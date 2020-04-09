ПК месяца (апрель 2020)





Три конфигурации, три ценовые категории, три лучших варианта потратить деньги на покупку ПК. Мы предлагаем начальные платформы, ориентируясь на которые, можно собрать хорошо сбалансированные игровые системы, дополнив их в соответствии со своими требованиями, возможностями и предпочтениями.

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Базовый игровой ПК

С началом затянувшихся карантинных мероприятий игровая система занимает все более важные роли в домашней экосистеме. Возможность отвлечься от неиссякаемого потока не самых приятных новостей дорогого стоит. Игровые сервисы раз за разом бьют рекорды по количеству пользователей в онлайне. Хорошо когда ПК готов к вызовам, а если нет – сейчас самое время уделить внимание выбору подходящей конфигурации, стараясь уложиться в отведенные бюджеты. Нестабильный валютный курс вынуждает в некоторых случаях экономить больше обычного, но постараемся “ужаться” без потерь производительности.

К базовым игровым платформам сейчас повышенное внимание. Системы этой категории сейчас рациональнее собирать на платформе AMD. Переживающий вторую молодость Ryzen 5 1600 попросту не оставляет шансов вариантам на Intel. Обновленный чип, выпускаемый теперь по нормам 12-нанометрового техпроцесса стал очень эффективным «оружием» AMD в своей ценовой категории. 6-ядерный 12-поточный чип с архитектурой Zen+ – беспроигрышный вариант за свои $110. Даже легкое повышение цены за последний месяц не может повлиять на его привлекательность. Мы ничуть не удивлены тому, что данный чип прочно закрепился на второй позиции в рейтинге популярности процессоров на hotline.ua. Пусть производительность в пересчете на мегагерц у него не максимальная, но функциональная формула 6/12 позволит сгладить пиковые нагрузки, предлагая комфортный геймплей без фризов.

Что касается материнской платы, то даже для базовых систем мы рекомендуем смотреть в сторону моделей на AMD B450. Чипсеты предлагают сбалансированную функциональность, позволяя разгонять как процессор, так и модули памяти. Покупка пригодного устройства начального уровня обойдётся в $75. Конкретную модель стоит выбирать исходя из своих потребностей (формат, количество слотов расширения и интерфейсных разъемов). На рынке все еще предлагаются платы на AMD B350, но выбор здесь очень скромный, к тому же большинство моделей уже имеет примерно трехлетнюю историю. Здесь возраст – не порок, но более свежих моделей как минимум быстрее будут появляться обновленные прошивки. Кстати, этот момент актуален уже на этапе поддержки обновленной версии процессора Ryzen 5 1600 (AF).

Решения Intel для базовой системы отходят на второй план. Не потому, что они плохи, отнюдь нет. Но в нынешней ситуации подходящие процессоры стоят слишком дорого для данной категории ПК. Попробуем обойтись 4-ядерным Core i3-9100F, но без поддержки многопоточности все же возможны нюансы со стабильностью fps в масштабных сетевых и тяжелых многопоточных проектах. Навскидку речь о Battlefield 5, Assassin’s Creed Odyssey, Tom Clancy’s The Division 2 и подобных. Если такие игры не входят в ваш повседневный перечень, то это вполне себе вариант. Цена Core i3-9100F сейчас действительно очень привлекательная ($80–85). И это будет существенной экономией на фоне варианта с 6-ядерным Core i5-9400F, который стоит вдвое дороже (~$175). Интересных промежуточных позиций между этими чипами фактически нет. Это все те же Core i3 с несколько повышенными частотами, которые принципиально не повлияют на конечный результат, а значит нет смысла переплачивать. Более дорогостоящие версии чипов с интегрированной графикой тоже без надобности в составе игровой системы.

Мы уже очень ждем запуска новой платформы Intel LGA1200 и появления в ассортименте производителя чипов Core i3 с функциональной формулой 4/8. Однако, учитывая график анонсов, это скорее перспективы на лето. Причем первое время наверняка стоимость таких моделей будет заметно выше рекомендованной.

