Обзор видеокарты MSI GeForce RTX 3080 SUPRIM X 10G

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Топовые видеокарты семейства GeForce RTX 30xx по-прежнему остаются в дефиците, а их розничная стоимость все еще далека от рекомендованной. Надеемся, что ситуация с доступностью адаптеров в скором времени улучшится, а чтобы приблизить этот момент, предлагаем обзор неординарной модели – MSI GeForce RTX 3080 SUPRIM X 10G.

Сразу после анонса видеокарт GeForce RTX 3080, компания MSI представила две собственные линейки графических адаптеров – GAMING TRIO и VENTUS 3X. На разработку моделей серии SUPRIM понадобилось больше времени. Устройства этой линейки официально были представлены лишь в конце ноября, но такая задержка не случайна. В иерархии производителя это наиболее оснащенные модификации премиум-класса, с улучшенными системами охлаждения, максимально усиленными стабилизаторами питания и рекордным заводским разгоном.

Попавшая к нам на тестирование MSI GeForce RTX 3080 SUPRIM X 10G уже в штатном режиме получила заметно ускоренный GPU.

Частотная формула графического процессора составляет 1440/1905 МГц вместо рекомендованной 1440/1710 МГц. Память GDDR6X общим объемом 10 ГБ работает на эффективных 19 000 МГц.

Комплект поставки

Видеокарта предлагается в достаточно крупной картонной коробке с несколько непривычным для видеокарт MSI светлым оформлением. По откидывающейся массивной крышке уже можно заподозрить, что дело имеем с нерядовым продуктом.

В комплекте с видеокартой предлагается фирменный тканевый коврик с резиновой текстурированной основой толщиной 3 мм. Общие габариты игровой поверхности – 385х240 мм.

Кроме набора бумажной документации в поставку также включен составной кронштейн, позволяющий снизить нагрузку на разъем материнской платы. Дополнительная поддержка массивной видеокарты не будет лишней. Конструкция легко собирается и регулируется по высоте, позволяя подстроиться под габариты корпуса.

Дизайн и компоновка

Для видеокарт линейки SUPRIM была разработана новая система охлаждения TRI FROZR 2S, оснащенная тремя вентиляторами осевого типа со сдвоенными лопастями.

Дизайн MSI GeForce RTX 3080 SUPRIM X 10G отдаленно напоминает оформление моделей серии GAMING TRIO, однако даже во внешнем убранстве устройств топовой линейки много оригинальных акцентов.

Для декоративного внешнего кожуха применяется комбинированная панель с графитовыми пластиковым основанием и алюминиевыми вставками со следами шлифовки поверхности. Рубленные формы панели придают дополнительной брутальности устройству неординарного сложения и внушительных габаритов (336×140×61 мм).

Для кулера используется просто гигантский радиаторный блок, состоящий из двух секций. Наборные пластины имеют плотную компоновку и особый изогнутый профиль, позволяющий дополнительно увеличить и без того большую площадь рассеивания. В конструкции охладителя задействовано семь тепловых трубок, две из которых имеют диаметр 8 мм, еще пять – 6-миллиметровые. Чтобы улучшить передачу тепла, кроме плотной прессовки здесь также предусмотрена пайка элементов.

Общую массивность системы охлаждения косвенно можно оценить по весу видеокарты – почти 1,9 кг. В этом случае комплектный поддерживающий кронштейн уже не кажется избыточной опцией. Как тут не вспомнить и о слотах PCI Express x16 с дополнительным металлическим армированием на материнских платах. Это как раз тот самый случай, когда подобное усиление будет востребовано на практике. Пожалуй, это одна из наиболее увесистых видеокарт среди моделей с воздушной системой охлаждения.

Кроме того, радиаторная конструкция имеет целый набор любопытных инженерных решений, позволяющих улучшить отвод тепла и ускорить его рассеивание. В частности для микросхем памяти предусмотрен независимый радиаторный блок с дополнительным оребрением и выделенной тепловой трубкой.

Из любопытных опций также стоит отметить наличие в профиле радиаторных пластин специальных дефлекторов, направляющих воздушный поток в зону расположения тепловых трубок, тем самым увеличивая их обдув.

