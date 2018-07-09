Обзор Xiaomi Mi 8

Выпуская смартфоны Xiaomi не перестает удивлять поклонников марки соотношением цены и возможностей своих устройств. Mi 8, о котором сегодня пойдет речь, тоже имеет отличные характеристики и приятную цену. В обзоре подробно расскажем о том, что же все таки ждет покупателя.

Смартфон предоставлен NiSoMi

Внешний вид

Xiaomi Mi 8 выполнен в стиле iPhone X. Возможно, кто-то воспринимает практически полное копирование категорически негативно, но я все же скажу, что это не более чем веяние моды. Да, сейчас в моде дисплей с «челкой», и дело не только в максимальном копировании iPhone X, но и в возможности еще немного увеличить полезное пространство экрана, при этом не увеличивая габариты. Размеры Mi 8 сравнимы с устройствами с обычными экранами 5,5-5,7 дюймов.

Кстати, в «челке» находится не только фронтальная камера, но и светодиод пропущенных событий, инфракрасный излучатель и инфракрасный сканер, который нужен для разблокировки по лицу, а также привычные датчики приближения и автоматической регулировки яркости. К слову, разблокировка по лицу в подавляющем большинстве случаев работает даже в темноте.

Рамка вокруг экрана не минимальная, но это скорее плюс. Ведь если вы отключите наэкранные клавиши и будете пользоваться жестами, то узкие боковые рамки усложнят использование, так как свайпать нужно именно от боковины, а не от области рядом с ней.

Тыльную сторону прикрывает защитное стекло. Объективы камер выглядят как сами знаете у кого, но в этом мало удивительного. Все это уже мы видели на примерах новых моделей Redmi. Xiaomi не стали надеяться только на разблокировку по лицу и оснастили смартфон сканером отпечатков. Так что выбирайте сами чем вам удобней пользоваться.

Кстати, смартфон выпускается в четырех цветах: синем, золотом, белом и черном. Интересно то, что боковая рамка во всех случаях будет такой же, как и цвет тыльной части.

Рамка из алюминия, потому телефон в руках ощущается не дешевым, к тому же он не пушинка (175 грамм). В плане сборки все отлично, кроме небольшой щели между тыльным стеклом и рамкой. Предположу, что это нужно для того, чтобы при падении стекло не треснуло, но не уверен, что это поможет.

Из разъемов есть только USB Type-C. Мультимедийный динамик один. Разговорный ему не помогает, как это было реализовано в Black Shark.

Комплектация Mi 8 стандартная, как для последних смартфонов: блок питания, кабель, переходник USB Type-C, бумажная документация и прозрачный силиконовый чехол. Чехол реально «на первое время», в будущем лучше его поменять на что-то более качественное, он совсем простенький.

Дисплей

Диагональ экрана составляет 6,21 дюйма, используется AMOLED матрица с разрешением 2248×1080 пикселей. Соотношение сторон 18,7:9. Конечно же есть олеофобное покрытие. На солнце он себя ведет отлично, совсем чуть-чуть выцветает. Если охарактеризовать дисплей в паре слов, то он действительно отличный.

Яркость регулируется в пределах от 1,3 до 433 кд/м², а контрастность максимальная, так как это AMOLED матрица.

Есть множество настроек экрана, которые помогут сделать цветопередачу такой, как вам нужно. Появился режим Always on mode, который постоянно выводит на экран время, дату, а также пропущенные уведомления (можно настроить, чтобы он не работал в ночное время).

Производитель указывает, что изначально дисплей откалиброван по стандарту DCI-P3. Наши замеры экрана только подтверждают хорошую калибровку, разве что при стандартных настройках картинка на нем немного холоднее, чем необходимо, но это легко исправляется ручной регулировкой температуры.

Аппаратная платформа

Xiaomi Mi 8 оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 845. Объем оперативной памяти составляет 6 ГБ (LPDDR4x), а пользовательской 64/128/256 ГБ (UFS 2.1), слота для карт памяти нет.

Характеристики типичные, как флагмана 2018-го года. Естественно, в бенчмарках телефон набирает высокие результаты, а все топовые игры работают на нем легко и без проблем.

В тесте CPU Throttling Test среднее значение составило 121,126 GIPS, при этом Xiaomi Black Shark c этим же процессором, но немного модифицированной системой охлаждения показывает результат на 20% выше. Предполагаю, дело не только в системе охлаждения, но и в стабильности прошивки.

При этом, как я говорил ранее, с производительностью в требовательных играх проблем нет. Все настолько плавно, насколько это возможно.

Из беспроводных интерфейсов есть все что нужно: NFC (но на китайской прошивке Google Pay не работает, нужно ждать глобальную), Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 и GPS. Инфракрасного порта для управления бытовой техникой нет, да и не думаю, что много кто им всерьез пользовался. Проблем с приемом мобильных сетей нет, как и с качеством разговорного динамика и микрофона.