Что касается графики, то здесь все еще сильны позиции Radeon RX 570. В то же время ассортимент реально доступных моделей с 8 ГБ памяти на борту стремительно уменьшается. Потому стоил оглядеться по сторонам и не пропускать интересные предложения Radeon RX 580 8 ГБ, которые на фоне курсовых колебваний иногда могут предлагаться едва ли не по схожей цене. Иногда даже стоит немного доплатить за эффективную систему охлаждения. Для адаптеров на базе чипов Polaris 20 это особенно актуально. Вполне возможно, что стоимость Radeon RX 570/580 вскоре повысится. На рынке ощущается дефицит чипов памяти GDDR5, потому микросхемы этого стандарта дорожают. Производители видеокарт будут все активнее переключаться на модели с GDDR6. Например, на те же Radeon RX 5500 XT. Версии с 4 ГБ уже стартуют с $200, а модификации с 8 ГБ отпускаются от $230.

Порядка $200 можно потратить и на GeForce GTX 1650 SUPER 4 ГБ. У моделей это линейки лишь одна слабая сторона – отсутствие вариантов с 8 ГБ памяти. Отчасти здесь помогает более эффективные алгоритмы компрессии, потому и 4 ГБ не такой плохой вариант для Full HD при средневысоких настройках качества графики. Конечно всегда хочется иметь запас, но в этом классе все же такой вариант допустим. Особенно при наличии достаточного объема системной ОЗУ.

С появлением GeForce GTX 1650 SUPER, классические варианты GeForce GTX 1650 как-то автоматически ушли в тень. Учитывая разницу в стоимости и производительности, Super-версии выглядят предпочтительнее. Даже в условиях экономии рекомендуем смотреть именно в сторону модернизированных моделей на графическом процессоре TU116. По результатам тестов они могут предложить примерно на треть больше fps.

Впрочем, несмотря на появление ускоренных модификаций, обычные версии GeForce GTX 1650 все еще в строю и предлагаются в немалом ассортименте. Цена в $150 остается аргументом для тех, кто неравнодушен к играм, но очень ограничен в бюджете. Более того, совсем недавно NVIDIA решили обновить свою базовую модель, предлагая GeForce GTX 1650 с памятью GDDR6. Причина все та же – возросшая цена и дефицит чипов GDDR5. Сейчас себестоимость адаптера с памятью нового стандарта оказывается ниже, потому есть смысл переориентироваться, особенно если GPU в принципе поддерживает GDDR6. У графических процессоров с архитектурой Turing с этим никаких проблем нет, потому шаг вполне логичный. Калифорнийцы не позиционируют новинку в качестве замены версии с GDDR5. Скорее ее можно считать новой улучшенной ревизией видеокарты, которая лишь со временем естественным путем заменит предыдущую. Версия с GDDR6 получила вдвое большую пропускную способность памяти, обещая определенный прирост производительности. Но, конечно, он не будет пропорциональным из-за общих возможностей GPU.

Производители видеокарт, изголодавшиеся по масштабным анонсам новинок, представили целые наборы разноплановых версий GeForce GTX 1650 (D6), рассчитывая на соответствующий спрос. Тем не менее, для стартовых платформ мы все же рекомендуем смотреть в сторону более скоростных GeForce GTX 1650 SUPER.

Несмотря на повышение валютных курсов, мы все еще советуем даже для базового игрового ПК использовать 16 ГБ оперативной памяти в двухканальном режиме. Платформу AMD можно снарядить DDR4-3200. Наверняка стартовые DDR4-2400/2666 также будут работать на повышенных частотах, но чтобы самостоятельно не искать подходящие тайминги/вольтажи и гарантировать желаемые значения, можно сразу смотреть в сторону DDR4-3200. Сейчас разница в стоимости начальных комплектов очень невелика ($5–10), даже по меркам базовых конфигураций.

Для стартовой платформы на Intel предельным будут режимы DDR4-2666 (Core i5-9400F) и DDR4-2400 (Core i3-9100F), потому в этом случае нет смысла добавлять даже незначительную сумму. Разве что с расчетом на перспективу. Core i3/i5 также способны работать с более скоростной памятью, но здесь возможности процессоров не позволяют раскрыть чипсеты начального уровня. С этим нет проблем у Intel Z370/Z390, но платы на данных PCH явно не вписываются в бюджет базовых платформ. В такие моменты маркетинговые ограничения платформы Intel расстраивают больше обычного.