В области теплосъемника тепловые трубки имеют непривычную прямоугольную формовку, позволяющую улучшить полезную площадь контакта между элементами. Несмотря на такое решение, позволяющее снизить вероятность появления зон локального перегрева, технология прямого контакта кристалла GPU с трубками здесь не используется.

Для съема и равномерного распределение тепла в основании предусмотрена дополнительная медная пластина с никелированным покрытием и суперфинишной полировкой поверхности. Эта же плита частично задействуется для охлаждения части микросхем памяти.

Как мы уже отмечали, для обдува радиаторного блока используются три 100-миллиметровых вентилятора. В данном случае применяются усовершенствованные модели TORX FAN 4.0, которые имеют попарно объединенные лопасти, позволяющие увеличить воздушное давление без увеличения скорости вращения.

Для повышения надежности вентиляторы оснащены двойными шарикоподшипниками.

MSI GeForce RTX 3080 SUPRIM X 10G получила основательно доработанную силовую подсистему, включающую 20 фаз. Из них 16 выделены на нужды питания GPU, еще четыре обслуживают микросхемы памяти GDDR6X (Micron D8BGW). Для всех силовых элементов, чипов DRAM и управляющих контроллеров предусмотрено дополнительное охлаждение. Этому моменту разработчики уделили особое внимание.

Для подключения дополнительного питания на верхней кромке адаптера предусмотрено три 8-контактных разъема с отдельными защитными предохранителями для каждого канала. В подобной конфигурации к адаптеру можно подвести до 525 Вт энергии. Полезная опция, особенно для случаев, когда владелец не планирует обходиться лишь штатным тюнингом.

Напомним, что для референсной GeForce RTX 3080 используется один 12-контактный коннектор, а базовые модели этой линейки зачастую оснащаются парой 8-контактных разъемов. Зачем же больше? Дело в том, что для стартовых модификаций заявлен тепловой пакет на уровне 320 Вт, тогда как MSI GeForce RTX 3080 SUPRIM X 10G с основательно ускоренным графическим процессором имеет TDP в 370 Вт. Соответственно для дополнительных частотных экспериментов необходимо обеспечить соответствующий запас мощности. Это же касается и блока питания. Если для систем со стартовыми GeForce RTX 3080 разработчики NVIDIA рекомендуют использовать БП мощностью от 750 Вт, то инженеры MSI советуют при сборке ПК с их флагманской модификацией RTX 3080 использовать блок мощностью от 850 Вт.

Рядом с коннекторами для силовых проводников расположен двухпозиционный тумблер, позволяющий выбрать режим работы видеокарты – Gaming (штатный) или Silent. Адаптер имеет две микросхемы BIOS с различными вариантами прошивки. В обоих случаях частотные параметры сохраняются, отличие лишь в алгоритмах работы системы охлаждения.

Рассматривая верхнюю панель, обратим внимание и на использование дополнительного усилительного кронштейна, повышающего прочность конструкции. Металлический профиль связывает печатную плату и пластину с интерфейсными разъемами, фиксируя угол между этими элементами.

С обратной стороны печатной платы закреплена массивная алюминиевая плита с асимметричными зонами разнонаправленной шлифовки. Кроме бесспорной декоративной нагрузки и защиты от механических повреждений, она также используется как элемент системы охлаждения для отвода тепла от нагревающихся зон. В области сборок MOSFET и расположения чипов памяти хорошо просматриваются термонаклейки.

Любопытно, что для модели RTX 3090 из серии SUPRIM на тыльной пластине предусмотрены даже тепловые трубки. Но, так как в случае с RTX 3080 все микросхемы памяти располагаются на лицевой стороне PCB, то здесь необходимости в такой конструкции нет.

Рассматривая оснащение тыльной стороны адаптера, отметим наличие демпфирующей скобы в области расположения графического процессора. Такой элемент компенсирует давление на печатную плату во время прижима радиаторного блока, исключая деформацию PCB этой области.

Нескольких слов заслуживают и конденсаторы. Как видим, в зоне GPU предусмотрена комбинация из пары элементов с танталовыми сердечниками и нескольких наборов керамических емкостей. Предположим, что такая связка является оптимальной, учитывая то, что у разработчиков было время проверить стабильность работы графического процессора на повышенных частотах.