Пока Mi 8 работает под управлением MIUI 9.5 и Android 8.1.0 (да, есть тестовые прошивки MIUI 10, но для их установки нужно разблокировать загрузчик, да и тестовые версии всегда остаются тестовыми, а значит далеко не всегда стабильными). В ближайшее время ожидается обновление до MIUI 10 и Android P, а также выход стабильной глобальной прошивки. Если говорить о плавности работы, но на первый взгляд кажется, что в Mi 8 установлен экран с высокой частотой обновления, ведь интерфейс просто летает и это касается не только встроенных приложений, но сторонних.

Автономность

Емкость встроенного аккумулятора составляет 3400 мАч. Заявлена поддержка Qualcomm Quick Charge 4+, но в комплекте зарядное устройство Qualcomm Quick Charge 3.0.

В режиме обычного использования время автономной работы составляет день-полтора, с временем активного экрана 4-5 часов, даже если вы захотите поиграть, например, 30-40 минут в PUBG.

В тесте PCMark Work 2.0 battery life при 200 кд/м² время работы составило 8 часов 38 минут — вполне неплохой результат.

Камеры

Xiaomi Mi 8 оснащен двумя основными камерами с сенсорами на 12 Мп (Sony IMX363, f/1.8, с четырехосевой стабилизацией изображения и Samsung S5K3M3, f/2.4). Поддерживается режим AI (режим искусственного интеллекта), есть автоматический HDR, увеличение 2х (за счет использования второго модуля), портретный режим и ручной режим, в котором можно не только настроить баланс белого, фокусное расстояние, выдержку (до 16 секунд), ISO, но и модуль камеры (широкоугольный или с теле объективом).

Понравился режим AI. Принцип работы которого в чем-то похож на HDR, только работает в более широких пределах, при этом подбирая цвета насыщенней, но снимки иногда получаются сильно приукрашенными.

В большинстве случаев камера выдает хороший результат, только в темноте или совсем сложных условиях на некоторых снимках заметна не корректная работа шумодава. В остальном прогресс в сравнении с Mi 6 заметен. DxOMark оценили камеры смартфона в 99 баллов (фото 105, видео 88).

Портретный режим работает хорошо, но размытие не реалистичное.

Фронтальная камера на 20 Мп (Samsung S5K3T, f/2.0, размер пикселя 1.8 мкм) тоже может работать в режиме AI, поддерживает HDR и портретный режим. В целом она выдает отличные снимки, но в сложных условиях они могут быть шумные.

Запись видео возможна в разрешении 4K, но при этом в нем практически отсутствует стабилизация. Если вы хотите получить более стабильную картинку, то снимать в 1080p. Из интересного — возможность записывать видео в разрешении 720p/1080p с частотой 120/240 fps. Пример записи замедленного видео 1080p (240 fps).

4.5 Оценка ITC.UA Плюсы: качественный экран, фотокамеры (как для своей цены), быстродействие и производительность Минусы: отсутствие глобальной прошивки (временно), слишком явное копирование iPhone X, стабилизация видео в режиме 4K оставляет желать лучшего, отсутствие влагозащиты и стерео динамиков Вывод: Xiaomi Mi 8 получился отличным смартфоном. Его сложно напрямую сравнивать с Huawei P20 Pro и Samsung Galaxy S9, ведь ожидается, что его стоимость будет 10-15% ниже Mi Mix 2S, самая доступная версия которого стоит 15999 грн. Флагман Xiaomi в очередной раз играет в своей лиге, где простительно иметь не самую лучшую камеру (по правде она далеко не плохая) и не уникальный дизайн. Остается только дождаться глобальную прошивку и MIUI 10, а тогда уже можно смело покупать смартфон. Технические характеристики Xiaomi Mi 8 6/64GB White

Уведомить о появлении в продаже Тип Смартфон Предустановленная ОС Android (8.1 Oreo) + MIUI 10 Оперативная память, ГБ 6 Встроенная память, ГБ 64 Слот расширения - Тип SIM-карты Nano-SIM Количество SIM-карт 2 Процессор Qualcomm Snapdragon 845 + GPU Adreno 630 Количество ядер 8 Частота, ГГц 2,8 Аккумуляторная батарея 3400 мАч (несъемная) Диагональ, дюймы 6,21 Разрешение 2248х1080 Тип матрицы AMOLED PPI 402 Датчик регулировки яркости + Другое соотношение сторон 18,7:9, яркость 600 нит, контрастность 60000:1 Основная камера, Мп 12 (f/1.8) +12 (f/2.4) Видеосъемка 4К UHD (3840x2160), Full HD (1920х1080) Вспышка двойная LED Фронтальная камера, Мп 20 (f/2.0) Высокоскоростная передача данных GPRS/EDGE/3G/LTE Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct Bluetooth 5.0 A2DP, LE, aptX HD GPS + (A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS) IrDA - FM-радио + Аудиоразъем Type C NFC + Интерфейсный разъем USB 2.0 (Type С) Размеры, мм 154,9х74,8х7,6 Вес, г 175 Защита от пыли и влаги - Тип корпуса моноблок (неразборный) Материал корпуса алюминий, стекло Тип клавиатуры экранный ввод Еще сканер отпечатков пальцев, инфракрасный сканер для распознавания лица пользователя (Infrared Face Unlock), датчик расстояния, гироскоп, барометр, датчик Холла, компас, датчик приближения, быстрая зарядка Quick Charge 4.0+