Оптимальный игровой ПК

Выбор процессоров для оптимальный конфигураций предопределен. Для ПК на AMD без тени сомнений рекомендуем младший 6-ядерный чип с архитектурой Zen 2 – Ryzen 5 3600. Модель пользуется заслуженной популярностью из-за удачного баланса характеристик и хорошего соотношения цена/производительность. Найдя в перечне востребованных чипов 8-ядерные Ryzen 7 2700, можно задаться логичные вопросом, не лучше ли использовать процессор с большим количеством вычислительных ядер, который еще и стоит дешевле? Нет, в контексте игровой платформы преимущество все же у чипов с новой архитектурой Zen 2. По сравнениею с предшественниками у этих CPU заметно увеличена производительность в пересчете на мегагерц. Игры все еще редко способны загрузить на 100% даже 6-ядерные 12-поточные процессоры. Потому большее количество ядер/потоков не дает очевидных преимуществ Ryzen 7 2700 в составе игровой платформы. А вот увеличенный IPC, повышенные частоты, огромный кеш-буфер L3 играют на стороне новых 7-нанометровых моделей. В свое время мы на практике подтверждали эту теорию.

Вместе с тем популярность Ryzen 7 2700 также не случайна. В многопоточных задачах, эффективно использующих все ресурсы процессора, эта модель за свои деньги (~$160) также показывает удивительные результаты. Но если игры в приоритете, рекомендуем для этой категории использовать Ryzen 5 3600 или старшую модификацию Ryzen 5 3600X.

Для систем на Intel мы все еще вынуждены рекомендовать 6-ядерные процессоры без поддержки многопоточности. Некоторым утешением здесь может стать выбор модели Core i5-9600KF с разблокированным множителем, которую можно хорошенько дополнительно ускорить. Но вместо дополнительной пары-тройки сотен мегагерцев мы бы предпочли заполучить технологию Hyper-Threading. Таковая появится в грядущих чипах Core i5 семейства Comet Lake-S. Но если система нужна уже сейчас, то других вариантов не так много. Покупка даже базовой модели Core i7-9700F обойдется гораздо дороже (~$370), да и остатки возрастных Core i7-8xxx c функциональной формулой 6/12 стоят немногим дешевле. Потому, если выбираете Intel, то здесь либо Core i5-9600KF, либо уже ждать LGA1200.

Возможности любой игровой системы во многом определяет видеокарта, потому этому элементу ПК максимальное внимание. Уже несколько месяцев кряду место в составе оптимальных конфигураций занимают Radeon RX 5700 XT 8 ГБ и GeForce RTX 2060 SUPER 8 ГБ. В данном классе это программа-максимум. Обе имеют очень схожий ценник – порядка $450, но имеют свои характерные особенности. Radeon RX 5700 XT среднем несколько производительнее в классическом рендеринге, в свою очередь GeForce RTX 2060 SUPER экономичнее, а также имеет аппаратную поддержку трассировки лучей и тензорные ядра для DLSS. Мы не будем навязывать какой-либо из почти равнозначных вариантов. Субъективно поддержка трассировки – хорошая возможность следить за развитием гибридного рендеринга. Технология уже наверняка будет использоваться и на грядущих консолях, потому экосистема получит развитие. Уже есть горсть проектов, где трассировка хорошо дополняет общую картинку. Да, где-то приходится выискивать эффект от ее использования, но в некоторых проектах она очень даже уместна. Совсем скоро будет представлена оптимизированная версия Minecraft. Судя по доступным материалам, NVIDIA стоило начинать именно с подобных игр, в которых лучам есть где «разгуляться».

Калифорнийцы также основательно переработали механизм Deep Learning Super Sampling (DLSS), обещая избавиться от заметного снижения четкости картинки. При использовании DLSS 2.0 производительность должна сохраняться на том же уровне, что обеспечивала первая ревизия технологии, но качество изображения повысится. Напомним, что для сглаживания методом глубокого обучения используются тензорные ядра, ускоряющие векторные вычисления.

