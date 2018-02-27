Обзор Wi-Fi Mesh системы ASUS Lyra (MAP-AC2200)

Wi-Fi устройства для конечных потребителей развиваются в первую очередь в направлении увеличения максимальных скоростей подключения и передачи данных. С одной стороны, это делает использование Wi-Fi более комфортным даже для «тяжелых» клиентов, с другой — такой подход не решает главной проблемы Wi-Fi — ограниченного радиуса действия сети даже при использовании топовых маршрутизаторов. Вторую проблему призваны решить системы типа Wi-Fi Mesh — они состоят из нескольких устройств и обеспечивают бесшовный роуминг, чем выгодно отличаются от обычной связки роутер+повторитель. Сегодня мы познакомимся с таким набором от ASUS — Lyra (MAP-AC2200).

Комплектация

ASUS Lyra поставляет в довольно крупной, по меркам обычных маршрутизаторов коробке. Впрочем, содержимое оправдывает размеры упаковки — внутри нас ждут три одинаковых устройства с блоками питания, документацией и Ethernet-кабелем.

Дизайн

Набор ASUS Lyra состоит из трех одинаковых устройств — каждое из них имеет небольшие размеры (15 см в диаметре и 4,5 см в высоту) и аккуратный дизайн.

Корпуса сделаны из белого матового пластика. На них есть аккуратный логотип производителя и минимум управляющих элементов — кнопки Pairing и Reset, разъем для подключения питания и два Ethernet.

Снизу — резиновые ножки, вентиляционные отверстия, служебная информация и отверстия для крепления на стене.

Под верхней частью каждого элемента системы скрывается сеточка и RGB-подсветка, которая сигнализирует о текущем статусе работы модуля.

В целом, с точки зрения внешнего исполнения система оставляет приятное впечатление — прятать компоненты по шкафам не захочется. Блоки Lyra отлично собраны и не занимают много места. Адаптеры питания имеют небольшой размер — вилка не будет мешать соседним устройствам, подключенным к тому же удлинителю, а кабеля питания длинной около 170 см хватит в большинстве ситуаций.

Функциональность

ASUS Lyra — это система Wi-Fi Mesh. С точки зрения «железа» можно сказать, что перед нами находятся три полноценных маршрутизатора, но они рассчитаны на работу в другом режиме. К Сети подключается главный блок (с наклейкой Start возле портов Ethernet), а два других расширяют покрытие Wi-Fi — это происходит в режиме бесшовного роуминга. ASUS Lyra анализирует расположение клиентов и подключает каждого к модулю, который находится ближе всего и может дать лучший сигнал и скорость передачи данных.

Как только клиент перемещается и сигнал от соседнего модуля становится лучше текущего, устройство мгновенно переподключается к другому модулю. Процесс происходит без прекращения передачи данных — устройство не будет тратить секунды на переподключение, поэтому онлайн-видео будет воспроизводится без пауз, продолжат скачиваться торренты и так далее. Именно в этом и заключается одно из главных преимуществ систем Wi-Fi Mesh.

Характеристики каждого модуля Lyra идентичны и сравнимы с роутерами средне-высокого класса. Основа — четырехъядерный процессор Qualcomm IPQ4019 с частотой 717 МГц, 256 МБ оперативной и 128 МБ постоянной памяти. «Скоростной» класс — AC2200 (400 + 867 + 867 Мбит/с). Каждый модуль создает три беспроводных сети: одну на частоте 2,4 ГГц, со скоростью подключения до 400 Мбит/с и две 5 ГГц со скоростью подключения до 867 Мбит/с, они работают по схеме MIMO 2×2.

В отличии от некоторых трехдиапазонных маршрутизаторов, Lyra использует вторую сеть 5 ГГц для передачи данных между модулями. Каждый из них имеет семь встроенных антенн и оснащается двумя универсальными гигабитными разъемами Ethernet — они могут использоваться как для подключения клиентов, так и для соединения модулей между собой. В одну сеть можно объединить до пяти ASUS Lyra.

Как и в случае большинства решений Wi-Fi Mesh, управлять ASUS Lyra можно с помощью приложения для смартфонов, но производитель решил не отказываться от привычной многим веб-панели администратора, ведь с ее помощью удобнее проводить настройку дополнительных функций.

Дизайн веб-панели напоминает обычные роутеры ASUS, только количество настроек Wi-Fi тут сведено к минимуму — можно только изменять имя сети и пароль, а также просматривать текущий статус подключения и список клиентов. Выбор оптимальных каналов, настроек скорости и частоты подключения, а также соединения модулей между собой происходят в автоматическом режиме — пользователь «видит» только одну сеть.

