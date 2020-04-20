Обзор видеокарты GIGABYTE AORUS GeForce RTX 2080 SUPER Waterforce 8G





Видеокарта GeForce RTX 2080 Super сейчас – по сути, единственный вариант получить практически топовую игровую производительность за не совсем заоблачные деньги. Сегодня у нас на обзоре – оригинальная версия от GIGABYTE с автономной системой жидкостного охлаждения, AORUS GeForce RTX 2080 SUPER Waterforce 8G.

GeForce RTX 2080 Super

Видеокарта GeForce RTX 2080 Super представляет собой ускоренную версию GeForce RTX 2080 (с нашим обзором одной из первых таких видеокарт можно ознакомиться здесь). Она основана на том же графическом процессоре NVIDIA TU104 с архитектурой Turing, однако здесь у него разблокированы все CUDA-вычислители и текстурные модули. Так, в чипе TU104-450-A1, используемом в «Super-версии», задействованы 3072 ядра CUDA (2944 у GeForce RTX 2080) и 192 текстурных модуля (против 184 у предшественницы). Количество модулей для расчета рейтрейсинга также увеличилось, хоть и незначительно — с 46 до 48, тензорных ядер здесь 384 против 368 у оригинальной GeForce RTX 2080.

Базовая частота ядра составляет 1650 МГц, среднее значение ускорения — 1815 МГц. Микросхемы памяти стандарта GDDR6 работают на 15 500 МГц. Для GeForce RTX 2080 Super используется 256-битовая шина, потому итоговая пропускная способность составляет 496 ГБ/с.

GIGABYTE AORUS GeForce RTX 2080 SUPER Waterforce 8G

Компания представила сразу две модели — GeForce RTX 2080 Super WaterForce WB 8G и GeForce RTX 2080 Super WaterForce 8G. На первой установлен водоблок, в то время как вторая оснащена автономной системой жидкостного охлаждения Waterforce и готова к эксплуатации прямо «из коробки» — на плате под кожухом установлены водоблок и помпа, которые «гонят» охлаждающую жидкость в отдельный радиатор. Естественно, видеокарта имеет заводской разгон – штатное значение ускорения составляет 1860 МГц.

Видеокарта двухслотовая, третий слот не перекрывается ее корпусом, как это порой бывает. Также у нее достаточно стандартная высота, а вот в длину она оказывается довольно габаритной – 290 мм, это стоит учитывать при покупке. На интерфейсной панели видеокарты размещены три полноформатных порта HDMI 2.0b, три DisplayPort 1.4 и один USB Type-C с поддержкой VirtualLink. Порты DisplayPort позволяют подключать экраны с разрешением до 8K при 60 Гц. HDMI справится с 4K с такой же частотой обновления. С помощью разъема NVLink на верхней кромке пользователь при желании может организовать SLI-связку с двумя видеокартами, при минимальных затратах на синхронизацию.

Большое медное основание на плате отводит тепло не только от графического процессора, но и от микросхем памяти, для охлаждения элементов подсистемы питания используется низкопрофильный алюминиевый радиатор. С обратной стороны печатную плату прикрывает металлическая пластина, которая защищает ее элементы и придает всей конструкции дополнительную жесткость. Спереди плату защищает пластиковый кожух с прозрачной вставкой, через которую пользователь может разглядеть элементы СЖО.

Блок 240-миллиметрового алюминиевого радиатора соединяется с видеокартой двумя шлангами в тканевой оплетке длиной 395 мм. За его активное охлаждение отвечают два 120-миллиметровых вентилятора. Общие габариты его корпуса – 270х120х52 мм. Вентиляторы имеют двойные шарикоподшипники, что, по словам производителя, в два раза увеличивает их жизненный цикл.