Графический потолок для оптимальных конфигураций определен, однако повышение валютных курсов не может не сказываться на бюджетах для сборки ПК. Хотя экономия на видеокарте – не самая лучшая идея когда речь идет об игровой системе, но это наиболее дорогостоящий элемент платформы, потому в непростой финансовой ситуации некоторые уступки здесь допустимы.

Почти на $100 дешевле обойдется покупка GeForce RTX 2060 6 ГБ. Эта модель все еще остается самой доступной в линейке RTX. В свое время было немало нареканий на объем памяти стартовой видеокарты семейства, но если не усердствовать с запредельными настройками качества и оставаться в рамках Full HD, эта модель позволяет получить достойное количество кадров/с и даже поиграться с трассировкой. Возможно DLSS 2.0 поможет дополнительно улучшить привлекательность устройств базовой линейки GeForce RTX.

Возвращаясь к адаптерам на чипах AMD, стоит отметить Radeon RX 5700. В среднем она предлагает на 5–10% больше производительности, чем GeForce RTX 2060, хотя и стоит примерно на столько же дороже. Если пытаться сэкономить еще больше, можно смотреть в сторону Radeon RX 5600 XT 6 ГБ, которые уже стоят от $330–340. Производители продолжают выпускать прошивки, стараясь использовать частотный потенциал GPU и чипов GDDR6, если это позволяет сделать система охлаждения.

Все еще актуальными для оптимальной конфигурации остаются GeForce GTX 1660 SUPER и в меньшей степени GeForce GTX 1660 Ti. Если соотношение цена/производительность принципиальна, можно смотреть и сторону доступных GeForce GTX 1660 с памятью GDDR5 (от $230). Но это уже скорее вариант для ускоренной базовой платформы, да и стоимость видеокарт с чипами памяти этого стандарта может повыситься в ближайшей перспективе.

Прогрессивный игровой ПК

Процессорную позицию в прогрессивной системе на AMD мы оставляем за Ryzen 7 3700X. По всей видимости, здесь замена не ожидается до анонса чипов следующего поколения. Слухи о сроках запуска последних уже начали просачиваться из различных источников. Согласно озвученным ранее планам AMD, условные Ryzen 4000 должны быть представлены до конца нынешнего года. Процессоры семейства Vermeer получат архитектуру Zen 3 с повышением производительности на такт (IPC), улучшенным блоком обработки чисел с плавающей запятой и переработанную систему кеширования. По некоторым слухам, компания может представить Ryzen 4-го поколения уже в сентябрт-октябре, однако в условиях мировой пандемии возможны временные корректировки. Потому ориентироваться на будущие решения, планируя сборку системы, еще очень рано. Если игровая платформа нужна уже сейчас, стоит выбирать из доступных решений, тем более, что в случае с AMD ситуация достаточно прозрачна.

Увы, но этого нельзя сказать о платформе Intel. Желающие собрать мощную игровую систему с хорошим заделом на перспективу сейчас оказались на перепутье. Покупать сейчас систему на проверенных Core i7-9700KF/Core i9-9900KF или все же дождаться запуска новой платформы LGA1200 с процессорами Comet Lake-S. В топовом сегменте решение может оказаться непростым, все же речь идет о немалых суммах. Здесь уже нужно ориентироваться по обстоятельствам. Если система нужна «на вчера», то вариантов нет, если же речь о плановом апгрейде, стоит немного повременить. Официально сроки презентации еще не объявлены, однако по всей видимости запуск окажется LGA1200 поэтапным. В конце апреля компания должна представить платформу. Однако в продаже новые процессоры и материнские платы появятся только в мае. Причем в середине следующего месяца будут доступны только топовые модели на Intel Z490, а лишь спустя две недели должны подтянуться платы на Intel H470/B460. То есть реально рассчитывать на покупку скорее можно лишь в июне. К тому же Intel все еще испытывает дефицит производственных мощностей для выпуска 14-нанометровых чипов, потому не понятно, как быстро компании удастся насытить рынки новыми процессорами. Времена когда новые CPU в достаточных количествах ожидали официального начала продаж на складах локальных дистрибьюторов уже позади. Посмотрим, насколько быстрым окажется старт в нынешних непростых условиях. Ну, а чтобы не томиться в ожидании, можно уже изучить первые сведения о процессорах, которые придут на смену еще не вышедших Comet Lake-S. Речь о десктопных Rocket Lake-S с новой вычислительной архитектурой (Willow Cove), интегрированной графикой Xe, поддержкой PCI Express 4.0 и целым рядом других улучшений. В сети все еще муссируются слухи о том, что десктопные Core 11-го поколения могут появиться еще до конца нынешнего года, однако учитывая смещение срока выхода Comet Lake-S, с большой вероятностью это уже перспектива на 2021 год. Впрочем многое здесь будет зависеть от шагов AMD. Любопытно, что именно последняя уже определяет динамику на рынке десктопных решений.

