp 55BL5EA используется 55-дюймовая ЖК-панель, выполненная по технологии SVA, с разрешением 4K. Также в линейке BL5 имеются телевизоры с диагоналями 40, 50 и 65 дюймов.

Благодаря SVA-матрице изображение получается контрастным и насыщенным, с глубоким черным цветом без легкого серого налета, присущего IPS-панелям. Цветопередача естественная, цветовой охват чуть больше пространства sRGB, с помощью ручных настроек цветовой температуры, насыщенности, оттенков основных цветов и других параметров изображения пользователь может при желании очень точно настроить картинку по своему вкусу.

Из всех видеорежимов наиболее универсальным является «Стандартный» — он выдает сбалансированное изображение с хорошей проработкой деталей как в тенях, так и на светлых участках, и не искажает его в попытке сделать более «эффектным». Режим «Кино» приглушает яркость и делает картинку чуть теплее для более комфортного просмотра фильмов в темноте, режим «Игра» — наоборот, добавляет яркости и насыщенности.

Sharp 55BL5EA поддерживает два режима HDR: HDR10 (базовый формат для UHD Blu-ray) и HLG (вещательный формат для телеканалов). Для HDR-контента используются те же видеорежимы, что и для SDR, дополнительно «поиграться» насыщенностью картинки можно с помощью выбора различных значений гаммы – в «ярком» изображение становится заметно ярче, однако возникают пересветы на самых светлых участках, а тени становятся менее глубокими, так что мы бы рекомендовали использовать «средний» или «темный» — картинка в них выглядит более насыщенной и объемной, и при этом с достаточной яркостью.