На интерфейсной панели в первом ярусе выстроены четыре цифровых видеовыхода – четыре DisplayPort 1.4a и один HDMI 2.1. Около двух третей крепежной пластины занимает решетка, состоящая из множество вентиляционных отверстий. Частичный отвод тепла через интерфейсную панель в этом случае обеспечен, но без продува корпуса в этом случае не обойтись.

Да и в целом, что касается размещения видеокарты, перед покупкой MSI GeForce RTX 3080 SUPRIM X 10G стоит обязательно убедиться в наличии достаточного пространства в кейсе. Особое внимание стоит уделить владельцам возрастных моделей с корзинами для жестких дисков за передней панелью или вовсе отсеками для 5,25-дюймовых устройств.

Видеокарта ожидаемо имеет дополнительную RGB-подсветку. Матовые световоды расположены на верхней панели. Акцентировано подсвечивается крупная надпись с названием линейки SUPRIM. При вертикальном расположении адаптера в корпусе хорошо просматриваются иллюминированные уголки сегментов между вентиляторами.

Нетривиальная внутренняя оснастка дракона на задней панели также оказалась неслучайной. За логотипом также размещена группа светодиодов, которая вписывается в общий осветительный ансамбль устройства.

Подсветка настраивается в фирменном приложении MSI Dragon Center на закладке Mystic Light. Производитель предусмотрел более полутора десятков различных режимов. Также допускается синхронизация подсветки с таковой для других компонентов системы.

В работе

В режиме покоя вентиляторы системы охлаждения останавливаются, а видеокарта работает бесшумно.

В таких условиях температура GPU оказывалась на уровне 40С при +24С в помещении. Возможностей радиаторной конструкции достаточно для того, чтобы удерживать GA102 в таких рамках без помощи дополнительного обдува. Согласно мониторингу утилиты GPU-Z энергопотребление видеокарты в таком режиме составляло порядка 15 Вт.

По завершению всех игровых тестов регистрируем нагрев GPU до 68С. Не без удивления обнаруживаем, что максимальная скорость вращения вентиляторов в процессе увеличивалась почти до 1800 об/мин, хотя субъективно уровень издаваемого шума был ниже, чем обычно от вентиляторов с такими оборотами. Температуры GA102 очень приличные, кулер без особых проблем справляется с отводом тепла от GPU с заводским форсажем.

Система динамического разгона ускоряла графический процессор почти до 2000 МГц. Что же, очень даже убедительный показатель, как для штатного режима работы видеокарты. По данным GPU-Z, параметр Board Power Draw поднимался под нагрузкой до 383 Вт.

Мы также протестировали работу видеокарты в режиме Silent, переключив тумблер на верхней кромке печатной платы в соответствующее положение. Конечно, с этой версией BIOS также работает полупассивный режим с остановкой вентиляторов при минимальной нагрузке. После игровой сессии регистрируем нагрев GPU почти до 80С при скорость вентиляторов повышалась всего до 1330 об/мин.

На фоне общесистемного шума, издаваемого процессорным кулером и БП, видеокарта была фактически неслышна. Температура чипа несколько выше, чем хотелось бы, но это вполне допустимый режим для GA102. Подобные значения получаются во время тестов референсных моделей GeForce RTX 3080, но там обороты вентиляторов и уровень шума заметно выше.

Использование профиля Silent никак не повлияло на частотный режим работы видеокарты. В этом случае предельной также оказалась планка в 1995 МГц. Не изменился и уровень производительность в бенчмарках.

Конфигурация тестового стенда

Процессор Intel Core i7-9700K (8/8; 3,6/4,9 ГГц) Intel, www.intel.com Материнская плата ASUS ROG Maximus X HERO (Intel Z370) ASUS, www.asus.ua Оперативная память G.Skill Trident Z Royal Gold 2×8 ГБ (F4-3600C16D-16GTRG) G.Skill, www.gskill.com Накопитель Kingston KC2500 1 ТБ (SKC2500/1000G) Kingston Technology, www.kingston.com Блок питания Thermaltake Toughpower Grand TPG-1200M Thermaltake, www.thermaltakeusa.com Монитор Acer Predator XB271HK (27″, 3840×2160) Acer, www.acer.ua

Производительность 4K

Мы уже исследовали игровые возможности GeForce RTX 3080, сравнивая их с таковыми для номинальной предшественницы – GeForce RTX 2080. На этот раз в перечень участников добавлен флагман игровой серии предыдущего поколения – GeForce RTX 2080 Ti, а также топовая модель новой графической линейки на чипах с архитектурой Ampere – GeForce RTX 3090.