Среди новостей, лишь косвенно затрагивающих игровую экосистему, можем отметить, что в розничной продаже наконец-то появились представленные еще в октябре прошлого года чипы семейства Cascade Lake-X. Для платформы LGA2066 теперь доступны новые 10/12/14/18-ядерные чипы. Цены заметно ниже, чем у равнозначных моделей предыдущего поколения, но конечно CPU стоимость выше заявленных значений. Например, базовая 10-ядерная модель Core i9-10900X отпускается за эквивалент $730, вместо рекомендованных $590. А за 14-ядерный Core i9-10940X придется отдать $1150 вместо $784. Хотя это уже вариант для специфических задач, где AMD по какой-то причине справляются не так быстро. Если нет противопоказаний, то 16-ядерный Ryzen 9 3950X за $870 в рознице выглядит привлекательнее.

Возвращаясь к играм, нужно определиться с видеокартой. В нынешних условиях оправданы две крайности. Можно либо остановиться на стартовой для этой категории GeForce RTX 2070 SUPER, либо уже смотреть в сторону ультимативной GeForce GTX 2080 Ti. Покупка GeForce RTX 2070 SUPER обойдется примерно в $600. Это хороший антикризисный вариант. По производительности она на 10–15% уступает GeForce GTX 2080 SUPER, которые стоят порядка $800. Если же экономия в принципе не интересует, а хочется получить максимально производительное решение, то выбор GeForce RTX 2080 Ti достаточно широк. Цены этих моделей стартуют с $1350. Более того, не стесненные в средствах поклонники проектов польского разработчика CD Projekt уже сейчас могут поучаствовать в аукционе, пытаясь приобрести эксклюзивную видеокарту GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition. Выпущено всего 200 экземпляров таких адаптеров, причем не все из них попадут в продажу. По этой причине лоты уходят со ставками более $4000. Ну, мы приближали выход Cyberpunk 2077 как могли.

Скорого выходы топовых видеокарт пока можно не ждать. NVIDIA не торопится с выходом десктопных версий адаптеров на базе чипов с архитектурой Ampere. Калифорнийцы хотят посмотреть на успехи с разработкой Big Navi от основного конкурента. А по этой теме точно не будет предметных новостей до осени. AMD работает над продуктами с архитектурой RDN2, но появление реальных устройства на основе этих GPU это не вопрос ближайших месяцев.

Прогрессивную игровую систему мы оснащаем 32 ГБ оперативной памяти DDR4-3600. Это комфортный объем с некоторым запасом для ПК такого класса. Однако если есть острая необходимость сэкономить порядка $80–100, пожалуй, это будет первая позиция на упрощение. Пока зачастую можно обходиться 16 ГБ если перед запуском тяжелых проектов закрывать браузер с тремя десятками вкладок. Пару модулей такого же объема можно добавить со временем. Но если жесткой экономии нет, лучше изначально закрыть этот вопрос. Двухканальный комплект (2х16 ГБ) наверняка получится запустить с меньшими задержками.

Производители оперативной памяти уже в этом году планируют начать серийный выпуск микросхем стандарта DDR5. Чипы будут использоваться для серверных модулей, а для десктопов они станут актуальны не ранее второй половины 2021 года.