В целом, установка этой видеокарты ничем принципиальным не отличается от таковой в случае обычной модели с воздушным охлаждением – система жидкостного охлаждения уже полностью собрана и заправлена жидкостью, так что пользователю необходимо лишь вставить плату в разъем PCIe, подключить питание (два разъема по 8 контактов) и закрепить радиатор на верхней грани корпуса (для этого, естественно, в нем должны быть предусмотрены вентиляционные отверстия).

GIGABYTE AORUS GeForce RTX 2080 SUPER Waterforce 8G имеет фирменную подсветку — RGB Fusion 2.0, и здесь ее более чем достаточно. Так, на верхней панели подсвечивается логотип AORUS, на тыльной стороне – графическое лого бренда в виде стилизованной головы сокола, на фронтальной – прозрачное «окошко», в котором в таком случае явственно проявляется символическое изображение соколиного крыла, и, наконец, вентиляторы на радиаторе также оснащены RGB-подсветкой. В общем, пользователю точно понадобится корпус с прозрачной боковой стенкой, потому что скрывать такую иллюминацию в глухом корпусе он явно не захочет.

Для управления подсветкой и ее синхронизации с другими продуктами в линейке AORUS используется фирменная утилита AORUS ENGINE, с помощью которой пользователь также может разогнать видеокарту, настроить поведение вентиляторов и обновить BIOS.

Комплект поставки

Видеокарта поставляется в довольно большой коробке, заметно крупнее, чем обычно – это неудивительно, ведь в ней необходимо расположить не только саму плату, но и отдельный блок охлаждения. В комплекте также идет документация, диск с драйверами и наклейка с логотипом AORUS.

Нагрев и уровень шума

По умолчанию при отсутствии серьезной нагрузки и низкой температуре графического процессора вентиляторы вращаются на 38% от максимальной скорости, или 1060 об/мин. Настроить их поведение, как уже говорилось выше, можно в утилите AORUS ENGINE, однако 38% — это минимально возможное значение как в автоматическом режиме, так и в ручном. В таком режиме на открытом стенде при температуре воздуха в помещении на уровне 23°C GPU нагревался всего до 26°C.

Под нагрузкой (20-минутный стресс-тест в 3DMark) температура графического процессора поднялась до 52°C, скорость вращения вентиляторов при этом осталась неизменной – согласно настройкам по умолчанию, они должны повышать обороты при температурах выше ~60°C. Пиковая частота GPU при этом составила 2020 МГц (по большей же части она находилась в диапазоне 1965-2010 МГц).

Уровень шума в работе вполне ожидаемо минимален – на расстоянии полуметра от открытого стенда шум оказывался на уровне стандартного фона в тихом помещении при закрытых окнах, и даже в паре сантиметров от вентиляторов под нагрузкой не превышал 41 дБ. При ручной установке скорости вращения в 50% (1400 об/мин) шум в полуметре от радиатора составлял 39,5 дБ, на 100% (2800 об/мин) возрастал до 59 дБ. Но, честно говоря, сложно представить ситуацию, в которой этой видеокарте потребовалось бы настолько мощное охлаждение.

Тестовый стенд

Процессор Intel Core i7-8700 (6/12, 3,2/4,6 ГГц) Intel, www.intel.com Материнская плата GIGABYTE Z370 HD3P (Intel Z370) GIGABYTE, www.gigabyte.com Оперативная память G.SKILL Ripjaws V DDR4 3000 МГц 16 ГБ (2×8 ГБ) G.SKILL, www.gskill.com Накопитель Samsung SSD 860 EVO 1TB Samsung, www.samsung.com/ua Блок питания Seasonic Prime 650W Gold (SSR-650GD) Seasonic, seasonic.com Монитор LG 27GL850 (27″, 2560×1440) LG, www.lg.com/ua

Для оценки GIGABYTE AORUS GeForce RTX 2080 SUPER Waterforce 8G мы решили сравнить ее с двумя ближайшими по производительности моделями.