Результаты на тестовых этапах в целом определяют положение всех моделей в иерархии. Ускоренная GeForce RTX 3080 оказывается на 60–70% производительнее RTX 2080, имеет весомое преимущество (20–35%) над GeForce RTX 2080 Ti и лишь на 10% здесь уступает самой производительной видеокарте – GeForce RTX 3090.

Видеокарты линейки GeForce RTX 3080/3090 стали настоящим спасательным кругом для владельцев 4К-мониторов, которые уже устали «барахтаться» в игровых настройках, пытаясь получить приемлемую производительность в нативном разрешении. Старшие модели на чипах GA102 зачастую позволяют задвинуть ползунки до предельных значений и наслаждаться хорошим fps.

Ускоренной GeForce RTX 3080 удается добавить около трети производительности, которой как раз не хватало RTX 2080 Ti, чтобы в режиме 4К обеспечить стабильные 60+ кадров/с без упрощения настроек.

Поддержка в играх DLSS позволяет рассчитывать на дополнительную прибавку производительности даже в случаях, когда жаловаться на fps в принципе не приходилось.

В проектах с поддержкой трассировки лучей возможность активировать DLSS буквально спасает ситуацию, вытягивая производительность, а иногда и повышая до ранее недоступного уровня. Второе поколении технологии масштабирования рендеринга с глубоким обучением принципиально изменило алгоритм работы, избавившись от “замыливания”, а также позволяя использовать различные режимы для оптимизации картинки.

Особую ценность такие опции приобретают в новых тяжелых проектах. Это несложно прочувствовать в Cyberpunk 2077. Даже на ПК долгострой запустился с массой технических недоработок, но в целом визуальный ряд очень достойный, а сюжет цепляет и заставляет возвращаться.

Однако даже на системе с GeForce RTX 3080 при высоких настройках качества в режиме 4К удается получить 40–45 кадров/c.

Использование профиля со средними настройками качества графики несколько исправляет ситуацию, улучшая производительность на ~50%. На топовых GeForce RTX 3080/3090 уже можно наблюдать 60–70 кадров/c, а недавний флагман GeForce RTX 2080 Ti подтягивается к 50 fps. Ох, не таким мы себе представляли 4К-гейминг в конце 2020-го.

Cyberpunk 2077 также поддерживает ряд визуальных эффектов, реализованных с помощью трассировки лучей. Гибридный способ рендеринга может использоваться для реализации отражений, создания теней и освещения. Трассировка – ресурсоемкая задача, и даже несмотря на то, что для соответствующих вычислений используются специализированные RT-ядра, общая нагрузка на GPU увеличивается. Вот пример того, как изменяется производительность в Cyberpunk 2077 при использовании высокого общего качества графики, с тенями и средним качеством освещения, реализованными с помощью трассировки. Как видим, производительность снизилась примерно на 50%. В случае с GeForce RTX 3080 это уже порядка 30 кадров/c.

И вот здесь как раз очень выручает поддержка динамического масштабирования DLSS 2.0, показывающая отличную эффективность. Причем версии DLSS 2.0 позволяет использовать различные профили, выбирая оптимальный вариант для своей видеокарты. Например, если оставить используемые ранее настройки с трассировкой, а также применить DLSS в режиме «Сбалансированный», то GeForce RTX 3080/3090 уже смогут обеспечить порядка 60 кадров/c. Самый скоростной профиль «Ультрапроизводительность» и вовсе на старших моделях серии RTX 30xx повышает количество кадров/c до 80–90, попутно позволяя даже на GeForce RTX 2080 увидеть пристойный fps c трассировкой лучей в 4К.

Наличие нескольких промежуточных профилей DLSS позволяет подобрать оптимальный для используемой конфигурации вариант с балансом производительности и качества картинки.

Производительность 1440p

Топовые модели видеокарт на базе процессоров GA102 с архитектурой Ampere впервые позволяют не искать компромиссов с настройками графики при разрешении 4К. Конечно, новые проекты это поправят, что мы уже видим на примере Cyperpunk 2077, но в любом случае они предлагают ранее недоступную производительность в этом режиме.