Зато есть большинство привычных для традиционных маршрутизаторов пунктов: управление гостевой сетью, встроенный антивирус и файрвол, управление пропускной способностью, анализ трафика, а также настройки параметров локальной сети и подключения к Интернету, форвардинг портов, VPN и так далее.

Приложение для смартфона обладает куда меньшим количеством настроек, но и выглядит более понятным для простого пользователя. В нем можно получить наглядное представление о текущей конфигурации устройств Lyra, увидеть, на какой скорости они «общаются» между собой, ознакомится с общим списком подключенных устройств или подключенных к конкретному узлу.

Есть возможность управлять гостевой сетью Wi-Fi, делиться параметрами текущей с помощью QR-кода или отправлять комбинацию имя-пароль в мессенджер через стандартную функцию «Поделиться». Также можно собирать устройства в группы и настраивать для них правила доступа по времени, прописывать запрещенные слова/типы сайтов/контента (функция родительского контроля). Еще можно обновлять прошивку модулей, включать-выключать LED-подсветку.

В работе

Настройку ASUS Lyra проще всего проводить с помощью приложения для смартфонов — пошаговые инструкции подскажут правильный порядок действий и расскажут, что дополнительные модули нужно устанавливать в местах, где еще есть нормальный сигнал от прошлых уже настроенных модулей. Для большей наглядности в процессе предлагается указать название комнат, где установлены Lyra. Если настраивать их без приложения с помощью одновременного нажатия клавиши Pairing на главном и дополнительных блоках, то на карте сети будут указываться просто MAC-адрес модулей.

Проверка производительности ASUS Lyra показала соответствие заявленным характеристикам. Передача данных LAN-LAN в рамках одного модуля происходила со скоростью порядка 920 Мбит/с, при подключении LAN-WLAN на скорости 867 Мбит/с с помощью адаптера ASUS PCE-AC68 — примерно 450 Мбит/с.

Настройка для обычного использования на домашнем подключении со скоростью 100 Мбит/с не вызвала сложностей. После настройки модули получили по паре свежих прошивок и продолжили работу. Скорость доступа к Интернету соответствовала заявленной провайдером. К стабильности работы замечаний не возникло — отлично работал бесшовный роуминг, домашние устройства автоматически и мгновенно переподключались к ближайшим Lyra при перемещении по квартире.

После потери питания и установки в другом месте каждый модуль автоматически настраивается заново, в итоге он может подключиться к другому Lyra. При выборе места установки дополнительных Lyra стоит руководствоваться теми же правилами, что и для любых повторителей и Wi-Fi устройств в целом — если уровень сигнала от прошлого модуля будет слабым, то будет наблюдаться снижение максимальной скорости доступа. Желательно, чтобы после настройки индикатор соединения модулей на карте сети был зеленым, а не желтым.

Я тестировал Lyra в рамках большой двухкомнатной квартиры в многоквартирном доме с множеством сетей по соседству. Основной модуль, как всегда, установил в начале помещения. При установке в соседней комнате второго Lyra я наблюдал снижение скорости доступа в 5-10% («зеленое» качество соединения модулей). В то же время, при установке дополнительного Lyra в дальней комнате, где все устройства показывают средне-слабый сигнал от любых маршрутизаторов, соединение с основным узлом получалось «желтым», а падение скорости составляло 40-50%.

Производитель заявляет, что каждый модуль Lyra способен покрыть площадь до 175 метров квадратных, а набор из трех модулей подходит для помещений площадью до 550 метров. Эти цифры актуальны для идеальных условий, когда модули устанавливаются в самых оптимальных местах. Практика вносит свои коррективы. Сигнал от каждого Lyra сравним с обычным неплохим роутером, но устанавливать дополнительные модули при их беспроводном соединении стоит немного ближе друг к другу, чем вам хотелось бы.

ASUS Lyra могут подключаться друг к другу и с помощью кабеля, и в некоторых случаях эта возможность окажется очень полезной — фактически, она позволяет избежать потерь скорости соединения при установке узлов на значительном расстоянии друг от друга. Единственное ограничение — пока производитель предлагает соединять их цепочкой, друг за другом.

В моем случае оптимальной оказалась конфигурация из двух модулей, соединенных кабелем — она позволила создать идеальное покрытие Wi-Fi во всей квартире без заметных падений скорости доступа даже в местах, где при использовании всех маршрутизаторов наблюдаются проблемы.