Стартовую позицию занимает GIGABYTE GeForce RTX 2070 SUPER GAMING OC 8G (GV-N207SGAMING OC-8GC, базовая частота GPU 1605 МГц, до 1815 МГц в бусте). GeForce RTX 2070 Super уже долгое время является базовой видеокартой в нашем варианте прогрессивного игрового ПК в цикле материалов «ПК месяца», и при стоимости ~$600 по-прежнему представляет собой очень хороший вариант по соотношению цена/производительность в средне-высоком сегменте.

Второй точкой отсчета является GeForce RTX 2080 Founders Edition. Эта модель имеет слегка повышенные рабочие частоты GPU относительно таковых для условно базовых версий RTX 2080 (1515 МГц базовая, 1800 МГц в бусте). Будет интересно посмотреть, как «идеальный», по мнению NVIDIA, вариант GeForce RTX 2080 покажет себя в сравнении с улучшенной и ускоренной ревизией этого чипа.

Производительность 1920×1080

В большинстве игр даже на максимальных настройках количество кадров в секунду не опускается ниже 60, в среднем же в большинстве проектов GeForce RTX 2080 Super обеспечивает 100+ fps – кому-то может показаться, что видеокарта избыточна для разрешения Full HD, однако владельцы мониторов с частотами обновления экрана 144/165 Гц с ними явно не согласятся, ведь на такой конфигурации они наконец смогут насладиться гладким и плавным движением даже при очень высокой динамике.

Производительность 2560×1440

Переход на 1440p заставляет заметно просесть fps – теперь владелец GeForce RTX 2080 Super может рассчитывать «лишь» на 60+ кадров/с в подавляющем большинстве проектов, кроме отдельных особо тяжелых случаев; заметим при этом, что минимальный fps в ряде игр опускается заметно ниже 60 кадров/с – в целом, можно констатировать, что на сегодняшний день это оптимальное разрешение для такой видеокарты, при условии, что ее владелец собирается играть исключительно на максимальных настройках графики.

Что касается сравнения трех видеокарт, то здесь все вполне ожидаемо — GeForce RTX 2080 Super в среднем оказывается настолько же быстрее GeForce RTX 2080, насколько та обгоняет GeForce RTX 2070 Super. Еще раз отметим, впрочем, что в нашем тестировании участвовал вариант платы от NVIDIA – Founders Edition, который отличается от базового варианта плат на этом GPU несколько повышенными частотами.

Игр с рейтрейсингом по-прежнему немного, но постепенно становится все больше — в том числе и благодаря NVIDIA, которая добавляет поддержку RTX в популярные проекты. Так, вышедший в прошлом году Quake II RTX полностью преобразил графику в этой классической игре, а буквально на днях стала доступна бета-версия Minecraft RTX.

Заметим тут же, что GIGABYTE AORUS GeForce RTX 2080 SUPER Waterforce 8G можно использовать не только для игр — она также может стать отличной платформой для ускорения работы с фото/видео и компьютерной графикой. Специальные STUDIO-драйверы (на них можно переключиться в GeForce Experience) оптимизированы под создание контента, отличаются повышенной стабильностью и надежной работой при использовании нескольких приложений одновременно, а также отслеживают обновления более 200 популярных программ для творчества, включая приложения Adobe, Autodesk и пр. Графика GeForce RTX позволяет значительно повысить производительность почти в полусотне приложений (в 4 раза в Adobe Lightroom, более чем на порядок — в Adobe Premiere Pro, и т.д.).

Разгон

GIGABYTE AORUS GeForce RTX 2080 SUPER Waterforce 8G изначально имеет заводской разгон GPU, но, естественно, интересно было также определить дополнительный частотный потенциал адаптера.

Разгон осуществлялся с помощью все той же утилиты AORUS ENGINE. При увеличении Power Target до 115% удалось поднять частоту GPU до 1945 МГц (пиковая, согласно показаниям GPU-Z, достигала 2130 МГц), память при этом удалось разогнать до 17500 МГц.