В то же время GeForce RTX 3080 отлично подойдет владельцам экранов с разрешением 2560х1440 и увеличенной частотой обновления. Во многих проектах видеокарта может выдавать на гора более 100 кадров/c, потому при наличии монитора с поддержкой адаптивной синхронизации, можно будет получить действительно плавную картинку.

Разгон

Несмотря на внушительный заводской разгон, MSI GeForce RTX 3080 SUPRIM X 10G имеет значительные резервы для дальнейшего ускорения. Видеокарта позволяет сходу увеличить параметр Power Limit на 16%. Учитывая изначально увеличенный тепловой пакет, предположим, что допустимый TDP в этом случае возрастает примерно до 430 Вт.

Экспериментальным путем удалось повысить базовую частоту GPU на 130 МГц – с 1440 до 1570 МГц. При этом среднее значение ускорения возросло до 2035 МГц. Показатели внушительные. Также хорошо ускорились и чипы памяти GDDR6X. Микросхемы сохраняли стабильность при увеличении эффективной частоты до 21 120 МГц (1320 МГц). Учитывая базовые 19 000 МГц, имеем прирост на уровне +11,2%. При наличии 320-битовой шины, пропускная способность подсистемы памяти повышается до 845 ГБ/c.

После дополнительного разгона графический процессор ускорялся вплоть до 2115 МГц. В играх значения чаще колебались в пределах 2030–2080 МГц, уверенно превышая символичные 2 ГГц. Температура GPU даже после разгона не превысила 70C, однако чтобы сдерживать нагрев чипа в этих пределах, обороты вентиляторов возрастали до 2100 об/мин. Впрочем, это работа заданного алгоритма. Учитывая запас эффективности используемого кулера, всегда есть возможность подкорректировать режим активных охладителей.

После разгона фактическое значение Board Power Draw на практике достигло теоретических 430 Вт. После заметного разгона GPU и памяти, энергопотребление видеокарты GeForce RTX 3080 ощутимо повышается, потому не стоит игнорировать рекомендации производителей относительно мощности блока питания.

Самостоятельный разгон приносит еще 3–7,5% fps в копилку тюнингованной GeForce RTX 3080, позволяя такой модели вплотную подобраться к результатам топовой GeForce RTX 3090. В принципе разница между этими моделями в большинстве игр и так относительно невелика, но если все же хочется на младшей модели получить показатели старшей, придется поупражняться с разгоном. Как видим, MSI GeForce RTX 3080 SUPRIM X 10G хорошо приспособлена для таких экспериментов.

Энергопотребление

Даже несмотря на использование 8-нанометрового техпроцесса для изготовления графических процессоров, радикальное увеличение количества вычислительных блоков GPU и использование памяти GDDR6X повысило тепловой пакет и энергопотребление топовых моделей GeForce RTX 30xx. С учетом роста производительности энергоэффективность видеокарт остается на высоком уровне, но в абсолютные значения потребления подросли.

Существенный заводской разгон со штатным повышением лимита мощности сказались на энергетических аппетитах MSI GeForce RTX 3080 SUPRIM X 10G, энергопотребление которой оказалось даже чуть выше, чем у GeForce RTX 3090. Впрочем, увеличенный TDP изначально заявлен производителем.

Цена

В условиях абсолютного дефицита производительных видеокарт в целом и старших моделей GeForce RTX 30xx в частности, любые сентенции на тему стоимости этих устройств не имеют большого практического смысла. Можно пытаться оперировать рекомендованными розничными ценами, но эти цифры сейчас фактически бесполезны. Рассуждая о сферическом коне в вакууме, можно отметить, что рекомендованная стоимость MSI GeForce RTX 3080 SUPRIM X 10G для американского рынка на $200 выше, чем у референсных моделей GeForce RTX 3080 – $900, вместо $700.

Текущие розничные цены на GeForce RTX 3080 можно найти в соответствующем разделе на hotline.ua. Если актуальная ныне стоимость не отпугивает и вы все же готовы потратить на покупку вожделенной видеокарты 40 000+ грн, стоит смотреть в сторону основательно тюнингованных устройств с хорошим заводским разгоном и эффективной системой охлаждения. Разница в цене со стоковыми моделями фактически нивелирована дефицитом.